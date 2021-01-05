Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95"

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 2020 року одержав від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця" роялті на загальну суму 4 589 832 грн.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

30 грудня 2020 року ТОВ "Квартал 95" переказало Зеленському роялті на суму 4 354 832 грн, а ТОВ "Кіностолиця" - 235 000 грн.

Роялті - це періодична компенсація за використання патентів, авторських прав, франшиз та інших видів власності. В авторському праві цим словом позначають гонорар, належний власникові авторських прав, що належить йому або іншій особі інтелектуальної власності (патенту, товарного знака, твору мистецтва), за кожну публікацію, публічне відтворення, розповсюдження чи інше використання об'єкта власності.

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