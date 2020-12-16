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ВР (14832) чиновник (795) держслужбовці (333) вік (15)

Рада зняла вікові обмеження для роботи на держслужбі

Рада зняла вікові обмеження для роботи на держслужбі

Верховна Рада прийняла зміни до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, які дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65-річного віку.

Як передає Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 300 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є забезпечення ефективного функціонування державних органів України і впровадження гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі, відповідно до практики законодавства країн членів Європейського Союзу та Конституції України.

Крім того, наголошується, що у виняткових випадках, виникає потреба в залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення нею 65-річного віку для більш ефективного функціонування державного органу.

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Прийнятий законопроєкт передбачає, що подальше їх перебування на держслужбі можливо не більше ніж до 70-ти років.

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Топ коментарі
+21
обнулились, стало бьіть...
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16.12.2020 11:33
+21
З кабінету щоб в труні виносили
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16.12.2020 11:35
+12
Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе.

Тепер портрет Кернеса може спокійно очолювати Харківську міськраду.
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16.12.2020 11:39
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обнулились, стало бьіть...
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16.12.2020 11:33 Відповісти
З кабінету щоб в труні виносили
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16.12.2020 11:35 Відповісти
Виносити будуть, в кінці робочого дня.
А вранці будуть заносити.
Будуть працювати, як Лєнін.
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16.12.2020 11:39 Відповісти
Экий вы транжира.А не проще ли в конце рабочего дня просто шторкой закрыть и не носиться каждый день туда-сюда.На одних грузчиках экономии сколько.
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16.12.2020 11:46 Відповісти
фокині с кравчуками продавили
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16.12.2020 12:09 Відповісти
Я не против , чтобы старики работали , но "совок" в их голове мешает всем .
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16.12.2020 11:35 Відповісти
Новые лица во власти теперь будут искать на подходе к кладбищам ? Главное чтоб была бумажка-член партии рыгоАналов ?
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16.12.2020 11:36 Відповісти
вже шукають і понаходили.
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16.12.2020 12:53 Відповісти
А тим часом:
«В Узбекистане начали производить смартфоны для внутреннего рынка. В первые дни продажи было раскуплено более полутора тысяч устройств,

Новый девайс с объемом памяти 64 гигабайта получил название «Узбекистон». Он был разработан по поручению министерства информационных технологий и коммуникаций страны. Производит смартфон Узбекская компания «Telecom Devices PRO» , она уже выпустила на рынок более трех тысяч экземпляров модели.»
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16.12.2020 11:37 Відповісти
читал что этот самый узбекистан собирается из комплектующих и разработан китайской компанией Хуавэй. офигительный узбекский девайс. да сами узбеки кроме как хлопка и баранов ничего сделать пока не могут....
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16.12.2020 11:42 Відповісти
В принципе, то что вы описываете - это и есть нормальный способ догоняющего развития. Сам Китай разве не с этого начинал?
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16.12.2020 12:23 Відповісти
Еще не всех новых лиц опробовали?
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16.12.2020 11:38 Відповісти
"Видно, времечко приспело
Стариков пускать нам, в дело!..."
(АС Пушкин. "Сказка о золотом петушке").
"Поки будуть здатні підпис поставить, де їм пальцем покажемо, хай працюють... "Вляпаємося" - спишем на "старечий маразм"...".
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16.12.2020 11:49 Відповісти
Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе.

Тепер портрет Кернеса може спокійно очолювати Харківську міськраду.
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16.12.2020 11:39 Відповісти
То в минулому.
Зараз відосіками правлять.
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16.12.2020 11:41 Відповісти
Готується третє пришестя Фокіна? Цього разу прем'єром?
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16.12.2020 11:40 Відповісти
Чечетова аткапают?!
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16.12.2020 11:41 Відповісти
Теперь с госслужбы только вперед ногами.
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16.12.2020 11:41 Відповісти
мне мой дядька рассказывал что после 65 уже не то чтобы работать не хочется а и просто жить трудно от возраста и болячек. это только кравчук умнас такой бодрый потому что он и при совке и сейчас всегда всему благами пользовался и тяжелее авторучки ничего в руках не держал. как макарыч икричка вкусная???
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16.12.2020 11:47 Відповісти
То ваш дядько в полі чи на заводі відпахав. А я знаю одного держслужбовця- в облдержадміністрації все життя просидів, так у 72 він має бізнес і дівчат старших за 20 не визнає.
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16.12.2020 12:28 Відповісти
сначала на заводе инженером, потом на держслужбе. можно і в полі відпахати, якщо вчитися у ВиШі тяму не має, то тоді і не скигли...... згодний? а то пишуть що наші закордоном полуницю збирають та покоївками працюютьь, а ким вони повинні там працювати? генеральними директорами компаній та фірм? чи топ менеджерами? вони і дома в полі та на будівництвах працювали - теж саме роблять і закордоном , тільки там платня вище. згодний?
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16.12.2020 12:58 Відповісти
не кизди, сейчас (по закону Украини про держслужбу и пока нового закона еще нет) держслужба до 65. исполнилось тебе 65 на следующий день после дня рождения можешь на работу уже не приходить , никто платить тебе не будет.
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16.12.2020 13:03 Відповісти
Я десь написав що він і досі працює, некиздливий ти наш?
Якщо ти уважно перечитаєш то побачиш що я писав про бізнес.
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16.12.2020 14:35 Відповісти
перечитав, згодний'!
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16.12.2020 15:59 Відповісти
внук5и хотят ,шоб и дедам хватило прибарахлиться
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16.12.2020 11:42 Відповісти
Да снимите вы все эти ограничения.Пусть сидят на теплых местах пока не умрут на работе.
Только надо что бы иногда кто нибудь не заинтересованный(не госслужащий) ходил и тыкал палкой в этих дедов-проверял живой или нет?
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16.12.2020 11:42 Відповісти
Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе - Цензор.НЕТ 6048
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16.12.2020 11:43 Відповісти
*******!!!! і молодь недоучки - *******, а совки ще більший *******!!!
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16.12.2020 11:43 Відповісти
Онука Фокіна - просто стахановка якась...
Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе - Цензор.НЕТ 4900
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16.12.2020 11:45 Відповісти
с такими губами можно и до 70.....
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16.12.2020 11:49 Відповісти
вони здуються до 70
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16.12.2020 12:55 Відповісти
не переживай підгодують, підкачають.....
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16.12.2020 15:57 Відповісти
А губья то , губья!
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16.12.2020 11:52 Відповісти
Вот и "омолодились". Какие еще требуются доказательства реванша "старой гвардии"?
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16.12.2020 11:47 Відповісти
Странно чё-то.... В 60 лет нельзя пароходом, поездом и самолётом управлять, а государством можно!
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16.12.2020 11:48 Відповісти
ну теперь все госсы точно только вперед ногами увольняться будут , все семейство включая правнуков содержать нужно...
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16.12.2020 11:52 Відповісти
Ще й поховання буде державним коштом...
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16.12.2020 11:59 Відповісти
уже в 40 лет люди многого не помнят, а в 65 и подавна... но на то и розумкин с зеленьськым... они все знают...
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16.12.2020 11:52 Відповісти
Ну от и усё Вот вам социальные лифты и сменяемость элит Все законодательства под себя переделывают Налоговые трудовые уголовные кодексы так почистили что теперь взяточника не то что не посадишь Ему ещё платить придётся из госбюджета за вынужденные прогулы (Ну хавайте Украинцы раз терпилы хавайте
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16.12.2020 11:53 Відповісти
нафталиновым Кравчуку и Фокину готовят должности
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16.12.2020 12:08 Відповісти
Им уже больше 70-ти. Так что уже в пролете.
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16.12.2020 13:06 Відповісти
А вот для Шмаркли...далеко смотрит гаденыш.
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16.12.2020 13:07 Відповісти
Авторові кравчучки живеться непогано. Власне, як і завжди.
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16.12.2020 13:08 Відповісти
Всё верно.С горшка - прямо на работу, из кабинета - на кладбище.
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16.12.2020 12:10 Відповісти
Интересно, а должности президента этот закон касается?
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16.12.2020 12:32 Відповісти
Думаю что нет. Но там два срока максимум и свободен.
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16.12.2020 13:05 Відповісти
Я о возрасте а не о сроках
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16.12.2020 13:32 Відповісти
Подумалось : здравствуй факин...
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16.12.2020 12:42 Відповісти
Ахаха)) Ждут МиколуЯнавича взад))
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16.12.2020 12:43 Відповісти
Гнать старых маразматиков со службы метлой под зад. Им дай волю, то фиг их выгонишь со службы. Пусть лучше внуков воспитывают.
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16.12.2020 13:03 Відповісти
Заходиш в кабінет до чинуші,а на ньому гриби як на пеньку...
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16.12.2020 13:05 Відповісти
Заседание Рады
Рада зняла вікові обмеження для роботи на держслужбі - Цензор.НЕТ 3476
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16.12.2020 13:40 Відповісти
За що боролись 73% ДЛБ на те й напоролись......
Ідеологія СССР була закладена з самого початку виборчої програми зелеплесні.
І країну готують до передачі під у правління кремлю, тому такі закони приймаються щоби вони входили у правове поле москалів. Турборежим довів можливість розвернення законодавства на 180 градусів.
Повстаня ФОПів доведе нікчемність того бидла, яке голосувало за зелесрань. ФОПи будуть знищені як при Овочу.....бачили що вибирали (по приколу та на радість господам коломойшам) тепер їжте щоби повилазили!!!!!!!!
Але рік пацюків скоро закінчиться...............
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16.12.2020 13:42 Відповісти
грядут большие перемены
сказал седой хамелеон
и вдруг окрасился цветами
соседней "дружеской" страны...
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16.12.2020 14:21 Відповісти
Байдена в 77 приняли на работу Президентом США.
Трампу 73, а он планирует участие в следующих выборах в 2024г. (т.е. еще потом поработать 4 года, а может и все 8) )
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16.12.2020 16:04 Відповісти
ТВАРИ....
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16.12.2020 21:15 Відповісти
 
 