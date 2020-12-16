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ВР (27381) чиновник (1557) госслужащие (338) возраст (17)

Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе

Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе

Верховная Рада приняла изменения в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе, которые позволят оставаться на госслужбе лицам, достигшим 65 летнего возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 300 нардепов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран членов Европейского Союза и Конституции Украины.

Кроме того, отмечается, что в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65 - летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.

Принятый законопроект предусматривает, что дальнейшее их пребывание на госслужбе возможно не более чем до 70-ти лет.

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Топ комментарии
+21
обнулились, стало бьіть...
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16.12.2020 11:33
+21
З кабінету щоб в труні виносили
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16.12.2020 11:35
+12
Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе.

Тепер портрет Кернеса може спокійно очолювати Харківську міськраду.
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16.12.2020 11:39
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обнулились, стало бьіть...
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16.12.2020 11:33 Ответить
З кабінету щоб в труні виносили
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16.12.2020 11:35 Ответить
Виносити будуть, в кінці робочого дня.
А вранці будуть заносити.
Будуть працювати, як Лєнін.
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16.12.2020 11:39 Ответить
Экий вы транжира.А не проще ли в конце рабочего дня просто шторкой закрыть и не носиться каждый день туда-сюда.На одних грузчиках экономии сколько.
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16.12.2020 11:46 Ответить
фокині с кравчуками продавили
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16.12.2020 12:09 Ответить
Я не против , чтобы старики работали , но "совок" в их голове мешает всем .
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16.12.2020 11:35 Ответить
Новые лица во власти теперь будут искать на подходе к кладбищам ? Главное чтоб была бумажка-член партии рыгоАналов ?
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16.12.2020 11:36 Ответить
вже шукають і понаходили.
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16.12.2020 12:53 Ответить
А тим часом:
«В Узбекистане начали производить смартфоны для внутреннего рынка. В первые дни продажи было раскуплено более полутора тысяч устройств,

Новый девайс с объемом памяти 64 гигабайта получил название «Узбекистон». Он был разработан по поручению министерства информационных технологий и коммуникаций страны. Производит смартфон Узбекская компания «Telecom Devices PRO» , она уже выпустила на рынок более трех тысяч экземпляров модели.»
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16.12.2020 11:37 Ответить
читал что этот самый узбекистан собирается из комплектующих и разработан китайской компанией Хуавэй. офигительный узбекский девайс. да сами узбеки кроме как хлопка и баранов ничего сделать пока не могут....
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16.12.2020 11:42 Ответить
В принципе, то что вы описываете - это и есть нормальный способ догоняющего развития. Сам Китай разве не с этого начинал?
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16.12.2020 12:23 Ответить
Еще не всех новых лиц опробовали?
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16.12.2020 11:38 Ответить
"Видно, времечко приспело
Стариков пускать нам, в дело!..."
(АС Пушкин. "Сказка о золотом петушке").
"Поки будуть здатні підпис поставить, де їм пальцем покажемо, хай працюють... "Вляпаємося" - спишем на "старечий маразм"...".
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16.12.2020 11:49 Ответить
Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе.

Тепер портрет Кернеса може спокійно очолювати Харківську міськраду.
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16.12.2020 11:39 Ответить
То в минулому.
Зараз відосіками правлять.
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16.12.2020 11:41 Ответить
Готується третє пришестя Фокіна? Цього разу прем'єром?
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16.12.2020 11:40 Ответить
Чечетова аткапают?!
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16.12.2020 11:41 Ответить
Теперь с госслужбы только вперед ногами.
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16.12.2020 11:41 Ответить
мне мой дядька рассказывал что после 65 уже не то чтобы работать не хочется а и просто жить трудно от возраста и болячек. это только кравчук умнас такой бодрый потому что он и при совке и сейчас всегда всему благами пользовался и тяжелее авторучки ничего в руках не держал. как макарыч икричка вкусная???
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16.12.2020 11:47 Ответить
То ваш дядько в полі чи на заводі відпахав. А я знаю одного держслужбовця- в облдержадміністрації все життя просидів, так у 72 він має бізнес і дівчат старших за 20 не визнає.
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16.12.2020 12:28 Ответить
сначала на заводе инженером, потом на держслужбе. можно і в полі відпахати, якщо вчитися у ВиШі тяму не має, то тоді і не скигли...... згодний? а то пишуть що наші закордоном полуницю збирають та покоївками працюютьь, а ким вони повинні там працювати? генеральними директорами компаній та фірм? чи топ менеджерами? вони і дома в полі та на будівництвах працювали - теж саме роблять і закордоном , тільки там платня вище. згодний?
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16.12.2020 12:58 Ответить
не кизди, сейчас (по закону Украини про держслужбу и пока нового закона еще нет) держслужба до 65. исполнилось тебе 65 на следующий день после дня рождения можешь на работу уже не приходить , никто платить тебе не будет.
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16.12.2020 13:03 Ответить
Я десь написав що він і досі працює, некиздливий ти наш?
Якщо ти уважно перечитаєш то побачиш що я писав про бізнес.
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16.12.2020 14:35 Ответить
перечитав, згодний'!
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16.12.2020 15:59 Ответить
внук5и хотят ,шоб и дедам хватило прибарахлиться
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16.12.2020 11:42 Ответить
Да снимите вы все эти ограничения.Пусть сидят на теплых местах пока не умрут на работе.
Только надо что бы иногда кто нибудь не заинтересованный(не госслужащий) ходил и тыкал палкой в этих дедов-проверял живой или нет?
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16.12.2020 11:42 Ответить
Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе - Цензор.НЕТ 6048
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16.12.2020 11:43 Ответить
*******!!!! і молодь недоучки - *******, а совки ще більший *******!!!
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16.12.2020 11:43 Ответить
Онука Фокіна - просто стахановка якась...
Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе - Цензор.НЕТ 4900
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16.12.2020 11:45 Ответить
с такими губами можно и до 70.....
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16.12.2020 11:49 Ответить
вони здуються до 70
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16.12.2020 12:55 Ответить
не переживай підгодують, підкачають.....
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16.12.2020 15:57 Ответить
А губья то , губья!
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16.12.2020 11:52 Ответить
Вот и "омолодились". Какие еще требуются доказательства реванша "старой гвардии"?
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16.12.2020 11:47 Ответить
Странно чё-то.... В 60 лет нельзя пароходом, поездом и самолётом управлять, а государством можно!
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16.12.2020 11:48 Ответить
ну теперь все госсы точно только вперед ногами увольняться будут , все семейство включая правнуков содержать нужно...
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16.12.2020 11:52 Ответить
Ще й поховання буде державним коштом...
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16.12.2020 11:59 Ответить
уже в 40 лет люди многого не помнят, а в 65 и подавна... но на то и розумкин с зеленьськым... они все знают...
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16.12.2020 11:52 Ответить
Ну от и усё Вот вам социальные лифты и сменяемость элит Все законодательства под себя переделывают Налоговые трудовые уголовные кодексы так почистили что теперь взяточника не то что не посадишь Ему ещё платить придётся из госбюджета за вынужденные прогулы (Ну хавайте Украинцы раз терпилы хавайте
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16.12.2020 11:53 Ответить
нафталиновым Кравчуку и Фокину готовят должности
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16.12.2020 12:08 Ответить
Им уже больше 70-ти. Так что уже в пролете.
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16.12.2020 13:06 Ответить
А вот для Шмаркли...далеко смотрит гаденыш.
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16.12.2020 13:07 Ответить
Авторові кравчучки живеться непогано. Власне, як і завжди.
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16.12.2020 13:08 Ответить
Всё верно.С горшка - прямо на работу, из кабинета - на кладбище.
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16.12.2020 12:10 Ответить
Интересно, а должности президента этот закон касается?
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16.12.2020 12:32 Ответить
Думаю что нет. Но там два срока максимум и свободен.
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16.12.2020 13:05 Ответить
Я о возрасте а не о сроках
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16.12.2020 13:32 Ответить
Подумалось : здравствуй факин...
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16.12.2020 12:42 Ответить
Ахаха)) Ждут МиколуЯнавича взад))
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16.12.2020 12:43 Ответить
Гнать старых маразматиков со службы метлой под зад. Им дай волю, то фиг их выгонишь со службы. Пусть лучше внуков воспитывают.
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16.12.2020 13:03 Ответить
Заходиш в кабінет до чинуші,а на ньому гриби як на пеньку...
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16.12.2020 13:05 Ответить
Заседание Рады
Рада зняла вікові обмеження для роботи на держслужбі - Цензор.НЕТ 3476
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16.12.2020 13:40 Ответить
За що боролись 73% ДЛБ на те й напоролись......
Ідеологія СССР була закладена з самого початку виборчої програми зелеплесні.
І країну готують до передачі під у правління кремлю, тому такі закони приймаються щоби вони входили у правове поле москалів. Турборежим довів можливість розвернення законодавства на 180 градусів.
Повстаня ФОПів доведе нікчемність того бидла, яке голосувало за зелесрань. ФОПи будуть знищені як при Овочу.....бачили що вибирали (по приколу та на радість господам коломойшам) тепер їжте щоби повилазили!!!!!!!!
Але рік пацюків скоро закінчиться...............
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16.12.2020 13:42 Ответить
грядут большие перемены
сказал седой хамелеон
и вдруг окрасился цветами
соседней "дружеской" страны...
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16.12.2020 14:21 Ответить
Байдена в 77 приняли на работу Президентом США.
Трампу 73, а он планирует участие в следующих выборах в 2024г. (т.е. еще потом поработать 4 года, а может и все 8) )
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16.12.2020 16:04 Ответить
ТВАРИ....
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16.12.2020 21:15 Ответить
 
 