Зеленская продолжает сотрудничать с "Кварталом 95": "Это - моя вторая семья"
Первая леди Елена Зеленска рассказал журналистам, что продолжает сотрудничать со студией "Квартал 95".
Об этом она сказала репортерам "BBC News Україна", информирует Цензор.НЕТ.
Супруга президента призналась, что может уделять этой работе все меньше и меньше времени.
"Это - моя вторая семья. Я слишком много сил и энергии вкладывала в эту работу в течение почти двадцати лет, чтобы ее покинуть. Это мой эмоциональный шелтер (убежище. - Ред.). Коллеги - мои друзья, которые не изменили своего отношения ко мне из-за изменения моего статуса, и я это очень ценю. После избрания Владимира я прекратила работу в проекте "Вечерний квартал". Но существуют также другие проекты ", - цитирует издание слова Зеленской.
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О каких именно проектах идет речь и какова ее роль в этих проектах, первая леди не уточнила.
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но существуют другие проекты. и я или сотрудничаю в их рамках или не сотрудничаю."
Спасибо за информативное интервью.
АААА!!!
какая на диво гармоничная пара - Зеленская и Зеленский.
А ведь лицо у нее - просто красотка. Вылитая Рита Хейворт.
Но моск просто как улей, который покинул пчелиный рой - пустой..
есть надежда, что она же ж не нобелевский лауреат, как боб дилан, к примеру?
А что, быть умным - значит, обязательно быть Нобелевским лауреатом? вы по какому направлению получили Нобелевку? по литературе, я так понимаю?
о, вот еще фотка. тут она еще больше похожа. Но какая разница во всем остальном... лена наша - бревно бревном..
ты там кулачок в кишені не сильно зжимай...перетиснеш
наша - краше...
лена, прочитаешь, учти...в обиду не даем
Не хоче про свого клована анекдоти з життя вписати в квартал золотими нитками ?
"То нічого,що в Зеленського теніс маленький,головне-вміти ним користуватись !"
а эта, не без вкуса, но вынуждено донашивает старые вещи
2-й год іграю для сєбя !».
«Прєзєдєнтіно».
- Папа, кушать хочется…
- Подождите, детки, мама с панели придёт, может, чего-то, принесёт… Давайте я вам пока, «откровение» скажу: Запомните - смех над людьми, на сцене, и смех над людьми, в президентском кресле - абсолютно разные вещи… За первый платят деньги, а за второй - бьют морду и дают пинка под зад…».
да, клоунячить ето ремесло...
"Квартал"- її максимум.
Верный путь возвращения в семьи!
зЕлох поспеши, может ещё не поздно?