Рада зняла вікові обмеження для роботи на держслужбі

Верховна Рада прийняла зміни до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, які дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65-річного віку.

Як передає Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 300 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є забезпечення ефективного функціонування державних органів України і впровадження гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі, відповідно до практики законодавства країн членів Європейського Союзу та Конституції України.

Крім того, наголошується, що у виняткових випадках, виникає потреба в залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення нею 65-річного віку для більш ефективного функціонування державного органу.

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Прийнятий законопроєкт передбачає, що подальше їх перебування на держслужбі можливо не більше ніж до 70-ти років.