Правительство предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления, - Шмыгаль

Правительство предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики и Министерству финансов направить субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов", - отметил Шмыгаль.

По его словам, из-за увеличения тарифов в январе вырастут и субсидионные выплаты для людей.

"3,1 млн домохозяйств в Украине получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер 1600 гривен", - отметил премьер.

+7
От тварь брехливая!
Такая субсидия уже давно существует!
13.01.2021 15:48 Ответить
+5
... сегодня в Ощаде наблюдал с десяток бабуль... с вопросом...** А где субсидии за декабрь?**. Стоят ...платят.. и проклинают ???? ....Порошенко..((((
13.01.2021 16:15 Ответить
+1
какая страшная забота о людях, давно пора выходить, когда тебе лезут в карман, иш как засцали
,
13.01.2021 15:52 Ответить
От тварь брехливая!
Такая субсидия уже давно существует!
13.01.2021 15:48 Ответить
ЗЕбилы, сер...
13.01.2021 15:55 Ответить
... сегодня в Ощаде наблюдал с десяток бабуль... с вопросом...** А где субсидии за декабрь?**. Стоят ...платят.. и проклинают ???? ....Порошенко..((((
13.01.2021 16:15 Ответить
А кого ещё?
13.01.2021 17:16 Ответить
нехай у тєлєвайзєра спитають
13.01.2021 20:36 Ответить
какая страшная забота о людях, давно пора выходить, когда тебе лезут в карман, иш как засцали
,
13.01.2021 15:52 Ответить
А для тех, у кого электрические плиты?
13.01.2021 15:53 Ответить
тварина лиса.....
13.01.2021 15:54 Ответить
-Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!(c)
13.01.2021 15:55 Ответить
Т.е. пофига откуда - из карманов населения или из кармана государства (а по сути из кармана населения), но интересы и апетиты облэнерговского олигархата все равно будут удовлетворены. я все правильно понял, госполин совсем не ахметовский ставленник из энергетики?
13.01.2021 16:09 Ответить
Дык субсидии у них может и были... Но.. Пусть платят
13.01.2021 16:11 Ответить
ТЫ ШО ПАДЛО ДУРАК ? СТОИМОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 2 КОРЕЙКИ ЗА КИЛОВАТТ ...
13.01.2021 16:21 Ответить
Шмигаль людина без принципів і поглядів підходить не дієздатному ОП . Тому слухати цього хлопа -втрачати час.
13.01.2021 16:42 Ответить
****, а де взагалі субсдії за грудень????
13.01.2021 16:50 Ответить
это для тех,кто заключил договор с райэнерго на отопление (само подключение-проект и т.д.-отдельная история),и они существуют давно.
а для тех,кто просто пользуется маслянными обогревателями,дуйками,конвекторами?
13.01.2021 17:04 Ответить
У меня официально оформлено электроотопление. С ужасом жду следующую платежку
13.01.2021 17:32 Ответить
брехло смердючеє
13.01.2021 18:31 Ответить
Собирался этим летом врезать в систему BOSCH HEAT 3500 для удобства к твёрдотопливному. Хорошо что не купил, как чувствовал))) За стоимость котла BOSCH HEAT 3500 в 25 000грн. это 12 тонн брикетов РУФ на два сезона отопительных. Соседу моему беда явно. Он меня убеждал что рай в 45 копеек за квт ночью будет вечный. Желаю ахметову, зеленскому и прочим шмыгалям побыстрее сдохнуть.
13.01.2021 19:30 Ответить
а что, точные тарифы тоже подняли?
показать весь комментарий
Щоб не замерзнути: https://remontoseli.com.ua/heating.html
показать весь комментарий
