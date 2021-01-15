Скончался входивший в ближайшее окружение Зеленского юрист Сергей Нижний

Сергей Нижний умер 14 января после тяжелой болезни.

В четверг, 14 января, скончался украинский юрист, соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили его близкие, передает Цензор.НЕТ.



Нижний умер после тяжелой болезни. У него остались жена и трое детей.

Сергей Нижний родился в 1980 году. Он входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию "Квартал 95", худруком которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.



В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука.



В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его "одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".



Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Сергея Нижнего.