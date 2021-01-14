Мир движется к катастрофическому повышению температуры в этом столетии, - ООН

В ООН заявляют, что 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами. Однако в этом веке мир движется к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации.

Отмечается, что последнее десятилетие было одним из самых теплых.

Как говорится в отчете, в 2020 году средняя глобальная температура составляла около 14,9 градуса по Цельсию. Это примерно на 1,2 градуса выше уровней, зарегистрированных до индустриальной эпохи, начиная примерно с 1850 года.

