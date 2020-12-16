Зеленская продолжает сотрудничать с "Кварталом 95": "Это - моя вторая семья"

Первая леди Елена Зеленска рассказал журналистам, что продолжает сотрудничать со студией "Квартал 95".

Об этом она сказала репортерам "BBC News Україна", информирует Цензор.НЕТ.

Супруга президента призналась, что может уделять этой работе все меньше и меньше времени.

"Это - моя вторая семья. Я слишком много сил и энергии вкладывала в эту работу в течение почти двадцати лет, чтобы ее покинуть. Это мой эмоциональный шелтер (убежище. - Ред.). Коллеги - мои друзья, которые не изменили своего отношения ко мне из-за изменения моего статуса, и я это очень ценю. После избрания Владимира я прекратила работу в проекте "Вечерний квартал". Но существуют также другие проекты ", - цитирует издание слова Зеленской.

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О каких именно проектах идет речь и какова ее роль в этих проектах, первая леди не уточнила.