Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе.

Верховная Рада приняла изменения в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе, которые позволят оставаться на госслужбе лицам, достигшим 65 летнего возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 300 нардепов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран членов Европейского Союза и Конституции Украины.

Кроме того, отмечается, что в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65 - летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.

Принятый законопроект предусматривает, что дальнейшее их пребывание на госслужбе возможно не более чем до 70-ти лет.

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