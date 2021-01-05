Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95"
Президент України Володимир Зеленський наприкінці 2020 року одержав від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця" роялті на загальну суму 4 589 832 грн.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.
30 грудня 2020 року ТОВ "Квартал 95" переказало Зеленському роялті на суму 4 354 832 грн, а ТОВ "Кіностолиця" - 235 000 грн.
Роялті - це періодична компенсація за використання патентів, авторських прав, франшиз та інших видів власності. В авторському праві цим словом позначають гонорар, належний власникові авторських прав, що належить йому або іншій особі інтелектуальної власності (патенту, товарного знака, твору мистецтва), за кожну публікацію, публічне відтворення, розповсюдження чи інше використання об'єкта власності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/bCxnKgW5NSQ?t=241 Відеофакт.Відверто з Президентом #4 "Ми знайшли цікаве рішення яке дозволить платіжки за тепло наступної зими зменшити на половину,заявив президент Зеленський!"
... и именно потому наплевав на эпидемию не ввел карантин, дав им заработать на праздниках.
Нет. Это не коррупция
Нет, нет - он же вЯликий ********** 😂
Президент Зеленский в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица" роялти на общую сумму 4 589 832 грн. В том числе, за использование своего продукта в РФ. За это же время Порошенко закупил и передал в больницы Украины медоборудования на сумму более 5 млн. грн.
Шо? Конфликт интересов? Бизнес в Московии? Уклонение от налогов? Не, не слышали... Это ему "барыга" специально на карточку подбросил! Липецкая фабрика! Офшоры! Мальдивы!
зробили б Бойкот як Злодіям герегам: "Не купуйте у ригіАналів"... і вони зразу ж притихли..боялися за обороти в Епіцентрах...
2. Сколько с этого роялти Зе заплатил налогов?
3 Он не отказался от бизнеса?
4. Это роялти сравнить с 2018 г - насколько больше? - Ему отстегнули кореша за закон о сниженной ставке налогов для " креативного" бизнеса- продюссеров, организации концертов и др.- Коррупция
всё в порядке.
Іншим нєльзя - а йому можна!