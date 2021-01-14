Власть преследует проукраинский телеканал, - "ЕС" о предупреждении Нацсовета ТРВ телеканалу "Прямий"
Предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания телеканалу "Прямий" - еще один элемент нескрываемого давления Зеленского на одно из нескольких телемедиа, редакционную политику которых не контролирует Офис Президента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии.
В тексте отмечается: " Как известно, предупреждения является первым шагом на пути к избавлению лицензии и закрытия канала. Скоро уже два года, как "Прямий" работает в режиме давления и преследований со стороны властной клоунократии. Но даже при таких условиях журналистский коллектив "Прямого" вывел его в лидеры информационного телерынка страны.
"Прямий" имеет четкую проукраинскую, проевропейскуюй патриотическую позицию, но душить власть пытается именно его. В то же время тройка прокремлевских телеканалов имени Медведчука работает в режиме наибольшего благоприятствования со стороны Офиса Президента. Об этом публично свидетельствуют и недавние заявления одного из советников руководителя Офиса Президента, что для ОПУ пророссийские каналы не являются врагами.
Более того, Офис даже "приветствует их профессиональную деятельность". О том, что "между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация", заявила на днях даже депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.
"Европейская Солидарность" выражает поддержку профессиональном и патриотическом коллектива канала "Прямий" и требует от власти прекратить преследование канала, прекратить зачистку информационного поля в пользу промосковских каналов. Вместо этого - сосредоточиться на противодействии российской информационной агрессии, которая осуществляется в рамках гибридной войны России против Украины".
Качний, між іншим, вже на Прямий носа не показує, після того, як продемонстрували його брехню.
«Я хочу, щоб журналісти почали приходити в Національну раду і просити пані Герасм'юк дати інтерв'ю, прокоментувати свою роботу, чому так сталося, що людина не написала заяву і не пішла після того, як ці п'ять років (на посаді) закінчилися. Тобто ми робимо висновок, що ця людина дуже важлива для влади. Але я хочу сказати навіть більше. Заради того, щоб ця людина продовжувала працювати в Національній раді, саме через неї не проводяться конкурси на заміщення цих посад. А ці конкурси мали відбутися ще півтора роки тому. І саме заради цієї людини, яка не має права працювати в Національній раді за віком, бо є віковий бар'єр, який позначений законом, сьогодні в новий законопроєкт, який розглядається на комітеті в парламенті, законопроєкт про медіа - там спеціально заради пані Ольги прописано, що підвищується віковий бар'єр, саме для членів Національної ради. Тобто робиться все, щоб для цієї цінної для Володимира Зеленського людини було створено умови, щоб вона була переобрана і знову очолила Національну раду.
І тоді, коли ці люди заявляють, що ми чесні, ми порядні, ми не пов'язані з Офісом президента, ми нічого поганого не хотіли зробити, коли приймали рішення про попередження телеканалу "Прямий", - я не вірю. І будь-яка адекватна і раціональна людина не повірить. А якщо вивчити їхню роботу за цей рік, то з'ясується, що вони спеціально готувалися для того, щоб дати цю перевірку. Тому що вони бояться розголосу. Що вони зробили? Вони всі засідання перевели в режим Zoom-конференцій.
До Зеленського, при Порошенку, можна було прийти в Національну раду на засідання в якості громадського активіста, представника громадськості, журналіста, знімати, ставити запитання, виступати, дискутувати… Уряду щось заважає працювати? Міністерствам щось заважає працювати? Нікому коронавірус не заважає працювати. І лише Національна рада перекрилася, закрилася від суспільства, закрилася від журналістів. І сьогодні представник телеканалу має сидіти в холодному приміщенні перед ноутбуком, намагатися перекричати членів Національної ради і довести свою позицію» - заявив С.Костинський в прямому ефірі ведучому "Прямого" Матвію Ганапольському.
Але ж ти сам - чистопородний 73/43%-ний зебільний брехун.
«В українських реаліях попередження Нацради - це фактично чорна мітка кожному каналу, кожному мовнику. І доказ цьому: що який би не був невинний проступок, невинна річ, але якщо вже є попередження, то це дійсно в сумі дозволятиме, коли прийде "час ікс", а для кожного теле- і радіоканалу "час ікс" дійсно не наступає миттєво, і не можна сказати, що в "Прямого", "1+1", в будь-якого телеканалу, от завтра Нацрада… вони через це і плачуться, що вони хочуть оперативно мати можливість блокувати. Але "час ікс" настає, коли закінчується термін ліцензії (ліцензія у телеканалу може бути на п'ять років, або на сім років).
І коли настає момент, коли канал говорить, що ми мовимо сім років, і ми хочемо мовити ще наступні сім років, дайте нам дозвіл і збережіть нам аудиторію, тоді Нацрада підіймає свою картотеку, і може за 7 чи 15 калькулювати кожне попередження. І три попередження - це фактично вже є підстава до блокування.
Доказом саме такого формального ставлення, і що за такими якимись смішними або несерйозними попередженнями можна позбавити ефіру і вбити теле- чи радіоканал, є доля "Буковинської хвилі". Достойне буковинське музично-інформаційне радіо, яке не є сепаратистським, яке не закликає "прийди, Румунія". Там музика, там інформація. І, відповідно, що робить Нацрада? Нацрада підіймає, що на пару хвилин музика не відповідала квоті або навіть 0,3% відхилення мовної квоти. Тобто це не серйозне якесь порушення, інші якісь речі, радіостанція виправила. Але фактично за ці порушення її відключають від ефіру. Потім вони судяться. І навіть після суду Нацрада не хоче йти… Тому кожне попередження - це чорна мітка для телерадіоканалу. А та форма обговорення, яка є, вона показує, що все одно чиновники мислять категорією, що Нацрада - це батіг для влади, який підправляє ті чи інші телерадіоканали», - заявив С.Томіленко.
https://hromadske.ua/posts/za-obrazi-zelenskogo-hudozhnik-poyarkov-postane-pered-sudom "На Пояркова до Нацради поскаржилася громадянка Касьяненко. Вона зазначила, що ведучий «Прямого» ображає честь і гідність президента України, членів його родини, окремих етносів та вживає нецензурну лайку. Моніторинг Нацради зафіксував ці сюжети. Тепер перевірка має встановити, чи було в них порушення законодавства.На який саме випуск програми Пояркова скаржилася Касьяненко, члени Нацради не уточнили. Ймовірно, йдеться про випуск програми «Поярков News» за 27 грудня 2019 року, у якому ведучий назвав Зеленського «маленьким чмом», «криворізьким сцикунчиком», а його батька назвав «тупим»."
Дуже легко в гуглі знаходиться правда, коли захочеш її справді знайти.
Як повідомляє кореспондент порталу «Букви», 14 січня ц.р. в Києві презентували ініціативу "Правотворець" (аналогія відомого "Миротворця"). У рамках цього проєкту запрацює база даних осіб, які чинять політичні репресії в державі.
До створення "Правотворця" долучились ініціативи #FreeRiff, #FreeDrKuzmenko, Рух Опору Капітуляції, адвокатське об'єднання "ОК LEGAL", фірма "СЕНС Консалтинг" та адвокат Тарас Безпалий.
За словами організаторів, "Правотворець" має декілька основних завдань. Зокрема: формування бази даних осіб, причетних до кримінальних переслідувань за політичними мотивами, координація громадської протидії політичним репресіям та захист прав репресованих на міжнародному рівні.
У презентації взяла участь одна з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь. Вона зазначила, що справа проти неї є політичною репресією. «Тільки об'єднавшись ми можемо зупинити свавілля у нашій країні», - сказала Дугарь.
Серед спікерів також були член Координаційної ради Руху Опору Капітуляції, координатор "Правотворця" Юрій Гончаренко, представник ініціативи #FreeDrKuzmenko Петро Кіян, громадський діяч Сергій Стерненко, нардеп 8 скликання Тетяна Чорновол та інші.
Ініціатори проєкту зазначили, що у базі даних можуть опинитися президент Володимир Зеленський та глава МВС Арсен Аваков, які під час скандального брифінгу заявили про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета. Поки інформація активно збирається та опрацьовується. Якщо вдасться довести, що ці люди є замовниками політичного переслідування підозрюваних у справі, то їхні дані з'являться на сайті "Правотворця".
Проєкт співпрацюватиме з громадськими організаціями, українською діаспорою та іноземними відомствами. Вся інформація на сайті буде перевіреною та доведеною.