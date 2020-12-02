Великобритания одобрила применение от COVID-19 вакцины компании Pfizer. Вакцинация населения стартует со следующей недели
Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило британское министерство здравоохранения.
"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - говорится в заявлении представителя Минздрава, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Сообщается, что после анализа данных клинических испытаний вакцины эксперты MHRA "пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности".
"Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) в скором времени опубликует финальные рекомендации приоритетным группам для получения вакцины, в том числе жителям домов престарелых, медицинским работникам, пожилым и клинически крайне уязвимым (лицам. - Ред.)", - отмечается в заявлении.
В Минздраве подчеркнули, что "вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели".
"Национальная служба здравоохранения Великобритании готова к этому, так что с начала следующей недели мы начнем в нашей стране программу вакцинации населения против COVID-19", - сказал министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок, уомментируя информацию об одобрении британскими надзорными органами вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
Глава компании Pfizer Альберт Бурла в свою очередь заявил, что санкционирование использования вакцины Великобританией является "историческим моментом" в борьбе с пандемией COVID-19.
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1 декабря BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19.
20 ноября Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.
Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.
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Модерна в 1,5 раза дешевле.
Но британцы ж тоже не дураки, правда?
Ну й коштів у "ковідному фонді" для можливих закупівель обладнання (якщо самі не взмозі створити) теж нема. Всі в асфальт пішли
Еще лучше, конечно, были бы выборы раз в год...
зря он ФОПов решил покашмарить
за Челсивирусом, отож решил - если вакцина даже и не особо активная, но не повредит, кто не верит - я того чай плевал.
Ну так самые первые так это попы. так "не верили", шо бородачами засраны все больницы.
у вас там хоть норм., я вот недавно зашел в церковь покривляться = 50-60 рыл, "свадьба", в тесной церквушке то.... смеялся даже и без маски - твердо. Еще и перекривлялся типо наложа на ся знак смерти, ой, то есть крестное имение
и надеюсь шо все быдло шо там было = поп.росит у Аллаха "нимб" и немного пососать на флейте
СпутнікНовічок V" нехай кацапи самі собі колять.
Вот и плацебо на плацебную болячечку изготовили, налетай
А ти що скажеш?
https://www.facebook.com/irynabeletskaya?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]C%2CP-R ирина Белецкая
Вот хочу вам всем рассказать, что вакцина от коронавируса найдена в Вашингтоне. И через неделю будет доступна.
А знаете ли вы, что в числе разработчиков была наша с вами соотечественница, Киевлянка, профессор -химик https://www.facebook.com/yuliya.i.petrova?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]K-R Yuliya I. Petrova .
Да, представьте себе , моя Юлька. Она , как всегда - спасает МИР.
Потому, что до этого она и ее муж https://www.facebook.com/profile.php?id=100012909306947&__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]K-R Адам Жоржовіч - Мишаня с 2014 года , помогали нашей армии.
Они всегда были самыми крупными спонсорами ВСУ.
Это о них я писала , практически в каждом своем отчете. Это благодаря им работают, в трех бригадах, секретные подразделения разведки. То, что я называла СЮРПРИЗ.
Они и все те , кто поддерживали все мои проекты.
Но у них всегда была львиная доля. И все берцы, машины, спальные мешки, термобелье и все, все , все слали нам сюда контейнерами.
Это благодаря им все самые лучшие америкосские . армейские прибамбасы, о которых и мечтать не смела наша армия, стали действительностью. И все это на зарплату двух профессоров.
Сколько же, благодаря им, спасено жизней наших ребят. Но если с 2014 г- они спасали Украинскую Армию, то 2020 году Юлька спасла весь мир от пандемии... Как же я люблю эту парочку... МОИ АМЕРИКОСЫ!!! Уже пару дней , они спасают - консультируют меня...