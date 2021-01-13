Правительство предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики и Министерству финансов направить субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов", - отметил Шмыгаль.

По его словам, из-за увеличения тарифов в январе вырастут и субсидионные выплаты для людей.

"3,1 млн домохозяйств в Украине получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер 1600 гривен", - отметил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков сегодня проведет совещание с главами фракций и Шмыгалем по вопросу тарифов, - "слуга народа" Кравчук