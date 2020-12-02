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Новости Борьба с коронавирусом
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Великобритания одобрила применение от COVID-19 вакцины компании Pfizer. Вакцинация населения стартует со следующей недели

Великобритания одобрила применение от COVID-19 вакцины компании Pfizer. Вакцинация населения стартует со следующей недели

Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Как  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило британское министерство здравоохранения.

"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - говорится в заявлении представителя Минздрава, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Сообщается, что после анализа данных клинических испытаний вакцины эксперты MHRA "пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности".

"Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) в скором времени опубликует финальные рекомендации приоритетным группам для получения вакцины, в том числе жителям домов престарелых, медицинским работникам, пожилым и клинически крайне уязвимым (лицам. - Ред.)", - отмечается в заявлении.

В Минздраве подчеркнули, что "вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели".

"Национальная служба здравоохранения Великобритании готова к этому, так что с начала следующей недели мы начнем в нашей стране программу вакцинации населения против COVID-19", - сказал министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок, уомментируя информацию об одобрении британскими надзорными органами вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла в свою очередь заявил, что санкционирование использования вакцины Великобританией является "историческим моментом" в борьбе с пандемией COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первых европейцев могут вакцинировать от COVID-19 еще до Нового года, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

1 декабря BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19.

20 ноября Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

вакцина (3815) Великобритания (4922) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
Никому не нужна "Бояра V".
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02.12.2020 09:35
+5
Все вірно вирішили брити на сьогоднішній день. А "Спутнік Новічок V" нехай кацапи самі собі колять.
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02.12.2020 09:43
+4
а в Украине зеленский хочет ПРИНУДИТЕЛЬНО вакцинировать всех росийской вакциной, которая даже для собак не подходит..! Вчера приняли законопроект, народ уже подтягивается под ВР против этого законопроета! Нужно что б на майдане была вся Украина иначе всем ж*па
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02.12.2020 09:38
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Никому не нужна "Бояра V".
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02.12.2020 09:35 Ответить
Британцы выбрали Пфайзер, а наши, похоже, настроены на Модерну.
Модерна в 1,5 раза дешевле.
Но британцы ж тоже не дураки, правда?
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02.12.2020 09:38 Ответить
В Україні нема достатньо інфраструктури для -70.
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02.12.2020 10:09 Ответить
А хіба в Україні вже нема підприємств для виробництва холодильних установок? Знаю мінімум два такі підприємства та один профільний науково-дослідндницький інститут. Інша справа, коли немає мізків чи/та бажання створювати обладнання, здатне тримати потрібну температуру тривалий час...
Ну й коштів у "ковідному фонді" для можливих закупівель обладнання (якщо самі не взмозі створити) теж нема. Всі в асфальт пішли
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02.12.2020 10:53 Ответить
Модерна лучше и дороже. Условия хранения проще. Но что-то не слышал, что нам ее кто-то предлагает.
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02.12.2020 10:09 Ответить
а в Украине зеленский хочет ПРИНУДИТЕЛЬНО вакцинировать всех росийской вакциной, которая даже для собак не подходит..! Вчера приняли законопроект, народ уже подтягивается под ВР против этого законопроета! Нужно что б на майдане была вся Украина иначе всем ж*па
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02.12.2020 09:38 Ответить
Может, лучше Майдан не против вакцины а против зельца? Оно уже и так наделало кучи дерьма по всей стране и может наделать еще много.
Еще лучше, конечно, были бы выборы раз в год...
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02.12.2020 12:07 Ответить
так оно уже переходит плавно в майдан против зельца
зря он ФОПов решил покашмарить
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02.12.2020 12:37 Ответить
В таких делах лучше сразу расставлять акценты = выдвигать конкретные требования.
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02.12.2020 13:15 Ответить
Борис Джопсон нехило обосрался, переболев за Челси вирусом, отож решил - если вакцина даже и не особо активная, но не повредит, кто не верит - я того чай плевал.
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02.12.2020 09:40 Ответить
тех кто не верит уже мало становится-примеров больно много перед глазами..
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02.12.2020 09:47 Ответить
не верит в то шо вирус есть?
Ну так самые первые так это попы. так "не верили", шо бородачами засраны все больницы.
у вас там хоть норм., я вот недавно зашел в церковь покривляться = 50-60 рыл, "свадьба", в тесной церквушке то.... смеялся даже и без маски - твердо. Еще и перекривлялся типо наложа на ся знак смерти, ой, то есть крестное имение
и надеюсь шо все быдло шо там было = поп.росит у Аллаха "нимб" и немного пососать на флейте
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02.12.2020 10:14 Ответить
Все вірно вирішили брити на сьогоднішній день. А "Спутнік Новічок V" нехай кацапи самі собі колять.
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02.12.2020 09:43 Ответить
А в Одессе на 7-м километре почём десяток?
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02.12.2020 09:48 Ответить
Так ніхто ж і не сумнівався, що адепти бісівського глобалізму будуть поперуду всього світу...
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02.12.2020 09:56 Ответить
Молодцы! Выйдут из карантинов раньше всех.
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02.12.2020 10:10 Ответить
В карантины не надо заходить, то есть добровольно, своими ручками натягивать на себя намордники.
Вот и плацебо на плацебную болячечку изготовили, налетай
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02.12.2020 10:14 Ответить
Таких як ти треба відловлювати на вулиці і ставити тавро "COVID-19 no reanimate"
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02.12.2020 10:55 Ответить
По теме ляпай, ловец-таврователь, себе поставь In Сovid We Trust))
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02.12.2020 11:13 Ответить
В мене двоє колег на ковід перехворіли. В одного температура 39, а в другого коронавірус дав ускладнення на сердце, інфаркт як наслідок. Ледве витягли. Обом по 40+ років.
А ти що скажеш?
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02.12.2020 11:48 Ответить
Воно нічого розумного не скаже. Воно більш переживає що американці захоплять світ, тому що там де американці там погано жити.
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02.12.2020 13:35 Ответить
Пусть эта вакцина станет одной из панацей и поможет людям! УДАЧИ!!!
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02.12.2020 10:15 Ответить
https://www.facebook.com/irynabeletskaya?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/irynabeletskaya?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]C%2CP-R ирина Белецкая


Вот хочу вам всем рассказать, что вакцина от коронавируса найдена в Вашингтоне. И через неделю будет доступна.

А знаете ли вы, что в числе разработчиков была наша с вами соотечественница, Киевлянка, профессор -химик https://www.facebook.com/yuliya.i.petrova?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]K-R Yuliya I. Petrova .
Да, представьте себе , моя Юлька. Она , как всегда - спасает МИР.
Потому, что до этого она и ее муж https://www.facebook.com/profile.php?id=100012909306947&__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]K-R Адам Жоржовіч - Мишаня с 2014 года , помогали нашей армии.
Они всегда были самыми крупными спонсорами ВСУ.
Это о них я писала , практически в каждом своем отчете. Это благодаря им работают, в трех бригадах, секретные подразделения разведки. То, что я называла СЮРПРИЗ.
Они и все те , кто поддерживали все мои проекты.
Но у них всегда была львиная доля. И все берцы, машины, спальные мешки, термобелье и все, все , все слали нам сюда контейнерами.
Это благодаря им все самые лучшие америкосские . армейские прибамбасы, о которых и мечтать не смела наша армия, стали действительностью. И все это на зарплату двух профессоров.
Сколько же, благодаря им, спасено жизней наших ребят. Но если с 2014 г- они спасали Украинскую Армию, то 2020 году Юлька спасла весь мир от пандемии... Как же я люблю эту парочку... МОИ АМЕРИКОСЫ!!! Уже пару дней , они спасают - консультируют меня...
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02.12.2020 10:25 Ответить
 
 