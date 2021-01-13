РУС
Правительство оставило зарплаты госслужащих на уровне прошлого года

Кабинет Министров оставил размеры и условия оплаты труда всех категорий работников государственных органов в 2021 году на уровне прошлого года.

Как сообщил министр КМУ Олег Немчинов, соответствующее постановление правительство утвердило на очередном заседании 13 января, передает Цензор.НЕТ.

"Проект постановления разработан Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы для определения схемы должностных окладов на должностях государственной службы в 2021 году. В соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", установлено, что в 2021 году для всех категорий работников государственных органов применяются размеры и условия оплаты труда, действовавших по состоянию на 1 сентября 2020 года", - отметил Немчинов.

По его словам, постановление не меняет условия оплаты труда государственных служащих и гарантирует их размер на уровне сентября 2020 года и учитывает необходимость обеспечения минимального должностного оклада в размере 4540 грн для низкой должности государственной службы, равный двум прожиточным минимумам, установленным статьей 7 дейстующенго закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе

Кабмин (14120) госслужащие (342) Немчинов Олег (171)
+2
13.01.2021 17:54 Ответить
+1
К сожалению, госслужба еще больше деградирует, 95% семей госслужащих сводят концы с концами, а для тех остальных 5% высоких начальников и великих реформаторов уровень зарплаты действительно не имеет значения
13.01.2021 17:48 Ответить
+1
Держслужба - не компанія. Во всіх нормальних демократичних країнах зарплата держслужбовця фіксована і визначається законом про вилку зарплат бюджетників відносно середньої зарплати в країні на початок року. Інакше вони понаписують собі мільйони з держбюджету (наших податків)... що власне і відбувається в Україні і інших подібних країнах третього (чи може вже четвертого?) світу.
13.01.2021 19:27 Ответить
Їм можна взагалі не платити.
Вони і так ліваку достатньо мають. Ще і державу зможуть утримувати кілька років за все награбоване, що в них поховане.
13.01.2021 17:23 Ответить
Якщо держслужбовець має лівак, то його саджати у в'язницю потрібно і навічно забороняти займати будь-яку бюджетну посаду, а не припиняти платити зарплатню. Метода має він чи не має той лівак елементарно ж працює в демократичних державах. Варто лише не брехати і мати всіх за безголове стадо (як це робив Порошенко, підписуючи мафіозний Податковий Кодекс), а робити справжні демократичні реформи - Податковий Кодекс, де податки на доходи платить кожний громадянин самостійно з суми, яка перевершує прожитковий мінімум на члена родини.

А далі все просто. Якщо витрати держслужбовця, якому заборонено займатись бізнесом, перевершують його зарплату, то шлях один - "казенний дім". Та й не тільки держслужбовця... якщо ми хочемо по людські жити.
13.01.2021 19:16 Ответить
бастовать будут.. точно будут...
13.01.2021 17:38 Ответить
Оклад - это оплата времени. Зарплата - это вознаграждение за результаты работы. В нормальных компаниях оклад - это 30-50% зарплаты.
13.01.2021 17:38 Ответить
Держслужба - не компанія. Во всіх нормальних демократичних країнах зарплата держслужбовця фіксована і визначається законом про вилку зарплат бюджетників відносно середньої зарплати в країні на початок року. Інакше вони понаписують собі мільйони з держбюджету (наших податків)... що власне і відбувається в Україні і інших подібних країнах третього (чи може вже четвертого?) світу.
13.01.2021 19:27 Ответить
Це вже не до сраки.Завтра трасу перекриють.
13.01.2021 17:45 Ответить
13.01.2021 17:48 Ответить
А в нормальних демократичних країнах, між іншим, зарплата держслужбовця (бюджетника) обмежена як знизу (дорівнює середній зарплаті по країні, яка прийнята за 1, у нас на 1 січня 11800 грн), так і зверху (в США цей коефіціент 7) - зарплата президента держави. І це є чи не найголовнішою ознакою демократичності країни.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:37 Ответить
13.01.2021 17:54 Ответить
Холопам что делать, радоваться или требовать повышения?
13.01.2021 18:55 Ответить
******
13.01.2021 19:37 Ответить
Это что , достижение ? А когда их всех опустят для начала хотя бы на землю ? Когда соотношение зарплат будет хотя бы как в " загнивающей " Европе , а не астрономические , откровенно издевательские суммы ? Без кардинальных изменений - никогда . Сами у себя , без посторонней помощи не заберут .
13.01.2021 20:01 Ответить
 
 