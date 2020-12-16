Рада зняла вікові обмеження для роботи на держслужбі
Верховна Рада прийняла зміни до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, які дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65-річного віку.
Як передає Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 300 нардепів.
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є забезпечення ефективного функціонування державних органів України і впровадження гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі, відповідно до практики законодавства країн членів Європейського Союзу та Конституції України.
Крім того, наголошується, що у виняткових випадках, виникає потреба в залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення нею 65-річного віку для більш ефективного функціонування державного органу.
Прийнятий законопроєкт передбачає, що подальше їх перебування на держслужбі можливо не більше ніж до 70-ти років.
Будь ласка, зачекайте...
А вранці будуть заносити.
Будуть працювати, як Лєнін.
«В Узбекистане начали производить смартфоны для внутреннего рынка. В первые дни продажи было раскуплено более полутора тысяч устройств,
Новый девайс с объемом памяти 64 гигабайта получил название «Узбекистон». Он был разработан по поручению министерства информационных технологий и коммуникаций страны. Производит смартфон Узбекская компания «Telecom Devices PRO» , она уже выпустила на рынок более трех тысяч экземпляров модели.»
Стариков пускать нам, в дело!..."
(АС Пушкин. "Сказка о золотом петушке").
"Поки будуть здатні підпис поставить, де їм пальцем покажемо, хай працюють... "Вляпаємося" - спишем на "старечий маразм"...".
Тепер портрет Кернеса може спокійно очолювати Харківську міськраду.
Зараз відосіками правлять.
Якщо ти уважно перечитаєш то побачиш що я писав про бізнес.
Только надо что бы иногда кто нибудь не заинтересованный(не госслужащий) ходил и тыкал палкой в этих дедов-проверял живой или нет?
Ідеологія СССР була закладена з самого початку виборчої програми зелеплесні.
І країну готують до передачі під у правління кремлю, тому такі закони приймаються щоби вони входили у правове поле москалів. Турборежим довів можливість розвернення законодавства на 180 градусів.
Повстаня ФОПів доведе нікчемність того бидла, яке голосувало за зелесрань. ФОПи будуть знищені як при Овочу.....бачили що вибирали (по приколу та на радість господам коломойшам) тепер їжте щоби повилазили!!!!!!!!
Але рік пацюків скоро закінчиться...............
сказал седой хамелеон
и вдруг окрасился цветами
соседней "дружеской" страны...
Трампу 73, а он планирует участие в следующих выборах в 2024г. (т.е. еще потом поработать 4 года, а может и все 8) )