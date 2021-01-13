НКРЭКУ начинает проверку всех газопоставщиков с самыми высокими тарифами, - Шмыгаль
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.
Об этом заявил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение. Особенно проблемная сейчас ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ, которые обслуживают небольшое количество потребителей. Этот вопрос также должен быть решен в ближайшее время", - добавил премьер.
Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
Тільки перевибори ВР і ЗЕ
Ю. Мендель