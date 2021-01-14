В список "Доступных лекарств" добавили 3 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
В перечень лекарственных средств в рамках Программы "Доступные лекарства" добавили новые препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщила первая заместитель Министра здравоохранения Ирина Садовьяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"К имеющимся 25 позицям, включенным в перечень, мы добавили еще 3 - "Варфарин" (антикоагулянт), "Нифедипин" (антигипертензивный препарат), "Ацетилсалициловую кислоту" (антиагрегант)", - сказала Садовьяк.
Программа "Доступные лекарства" реализуется согласно утвержденному перечню лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний. В рамках программы предусмотрено возмещение государством стоимости лекарственных средств для пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа.
Аспирин!
Йод!
Зеленка!
А вот марганцовку запретили, козлы.
Как теперь бороться с вредителями посевов?!
Ну да, он же стоит ужасно дорого.
а не просту ацетилку.
Це взагалі смішно.
Варфарин п'ють одиниці. І він не для масового вжитку.
Дурні якісь....
Повірте мені.
А варфарин не такий вже затребуваний препарат.
У всякому випадку, порівнювати вжиток аспірину і варфарину це 100 до 0,1
І вам здається, що його приймає кожний другий.
Але це помилка. Бо препарат доволі небезпечний.
Стоит в аптеках копейки.