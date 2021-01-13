РУС
НКРЭКУ начинает проверку всех газопоставщиков с самыми высокими тарифами, - Шмыгаль

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.

Об этом заявил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение. Особенно проблемная сейчас ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ, которые обслуживают небольшое количество потребителей. Этот вопрос также должен быть решен в ближайшее время", - добавил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП

Газ (10265) Кабмин (14120) тарифы (1908) Шмыгаль Денис (2859)
Топ комментарии
+9
Придет время и вас проверять будут. В камерах. И вы расскажите про тарифы и на электроэнергию. Почему энергоблоки АЭС останавливают, а коптили Ахметовские процветают. И Шмыргалем не прикроетесь
13.01.2021 16:08 Ответить
+7
13.01.2021 16:06 Ответить
+7
а где была национальная комиссия, ждала,пока люди начали перекрывать трассы? ВСЕГДА НУЖНО ПОДЫМАТЬСЯ, КОГДА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ТЕБЕ ЛЕЗУТ В КАРМАН
13.01.2021 16:10 Ответить
13.01.2021 16:06 Ответить
Гениально.
13.01.2021 16:06 Ответить
Нет - "генитально"!
13.01.2021 16:26 Ответить
Придет время и вас проверять будут. В камерах. И вы расскажите про тарифы и на электроэнергию. Почему энергоблоки АЭС останавливают, а коптили Ахметовские процветают. И Шмыргалем не прикроетесь
13.01.2021 16:08 Ответить
Главным бенефициаром импорта беларусской электроэнергии в Украину является Виктор Пинчук. Взамен Пинчук предложил Зеленскому услуги лоббистской группы Дага Шоена (Doug ******) для налаживания контактов с представителями демократической партии в США.

Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский
13.01.2021 16:11 Ответить
Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
13.01.2021 16:12 Ответить
Себестоимость электроэнергии государственных АЭС составляет 68 коп. за 1 квт ( при загрузке мощностей на 50%). Себестоимость электроэнергии тепловых(угольных) электростанций - 162 коп. за 1 кв. При загрузке 75 % мощностей АЭС они способны полностью обеспечить Украину дешевой электро-энергией.Себестоимость за киловатт при этом будет в пределах 55 коп. Роль компенсаторов и стабилизирующих структур могут игра ГЭС. Тепловые станции могут быть полностью выведены из энергетического оборота вместе с Ахметовым и Коломойским. Именно сейчас приходит время для этого. ТЭС - главные загрязнители окружающей среды и источник экологической опасности. именно так решила свои энергетические проблемы Германия.
13.01.2021 16:13 Ответить
Сколько стоит жизнь одного ликвидатора ЧАЭС? А сколько стоит загубленная земляТы всё подсчитал?
13.01.2021 16:41 Ответить
Санитары отвлеклись и вы проскользнули, из своей палаты, в пустую ординаторскую к компу?
13.01.2021 17:36 Ответить
Да, то есть, нет.
13.01.2021 17:53 Ответить
13.01.2021 16:22 Ответить
Шо, и своего босса Ахметова проверит?
13.01.2021 16:08 Ответить
ПОЇДУТЬ ЗА ОТКАТАМИ..
13.01.2021 16:30 Ответить
Зачем им откаты? Они у Ахметова с Коломойским на ставке плюс премии.
13.01.2021 17:37 Ответить
Это прям турборежим какой то.
13.01.2021 16:10 Ответить
В енергетиці взагалі ніякої приватної власності не має бути, тут конкуренція не потрібно, людей цікавить тільки ціна на ці товари, а не назва постачальника. Це не конкуренція яка спонукає виробляти кращий одяг чи авто,наприклад - газ або є або ні ,а від держкомпаній він буде найдешевший
13.01.2021 16:10 Ответить
а где была национальная комиссия, ждала,пока люди начали перекрывать трассы? ВСЕГДА НУЖНО ПОДЫМАТЬСЯ, КОГДА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ТЕБЕ ЛЕЗУТ В КАРМАН
13.01.2021 16:10 Ответить
когда лезут в карман - уже нужно бить в морду. Подниматься нужно - когда у них только мысли возникают
13.01.2021 16:19 Ответить
А хто газопостачальникам продає газ, і по якій ціні?. мені здається, що все взаємоповязано. Примітивна хитрість. Ну звісно ніхто собі у збиток не буде газ продавати. Нафтогаз закачав до ПГС дешевий газ. Наступили холода і тут раз, газопостачальники, купуйте в мене, в Нафтогазу по "ринковій ціні". А газопостачальники, "ринкова, так ринкова" додаємо до ринкової ще 3-5 гривень, і всі в шоколаді, крім народонаселення. Це не ринок! Це змова. Злочина змова!
13.01.2021 16:27 Ответить
ГОПОТА ПРИ ЗЕВЛАДІ.
13.01.2021 16:32 Ответить
Пусть Мандель запилит пару спасительных твитов, может цена на газ упадет в два раза
13.01.2021 16:11 Ответить
и шо? по-моему их в прошлом году проверяли -проверяли...и даже коэффициент хренпоймикакой запретили выставлять...и шо? а НИЧЕГО !
13.01.2021 16:11 Ответить
кста, а чому антимонопольний комітет усувається від перевірок?
13.01.2021 16:11 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 16:18 Ответить
я задавав риторичне запитання...
13.01.2021 16:23 Ответить
ШМЫГАЛЯ НА НАРЫ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ГАЗОВОЙ МАФИЕЙ, ХОДИТ ТУТ СКАЗКИ РАССКАЗЫВАЕТ !
13.01.2021 16:18 Ответить
напівміра.
Тільки перевибори ВР і ЗЕ
13.01.2021 16:26 Ответить
"Я запостила 2 твиттера и один видосик. Сразу цена на газ упала на 34%. Это тот случай, когда ты понимаешь, что манипуляции одной пи@дой влияют на ценообразование энергоносителей всей страны."

Ю. Мендель
13.01.2021 16:23 Ответить
запостить можно твит а не твиттер
13.01.2021 16:42 Ответить
Нкреку как бы независимый орган при чем тут премьер?
13.01.2021 16:29 Ответить
А раньше что мешало проверить - зачем туалетная бумага обосраному? У меня цена выросла с 1.44 до 2.76грн за доставку и это при том что мы сами создали газовое товарищество и за свои деньги делали документацию,тянули трубы не один десяток км (в общей сложности) и теперь,выходит,фирташам платить должны...Непуя себе схема!
13.01.2021 16:32 Ответить
А вы скажите шофёру автобуса что дорога ваша, он будет бесплатно вас возить?
13.01.2021 16:44 Ответить
 
 