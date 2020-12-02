Велика Британія схвалила застосування вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Вакцинація населення стартує з наступного тижня

Велика Британія в середу стала першою країною, яка схвалила використання вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило британське міністерство охорони здоров'я.

"Уряд сьогодні прийняв рекомендації Агентства з регулювання лікарських препаратів і товарів медичного призначення (MHRA) схвалити для використання вакцину проти коронавірусу Pfizer і BioNTech", - йдеться в заяві представника МОЗ, опублікованій на сайті уряду Великої Британії.

Повідомляється, що після аналізу даних клінічних випробувань вакцини експерти MHRA "дійшли висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності".

"Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) незабаром опублікує фінальні рекомендації пріоритетним групам для отримання вакцини, зокрема мешканцям будинків престарілих, медичним працівникам, літнім людям та клінічно вкрай уразливим (особам. - Ред.)", - наголошується в заяві.

У МОЗ наголосили, що "вакцина стане доступною у Великій Британії з наступного тижня".

"Національна служба охорони здоров'я Великої Британії готова до цього, тож з початку наступного тижня ми почнемо в нашій країні програму вакцинації населення проти COVID-19", - сказав міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Хенкок, коментуючи інформацію про схвалення британськими наглядовими органами вакцини виробництва американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.

Глава компанії Pfizer Альберт Бурла зі свого боку заявив, що санкціонування використання вакцини Великою Британією є "історичним моментом" у боротьбі з пандемією COVID-19.

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1 грудня BioNTech оприлюднила пресреліз, згідно з яким BioNTech і Pfizer направили запит в EMA для отримання дозволу на використання розробленої ними вакцини проти COVID-19.

20 листопада Pfizer і BioNTech передали запит на екстрене використання вакцини проти COVID-19 в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Очікується, що розгляд запиту триватиме мінімум кілька тижнів.

Раніше компанії заявили про 95% ефективності препарату в третій - фінальній - стадії клінічних випробувань.