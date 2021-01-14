Власть преследует проукраинский телеканал, - "ЕС" о предупреждении Нацсовета ТРВ телеканалу "Прямий"

Предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания телеканалу "Прямий" - еще один элемент нескрываемого давления Зеленского на одно из нескольких телемедиа, редакционную политику которых не контролирует Офис Президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии.

В тексте отмечается: " Как известно, предупреждения является первым шагом на пути к избавлению лицензии и закрытия канала. Скоро уже два года, как "Прямий" работает в режиме давления и преследований со стороны властной клоунократии. Но даже при таких условиях журналистский коллектив "Прямого" вывел его в лидеры информационного телерынка страны.

"Прямий" имеет четкую проукраинскую, проевропейскуюй патриотическую позицию, но душить власть пытается именно его. В то же время тройка прокремлевских телеканалов имени Медведчука работает в режиме наибольшего благоприятствования со стороны Офиса Президента. Об этом публично свидетельствуют и недавние заявления одного из советников руководителя Офиса Президента, что для ОПУ пророссийские каналы не являются врагами.

Более того, Офис даже "приветствует их профессиональную деятельность". О том, что "между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация", заявила на днях даже депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Европейская Солидарность" выражает поддержку профессиональном и патриотическом коллектива канала "Прямий" и требует от власти прекратить преследование канала, прекратить зачистку информационного поля в пользу промосковских каналов. Вместо этого - сосредоточиться на противодействии российской информационной агрессии, которая осуществляется в рамках гибридной войны России против Украины".