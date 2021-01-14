Світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті, - ООН
В ООН заявляють, що 2020 рік був одним із двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. Однак у цьому столітті світ рухається до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації.
Зазначається, що останнє десятиліття було одним із найтепліших.
Як сказано у звіті, в 2020 році середня глобальна температура становила близько 14,9 градуса за Цельсієм. Це приблизно на 1,2 градуса вище рівнів, зареєстрованих до індустріальної епохи, починаючи приблизно з 1850 року.
Топ коментарі
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар14.01.2021 22:51 Відповісти Посилання
+9 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар14.01.2021 22:28 Відповісти Посилання
+9 Andy Jumeirach
показати весь коментар14.01.2021 22:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нобелевскую премию в студию, за серию постов "лютики цветочки, или прогноз мирового климата на ближайшие 100 лет"!
Пробы льда - это ж ты не считаешь правильным?
"
Ледяные керны - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) керны , взятые из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 ледяного щита , чаще всего изо льда полярных ледяных шапок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Антарктике , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Гренландии или высокогорных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA ледников . Так как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4 лед образуется из нарастающих спрессованных слоев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3 снега , нижележащие слои старше по отношению к вышележащим, ледяные керны содержат лед, сформировавшийся за многие годы. Свойства льда и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F кристаллических включений во льду могут быть использованы для воссоздания изменения климата в интервале формирования керна, обычно при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B изотопного анализа . Они позволяют воссоздать изменение температуры и историю изменения атмосферных условий.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B#cite_note-bas-1 [1]
Ледяные керны содержат достаточную информацию о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82 климате . Включения, попавшие в снег, остаются во льду, среди них может быть занесенная ветром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C пыль , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB пепел , пузырьки воздуха и радиоактивные вещества. Разнообразие климатических измерений шире, чем у всех остальных природных инструментов датирования, таких как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F древесные кольца или донные отложения. Включения позволяют узнать температуру, объем океана, осадки, химические и физические условия в нижних слоях атмосферы, вулканическую активность, солнечную активность, продуктивность поверхности моря, опустынивание и лесные пожары.
Выше температура - лучше для человечества.
2. Проблема, на мой взгляд, не в парниковых газах, а в интенсивности солнечного излучения. Сейчас на солнце летом реально больше 5 минут не выстоишь, обжигает кожу. Такого не было еще 20 лет назад. А сейчас есть. Это или в связи с процесами на Солнце, или рукожопотворные дыры в атмосфере. Вероятно из-за запусков ракет, которые делают из атмосферы решето
3. Решить вопрос (если он решаем) может всемирное правительство, или коалиция правительств 2-3 стран, которым подчинится вся остальная шушара. Вероятность этого довольна мала, видя какой дебил возглавлял ведущую мировую державу последние 4 года.
Держагентство водних ресурсів ООН визначило, що Україна належить до країн,дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катострофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні вже змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що вже скоро 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання пустелею - говорить Ромащенко.
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обов'язково треба поїти але не водою а киплячою смолою.
Потому как природа разогрева планеты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внешняя.(ее природа детально расписана в манускрипте Войнича)
1. Планету Земля разогревает спутник Луна, обязательно вращающийся к ней только одной стороной. Это общее для любой планеты в любой системе.
2. Спутник Луна получает энергию обязательно из гравитационной линзы возле Солнца. Просто так он ее не разогреет. Это аксиома, температура Солнца значения не имеет.
3.Планету Земля разогревают или охлаждают!!! МОДЫ т.е. типы волн, которые выбираются искусственно, создавая лучи(кратеры, тоннели, коридоры к центру) на Луне. Вы правильно поняли моды гравитационных волн.
4. Но и это не все. Создав на пути к Земле от Луны еще одну систему линз(визуально это как массивные круговые облака в небе) и использовав моду Н01(важно) можно сделать очередной вселенский потоп.
Это я Илону Маску....для Марса, просто так воду из Марса вы не достанете.
Вот така куйня малята, и как бы вы уголек не экономили, вас все равно разогреют. Но зато теперь вы знаете как.!!!!
Когда вам показывают снимки с Луни выбросов породы и газа то снова псевдонаукайтесь. И снова псевдонаукайтесь, когда показывают видео как НЛО бьёт лучами в Луну....важно по ПЕРИМЕТРУ..Луны. А не просто от фонаря.
И снова псевдонаукайтесь и не верьте, когда землетрясения выросли с 4.0 до 6,2 балла. И будут ..еще расти обязательно!!!
Пачитаешь, панимаш, здешний икспертов-климатологов, и думаешь - какие кадры для академии наук пропадают!