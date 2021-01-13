РУС
Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП

Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Рыночные цены сегодня высокие, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит - в экономическом плане тоже", - отметил президент Украины.

Было принято решение об уменьшении цен на газ ниже рыночной. Это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

"Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID-19, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 грн, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение полностью заработает уже с февраля.

"То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9 600 грн. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 грн", - отметил Витренко.

Также премьер заявил, что уже имеется ряд решений по ценам за распределение газа.

"Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады - будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижении цены в области распределения газа и уменьшении этой абонплаты", - добавил Шмыгаль.

В свою очередь президент подчеркнул, что реформа сохранится.

"Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мероприятий", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21990) Тарифы на газ (352) Витренко Юрий (378) Шмыгаль Денис (2859)
Ты дурак?они повысили на 84%,а снизили на 30
13.01.2021 15:59
Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП - Цензор.НЕТ 3223
13.01.2021 15:58
Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП - Цензор.НЕТ 2489
13.01.2021 15:58
Я можу відповісти де субсидії. Прочитайте державний бюджет на 2021 рік. З захишених статей бюджету , якими фінансувались субсидії, малозабезпечені сім'ї одинокі матері гроші були заьрані та перекинуті на доплати офіс президента, генеральна прокуратура сбу дбр. Так що субсидій можете не чекати. Грошей в бюджеті на це не передбачено, Дефіцит бюджету 300млрд нікуди не подівся.
13.01.2021 17:00
13.01.2021 17:00
Тем чем голосовали!
показать весь комментарий
13.01.2021 18:41
А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы?
Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить.
Ловкость рук, и никакого мошенничества 😄
В их профессии, как и в профессии святых, главное - вовремя смыться !!
показать весь комментарий
13.01.2021 16:39
То в нього було не рішення, а ПЛАН.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:50
Шо опять?))
показать весь комментарий
13.01.2021 16:44
зеленому словоблудию с снижением цен не верится... приняли решение, оцифруйте, где цифры???? с какой даты???
показать весь комментарий
13.01.2021 16:44
с 1 февраля, ты ослеп что ли.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:51
дай Бог....
показать весь комментарий
13.01.2021 19:47
Питання тарифів на газ та електроенергію вирішать наприкінці січня - Верховна Рада. все остальное, что пишет зелень на заборе, можно закрасить краской...
показать весь комментарий
13.01.2021 19:56
Что, Зеленский, не получилось одурачить народ? Хотел нагреться на повышенных тарифах?
Молодцы люди, отстояли свое право! Проучили негодяев, поделом им!
показать весь комментарий
13.01.2021 16:45
Ты наивный, или как? Цены в январе остались высокие! Цены в феврале - и так бы снизились, газ подешевеет к концу зимы... В итоге - красивая мина для "нарiда", при этом он раздет целиком и обут по-полной! ))))))
показать весь комментарий
13.01.2021 19:27
хитро работает гнусавое чмо.
Пример: было 100 грн., подняли до 200 грн. , собрались мерзавцы поумничали на камеру и оставили 170 грн. На те вам уменьшение тарифа от суммы наценки "аж" на 30%.
мерзавец конченный.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:45
Если бы это сделали в любой стране ЕС, США, вылетели бы с окон с рамами на шее.
Во Франции подняли на копейки стоимость бензина, все видели.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:49
Стоимость никто не подлнимал. Правительство ни в одлной стране не влияет на стоимость, только рынок.
Во Франции поднимали АКЦИЗ на дизель.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58
сепары из дыры все сидят на ветке, им нелох как бальзам.
кто захочет жить с такими тарифами.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:51
Жду митингов и перекрытия дорого за продление карантина.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:55
после увеличения на 85%
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58
Маланський разводняк: підняти на 60 відсотків, а потім трохи понизити
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58
Ну вот, а я уже дождался, когда же "добрый сцарь" выйдет спасать своих холопов от "злых бояр". Но только не забывайте есть еще нововведение от зеленомордых - "доставка газа", которая сейчас почти 2 грн за куб, я думаю в следующем месяце она вырастет ровно настолько, насколько сейчас "добрый сцарь" снизил цену на сам газ.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:59
Т.е. повышение будет не на 85%, а на 55%.
Класс!!!

Белым ходокам на трассах мои поздравления. Ходите дальше.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:02
Но при этом достигнута главная цель - цены на газ снова будут разными для населения и предприятий.
А это значит, что снова возвращаются схемы Фирташа с покупкой для предприятий газа по цене для населения.

Недолго музыка играла, недолго Нафтогаз был прибыльным.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:05
Всегда веселит, когда кухарки рассуждают о термоядерном синтезе и клоуны о ценообразовании. https://www.youtube.com/watch?v=-yQzNc4NGG0&feature=emb_logo
показать весь комментарий
13.01.2021 17:02
Влияние лунного света на рост телеграфных столбов в условиях крайнего экватора
показать весь комментарий
13.01.2021 17:14
Следите за руками! Что происходит на самом деле с тарифами.

Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.

Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.

Гешефт каждого.

Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.

Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».

«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0.html#more-122614
13.01.2021 17:12
13.01.2021 17:12 Ответить
зебил https://censor.net/ru/user/99878 заверещал о своих любимых хозяевах, которых сам же привел к власти и за которых рвал себе *опу 1.5 года..
вот что тарифы делают из шизанутых зебилов...))
показать весь комментарий
13.01.2021 21:05
После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности..

🤣
показать весь комментарий
13.01.2021 21:10
Неужели тебя допустили поговорить с твоим преЗЕдентом?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:57
у меня в заплаченной платежке за Декабрь газ в квартире 7,59 кубов по 7,05 грн (семь гривен 05 копеек) +транспортировка 1,71 грн И по какой еврейской математике отминусовав 30 процентов можно получить 6,99 грн за куб ?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:13
Так это и есть еврейская математика.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:30
Откуда в Кременчуге доставка в декабре была 1.71.
В кременчуге доставка была ПАО "Кременчуггаз" 0,348
13.01.2021 17:54
13.01.2021 17:54 Ответить
да эти цифры есть цена 0,348 а нараховано итого за доставку 1,71 Почему то так. Чудные дела. Сам не обратил внимания.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:00
Так с вас всего взяли 1.71 или за каждый куб?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:08
А сколько взяли в ноябре за доставку?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:11
https://censor.net/ru/user/65036 те же цифры 0,348 и к оплате 1,71грн Кубов меньше и по 6,905 за куб
показать весь комментарий
13.01.2021 19:12
Объясняю,как понимаю))) За прошлый год вы использовали 59 кубов,они разбили их на 12 месяцев и вы постоянно платите за 4.9 куба.Используете в этом году 30,они их поделят на 12 и в следующем будете платить ежемесячно за доставку 2.5 куба.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:39
Я з Кременчука..
показать весь комментарий
14.01.2021 00:46
Ключевое слово "на время карантина"!!! А потом жадность газобарыг отыграется над населением?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:15
протоптанной сталинской дорогой идёте, товар-исчи: отними у человека всё, верни ему чуть-чуть - и он будет счастлив.. зебилы, свидетели секты сватов, ваш лохторат дебилов-экспериментаторов будет счастлив
показать весь комментарий
13.01.2021 17:18
Клоуни разводят зелохов.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:39
Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 грн", - отметил Витренко. Нацюцюрник, декабрьская цена нафтогаза 6,22 о каком снижении ты, козлиная рожа втираешь?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:57
Мойша не хипиши,была цена и нету
7.22 на месяц,а на год вообще нет продажи.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:54
6,45 на год, можешь оформлять в личном кабинете.
Я оформил на год ещё в декабре.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:16
10:57 30.12.2020

"Нафтогаз" с 1 января приостановит подключение тарифного плана "годовой"

Тарифи на газ для населення будуть знижені на 30%, - ОП - Цензор.НЕТ 3835
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 января 2021 года приостановит подключение тарифного плана "годовой" для новых клиентов, сообщается на ее сайте.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:35
Только что заходил в личный кабинет, предложение на год снова в силе, цена 6,45 хотя, ты частично прав, с первых чисел предложение отсутствовало. Я оформил себе 1500 кубов на год. и без мороки.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:43
Я не могу зарегиниться
показать весь комментарий
13.01.2021 20:51
Ты клиент Нафтогаза?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:54
Нет.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:55
Если есть Приват 24 личный кабинет, это дело 10-15 минут.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:57
Та я же хотел просто зайти помацать,потому что там где раньше было предложение на год оно отсутствует
показать весь комментарий
13.01.2021 21:01
Было такое, а сейчас снова висит. Ладно, завязываем, а то админ за флуд забанит.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:05
Друзья, нас опять нае..ли.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:06
В январе еще соберут за газ по 9,6.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:14
Кабмин вместе с этим "зесбродом" из ВР готовит чуднейшее коррупционное решение по цене на газ ...
Чтобы они не делали - получается плюс-плюс Ахметову\Коломойскому и минус-минус государству , вто так вот 🤣
показать весь комментарий
13.01.2021 23:22
Геніально! Насення бистренько за вазеліном! Головне шо ціна зміниться с 1 - го лютого... А в січні по самі помідори! Та ще доставка... та світло... Ото файний у нас презик... все шо обіцяв - все прощає!
показать весь комментарий
13.01.2021 18:17
Підняли влвічі, а тепер на 30 відсотків обіцяють знизити...
Тобто спочатку занесли цапа до хати, а тепер дупу цапа виставили за двері...
показать весь комментарий
13.01.2021 19:08
Дякуємо, кармілєц
показать весь комментарий
13.01.2021 19:14
Цирк на дроті! Т.е. цену сделают 7000 (примерно, как у НафтоГаза) + к ней доставка!!! А это еще пару-тройку тысяч грн (кроме Киева, чтобы на Майдан не шли) и в итоге - ТЕ ЖЕ САМЫЕ 10000 грн!!! ))))))))) Клоуны таки веселят! Правда, как-то не до смеху...
показать весь комментарий
13.01.2021 19:17
Сделали вид что с ценами электричество все нормуль ? Ну ок
показать весь комментарий
13.01.2021 19:30
Обещают цену 7 гр. с февраля по апрель? И это понижение? В феврале спрос на газ начинает падать и цена начинает понижаться сама. А в марте и апреле она была бы еще ниже без их вмешательства. Эти жиды играют с нами в наперстки и разводят как лохов.
При этом они сосредоточили все внимание на газе, причем "забыв" о его доставке. Вот там они отдерут нас всех еще раз по полной, а заодно еще и на воде и электричестве, о чем все почему то забыли.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:30
А зарплати і пенсії лишаються як є?)))
показать весь комментарий
13.01.2021 19:34
НЕ.за каждый год сверх стажа 35,вам будут начислять 2.50 если не ошибаюсь.)))))
показать весь комментарий
13.01.2021 19:56
Дозволяю помилитися навіть на десять гривень за кожен рік більше за 35 але це все рівно як класти компрес небіжчику...)))))
показать весь комментарий
14.01.2021 09:57
в Берлине на нормандской встрече Ермак обсуждал с Козаком тему цены на газ и покупки Украиной его напрямую у России.
Это, якобы, обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
Но есть одно НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это и уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/deshevij-gaz-z-misholovki-kreml-nichogo-ne-robit-prosto-tak.htm
показать весь комментарий
13.01.2021 21:14
дЕрмака пора брать за одно место вместе из ************** !
Это враги !
показать весь комментарий
13.01.2021 22:55
Тарифи на газ для населення будуть знижені на 30%, - ОП - Цензор.НЕТ 3140
показать весь комментарий
13.01.2021 21:51
В травні була ціна на газ 2, 90 , а сьогодні пропонують 6, 99 ( Київ),
показать весь комментарий
13.01.2021 22:53
Порошенко повысил тарифы на газ, но офис презервидента молниеносно отреагировал!
показать весь комментарий
14.01.2021 01:29
На 30 процентів від ціни літом?То ще так-сяк...
показать весь комментарий
14.01.2021 02:33
А ПОДНЯЛИ НА 57% !!! КОГО ВЫ ДУРИТЕ МРАЗИНЫ !!!???
показать весь комментарий
14.01.2021 04:51
https://censor.net/ru/news/3241649/izza_dolgov_firtasha_ukrainskiyi_gaz_na_38_mlrd_grn_okazalsya_v_zaloge_u_fonda_iz_rf_smi
показать весь комментарий
14.01.2021 06:39
а может зеленьському и ОП надо перестать быть проститутами и заявлять о понижении цены на 30%... может надо сначала надо разобраться почему эти цены были повышены, когда во всем мире газ стоит копейки, а потом вызвать повысивших на пустом месте цены и передать на суд народа? Владимир Александрович, перестаньте гнусавить и гробить Украину... вы - это вырок, который нужно просто предать анафеме... рояля - какая это будет церковь - совершенно не играет... Бог един...
показать весь комментарий
14.01.2021 07:25
в сувереннонй а не колонии МВФ, куда нас тянут наши керманычи. Бо с мвф легче грабить народ переводя стрелки. МВФ это факт никчемности влады
показать весь комментарий
14.01.2021 08:45
Цены опустили против рынка, а нытья всё равно выше крыши. Вам хоть каждому по квартире за чужой счет выдавай, к недостаточной квадратуре кухни доколупаетесь
показать весь комментарий
14.01.2021 08:48
А центральное отопление в городах? Так и будем по 2 тысячи платить за 30 кв.м.?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:01
Страница 3 из 3
 
 