"Зеленский получил более 4,5 миллионов гривен роялти от "Квартала-95" "

Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица" роялти на общую сумму 4 589 832 грн.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

30 декабря 2020 ООО "Квартал 95" перечислило Зеленскому роялти на сумму 4 354 832 грн, а ООО "Киностолица" - 235 000 грн.

Роялти - это периодическая компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности. В авторском праве этим словом обозначают гонорар, причитающийся обладателю авторских прав, принадлежащей ему или другому лицу интеллектуальной собственности (патента, товарного знака, произведения искусства), за каждую публикацию, публичное воспроизведение, распространение или другое использование объекта собственности.

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