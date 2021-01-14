РУС
Мир движется к катастрофическому повышению температуры в этом столетии, - ООН

Мир движется к катастрофическому повышению температуры в этом столетии, - ООН

В ООН заявляют, что 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами. Однако в этом веке мир движется к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации.

Отмечается, что последнее десятилетие было одним из самых теплых.

Как говорится в отчете, в 2020 году средняя глобальная температура составляла около 14,9 градуса по Цельсию. Это примерно на 1,2 градуса выше уровней, зарегистрированных до индустриальной эпохи, начиная примерно с 1850 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш об изменении климата: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним

глобальное потепление (44) климат (164) ООН (4264)
+10
кілька днів тому трапився прогноз до 2050 р. по Каспію - рівень впаде на 18 м, а Волга перетвориться на низку боліт - колишні водосховища.
стало радісно !

але потім прикинув, що й ми недалеко від тієї Волги і Дніпро десь звідтіль витікає - тож і нас зачепить добряче

ПиСи стара хвойда Кравчук сьогодні знову патякав про воду для Криму
14.01.2021 22:51 Ответить
+9
В серпні-жовтні висохла криниця, рівень води впав на два метри. Пересихала річечка в кінці городу. Читав постійно про проблеми з водою в криму. Про Україну повідомлень не було..
14.01.2021 22:28 Ответить
+9
а нехер было 70 лет петь : "Пусть всегда будет солнце"
14.01.2021 22:39 Ответить
Страница 2 из 2
Катастрофа для жителей островных государст, которых просто затопит из-за поднятия уровня моря. Катастрофа вообще для большинства стран из-за запустынивания. Многие животные погибнут...будет масштабный миграционный кризис. Так понятней???
14.01.2021 23:45 Ответить
Неа не понятней. Это по расчетам и моделированию тех же ученых. С потеплением естественно будут меняться направления ветров и распределения влаги на планете, но всегда был и думаю будет природный баланс. Это первое. Как на самом деле начнет распределяться влага с изменением климата точно никто сейчас не ответит. Вот простой пример то что я помню. В моем детстве зима наступала где-то с середины ноября с довольно сильными морозами и снегом. Длилась она до конца марта - начала апреля. Потом снег таял и шло относительное тепло. Деревья цвели постепенно и последовательно. Сначала абрикосы, потом вишня и черешня, потом яблони и груши. Сказал упрощенно условно. Это все происходило в течение конца апреля и вплоть до начала июня. Когда пошли аномальные бесснежные зимы, то старики стали беспокоится, что не будет воды и все высохнет. Ан нет. Дожди зимой стали обыденным явлением и за зиму земля напитывается влагой. Более того. Сейчас обычно весна с цветением длится две- максимум три недели и в начале мая сразу же как буд-то включают рубильник и начинается лето. Причем сейчас не наблюдается четкой последовательности. Цветет все и сразу. А это говорит о том, что те же деревья уже были готовы к подобному повороту событий. Ну а животные гибли и гибнут каждый день. Одни виды исчезают, а другие появляются. Идет процесс эволюции. Относительно миграций - они также были всегда. Поинтересуйтесь сколько людей были переселены только когда возводили каскады Днепровских ГЭС. Сколько плодородной земли и населенных пунктов было затоплено под водохранилища.
14.01.2021 23:59 Ответить
Нимедленно!
Нобелевскую премию в студию, за серию постов "лютики цветочки, или прогноз мирового климата на ближайшие 100 лет"!
15.01.2021 16:26 Ответить
А разве я пытаюсь его прогнозировать? Эту премию нужно ученым давать, что топят за катастрофическое глобальное потепление.
показать весь комментарий
15.01.2021 16:59 Ответить
Производя с каждым годом всё больше и больше ненужного дерьма, человечество уже отравило почвы, мировой океан, атмосферу....Концовка всего этого потребительского ажиотажа будет скорой и очень грустной....У наших потомков нет будущего...
14.01.2021 23:16 Ответить
Вы недооцениваете запас прочности матушки Земли. Она многих пережила, еще и нас переживет.
14.01.2021 23:18 Ответить
Земля может и переживёт , а вот экология точно "ласты склеит"... 😜
15.01.2021 00:06 Ответить
Смотря где и смотря для кого.
Світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті, - ООН - Цензор.НЕТ 3799
15.01.2021 00:12 Ответить
Ці хто кричать за глобальне потепління,купують дорогі яхти і кожен день міняють пластикові телефони.
14.01.2021 23:22 Ответить
А Китай вводить в експлуатацію по одній новій ТЕС на вугіллі через кожні два тижні.
15.01.2021 07:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/95229 Китай це святе,його зараз всі хвалять.
15.01.2021 12:33 Ответить
Я висловлюю свої думки, а не "усіх".
15.01.2021 12:36 Ответить
https://censor.net/ua/user/95229 Зараз свої думки не можна казати.
15.01.2021 12:41 Ответить
Ну, то можете свою не казати.
15.01.2021 12:43 Ответить
https://censor.net/ua/user/95229 Та причому тут я? Зараз такі тренди.що китайців потрібно хвалити.
15.01.2021 12:45 Ответить
Ну, кому це потрібно, той нехай і хвалить. Вам це потрібно?
15.01.2021 12:51 Ответить
Комуністів я хвалити ніколи не буду.
15.01.2021 15:57 Ответить
Клімат завжди мінявся і буде мінятися.Інша річ.що потрібно менше смітити.Але ж зараз епоха надмірного споживання.
14.01.2021 23:24 Ответить
Какие континенты и страны участвовали в измерениях температуры в доиндустриальную эпоху и сейчас?
14.01.2021 23:29 Ответить
Да человечество по-моему регулярно отслеживает климат чуть более двухсот лет. Остальное все по косвенным исследованиям - пробам льда и т.д.
14.01.2021 23:45 Ответить
Да ты, млять, скэптик!
Пробы льда - это ж ты не считаешь правильным?
15.01.2021 16:27 Ответить
Пробы льда могут говорить только обобщенно о климате в той местности где он был взят и только за тот срок когда он там образовался. Не более. По этим пробам говорить вцелом о климате на всей планете по меньшей мере слишком смело. Мы не можем судить как распределялась температура по всей планете только лишь на основании этих проб. Можно говорить о климате вцелом в то время только с определенным приближением.
15.01.2021 16:56 Ответить
Друг мой, и школьнику известно, что пробы льда берут не а местности, а антарктических ледниках, и свидетельствуют они именно о глобальном климате, и керны эти берут до километра, и хранят их в специальных холодильниках, и исследуют по сантиметру....

"
Ледяные керны - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) керны , взятые из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 ледяного щита , чаще всего изо льда полярных ледяных шапок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Антарктике , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Гренландии или высокогорных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA ледников . Так как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4 лед образуется из нарастающих спрессованных слоев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3 снега , нижележащие слои старше по отношению к вышележащим, ледяные керны содержат лед, сформировавшийся за многие годы. Свойства льда и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F кристаллических включений во льду могут быть использованы для воссоздания изменения климата в интервале формирования керна, обычно при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B изотопного анализа . Они позволяют воссоздать изменение температуры и историю изменения атмосферных условий.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B#cite_note-bas-1 [1]
Ледяные керны содержат достаточную информацию о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82 климате . Включения, попавшие в снег, остаются во льду, среди них может быть занесенная ветром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C пыль , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB пепел , пузырьки воздуха и радиоактивные вещества. Разнообразие климатических измерений шире, чем у всех остальных природных инструментов датирования, таких как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F древесные кольца или донные отложения. Включения позволяют узнать температуру, объем океана, осадки, химические и физические условия в нижних слоях атмосферы, вулканическую активность, солнечную активность, продуктивность поверхности моря, опустынивание и лесные пожары.
15.01.2021 17:55 Ответить
Можете считать, что все, кроме Антарктиды. По ширине годичных колец на растуших и мертвых деревьях можно за пару -тройку тысяч лет довольно точную картину воссоздать.
15.01.2021 07:38 Ответить
Да, тут человек выше написал, что по ледяным кернам из щитов Гренландии и Антарктиды гляциологи могут много ценной информации дать...
15.01.2021 07:40 Ответить
Ну вымрут паразиты, частично. Для планеты это ничего не значит. Миллиарды лет климат менялся. К примеру, плодородный слой в Украине, состоящий из остатков животных и растений - чернозем - был сформирован в течении 10 тысяч лет.
14.01.2021 23:36 Ответить
ООН лучше всех знает, как из воздуха, точнее - его температуры делать бабки. А ее подразделение делают бабки на соплях. Ну, и всего остального они тоже добиваются на чепухе.
14.01.2021 23:43 Ответить
Ну и слава богу. Когда-то в Антарктиде паслись динозавры, а в заполярье жили птеродактили, и был тучный тропический лес высотой до 40 м.
Выше температура - лучше для человечества.
14.01.2021 23:59 Ответить
Прикольно что влажные тропики были в заполярье и каждые полгода там была полярная ночь, и ничего, все процветало.
15.01.2021 00:11 Ответить
Да, роспространятся тропические болезни - европейцам кирдык, а их место займут афроевропейцы. Что-то в Африке даже самим африканцам такой климат не очень нравится, что уж там говорить про европейцев...
15.01.2021 07:45 Ответить
1.Климат реально меняется. У меня на даче высох колодец из которого брали воду 50 лет!!! И это не Херсонская область, Полтавская. Был водозабор еще весной 16-17 ведер, осталось 3. Речка рядом ( 300 метров) высохла до дна. Глубина была до 3 метров, люди тонули.
2. Проблема, на мой взгляд, не в парниковых газах, а в интенсивности солнечного излучения. Сейчас на солнце летом реально больше 5 минут не выстоишь, обжигает кожу. Такого не было еще 20 лет назад. А сейчас есть. Это или в связи с процесами на Солнце, или рукожопотворные дыры в атмосфере. Вероятно из-за запусков ракет, которые делают из атмосферы решето
3. Решить вопрос (если он решаем) может всемирное правительство, или коалиция правительств 2-3 стран, которым подчинится вся остальная шушара. Вероятность этого довольна мала, видя какой дебил возглавлял ведущую мировую державу последние 4 года.
14.01.2021 23:59 Ответить
Сейчас солнце и зимой греет. Чего раньше не наблюдалось как бы оно не светило.
15.01.2021 00:00 Ответить
Ненадо нам мировых правительств. Они как только дорвались до власти, сразу нам пандемию закатили. И никак ,гады, не хотят соскочить с темы.
15.01.2021 00:15 Ответить
И в это воскресенье мы даже ощутим это глобальное повышение, на ночь минус 27 прогнозируют😁
15.01.2021 00:24 Ответить
На всякий случай https://www.bbc.com/russian/news-55618152 это Мадрид наши дни.
Світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті, - ООН - Цензор.НЕТ 2398
15.01.2021 00:30 Ответить
Да, не все так однозначно😁
15.01.2021 22:56 Ответить
Озоновая дыра 2 .Будут денги из людей сосать еще 100 лет.
15.01.2021 00:38 Ответить
Как бы сейчас у нас ледниковая эра которые случаются не так и часто в истории планеты. Потепление это естественный процесс который на жизнь в глобальном смысле никак не повлияет.
15.01.2021 02:08 Ответить
Побольше 🎆 фейерверков ,войнушек , с ЯО и мир остынет 🤦🤣🤣🐏
15.01.2021 07:46 Ответить
-
Держагентство водних ресурсів ООН визначило, що Україна належить до країн,дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катострофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні вже змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що вже скоро 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання пустелею - говорить Ромащенко.
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обов'язково треба поїти але не водою а киплячою смолою.
15.01.2021 07:59 Ответить
Торопитесь жить, скоро всё кончится. Наступит мировой "квеньк", т е все накроется одним пикантным местом! Сколько Господь и Природа могут терпеть идиотизм человеческой расы?
15.01.2021 08:41 Ответить
Бред сивой кобыли! Нужно бояться нового ледникового периода, все признаки которого уже проявляются в солнечной "пассивности". Солнце едиственно существенный фактор, который КАРДИНАЛЬНО влияет на климат Земли. Есть все опасения, что светимость (и тепло) от солнца может на некоторый период (больше года) очень сильно упасть (во много раз)!
15.01.2021 09:32 Ответить
А їто буде заперечувати глобальне потепління чекає доля рудого клоуна.
15.01.2021 09:34 Ответить
Ну давайте и я...пошумлю. Вы НИЧЕГО!!!(по крайней мере сейчас) не сможете сделать!!!! Абсолютно ничего, ни на какой конференции.
Потому как природа разогрева планеты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внешняя.(ее природа детально расписана в манускрипте Войнича)
1. Планету Земля разогревает спутник Луна, обязательно вращающийся к ней только одной стороной. Это общее для любой планеты в любой системе.
2. Спутник Луна получает энергию обязательно из гравитационной линзы возле Солнца. Просто так он ее не разогреет. Это аксиома, температура Солнца значения не имеет.
3.Планету Земля разогревают или охлаждают!!! МОДЫ т.е. типы волн, которые выбираются искусственно, создавая лучи(кратеры, тоннели, коридоры к центру) на Луне. Вы правильно поняли моды гравитационных волн.
4. Но и это не все. Создав на пути к Земле от Луны еще одну систему линз(визуально это как массивные круговые облака в небе) и использовав моду Н01(важно) можно сделать очередной вселенский потоп.
Это я Илону Маску....для Марса, просто так воду из Марса вы не достанете.
Вот така куйня малята, и как бы вы уголек не экономили, вас все равно разогреют. Но зато теперь вы знаете как.!!!!
15.01.2021 10:40 Ответить
Псевдонаука. Ще сюди астрологію, та гадання на картах Таро , і буде повна маячня.
15.01.2021 13:17 Ответить
Да псевдонаука, поэтому, когда вы видите снимки с Солнца, как протуберанец вихрями идет к кольцеобразному объекту(За которым ничего не видно! важно) то псевдонаукайтесь.
Когда вам показывают снимки с Луни выбросов породы и газа то снова псевдонаукайтесь. И снова псевдонаукайтесь, когда показывают видео как НЛО бьёт лучами в Луну....важно по ПЕРИМЕТРУ..Луны. А не просто от фонаря.
И снова псевдонаукайтесь и не верьте, когда землетрясения выросли с 4.0 до 6,2 балла. И будут ..еще расти обязательно!!!
15.01.2021 13:45 Ответить
Напиши на цю тему дипломну роботу , і захисти її перд кафедрою астрофізики.
15.01.2021 15:03 Ответить
Дипломная работа уже!!! написана.....причем пошагово....это манускрипт Войнича.
15.01.2021 17:46 Ответить
Нда....
Пачитаешь, панимаш, здешний икспертов-климатологов, и думаешь - какие кадры для академии наук пропадают!
15.01.2021 16:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 