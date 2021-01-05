УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9231 відвідувач онлайн
Новини
8 674 120

Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95"

Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 2020 року одержав від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця" роялті на загальну суму 4 589 832 грн.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

30 грудня 2020 року ТОВ "Квартал 95" переказало Зеленському роялті на суму 4 354 832 грн, а ТОВ "Кіностолиця" - 235 000 грн.

Роялті - це періодична компенсація за використання патентів, авторських прав, франшиз та інших видів власності. В авторському праві цим словом позначають гонорар, належний власникові авторських прав, що належить йому або іншій особі інтелектуальної власності (патенту, товарного знака, твору мистецтва), за кожну публікацію, публічне відтворення, розповсюдження чи інше використання об'єкта власності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я"

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) Квартал-95 (184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
А вы думали:
"какого хрена локдаун на после-праздники откладывают"?
показати весь коментар
05.01.2021 13:42
+37
Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 3073
показати весь коментар
05.01.2021 13:47
+33
Не врите противные!!!!Это ему Порошенко перечислил)))
показати весь коментар
05.01.2021 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ахметов подбросит...
показати весь коментар
05.01.2021 16:54 Відповісти
Ну теперь ленка квартиру сможет купить....или дом.... а то пакалась бедолашная что негде жить...
показати весь коментар
05.01.2021 14:46 Відповісти
В 2021 году в Украине поднимутся цены практически на все https://ukranews.com/news/747647-tarify-na-vodu-vyrosli-skolko-stoit-kub-vody-s-1-yanvarya коммунальные услуги . Также дополнительно должны ввести новую абонентскую плату. Об этом пишет https://news.obozrevatel.com/economics/communalka/v-ukraine-vzletyat-tarifyi-na-kommunalku-skolko-budem-platit-za-gaz-***************-i-teplo.htm?_ga=2.206932051.1304957862.1609675432-60464142.1608272649&_gl=1*zop6fx*_ga*NjA0NjQxNDIuMTYwODI3MjY0OQ..*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTc3ODAzMC45LjEuMTYwOTc3ODAzMi4w Obozrevatel .

https://youtu.be/bCxnKgW5NSQ?t=241 Відеофакт.Відверто з Президентом #4 "Ми знайшли цікаве рішення яке дозволить платіжки за тепло наступної зими зменшити на половину,заявив президент Зеленський!"
показати весь коментар
05.01.2021 14:54 Відповісти
Сколько зеленским заплачено налогов с этих роялти?!
показати весь коментар
05.01.2021 14:55 Відповісти
Проверьте,на сколько,из этих миллионов доходов, он выдал чеков через фискальный кассовый аппарат,а если не выдал,то арестуйте все его счета и имущество.
показати весь коментар
05.01.2021 15:00 Відповісти
"Зеленский получил более 4,5 миллионов гривен роялти от "Квартала-95" "

... и именно потому наплевав на эпидемию не ввел карантин, дав им заработать на праздниках.

Нет. Это не коррупция
Нет, нет - он же вЯликий ********** 😂
показати весь коментар
05.01.2021 15:01 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ Самый сок 2 https://www.youtube.com/post/************************** 36 минут назад (изменено)

Президент Зеленский в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица" роялти на общую сумму 4 589 832 грн. В том числе, за использование своего продукта в РФ. За это же время Порошенко закупил и передал в больницы Украины медоборудования на сумму более 5 млн. грн.
Шо? Конфликт интересов? Бизнес в Московии? Уклонение от налогов? Не, не слышали... Это ему "барыга" специально на карточку подбросил! Липецкая фабрика! Офшоры! Мальдивы!
показати весь коментар
05.01.2021 15:01 Відповісти
Один вопрос напрашивается, а сколько налогов заплатил "квартал 95" в бюджет Украины???? Или рояти это как бы вместо налогов???
показати весь коментар
05.01.2021 15:17 Відповісти
підозрюю, що ті всі студійки зареєстровані десь в офшорах... а податки, максимум платять на раSSії....
показати весь коментар
05.01.2021 16:14 Відповісти
"Роялті" платить не 95-кагал..... а ті БАРАНИ які його дивляться...
зробили б Бойкот як Злодіям герегам: "Не купуйте у ригіАналів"... і вони зразу ж притихли..боялися за обороти в Епіцентрах...
показати весь коментар
05.01.2021 16:12 Відповісти
Роялти компания платит с бухгалтерских доходов, а вышеозначенные ООО который год показывают бухгалтерские убытки. А показывают убыток, чтобы не платить налог на прибыль. Так что тут как раз уместен анекдот про трусы и крестик.
показати весь коментар
05.01.2021 18:53 Відповісти
Помнится Янукович авторский гонорар в пару миллионов за ненаписанную им книгу получал. 1. Проверить ЗА ЧТО именно Зе получил роялти? " Вечерний квартал " на себя зарегистрировал, что бесконечно идет по ТВ? И " Сказочная Русь" - целый говняный канал,где беспрерывно крутят мультики про Янукович- Тимошенко-Ляшко -Порошенко.
2. Сколько с этого роялти Зе заплатил налогов?
3 Он не отказался от бизнеса?
4. Это роялти сравнить с 2018 г - насколько больше? - Ему отстегнули кореша за закон о сниженной ставке налогов для " креативного" бизнеса- продюссеров, организации концертов и др.- Коррупция
показати весь коментар
05.01.2021 16:19 Відповісти
хорошо, всё законно.
показати весь коментар
05.01.2021 18:55 Відповісти
Про ,,липетскуюфабрику,, забыл поныть.
показати весь коментар
06.01.2021 07:55 Відповісти
да нет, вроде ты про , ,липетскуюфабрику, не забыл поныть.
всё в порядке.
показати весь коментар
06.01.2021 09:21 Відповісти
А у 2018 році весь квартал заробив 4 000 грн. Бачите як розцвів бізнес, як виперли з нього Сцикуна. А ЗЕБІЛИ обрали це неподобство на презЕдента... Тільки не розказуйте, що Бубочка приховував доходи.
показати весь коментар
05.01.2021 18:59 Відповісти
Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 5741
показати весь коментар
06.01.2021 00:45 Відповісти
Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 2295
показати весь коментар
06.01.2021 01:02 Відповісти
який хитроопий барига цей клоун!
Іншим нєльзя - а йому можна!
показати весь коментар
06.01.2021 11:47 Відповісти
А на самих фірмах, як завжди, одні збитки...
показати весь коментар
06.01.2021 15:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 