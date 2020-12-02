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Новини Боротьба з коронавірусом
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Велика Британія схвалила застосування вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Вакцинація населення стартує з наступного тижня

Велика Британія схвалила застосування вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Вакцинація населення стартує з наступного тижня

Велика Британія в середу стала першою країною, яка схвалила використання вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило британське міністерство охорони здоров'я.

"Уряд сьогодні прийняв рекомендації Агентства з регулювання лікарських препаратів і товарів медичного призначення (MHRA) схвалити для використання вакцину проти коронавірусу Pfizer і BioNTech", - йдеться в заяві представника МОЗ, опублікованій на сайті уряду Великої Британії.

Повідомляється, що після аналізу даних клінічних випробувань вакцини експерти MHRA "дійшли висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності".

"Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) незабаром опублікує фінальні рекомендації пріоритетним групам для отримання вакцини, зокрема мешканцям будинків престарілих, медичним працівникам, літнім людям та клінічно вкрай уразливим (особам. - Ред.)", - наголошується в заяві.

У МОЗ наголосили, що "вакцина стане доступною у Великій Британії з наступного тижня".

"Національна служба охорони здоров'я Великої Британії готова до цього, тож з початку наступного тижня ми почнемо в нашій країні програму вакцинації населення проти COVID-19", - сказав міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Хенкок, коментуючи інформацію про схвалення британськими наглядовими органами вакцини виробництва американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.

Глава компанії Pfizer Альберт Бурла зі свого боку заявив, що санкціонування використання вакцини Великою Британією є "історичним моментом" у боротьбі з пандемією COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перших європейців можуть вакцинувати від COVID-19 ще до Нового року, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

1 грудня BioNTech оприлюднила пресреліз, згідно з яким BioNTech і Pfizer направили запит в EMA для отримання дозволу на використання розробленої ними вакцини проти COVID-19.

20 листопада Pfizer і BioNTech передали запит на екстрене використання вакцини проти COVID-19 в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Очікується, що розгляд запиту триватиме мінімум кілька тижнів.

Раніше компанії заявили про 95% ефективності препарату в третій - фінальній - стадії клінічних випробувань.

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5544) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
Никому не нужна "Бояра V".
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02.12.2020 09:35
+5
Все вірно вирішили брити на сьогоднішній день. А "Спутнік Новічок V" нехай кацапи самі собі колять.
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02.12.2020 09:43
+4
а в Украине зеленский хочет ПРИНУДИТЕЛЬНО вакцинировать всех росийской вакциной, которая даже для собак не подходит..! Вчера приняли законопроект, народ уже подтягивается под ВР против этого законопроета! Нужно что б на майдане была вся Украина иначе всем ж*па
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02.12.2020 09:38
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Никому не нужна "Бояра V".
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02.12.2020 09:35 Відповісти
Британцы выбрали Пфайзер, а наши, похоже, настроены на Модерну.
Модерна в 1,5 раза дешевле.
Но британцы ж тоже не дураки, правда?
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02.12.2020 09:38 Відповісти
В Україні нема достатньо інфраструктури для -70.
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02.12.2020 10:09 Відповісти
А хіба в Україні вже нема підприємств для виробництва холодильних установок? Знаю мінімум два такі підприємства та один профільний науково-дослідндницький інститут. Інша справа, коли немає мізків чи/та бажання створювати обладнання, здатне тримати потрібну температуру тривалий час...
Ну й коштів у "ковідному фонді" для можливих закупівель обладнання (якщо самі не взмозі створити) теж нема. Всі в асфальт пішли
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02.12.2020 10:53 Відповісти
Модерна лучше и дороже. Условия хранения проще. Но что-то не слышал, что нам ее кто-то предлагает.
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02.12.2020 10:09 Відповісти
а в Украине зеленский хочет ПРИНУДИТЕЛЬНО вакцинировать всех росийской вакциной, которая даже для собак не подходит..! Вчера приняли законопроект, народ уже подтягивается под ВР против этого законопроета! Нужно что б на майдане была вся Украина иначе всем ж*па
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02.12.2020 09:38 Відповісти
Может, лучше Майдан не против вакцины а против зельца? Оно уже и так наделало кучи дерьма по всей стране и может наделать еще много.
Еще лучше, конечно, были бы выборы раз в год...
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02.12.2020 12:07 Відповісти
так оно уже переходит плавно в майдан против зельца
зря он ФОПов решил покашмарить
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02.12.2020 12:37 Відповісти
В таких делах лучше сразу расставлять акценты = выдвигать конкретные требования.
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02.12.2020 13:15 Відповісти
Борис Джопсон нехило обосрался, переболев за Челси вирусом, отож решил - если вакцина даже и не особо активная, но не повредит, кто не верит - я того чай плевал.
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02.12.2020 09:40 Відповісти
тех кто не верит уже мало становится-примеров больно много перед глазами..
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02.12.2020 09:47 Відповісти
не верит в то шо вирус есть?
Ну так самые первые так это попы. так "не верили", шо бородачами засраны все больницы.
у вас там хоть норм., я вот недавно зашел в церковь покривляться = 50-60 рыл, "свадьба", в тесной церквушке то.... смеялся даже и без маски - твердо. Еще и перекривлялся типо наложа на ся знак смерти, ой, то есть крестное имение
и надеюсь шо все быдло шо там было = поп.росит у Аллаха "нимб" и немного пососать на флейте
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02.12.2020 10:14 Відповісти
Все вірно вирішили брити на сьогоднішній день. А "Спутнік Новічок V" нехай кацапи самі собі колять.
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02.12.2020 09:43 Відповісти
А в Одессе на 7-м километре почём десяток?
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02.12.2020 09:48 Відповісти
Так ніхто ж і не сумнівався, що адепти бісівського глобалізму будуть поперуду всього світу...
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02.12.2020 09:56 Відповісти
Молодцы! Выйдут из карантинов раньше всех.
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02.12.2020 10:10 Відповісти
В карантины не надо заходить, то есть добровольно, своими ручками натягивать на себя намордники.
Вот и плацебо на плацебную болячечку изготовили, налетай
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02.12.2020 10:14 Відповісти
Таких як ти треба відловлювати на вулиці і ставити тавро "COVID-19 no reanimate"
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02.12.2020 10:55 Відповісти
По теме ляпай, ловец-таврователь, себе поставь In Сovid We Trust))
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02.12.2020 11:13 Відповісти
В мене двоє колег на ковід перехворіли. В одного температура 39, а в другого коронавірус дав ускладнення на сердце, інфаркт як наслідок. Ледве витягли. Обом по 40+ років.
А ти що скажеш?
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02.12.2020 11:48 Відповісти
Воно нічого розумного не скаже. Воно більш переживає що американці захоплять світ, тому що там де американці там погано жити.
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02.12.2020 13:35 Відповісти
Пусть эта вакцина станет одной из панацей и поможет людям! УДАЧИ!!!
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02.12.2020 10:15 Відповісти
https://www.facebook.com/irynabeletskaya?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/irynabeletskaya?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]C%2CP-R ирина Белецкая


Вот хочу вам всем рассказать, что вакцина от коронавируса найдена в Вашингтоне. И через неделю будет доступна.

А знаете ли вы, что в числе разработчиков была наша с вами соотечественница, Киевлянка, профессор -химик https://www.facebook.com/yuliya.i.petrova?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]K-R Yuliya I. Petrova .
Да, представьте себе , моя Юлька. Она , как всегда - спасает МИР.
Потому, что до этого она и ее муж https://www.facebook.com/profile.php?id=100012909306947&__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]K-R Адам Жоржовіч - Мишаня с 2014 года , помогали нашей армии.
Они всегда были самыми крупными спонсорами ВСУ.
Это о них я писала , практически в каждом своем отчете. Это благодаря им работают, в трех бригадах, секретные подразделения разведки. То, что я называла СЮРПРИЗ.
Они и все те , кто поддерживали все мои проекты.
Но у них всегда была львиная доля. И все берцы, машины, спальные мешки, термобелье и все, все , все слали нам сюда контейнерами.
Это благодаря им все самые лучшие америкосские . армейские прибамбасы, о которых и мечтать не смела наша армия, стали действительностью. И все это на зарплату двух профессоров.
Сколько же, благодаря им, спасено жизней наших ребят. Но если с 2014 г- они спасали Украинскую Армию, то 2020 году Юлька спасла весь мир от пандемии... Как же я люблю эту парочку... МОИ АМЕРИКОСЫ!!! Уже пару дней , они спасают - консультируют меня...
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02.12.2020 10:25 Відповісти
 
 