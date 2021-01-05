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Зеленский получил более 4,5 миллионов гривен роялти от "Квартала-95"

Зеленский получил более 4,5 миллионов гривен роялти от

Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица" роялти на общую сумму 4 589 832 грн.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

30 декабря 2020 ООО "Квартал 95" перечислило Зеленскому роялти на сумму 4 354 832 грн, а ООО "Киностолица" - 235 000 грн.

Роялти - это периодическая компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности. В авторском праве этим словом обозначают гонорар, причитающийся обладателю авторских прав, принадлежащей ему или другому лицу интеллектуальной собственности (патента, товарного знака, произведения искусства), за каждую публикацию, публичное воспроизведение, распространение или другое использование объекта собственности.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленская продолжает сотрудничать с "Кварталом 95": "Это - моя вторая семья"

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Квартал-95 (224)


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Топ комментарии
+48
А вы думали:
"какого хрена локдаун на после-праздники откладывают"?
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05.01.2021 13:42
+37
Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 3073
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05.01.2021 13:47
+33
Не врите противные!!!!Это ему Порошенко перечислил)))
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05.01.2021 13:42
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Страница 2 из 2
Ахметов подбросит...
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05.01.2021 16:54 Ответить
Ну теперь ленка квартиру сможет купить....или дом.... а то пакалась бедолашная что негде жить...
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05.01.2021 14:46 Ответить
В 2021 году в Украине поднимутся цены практически на все https://ukranews.com/news/747647-tarify-na-vodu-vyrosli-skolko-stoit-kub-vody-s-1-yanvarya коммунальные услуги . Также дополнительно должны ввести новую абонентскую плату. Об этом пишет https://news.obozrevatel.com/economics/communalka/v-ukraine-vzletyat-tarifyi-na-kommunalku-skolko-budem-platit-za-gaz-***************-i-teplo.htm?_ga=2.206932051.1304957862.1609675432-60464142.1608272649&_gl=1*zop6fx*_ga*NjA0NjQxNDIuMTYwODI3MjY0OQ..*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTc3ODAzMC45LjEuMTYwOTc3ODAzMi4w Obozrevatel .

https://youtu.be/bCxnKgW5NSQ?t=241 Відеофакт.Відверто з Президентом #4 "Ми знайшли цікаве рішення яке дозволить платіжки за тепло наступної зими зменшити на половину,заявив президент Зеленський!"
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05.01.2021 14:54 Ответить
Сколько зеленским заплачено налогов с этих роялти?!
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05.01.2021 14:55 Ответить
Проверьте,на сколько,из этих миллионов доходов, он выдал чеков через фискальный кассовый аппарат,а если не выдал,то арестуйте все его счета и имущество.
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05.01.2021 15:00 Ответить
"Зеленский получил более 4,5 миллионов гривен роялти от "Квартала-95" "

... и именно потому наплевав на эпидемию не ввел карантин, дав им заработать на праздниках.

Нет. Это не коррупция
Нет, нет - он же вЯликий ********** 😂
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05.01.2021 15:01 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ Самый сок 2 https://www.youtube.com/post/************************** 36 минут назад (изменено)

Президент Зеленский в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица" роялти на общую сумму 4 589 832 грн. В том числе, за использование своего продукта в РФ. За это же время Порошенко закупил и передал в больницы Украины медоборудования на сумму более 5 млн. грн.
Шо? Конфликт интересов? Бизнес в Московии? Уклонение от налогов? Не, не слышали... Это ему "барыга" специально на карточку подбросил! Липецкая фабрика! Офшоры! Мальдивы!
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05.01.2021 15:01 Ответить
Один вопрос напрашивается, а сколько налогов заплатил "квартал 95" в бюджет Украины???? Или рояти это как бы вместо налогов???
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05.01.2021 15:17 Ответить
підозрюю, що ті всі студійки зареєстровані десь в офшорах... а податки, максимум платять на раSSії....
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05.01.2021 16:14 Ответить
"Роялті" платить не 95-кагал..... а ті БАРАНИ які його дивляться...
зробили б Бойкот як Злодіям герегам: "Не купуйте у ригіАналів"... і вони зразу ж притихли..боялися за обороти в Епіцентрах...
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05.01.2021 16:12 Ответить
Роялти компания платит с бухгалтерских доходов, а вышеозначенные ООО который год показывают бухгалтерские убытки. А показывают убыток, чтобы не платить налог на прибыль. Так что тут как раз уместен анекдот про трусы и крестик.
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05.01.2021 18:53 Ответить
Помнится Янукович авторский гонорар в пару миллионов за ненаписанную им книгу получал. 1. Проверить ЗА ЧТО именно Зе получил роялти? " Вечерний квартал " на себя зарегистрировал, что бесконечно идет по ТВ? И " Сказочная Русь" - целый говняный канал,где беспрерывно крутят мультики про Янукович- Тимошенко-Ляшко -Порошенко.
2. Сколько с этого роялти Зе заплатил налогов?
3 Он не отказался от бизнеса?
4. Это роялти сравнить с 2018 г - насколько больше? - Ему отстегнули кореша за закон о сниженной ставке налогов для " креативного" бизнеса- продюссеров, организации концертов и др.- Коррупция
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05.01.2021 16:19 Ответить
хорошо, всё законно.
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05.01.2021 18:55 Ответить
Про ,,липетскуюфабрику,, забыл поныть.
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06.01.2021 07:55 Ответить
да нет, вроде ты про , ,липетскуюфабрику, не забыл поныть.
всё в порядке.
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06.01.2021 09:21 Ответить
А у 2018 році весь квартал заробив 4 000 грн. Бачите як розцвів бізнес, як виперли з нього Сцикуна. А ЗЕБІЛИ обрали це неподобство на презЕдента... Тільки не розказуйте, що Бубочка приховував доходи.
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05.01.2021 18:59 Ответить
Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 5741
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06.01.2021 00:45 Ответить
Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 2295
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06.01.2021 01:02 Ответить
який хитроопий барига цей клоун!
Іншим нєльзя - а йому можна!
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06.01.2021 11:47 Ответить
А на самих фірмах, як завжди, одні збитки...
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06.01.2021 15:58 Ответить
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