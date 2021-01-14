Влада переслідує проукраїнський канал, – "ЄС" про попередження Нацради ТРМ телеканалу "Прямий"

Попередження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення телеканалу "Прямий" – ще один елемент неприхованого тиску Зеленського на одне з кількох телемедіа, редакційну політику яких не контролює Офіс президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться в заяві партії.

У тексті зазначається: "Як відомо, попередження є першим кроком на шляху до позбавлення ліцензії та закриття каналу. Скоро вже два роки, як "Прямий" працює в режимі тиску і переслідувань з боку владної клоунократії. Але навіть за таких умов журналістський колектив "Прямого" вивів його в лідери інформаційного телеринку країни.

"Прямий" має чітку проукраїнську, проєвропейську патріотичну позицію, але душити влада намагається саме його. В той же час трійка прокремлівських телеканалів імені Медведчука працює в режимі найбільшого сприяння з боку Офісу Президента. Про це публічно свідчать і нещодавні заяви одного із радників керівника Офісу Президента, що для ОПУ проросійські канали не є ворогами.

Ба більше Офіс навіть "вітає їхню професійну діяльність". Про те, що "між Банковою та підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація", заявила днями навіть депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

"Європейська Солідарність" висловлює підтримку професійному і патріотичному колективу каналу "Прямий" та вимагає від влади припинити переслідування каналу, припинити зачистку інформаційного поля на користь промосковських каналів. Натомість – зосередитись на протидії російській інформаційній агресії, яка здійснюється в рамках гібридної війни Росії проти України.

