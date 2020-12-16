Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я"
Перша леді Олена Зеленська розповіла журналістам, що продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95".
Про це вона сказала репортерам "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Дружина президента зізналася, що може приділяти цій роботі дедалі менше часу.
"Це - моя друга сім'я. Я занадто багато сил і енергії вкладала в цю роботу впродовж майже двадцяти років, щоб її покинути. Це мій емоційний шелтер (притулок. - Ред.). Колеги - мої друзі, які не змінили свого ставлення до мене через зміну мого статусу, і я це дуже ціную. Після обрання Володимира я припинила роботу в проєкті "Вечірній квартал". Але існують також інші проєкти", - цитує видання слова Зеленської.
Про які саме проєкти йдеться і яка її роль у цих проєктах, перша леді не уточнила.
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но существуют другие проекты. и я или сотрудничаю в их рамках или не сотрудничаю."
Спасибо за информативное интервью.
АААА!!!
какая на диво гармоничная пара - Зеленская и Зеленский.
А ведь лицо у нее - просто красотка. Вылитая Рита Хейворт.
Но моск просто как улей, который покинул пчелиный рой - пустой..
есть надежда, что она же ж не нобелевский лауреат, как боб дилан, к примеру?
А что, быть умным - значит, обязательно быть Нобелевским лауреатом? вы по какому направлению получили Нобелевку? по литературе, я так понимаю?
о, вот еще фотка. тут она еще больше похожа. Но какая разница во всем остальном... лена наша - бревно бревном..
ты там кулачок в кишені не сильно зжимай...перетиснеш
наша - краше...
лена, прочитаешь, учти...в обиду не даем
Не хоче про свого клована анекдоти з життя вписати в квартал золотими нитками ?
"То нічого,що в Зеленського теніс маленький,головне-вміти ним користуватись !"
а эта, не без вкуса, но вынуждено донашивает старые вещи
2-й год іграю для сєбя !».
«Прєзєдєнтіно».
- Папа, кушать хочется…
- Подождите, детки, мама с панели придёт, может, чего-то, принесёт… Давайте я вам пока, «откровение» скажу: Запомните - смех над людьми, на сцене, и смех над людьми, в президентском кресле - абсолютно разные вещи… За первый платят деньги, а за второй - бьют морду и дают пинка под зад…».
да, клоунячить ето ремесло...
"Квартал"- її максимум.
Верный путь возвращения в семьи!
зЕлох поспеши, может ещё не поздно?