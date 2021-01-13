Правительство оставило зарплаты госслужащих на уровне прошлого года

Кабинет Министров оставил размеры и условия оплаты труда всех категорий работников государственных органов в 2021 году на уровне прошлого года.

Как сообщил министр КМУ Олег Немчинов, соответствующее постановление правительство утвердило на очередном заседании 13 января, передает Цензор.НЕТ.

"Проект постановления разработан Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы для определения схемы должностных окладов на должностях государственной службы в 2021 году. В соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", установлено, что в 2021 году для всех категорий работников государственных органов применяются размеры и условия оплаты труда, действовавших по состоянию на 1 сентября 2020 года", - отметил Немчинов.

По его словам, постановление не меняет условия оплаты труда государственных служащих и гарантирует их размер на уровне сентября 2020 года и учитывает необходимость обеспечения минимального должностного оклада в размере 4540 грн для низкой должности государственной службы, равный двум прожиточным минимумам, установленным статьей 7 дейстующенго закона.

