Уряд надасть субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики і Міністерству фінансів спрямувати субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення.

Про це він повідомив у ході засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що був встановлений єдиний тариф на електроенергію з 1 січня, доручаю Міністерству соціальної політики і Міністерству фінансів спрямувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення своїх будинків", - зазначив Шмигаль.

За його словами, через збільшення тарифів у січні виростуть і субсидійні виплати для людей.

"3,1 млн домогосподарств в Україні отримують субсидії для оплати комунальних послуг, середній розмір 1600 гривень", - зазначив прем'єр.