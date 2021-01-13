УКР
Уряд надасть субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики і Міністерству фінансів спрямувати субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення.

Про це він повідомив у ході засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що був встановлений єдиний тариф на електроенергію з 1 січня, доручаю Міністерству соціальної політики і Міністерству фінансів спрямувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення своїх будинків", - зазначив Шмигаль.

За його словами, через збільшення тарифів у січні виростуть і субсидійні виплати для людей.

Читайте: Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль

"3,1 млн домогосподарств в Україні отримують субсидії для оплати комунальних послуг, середній розмір 1600 гривень", - зазначив прем'єр.

Кабмін (14384) тарифи (2134) підвищення (88) Шмигаль Денис (4819)
+7
От тварь брехливая!
Такая субсидия уже давно существует!
13.01.2021 15:48 Відповісти
+5
... сегодня в Ощаде наблюдал с десяток бабуль... с вопросом...** А где субсидии за декабрь?**. Стоят ...платят.. и проклинают ???? ....Порошенко..((((
13.01.2021 16:15 Відповісти
+1
какая страшная забота о людях, давно пора выходить, когда тебе лезут в карман, иш как засцали
,
13.01.2021 15:52 Відповісти
13.01.2021 15:48 Відповісти
ЗЕбилы, сер...
13.01.2021 15:55 Відповісти
13.01.2021 16:15 Відповісти
А кого ещё?
13.01.2021 17:16 Відповісти
нехай у тєлєвайзєра спитають
13.01.2021 20:36 Відповісти
13.01.2021 15:52 Відповісти
А для тех, у кого электрические плиты?
13.01.2021 15:53 Відповісти
тварина лиса.....
13.01.2021 15:54 Відповісти
-Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!(c)
13.01.2021 15:55 Відповісти
Т.е. пофига откуда - из карманов населения или из кармана государства (а по сути из кармана населения), но интересы и апетиты облэнерговского олигархата все равно будут удовлетворены. я все правильно понял, госполин совсем не ахметовский ставленник из энергетики?
13.01.2021 16:09 Відповісти
Дык субсидии у них может и были... Но.. Пусть платят
13.01.2021 16:11 Відповісти
ТЫ ШО ПАДЛО ДУРАК ? СТОИМОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 2 КОРЕЙКИ ЗА КИЛОВАТТ ...
13.01.2021 16:21 Відповісти
Шмигаль людина без принципів і поглядів підходить не дієздатному ОП . Тому слухати цього хлопа -втрачати час.
13.01.2021 16:42 Відповісти
****, а де взагалі субсдії за грудень????
13.01.2021 16:50 Відповісти
это для тех,кто заключил договор с райэнерго на отопление (само подключение-проект и т.д.-отдельная история),и они существуют давно.
а для тех,кто просто пользуется маслянными обогревателями,дуйками,конвекторами?
13.01.2021 17:04 Відповісти
У меня официально оформлено электроотопление. С ужасом жду следующую платежку
13.01.2021 17:32 Відповісти
брехло смердючеє
13.01.2021 18:31 Відповісти
Собирался этим летом врезать в систему BOSCH HEAT 3500 для удобства к твёрдотопливному. Хорошо что не купил, как чувствовал))) За стоимость котла BOSCH HEAT 3500 в 25 000грн. это 12 тонн брикетов РУФ на два сезона отопительных. Соседу моему беда явно. Он меня убеждал что рай в 45 копеек за квт ночью будет вечный. Желаю ахметову, зеленскому и прочим шмыгалям побыстрее сдохнуть.
13.01.2021 19:30 Відповісти
а что, точные тарифы тоже подняли?
13.01.2021 20:10 Відповісти
Щоб не замерзнути: https://remontoseli.com.ua/heating.html
08.02.2021 16:20 Відповісти
 
 