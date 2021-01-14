РУС
В список "Доступных лекарств" добавили 3 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В перечень лекарственных средств в рамках Программы "Доступные лекарства" добавили новые препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщила первая заместитель Министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

"К имеющимся 25 позицям, включенным в перечень, мы добавили еще 3 - "Варфарин" (антикоагулянт), "Нифедипин" (антигипертензивный препарат), "Ацетилсалициловую кислоту" (антиагрегант)", - сказала Садовьяк.

Программа "Доступные лекарства" реализуется согласно утвержденному перечню лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний. В рамках программы предусмотрено возмещение государством стоимости лекарственных средств для пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа.

+4
Ура!
Аспирин!
Йод!
Зеленка!
А вот марганцовку запретили, козлы.
Как теперь бороться с вредителями посевов?!
14.01.2021 16:52
+2
от щастя то! додали ліки, що нафіх нікому не потрібні
14.01.2021 16:50
+1
Чому нема медицинського драпу, за який голосували в опоросніку Зеленськага?
14.01.2021 16:53
показать весь комментарий
де мля нові ******* статини та езетеміб?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:51 Ответить
Современные статины стоят не так уж дешево, а для пенсионеров с маленькой пенсий практически недостижимо, так что без современных обойдутся.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:23
так степашка і вважає, хай ковтають аспірин з ніфедіпіном - швидче здохнуть
показать весь комментарий
14.01.2021 22:16
Теперь заживем.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:50
показать весь комментарий
Вот это точно подмечено. Уровень достижений просто впечатляет!
показать весь комментарий
14.01.2021 21:24
Возмещать стоимость аспирина???
Ну да, он же стоит ужасно дорого.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:56
сподіваюсь кардіо аспірин.
а не просту ацетилку.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:01
кардіо аспірин відрізняється від "звичайного" тільки дозуванням
показать весь комментарий
14.01.2021 22:32
Ніфедипін ?
Це взагалі смішно.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:58
Амлодипіну з головою вистачає.
Варфарин п'ють одиниці. І він не для масового вжитку.
Дурні якісь....
показать весь комментарий
14.01.2021 16:59
Прежде чем писать комментарий, нужно знать статистику количества проведённых операций на сердце. Варфарин принимают, поверьте мне, далеко не единицы и для этих людей, это вопрос жизни и смерти.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:46
Ті люди більше приймають плавікс.
Повірте мені.
А варфарин не такий вже затребуваний препарат.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:55
або ксарелто.
У всякому випадку, порівнювати вжиток аспірину і варфарину це 100 до 0,1
показать весь комментарий
14.01.2021 20:00
Я, один з тих людей і добре знаю ситуацію.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:04
Бо ви знаходитесь в тій цільовій групі.
І вам здається, що його приймає кожний другий.
Але це помилка. Бо препарат доволі небезпечний.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:09
А якщо порівнювати ціни,тобто доступність, то він не є дорогим.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:10
Для когось і мільйон не гроші.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:14
Якщо мільйон платить по гривні, то це - мільйон гривень. І мільйон людей. А якщо 10 тисяч по 10 грн, це лише 100 тисяч. Один відсоток людей.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:50
В декабре 2009г в Центре Сердца поставили аортальный механический клапан и заодно кардиостимулятор Витатрон. С тех пор пью Варфарин. До 13 года Варфарин-Никомед Дания, само собой анализ на МНО сдаю. С того года пропал препарат. Стал покупать польский---дерьмо, смело говорю. А вот пару лет назад нарвался уже на наш. Вроде в Сумах делают, что порадовало, цена как за с ЕС а толку ноль. Покупаю Варфарин-Орион Финляндия 5 мг=200гр. Иногда показатель анализа выше 3, дозировка то 5 мг а не 2, 5мг. Анализ на МНО в Харькове в Аналитике 140гр. Крепко подозреваю что и финский скоро пропадёт. Кстати по доступным ликам только наши препараты в основном.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:45
Забыли упомянуть ещё и лекарства от гипертонии, которые по этой программе я приобрел в аптеке по направлению своего лечащего доктора.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:02
Они уже года два в списке.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:21
Конотопець Виталий , для моєї дружини ще не поставили діагноз гипертонія , але давлєніє перевищує іноді 190 -200 , більш ніж тричі на тиждень . Лєчащий доктор советует каптоп..с , . Сбиваю давление уколом магнезии . ( Модер прошу не банить )
показать весь комментарий
14.01.2021 17:22
Свои 190 , успешно сбиваю двумя под язык - каптопресс +фенигидин. Помогает. Научил фельдшер из скорой . Ему спасибо!
показать весь комментарий
14.01.2021 17:31
Lev Zavago , спасибо за инфу , - попробуем .
показать весь комментарий
14.01.2021 17:47
фенигидин - тот же нифедипин
показать весь комментарий
14.01.2021 17:59
Полный аналог каптопреса - нормопрес стоит в два раза дешевле. Может больше примесей.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:19
Спасибо , посмотрим , - спасибо .
показать весь комментарий
14.01.2021 19:31
не займайтесь самолікуванням, краще поміняйте сімейного лікаря, може вам більше підійдуть бета-блокатори, та якщо в вас дисліпідемія, то статини. А замість аспірину - клопідогрель. Але консультація професійного кардіолога важливіша за все.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:25
Ацетилсалициловая кислота (простой аспирин другими словами) бесплатно - это выдающееся достижение! ))
Стоит в аптеках копейки.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:20
склади забиті цим непотребом. Спеціально щоб пожерли українці особливо 73. Кушайте нашару. Вітаміни з баз схавали , схавають і аспірін.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:14
 
 