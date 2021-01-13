УКР
Новини
23 819 282

Тарифи на газ для населення будуть знижені на 30%, - ОП

Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців в галузі економіки, електро- та газової енергетики, в ході якої було ухвалено рішення про зменшенні ціни на газ нижче ринкової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж", – наголосив Володимир Зеленський.

На нараді після тривалого обговорення було ухвалене рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової. Це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

"Сьогодні на нараді під керівництвом Президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною більше 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

"Тобто з першого лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень", – повідомив Юрій Вітренко.

Окрім цього, є низка рішень по цінах за розподіл газу – так звана абонплата.

"Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради – проситимемо про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати", – додав Шмигаль.

У свою чергу президент підкреслив, що реформа збережеться.

"Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів", – наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) Тарифи на газ (1068) Вітренко Юрій (633) Шмигаль Денис (4819)
Топ коментарі
+48
Ты дурак?они повысили на 84%,а снизили на 30
13.01.2021 15:59 Відповісти
13.01.2021 15:59 Відповісти
+34
Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП - Цензор.НЕТ 3223
13.01.2021 15:58 Відповісти
13.01.2021 15:58 Відповісти
+34
Тарифы на газ для населения будут снижены на 30%, - ОП - Цензор.НЕТ 2489
13.01.2021 15:58 Відповісти
13.01.2021 15:58 Відповісти
Я можу відповісти де субсидії. Прочитайте державний бюджет на 2021 рік. З захишених статей бюджету , якими фінансувались субсидії, малозабезпечені сім'ї одинокі матері гроші були заьрані та перекинуті на доплати офіс президента, генеральна прокуратура сбу дбр. Так що субсидій можете не чекати. Грошей в бюджеті на це не передбачено, Дефіцит бюджету 300млрд нікуди не подівся.
13.01.2021 17:00 Відповісти
13.01.2021 17:00 Відповісти
Тем чем голосовали!
13.01.2021 18:41 Відповісти
13.01.2021 18:41 Відповісти
А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы?
Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить.
Ловкость рук, и никакого мошенничества 😄
В их профессии, как и в профессии святых, главное - вовремя смыться !!
13.01.2021 16:39 Відповісти
13.01.2021 16:39 Відповісти
То в нього було не рішення, а ПЛАН.
13.01.2021 18:50 Відповісти
13.01.2021 18:50 Відповісти
Шо опять?))
13.01.2021 16:44 Відповісти
13.01.2021 16:44 Відповісти
зеленому словоблудию с снижением цен не верится... приняли решение, оцифруйте, где цифры???? с какой даты???
13.01.2021 16:44 Відповісти
13.01.2021 16:44 Відповісти
с 1 февраля, ты ослеп что ли.
13.01.2021 16:51 Відповісти
13.01.2021 16:51 Відповісти
дай Бог....
13.01.2021 19:47 Відповісти
13.01.2021 19:47 Відповісти
Питання тарифів на газ та електроенергію вирішать наприкінці січня - Верховна Рада. все остальное, что пишет зелень на заборе, можно закрасить краской...
13.01.2021 19:56 Відповісти
13.01.2021 19:56 Відповісти
Что, Зеленский, не получилось одурачить народ? Хотел нагреться на повышенных тарифах?
Молодцы люди, отстояли свое право! Проучили негодяев, поделом им!
13.01.2021 16:45 Відповісти
13.01.2021 16:45 Відповісти
Ты наивный, или как? Цены в январе остались высокие! Цены в феврале - и так бы снизились, газ подешевеет к концу зимы... В итоге - красивая мина для "нарiда", при этом он раздет целиком и обут по-полной! ))))))
13.01.2021 19:27 Відповісти
13.01.2021 19:27 Відповісти
хитро работает гнусавое чмо.
Пример: было 100 грн., подняли до 200 грн. , собрались мерзавцы поумничали на камеру и оставили 170 грн. На те вам уменьшение тарифа от суммы наценки "аж" на 30%.
мерзавец конченный.
13.01.2021 16:45 Відповісти
13.01.2021 16:45 Відповісти
Если бы это сделали в любой стране ЕС, США, вылетели бы с окон с рамами на шее.
Во Франции подняли на копейки стоимость бензина, все видели.
13.01.2021 16:49 Відповісти
13.01.2021 16:49 Відповісти
Стоимость никто не подлнимал. Правительство ни в одлной стране не влияет на стоимость, только рынок.
Во Франции поднимали АКЦИЗ на дизель.
13.01.2021 16:58 Відповісти
13.01.2021 16:58 Відповісти
сепары из дыры все сидят на ветке, им нелох как бальзам.
кто захочет жить с такими тарифами.
13.01.2021 16:51 Відповісти
13.01.2021 16:51 Відповісти
Жду митингов и перекрытия дорого за продление карантина.
13.01.2021 16:55 Відповісти
13.01.2021 16:55 Відповісти
после увеличения на 85%
13.01.2021 16:58 Відповісти
13.01.2021 16:58 Відповісти
Маланський разводняк: підняти на 60 відсотків, а потім трохи понизити
13.01.2021 16:58 Відповісти
13.01.2021 16:58 Відповісти
Ну вот, а я уже дождался, когда же "добрый сцарь" выйдет спасать своих холопов от "злых бояр". Но только не забывайте есть еще нововведение от зеленомордых - "доставка газа", которая сейчас почти 2 грн за куб, я думаю в следующем месяце она вырастет ровно настолько, насколько сейчас "добрый сцарь" снизил цену на сам газ.
13.01.2021 16:59 Відповісти
13.01.2021 16:59 Відповісти
Т.е. повышение будет не на 85%, а на 55%.
Класс!!!

Белым ходокам на трассах мои поздравления. Ходите дальше.
13.01.2021 17:02 Відповісти
13.01.2021 17:02 Відповісти
Но при этом достигнута главная цель - цены на газ снова будут разными для населения и предприятий.
А это значит, что снова возвращаются схемы Фирташа с покупкой для предприятий газа по цене для населения.

Недолго музыка играла, недолго Нафтогаз был прибыльным.
13.01.2021 17:05 Відповісти
13.01.2021 17:05 Відповісти
Всегда веселит, когда кухарки рассуждают о термоядерном синтезе и клоуны о ценообразовании. https://www.youtube.com/watch?v=-yQzNc4NGG0&feature=emb_logo
13.01.2021 17:02 Відповісти
13.01.2021 17:02 Відповісти
Влияние лунного света на рост телеграфных столбов в условиях крайнего экватора
13.01.2021 17:14 Відповісти
13.01.2021 17:14 Відповісти
Следите за руками! Что происходит на самом деле с тарифами.

Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.

Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.

Гешефт каждого.

Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.

Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».

«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0.html#more-122614
13.01.2021 17:12 Відповісти
13.01.2021 17:12 Відповісти
зебил https://censor.net/ru/user/99878 заверещал о своих любимых хозяевах, которых сам же привел к власти и за которых рвал себе *опу 1.5 года..
вот что тарифы делают из шизанутых зебилов...))
13.01.2021 21:05 Відповісти
13.01.2021 21:05 Відповісти
После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности..

🤣
13.01.2021 21:10 Відповісти
13.01.2021 21:10 Відповісти
Неужели тебя допустили поговорить с твоим преЗЕдентом?
14.01.2021 14:57 Відповісти
14.01.2021 14:57 Відповісти
у меня в заплаченной платежке за Декабрь газ в квартире 7,59 кубов по 7,05 грн (семь гривен 05 копеек) +транспортировка 1,71 грн И по какой еврейской математике отминусовав 30 процентов можно получить 6,99 грн за куб ?
13.01.2021 17:13 Відповісти
13.01.2021 17:13 Відповісти
Так это и есть еврейская математика.
13.01.2021 17:30 Відповісти
13.01.2021 17:30 Відповісти
Откуда в Кременчуге доставка в декабре была 1.71.
В кременчуге доставка была ПАО "Кременчуггаз" 0,348
13.01.2021 17:54 Відповісти
13.01.2021 17:54 Відповісти
да эти цифры есть цена 0,348 а нараховано итого за доставку 1,71 Почему то так. Чудные дела. Сам не обратил внимания.
13.01.2021 18:00 Відповісти
13.01.2021 18:00 Відповісти
Так с вас всего взяли 1.71 или за каждый куб?
13.01.2021 18:08 Відповісти
13.01.2021 18:08 Відповісти
А сколько взяли в ноябре за доставку?
13.01.2021 18:11 Відповісти
13.01.2021 18:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/65036 те же цифры 0,348 и к оплате 1,71грн Кубов меньше и по 6,905 за куб
13.01.2021 19:12 Відповісти
13.01.2021 19:12 Відповісти
Объясняю,как понимаю))) За прошлый год вы использовали 59 кубов,они разбили их на 12 месяцев и вы постоянно платите за 4.9 куба.Используете в этом году 30,они их поделят на 12 и в следующем будете платить ежемесячно за доставку 2.5 куба.
13.01.2021 19:39 Відповісти
13.01.2021 19:39 Відповісти
Я з Кременчука..
14.01.2021 00:46 Відповісти
14.01.2021 00:46 Відповісти
Ключевое слово "на время карантина"!!! А потом жадность газобарыг отыграется над населением?
13.01.2021 17:15 Відповісти
13.01.2021 17:15 Відповісти
протоптанной сталинской дорогой идёте, товар-исчи: отними у человека всё, верни ему чуть-чуть - и он будет счастлив.. зебилы, свидетели секты сватов, ваш лохторат дебилов-экспериментаторов будет счастлив
13.01.2021 17:18 Відповісти
13.01.2021 17:18 Відповісти
Клоуни разводят зелохов.
13.01.2021 17:39 Відповісти
13.01.2021 17:39 Відповісти
Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 грн", - отметил Витренко. Нацюцюрник, декабрьская цена нафтогаза 6,22 о каком снижении ты, козлиная рожа втираешь?
13.01.2021 17:57 Відповісти
13.01.2021 17:57 Відповісти
Мойша не хипиши,была цена и нету
7.22 на месяц,а на год вообще нет продажи.
13.01.2021 19:54 Відповісти
13.01.2021 19:54 Відповісти
6,45 на год, можешь оформлять в личном кабинете.
Я оформил на год ещё в декабре.
13.01.2021 20:16 Відповісти
13.01.2021 20:16 Відповісти
10:57 30.12.2020

"Нафтогаз" с 1 января приостановит подключение тарифного плана "годовой"

Тарифи на газ для населення будуть знижені на 30%, - ОП - Цензор.НЕТ 3835
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 января 2021 года приостановит подключение тарифного плана "годовой" для новых клиентов, сообщается на ее сайте.
13.01.2021 20:35 Відповісти
13.01.2021 20:35 Відповісти
Только что заходил в личный кабинет, предложение на год снова в силе, цена 6,45 хотя, ты частично прав, с первых чисел предложение отсутствовало. Я оформил себе 1500 кубов на год. и без мороки.
13.01.2021 20:43 Відповісти
13.01.2021 20:43 Відповісти
Я не могу зарегиниться
13.01.2021 20:51 Відповісти
13.01.2021 20:51 Відповісти
Ты клиент Нафтогаза?
13.01.2021 20:54 Відповісти
13.01.2021 20:54 Відповісти
Нет.
13.01.2021 20:55 Відповісти
13.01.2021 20:55 Відповісти
Если есть Приват 24 личный кабинет, это дело 10-15 минут.
13.01.2021 20:57 Відповісти
13.01.2021 20:57 Відповісти
Та я же хотел просто зайти помацать,потому что там где раньше было предложение на год оно отсутствует
13.01.2021 21:01 Відповісти
13.01.2021 21:01 Відповісти
Было такое, а сейчас снова висит. Ладно, завязываем, а то админ за флуд забанит.
13.01.2021 21:05 Відповісти
13.01.2021 21:05 Відповісти
Друзья, нас опять нае..ли.
13.01.2021 18:06 Відповісти
13.01.2021 18:06 Відповісти
В январе еще соберут за газ по 9,6.
13.01.2021 18:14 Відповісти
13.01.2021 18:14 Відповісти
Кабмин вместе с этим "зесбродом" из ВР готовит чуднейшее коррупционное решение по цене на газ ...
Чтобы они не делали - получается плюс-плюс Ахметову\Коломойскому и минус-минус государству , вто так вот 🤣
13.01.2021 23:22 Відповісти
13.01.2021 23:22 Відповісти
Геніально! Насення бистренько за вазеліном! Головне шо ціна зміниться с 1 - го лютого... А в січні по самі помідори! Та ще доставка... та світло... Ото файний у нас презик... все шо обіцяв - все прощає!
13.01.2021 18:17 Відповісти
13.01.2021 18:17 Відповісти
Підняли влвічі, а тепер на 30 відсотків обіцяють знизити...
Тобто спочатку занесли цапа до хати, а тепер дупу цапа виставили за двері...
13.01.2021 19:08 Відповісти
13.01.2021 19:08 Відповісти
Дякуємо, кармілєц
13.01.2021 19:14 Відповісти
13.01.2021 19:14 Відповісти
Цирк на дроті! Т.е. цену сделают 7000 (примерно, как у НафтоГаза) + к ней доставка!!! А это еще пару-тройку тысяч грн (кроме Киева, чтобы на Майдан не шли) и в итоге - ТЕ ЖЕ САМЫЕ 10000 грн!!! ))))))))) Клоуны таки веселят! Правда, как-то не до смеху...
13.01.2021 19:17 Відповісти
13.01.2021 19:17 Відповісти
Сделали вид что с ценами электричество все нормуль ? Ну ок
13.01.2021 19:30 Відповісти
13.01.2021 19:30 Відповісти
Обещают цену 7 гр. с февраля по апрель? И это понижение? В феврале спрос на газ начинает падать и цена начинает понижаться сама. А в марте и апреле она была бы еще ниже без их вмешательства. Эти жиды играют с нами в наперстки и разводят как лохов.
При этом они сосредоточили все внимание на газе, причем "забыв" о его доставке. Вот там они отдерут нас всех еще раз по полной, а заодно еще и на воде и электричестве, о чем все почему то забыли.
13.01.2021 19:30 Відповісти
13.01.2021 19:30 Відповісти
А зарплати і пенсії лишаються як є?)))
13.01.2021 19:34 Відповісти
13.01.2021 19:34 Відповісти
НЕ.за каждый год сверх стажа 35,вам будут начислять 2.50 если не ошибаюсь.)))))
13.01.2021 19:56 Відповісти
13.01.2021 19:56 Відповісти
Дозволяю помилитися навіть на десять гривень за кожен рік більше за 35 але це все рівно як класти компрес небіжчику...)))))
14.01.2021 09:57 Відповісти
14.01.2021 09:57 Відповісти
в Берлине на нормандской встрече Ермак обсуждал с Козаком тему цены на газ и покупки Украиной его напрямую у России.
Это, якобы, обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
Но есть одно НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это и уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/deshevij-gaz-z-misholovki-kreml-nichogo-ne-robit-prosto-tak.htm
13.01.2021 21:14 Відповісти
13.01.2021 21:14 Відповісти
дЕрмака пора брать за одно место вместе из ************** !
Это враги !
13.01.2021 22:55 Відповісти
13.01.2021 22:55 Відповісти
Тарифи на газ для населення будуть знижені на 30%, - ОП - Цензор.НЕТ 3140
13.01.2021 21:51 Відповісти
13.01.2021 21:51 Відповісти
В травні була ціна на газ 2, 90 , а сьогодні пропонують 6, 99 ( Київ),
13.01.2021 22:53 Відповісти
13.01.2021 22:53 Відповісти
Порошенко повысил тарифы на газ, но офис презервидента молниеносно отреагировал!
14.01.2021 01:29 Відповісти
14.01.2021 01:29 Відповісти
На 30 процентів від ціни літом?То ще так-сяк...
14.01.2021 02:33 Відповісти
14.01.2021 02:33 Відповісти
А ПОДНЯЛИ НА 57% !!! КОГО ВЫ ДУРИТЕ МРАЗИНЫ !!!???
14.01.2021 04:51 Відповісти
14.01.2021 04:51 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3241649/izza_dolgov_firtasha_ukrainskiyi_gaz_na_38_mlrd_grn_okazalsya_v_zaloge_u_fonda_iz_rf_smi
14.01.2021 06:39 Відповісти
14.01.2021 06:39 Відповісти
а может зеленьському и ОП надо перестать быть проститутами и заявлять о понижении цены на 30%... может надо сначала надо разобраться почему эти цены были повышены, когда во всем мире газ стоит копейки, а потом вызвать повысивших на пустом месте цены и передать на суд народа? Владимир Александрович, перестаньте гнусавить и гробить Украину... вы - это вырок, который нужно просто предать анафеме... рояля - какая это будет церковь - совершенно не играет... Бог един...
14.01.2021 07:25 Відповісти
14.01.2021 07:25 Відповісти
в сувереннонй а не колонии МВФ, куда нас тянут наши керманычи. Бо с мвф легче грабить народ переводя стрелки. МВФ это факт никчемности влады
14.01.2021 08:45 Відповісти
14.01.2021 08:45 Відповісти
Цены опустили против рынка, а нытья всё равно выше крыши. Вам хоть каждому по квартире за чужой счет выдавай, к недостаточной квадратуре кухни доколупаетесь
14.01.2021 08:48 Відповісти
14.01.2021 08:48 Відповісти
А центральное отопление в городах? Так и будем по 2 тысячи платить за 30 кв.м.?
14.01.2021 11:01 Відповісти
14.01.2021 11:01 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 