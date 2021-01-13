Тарифи на газ для населення будуть знижені на 30%, - ОП

Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців в галузі економіки, електро- та газової енергетики, в ході якої було ухвалено рішення про зменшенні ціни на газ нижче ринкової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж", – наголосив Володимир Зеленський.

На нараді після тривалого обговорення було ухвалене рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової. Це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

"Сьогодні на нараді під керівництвом Президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною більше 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд надасть субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення, - Шмигаль

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

"Тобто з першого лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень", – повідомив Юрій Вітренко.

Окрім цього, є низка рішень по цінах за розподіл газу – так звана абонплата.

"Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради – проситимемо про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати", – додав Шмигаль.

У свою чергу президент підкреслив, що реформа збережеться.

Також читайте: Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль

"Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів", – наголосив Зеленський.