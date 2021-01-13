Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Рыночные цены сегодня высокие, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит - в экономическом плане тоже", - отметил президент Украины.

Было принято решение об уменьшении цен на газ ниже рыночной. Это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

"Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID-19, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 грн, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение полностью заработает уже с февраля.

"То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9 600 грн. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 грн", - отметил Витренко.

Также премьер заявил, что уже имеется ряд решений по ценам за распределение газа.

"Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады - будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижении цены в области распределения газа и уменьшении этой абонплаты", - добавил Шмыгаль.

В свою очередь президент подчеркнул, что реформа сохранится.

"Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мероприятий", - сказал Зеленский.

