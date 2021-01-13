Уряд надасть субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики і Міністерству фінансів спрямувати субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення.
Про це він повідомив у ході засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.
"З огляду на те, що був встановлений єдиний тариф на електроенергію з 1 січня, доручаю Міністерству соціальної політики і Міністерству фінансів спрямувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення своїх будинків", - зазначив Шмигаль.
За його словами, через збільшення тарифів у січні виростуть і субсидійні виплати для людей.
"3,1 млн домогосподарств в Україні отримують субсидії для оплати комунальних послуг, середній розмір 1600 гривень", - зазначив прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такая субсидия уже давно существует!
,
а для тех,кто просто пользуется маслянными обогревателями,дуйками,конвекторами?