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Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я"

Зеленська далі співпрацює з

Перша леді Олена Зеленська розповіла журналістам, що продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95".

Про це вона сказала репортерам "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Дружина президента зізналася, що може приділяти цій роботі дедалі менше часу.

"Це - моя друга сім'я. Я занадто багато сил і енергії вкладала в цю роботу впродовж майже двадцяти років, щоб її покинути. Це мій емоційний шелтер (притулок. - Ред.). Колеги - мої друзі, які не змінили свого ставлення до мене через зміну мого статусу, і я це дуже ціную. Після обрання Володимира я припинила роботу в проєкті "Вечірній квартал". Але існують також інші проєкти", - цитує видання слова Зеленської.

Про які саме проєкти йдеться і яка її роль у цих проєктах, перша леді не уточнила.

Читайте також: У "Кварталі 95" відповіли "Дизель шоу" на обвинувачення в плагіаті: "Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не у вас"

Автор: 

Квартал-95 (183) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+27
Зеленская продолжает сотрудничать с "Кварталом 95": "Это - моя вторая семья" - Цензор.НЕТ 551
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16.12.2020 22:33
+25
А чого ж політичні жарти зникли ?
Не хоче про свого клована анекдоти з життя вписати в квартал золотими нитками ?
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16.12.2020 22:35
+13
Ще б вмовила свого чоловіка й далі по клавішах стукати, ціни б тобі не було!
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16.12.2020 22:34
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это - первая
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16.12.2020 22:33 Відповісти
"Я продолжаю сотрудничество с 95 кварталом. Но после избрания Владимира я прекратила работу в проекте "Вечерний квартал".

но существуют другие проекты. и я или сотрудничаю в их рамках или не сотрудничаю."

Спасибо за информативное интервью.

АААА!!!

какая на диво гармоничная пара - Зеленская и Зеленский.
А ведь лицо у нее - просто красотка. Вылитая Рита Хейворт.

Но моск просто как улей, который покинул пчелиный рой - пустой..

Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я" - Цензор.НЕТ 5540
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16.12.2020 23:03 Відповісти
и у риты лицо не обезображенное интеллектом...
есть надежда, что она же ж не нобелевский лауреат, как боб дилан, к примеру?
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16.12.2020 23:16 Відповісти
Я вижу другое - умный взгляд уверенной женщины. Талантливой, много работавшей, богатой и успешной, кстати. С дурачками вроде тебя не водилась.

А что, быть умным - значит, обязательно быть Нобелевским лауреатом? вы по какому направлению получили Нобелевку? по литературе, я так понимаю?

о, вот еще фотка. тут она еще больше похожа. Но какая разница во всем остальном... лена наша - бревно бревном..
Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я" - Цензор.НЕТ 8736
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16.12.2020 23:24 Відповісти
чтобы водиться с тобой не такая она дура, а, скорее, наоборот...
ты там кулачок в кишені не сильно зжимай...перетиснеш
наша - краше...
лена, прочитаешь, учти...в обиду не даем
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16.12.2020 23:34 Відповісти
У кожного Президента свій сліпий траст!
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17.12.2020 01:32 Відповісти
Так она его еще и бросит, раз она такая умная. Голосовала-то за Пороха
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17.12.2020 06:09 Відповісти
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17.12.2020 03:44 Відповісти
похожа як свиня на коня!
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17.12.2020 06:52 Відповісти
Зеленская продолжает сотрудничать с "Кварталом 95": "Это - моя вторая семья" - Цензор.НЕТ 551
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16.12.2020 22:33 Відповісти
михо, по супруге карлсон, малышам открывает глаза...
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16.12.2020 22:39 Відповісти
Ще б вмовила свого чоловіка й далі по клавішах стукати, ціни б тобі не було!
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16.12.2020 22:34 Відповісти
А у нас двоє уже тво офіційно дозволено? Як-не як, не мусульманська країна. Та й взагалі я б їй радив повернутися у сім'ю, бо Вовчик з Єрмаком скоро дитину застругають.
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16.12.2020 23:19 Відповісти
А чого ж політичні жарти зникли ?
Не хоче про свого клована анекдоти з життя вписати в квартал золотими нитками ?
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16.12.2020 22:35 Відповісти
Типу,:"А ви бачили ?-в Зеленського теніс маленький !"
"То нічого,що в Зеленського теніс маленький,головне-вміти ним користуватись !"
Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я" - Цензор.НЕТ 6653
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16.12.2020 23:09 Відповісти
Тому що в інтерв'ю ранішє Єлєна призналася що Вовік досі перечитує і цензурує сценарії ;Квартала;.
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16.12.2020 23:25 Відповісти
это твоя первая семья
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16.12.2020 22:35 Відповісти
понятно столь ценное замечание ... она отдала 20 лет баблу... думаю через какой короткий промежуток времени.... после того как Вовчику дадут пенделя она подаст на развод...
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16.12.2020 22:40 Відповісти
А лысый тогда кто? Второй?
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16.12.2020 22:35 Відповісти
А вы думали хрена карантин вводят ПОСЛЕ КОРПАРАТИВЧИКОВ?!!
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16.12.2020 22:36 Відповісти
он же ж ей денег не даёт, все на ту, другую..
а эта, не без вкуса, но вынуждено донашивает старые вещи
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16.12.2020 22:36 Відповісти
завербованные всегда "продолжают сотрудничать"
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16.12.2020 22:37 Відповісти
А "сепары" третья?! Продолжает сотрудничать,сообщает о передвижениях ВСУ?! Вот это и есть "другие проекты"!
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16.12.2020 22:39 Відповісти
А муж с )(уйлом продолжает сотрудничать.
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16.12.2020 22:40 Відповісти
«Я Прєзєдєнта в смятєніі страстєй
2-й год іграю для сєбя !».

«Прєзєдєнтіно».
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16.12.2020 22:41 Відповісти
Почему у Ленки такие большие уши?
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16.12.2020 22:41 Відповісти
Тому що Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я" - Цензор.НЕТ 176
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16.12.2020 22:53 Відповісти
Факт
Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я" - Цензор.НЕТ 2865

Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я" - Цензор.НЕТ 4476
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16.12.2020 23:28 Відповісти
Ну муж - это одна семья, это понятно. А весь 95-й квартал - вторая семья? Раньше это называлось по-другому.
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16.12.2020 22:43 Відповісти
Сидит бомж на лавочке, в окружении детей. Дети:
- Папа, кушать хочется…
- Подождите, детки, мама с панели придёт, может, чего-то, принесёт… Давайте я вам пока, «откровение» скажу: Запомните - смех над людьми, на сцене, и смех над людьми, в президентском кресле - абсолютно разные вещи… За первый платят деньги, а за второй - бьют морду и дают пинка под зад…».
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17.12.2020 00:39 Відповісти
А хто там зараз на роялі грає? Лисий?
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16.12.2020 22:43 Відповісти
Перша ледя живе на 2 сім'ї...
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16.12.2020 22:44 Відповісти
Я так понимаю, что "другие проекты " - это жизненный проект "Зеля и Мендель"....
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16.12.2020 22:44 Відповісти
похоже, шо первая и единствення.
да, клоунячить ето ремесло...
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16.12.2020 22:46 Відповісти
Там, на соседней ветке Мендель буянит. Наверное, это совпадение.
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16.12.2020 22:48 Відповісти
"Мистецький арсенал", "мистецький арсенал".
"Квартал"- її максимум.
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16.12.2020 22:50 Відповісти
Вова вернись во вторую семью.
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16.12.2020 22:55 Відповісти
Пора незамедлительно возвращаться в квартал 95. Вместе с мужем, конечно.
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16.12.2020 23:02 Відповісти
Продолжает сочинять свои тупые шуточки и по заказу кремля обСирать Украину....Двадцать лет только этим и занималась....Подсела на кремлёвские бабки, писсательница хЕрова....
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16.12.2020 23:07 Відповісти
666 квартал умер... пока босс при власти эту муть для дибилов еще разрешают.... завтра босс уйдет нах.. сатанинский квартал уйдет в вечность... терпеть эту кловунаду никто при власти себе больше не позволит...
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16.12.2020 23:09 Відповісти
Пи..довал бы ты Зеля в свой 95й квартал, а то пойдешь по стопам Ющенко и Януковича.
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16.12.2020 23:10 Відповісти
вовочка возвращайся в семью! На пианино клавиши заржавели...
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16.12.2020 23:29 Відповісти
Оце кацапів пре.
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16.12.2020 23:41 Відповісти
Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я" - Цензор.НЕТ 686

Верный путь возвращения в семьи!
зЕлох поспеши, может ещё не поздно?
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16.12.2020 23:41 Відповісти
Хоч BBC країні нагадало що у Віслюка є дружина з титулом Перша Леді , закон під неї писали, бабки на це тратили - а вона кварталівським придуркам тексти пише .... Це її сім"я-2 , не країна батьківщина...що ж за карикатурну владу вибрали українці...
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17.12.2020 00:34 Відповісти
Гибридная шведская семья у нашего преза.
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17.12.2020 00:44 Відповісти
Я думаю вона знає, що він саме те, чим Ви його назвали - спецыфична річ для використання й "на выброс" ...
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17.12.2020 04:02 Відповісти
Сохраняет рабочее место будущему безработному ослу
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17.12.2020 01:06 Відповісти
Это уж по принципу, кто кого сгрёб......
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17.12.2020 06:06 Відповісти
А кто из них сотрудничает с РФ? У нас "Сваты" крутят без конца, уже второй год (по разным каналам: на одном покажут, на другом запускают).
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17.12.2020 04:06 Відповісти
Ленка омерзительна ,как и ее недоумок и недомерок, тупая макака,осел оманский!Огидна макака оманска!
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17.12.2020 06:50 Відповісти
Жили себе, прикалывались над другими, деньги на этом имели. И, вот - оказалось, что теперь над ними прикалываются и от этого не весело. Карма, господа, неумолима, не то, что украинское правосудие. А, еще - вернуться в ту же реку во второй раз уже не получится. Стоит уже подумать о себе и своих детях. Это и есть ее настоящая семья.
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17.12.2020 08:23 Відповісти
хорошо и правильно.
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17.12.2020 17:11 Відповісти
Можно человека вывести из Квартала,но вот Квартал вывести из человека...
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17.12.2020 20:37 Відповісти
 
 