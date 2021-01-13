НКРЭКУ начинает проверку всех газопоставщиков с самыми высокими тарифами, - Шмыгаль

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.

Об этом заявил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение. Особенно проблемная сейчас ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ, которые обслуживают небольшое количество потребителей. Этот вопрос также должен быть решен в ближайшее время", - добавил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП