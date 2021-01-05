Зеленский получил более 4,5 миллионов гривен роялти от "Квартала-95"
Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица" роялти на общую сумму 4 589 832 грн.
Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
30 декабря 2020 ООО "Квартал 95" перечислило Зеленскому роялти на сумму 4 354 832 грн, а ООО "Киностолица" - 235 000 грн.
Роялти - это периодическая компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности. В авторском праве этим словом обозначают гонорар, причитающийся обладателю авторских прав, принадлежащей ему или другому лицу интеллектуальной собственности (патента, товарного знака, произведения искусства), за каждую публикацию, публичное воспроизведение, распространение или другое использование объекта собственности.
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https://youtu.be/bCxnKgW5NSQ?t=241 Відеофакт.Відверто з Президентом #4 "Ми знайшли цікаве рішення яке дозволить платіжки за тепло наступної зими зменшити на половину,заявив президент Зеленський!"
... и именно потому наплевав на эпидемию не ввел карантин, дав им заработать на праздниках.
Нет. Это не коррупция
Нет, нет - он же вЯликий ********** 😂
Президент Зеленский в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица" роялти на общую сумму 4 589 832 грн. В том числе, за использование своего продукта в РФ. За это же время Порошенко закупил и передал в больницы Украины медоборудования на сумму более 5 млн. грн.
Шо? Конфликт интересов? Бизнес в Московии? Уклонение от налогов? Не, не слышали... Это ему "барыга" специально на карточку подбросил! Липецкая фабрика! Офшоры! Мальдивы!
зробили б Бойкот як Злодіям герегам: "Не купуйте у ригіАналів"... і вони зразу ж притихли..боялися за обороти в Епіцентрах...
2. Сколько с этого роялти Зе заплатил налогов?
3 Он не отказался от бизнеса?
4. Это роялти сравнить с 2018 г - насколько больше? - Ему отстегнули кореша за закон о сниженной ставке налогов для " креативного" бизнеса- продюссеров, организации концертов и др.- Коррупция
всё в порядке.
Іншим нєльзя - а йому можна!