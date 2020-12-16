Зеленська далі співпрацює з "Кварталом 95": "Це - моя друга сім'я"

Перша леді Олена Зеленська розповіла журналістам, що продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95".

Про це вона сказала репортерам "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Дружина президента зізналася, що може приділяти цій роботі дедалі менше часу.

"Це - моя друга сім'я. Я занадто багато сил і енергії вкладала в цю роботу впродовж майже двадцяти років, щоб її покинути. Це мій емоційний шелтер (притулок. - Ред.). Колеги - мої друзі, які не змінили свого ставлення до мене через зміну мого статусу, і я це дуже ціную. Після обрання Володимира я припинила роботу в проєкті "Вечірній квартал". Але існують також інші проєкти", - цитує видання слова Зеленської.

Про які саме проєкти йдеться і яка її роль у цих проєктах, перша леді не уточнила.

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