Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Рыночные цены сегодня высокие, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит - в экономическом плане тоже", - отметил президент Украины.
Было принято решение об уменьшении цен на газ ниже рыночной. Это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
"Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID-19, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 грн, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение полностью заработает уже с февраля.
"То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9 600 грн. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 грн", - отметил Витренко.
Также премьер заявил, что уже имеется ряд решений по ценам за распределение газа.
"Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады - будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижении цены в области распределения газа и уменьшении этой абонплаты", - добавил Шмыгаль.
В свою очередь президент подчеркнул, что реформа сохранится.
"Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мероприятий", - сказал Зеленский.
Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить.
Ловкость рук, и никакого мошенничества 😄
В их профессии, как и в профессии святых, главное - вовремя смыться !!
Молодцы люди, отстояли свое право! Проучили негодяев, поделом им!
Пример: было 100 грн., подняли до 200 грн. , собрались мерзавцы поумничали на камеру и оставили 170 грн. На те вам уменьшение тарифа от суммы наценки "аж" на 30%.
мерзавец конченный.
Во Франции подняли на копейки стоимость бензина, все видели.
Во Франции поднимали АКЦИЗ на дизель.
кто захочет жить с такими тарифами.
Класс!!!
Белым ходокам на трассах мои поздравления. Ходите дальше.
А это значит, что снова возвращаются схемы Фирташа с покупкой для предприятий газа по цене для населения.
Недолго музыка играла, недолго Нафтогаз был прибыльным.
Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.
Гешефт каждого.
Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.
Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».
«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0.html#more-122614
вот что тарифы делают из шизанутых зебилов...))
🤣
В кременчуге доставка была ПАО "Кременчуггаз" 0,348
7.22 на месяц,а на год вообще нет продажи.
Я оформил на год ещё в декабре.
"Нафтогаз" с 1 января приостановит подключение тарифного плана "годовой"
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 января 2021 года приостановит подключение тарифного плана "годовой" для новых клиентов, сообщается на ее сайте.
Чтобы они не делали - получается плюс-плюс Ахметову\Коломойскому и минус-минус государству , вто так вот 🤣
Тобто спочатку занесли цапа до хати, а тепер дупу цапа виставили за двері...
При этом они сосредоточили все внимание на газе, причем "забыв" о его доставке. Вот там они отдерут нас всех еще раз по полной, а заодно еще и на воде и электричестве, о чем все почему то забыли.
Это, якобы, обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
Но есть одно НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это и уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/deshevij-gaz-z-misholovki-kreml-nichogo-ne-robit-prosto-tak.htm
Это враги !