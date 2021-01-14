Світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті, - ООН

В ООН заявляють, що 2020 рік був одним із двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. Однак у цьому столітті світ рухається до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації.

Зазначається, що останнє десятиліття було одним із найтепліших.

Як сказано у звіті, в 2020 році середня глобальна температура становила близько 14,9 градуса за Цельсієм. Це приблизно на 1,2 градуса вище рівнів, зареєстрованих до індустріальної епохи, починаючи приблизно з 1850 року.

Читайте також: Генсек ООН Гутерреш про зміну клімату: Нинішнє століття може виявитися для людства останнім