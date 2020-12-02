Велика Британія схвалила застосування вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Вакцинація населення стартує з наступного тижня
Велика Британія в середу стала першою країною, яка схвалила використання вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило британське міністерство охорони здоров'я.
"Уряд сьогодні прийняв рекомендації Агентства з регулювання лікарських препаратів і товарів медичного призначення (MHRA) схвалити для використання вакцину проти коронавірусу Pfizer і BioNTech", - йдеться в заяві представника МОЗ, опублікованій на сайті уряду Великої Британії.
Повідомляється, що після аналізу даних клінічних випробувань вакцини експерти MHRA "дійшли висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності".
"Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) незабаром опублікує фінальні рекомендації пріоритетним групам для отримання вакцини, зокрема мешканцям будинків престарілих, медичним працівникам, літнім людям та клінічно вкрай уразливим (особам. - Ред.)", - наголошується в заяві.
У МОЗ наголосили, що "вакцина стане доступною у Великій Британії з наступного тижня".
"Національна служба охорони здоров'я Великої Британії готова до цього, тож з початку наступного тижня ми почнемо в нашій країні програму вакцинації населення проти COVID-19", - сказав міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Хенкок, коментуючи інформацію про схвалення британськими наглядовими органами вакцини виробництва американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.
Глава компанії Pfizer Альберт Бурла зі свого боку заявив, що санкціонування використання вакцини Великою Британією є "історичним моментом" у боротьбі з пандемією COVID-19.
1 грудня BioNTech оприлюднила пресреліз, згідно з яким BioNTech і Pfizer направили запит в EMA для отримання дозволу на використання розробленої ними вакцини проти COVID-19.
20 листопада Pfizer і BioNTech передали запит на екстрене використання вакцини проти COVID-19 в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Очікується, що розгляд запиту триватиме мінімум кілька тижнів.
Раніше компанії заявили про 95% ефективності препарату в третій - фінальній - стадії клінічних випробувань.
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Модерна в 1,5 раза дешевле.
Но британцы ж тоже не дураки, правда?
Ну й коштів у "ковідному фонді" для можливих закупівель обладнання (якщо самі не взмозі створити) теж нема. Всі в асфальт пішли
Еще лучше, конечно, были бы выборы раз в год...
зря он ФОПов решил покашмарить
за Челсивирусом, отож решил - если вакцина даже и не особо активная, но не повредит, кто не верит - я того чай плевал.
Ну так самые первые так это попы. так "не верили", шо бородачами засраны все больницы.
у вас там хоть норм., я вот недавно зашел в церковь покривляться = 50-60 рыл, "свадьба", в тесной церквушке то.... смеялся даже и без маски - твердо. Еще и перекривлялся типо наложа на ся знак смерти, ой, то есть крестное имение
и надеюсь шо все быдло шо там было = поп.росит у Аллаха "нимб" и немного пососать на флейте
СпутнікНовічок V" нехай кацапи самі собі колять.
Вот и плацебо на плацебную болячечку изготовили, налетай
А ти що скажеш?
https://www.facebook.com/irynabeletskaya?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]C%2CP-R ирина Белецкая
Вот хочу вам всем рассказать, что вакцина от коронавируса найдена в Вашингтоне. И через неделю будет доступна.
А знаете ли вы, что в числе разработчиков была наша с вами соотечественница, Киевлянка, профессор -химик https://www.facebook.com/yuliya.i.petrova?__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]K-R Yuliya I. Petrova .
Да, представьте себе , моя Юлька. Она , как всегда - спасает МИР.
Потому, что до этого она и ее муж https://www.facebook.com/profile.php?id=100012909306947&__cft__[0]=AZVHcYWxEreSCfy46BulW4wj3MAr0kcIP_7-zhDWt5_qRzuAJebi0qZCNI65MAqy5Mh6h2fO44DYMYAe-MPJ9-DuvimLCYS6NdXOKl19NTTomMPOyEzzzpAt6B0_tJozpxI&__tn__=-]K-R Адам Жоржовіч - Мишаня с 2014 года , помогали нашей армии.
Они всегда были самыми крупными спонсорами ВСУ.
Это о них я писала , практически в каждом своем отчете. Это благодаря им работают, в трех бригадах, секретные подразделения разведки. То, что я называла СЮРПРИЗ.
Они и все те , кто поддерживали все мои проекты.
Но у них всегда была львиная доля. И все берцы, машины, спальные мешки, термобелье и все, все , все слали нам сюда контейнерами.
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