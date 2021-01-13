Тарифи на газ для населення будуть знижені на 30%, - ОП
Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців в галузі економіки, електро- та газової енергетики, в ході якої було ухвалено рішення про зменшенні ціни на газ нижче ринкової.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж", – наголосив Володимир Зеленський.
На нараді після тривалого обговорення було ухвалене рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової. Це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.
"Сьогодні на нараді під керівництвом Президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною більше 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.
"Тобто з першого лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень", – повідомив Юрій Вітренко.
Окрім цього, є низка рішень по цінах за розподіл газу – так звана абонплата.
"Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради – проситимемо про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати", – додав Шмигаль.
У свою чергу президент підкреслив, що реформа збережеться.
"Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів", – наголосив Зеленський.
Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить.
Ловкость рук, и никакого мошенничества 😄
В их профессии, как и в профессии святых, главное - вовремя смыться !!
Молодцы люди, отстояли свое право! Проучили негодяев, поделом им!
Пример: было 100 грн., подняли до 200 грн. , собрались мерзавцы поумничали на камеру и оставили 170 грн. На те вам уменьшение тарифа от суммы наценки "аж" на 30%.
мерзавец конченный.
Во Франции подняли на копейки стоимость бензина, все видели.
Во Франции поднимали АКЦИЗ на дизель.
кто захочет жить с такими тарифами.
Класс!!!
Белым ходокам на трассах мои поздравления. Ходите дальше.
А это значит, что снова возвращаются схемы Фирташа с покупкой для предприятий газа по цене для населения.
Недолго музыка играла, недолго Нафтогаз был прибыльным.
Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.
Гешефт каждого.
Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.
Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».
«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0.html#more-122614
вот что тарифы делают из шизанутых зебилов...))
В кременчуге доставка была ПАО "Кременчуггаз" 0,348
7.22 на месяц,а на год вообще нет продажи.
Я оформил на год ещё в декабре.
"Нафтогаз" с 1 января приостановит подключение тарифного плана "годовой"
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 января 2021 года приостановит подключение тарифного плана "годовой" для новых клиентов, сообщается на ее сайте.
Чтобы они не делали - получается плюс-плюс Ахметову\Коломойскому и минус-минус государству , вто так вот 🤣
Тобто спочатку занесли цапа до хати, а тепер дупу цапа виставили за двері...
При этом они сосредоточили все внимание на газе, причем "забыв" о его доставке. Вот там они отдерут нас всех еще раз по полной, а заодно еще и на воде и электричестве, о чем все почему то забыли.
Это, якобы, обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
Но есть одно НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это и уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/deshevij-gaz-z-misholovki-kreml-nichogo-ne-robit-prosto-tak.htm
Это враги !