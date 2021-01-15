Помер юрист Сергій Нижний, який входив до найближчого оточення Зеленського

Сергій Нижний помер 14 січня після важкої хвороби.

У четвер, 14 січня, помер український юрист, співкеруючий партнер юридичної компанії HillMont Partners Сергій Нижний. Про це виданню "ГОРДОН" повідомили його близькі, передає Цензор.НЕТ.

Нижний помер після важкої хвороби. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Сергій Нижний народився 1980 року. Він входив до найближчого оточення чинного президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він консультував студію "Квартал 95", художнім керівником якої був Зеленський до обрання главою держави. Окрім того, він був одним зі спонсорів президентської кампанії Зеленського.

2007 року Нижний балотувався до Верховної Ради за списком "Нашої України – Народної самооборони", але до парламенту не пройшов. Був помічником нардепа від НУНС Миколи Катеринчука.

2009-го Нижний одержав адвокатську ліцензію. Із 2016-го став одним із засновників юридичної компанії HillMont Partners. На сайті фірми зазначено, що Нижний спеціалізувався на супроводі комерційних, інвестиційних і транскордонних спорів. Пресслужба компанії називає його "одним із найсильніших судових юристів в Україні в найбільш складних спорах між інвесторами та у конфліктах інвесторів із державою".

Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким Сергія Нижного.