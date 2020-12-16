Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе
Верховная Рада приняла изменения в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе, которые позволят оставаться на госслужбе лицам, достигшим 65 летнего возраста.
Как передает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 300 нардепов.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран членов Европейского Союза и Конституции Украины.
Кроме того, отмечается, что в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65 - летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.
Принятый законопроект предусматривает, что дальнейшее их пребывание на госслужбе возможно не более чем до 70-ти лет.
Пожалуйста, подождите...
А вранці будуть заносити.
Будуть працювати, як Лєнін.
«В Узбекистане начали производить смартфоны для внутреннего рынка. В первые дни продажи было раскуплено более полутора тысяч устройств,
Новый девайс с объемом памяти 64 гигабайта получил название «Узбекистон». Он был разработан по поручению министерства информационных технологий и коммуникаций страны. Производит смартфон Узбекская компания «Telecom Devices PRO» , она уже выпустила на рынок более трех тысяч экземпляров модели.»
Стариков пускать нам, в дело!..."
(АС Пушкин. "Сказка о золотом петушке").
"Поки будуть здатні підпис поставить, де їм пальцем покажемо, хай працюють... "Вляпаємося" - спишем на "старечий маразм"...".
Тепер портрет Кернеса може спокійно очолювати Харківську міськраду.
Зараз відосіками правлять.
Якщо ти уважно перечитаєш то побачиш що я писав про бізнес.
Только надо что бы иногда кто нибудь не заинтересованный(не госслужащий) ходил и тыкал палкой в этих дедов-проверял живой или нет?
Ідеологія СССР була закладена з самого початку виборчої програми зелеплесні.
І країну готують до передачі під у правління кремлю, тому такі закони приймаються щоби вони входили у правове поле москалів. Турборежим довів можливість розвернення законодавства на 180 градусів.
Повстаня ФОПів доведе нікчемність того бидла, яке голосувало за зелесрань. ФОПи будуть знищені як при Овочу.....бачили що вибирали (по приколу та на радість господам коломойшам) тепер їжте щоби повилазили!!!!!!!!
Але рік пацюків скоро закінчиться...............
сказал седой хамелеон
и вдруг окрасился цветами
соседней "дружеской" страны...
Трампу 73, а он планирует участие в следующих выборах в 2024г. (т.е. еще потом поработать 4 года, а может и все 8) )