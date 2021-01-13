Правительство предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики и Министерству финансов направить субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления.
Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов", - отметил Шмыгаль.
По его словам, из-за увеличения тарифов в январе вырастут и субсидионные выплаты для людей.
"3,1 млн домохозяйств в Украине получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер 1600 гривен", - отметил премьер.
Такая субсидия уже давно существует!
,
а для тех,кто просто пользуется маслянными обогревателями,дуйками,конвекторами?