В список "Доступных лекарств" добавили 3 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В перечень лекарственных средств в рамках Программы "Доступные лекарства" добавили новые препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщила первая заместитель Министра здравоохранения Ирина Садовьяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"К имеющимся 25 позицям, включенным в перечень, мы добавили еще 3 - "Варфарин" (антикоагулянт), "Нифедипин" (антигипертензивный препарат), "Ацетилсалициловую кислоту" (антиагрегант)", - сказала Садовьяк.

Программа "Доступные лекарства" реализуется согласно утвержденному перечню лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний. В рамках программы предусмотрено возмещение государством стоимости лекарственных средств для пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа.

