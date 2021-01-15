НКРЭКУ участвует в хищении средств "зеленой" энергетики у государственных банков, - Тынный

Намерения НКРЭКУ запретить погашение долгов "зеленой" генерации за счет кредитных средств "Укрэнерго", которые были получены от государственных банков, выглядит как попытка способствовать краже государственных средств.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Банки в Украине прокредитовали нам более миллиарда, государственные банки более миллиарда долларов в возобновляемую энергетику. Когда они соглашались кредитовать "Укрэнерго", они были уверены, что эти средства будут направлены на погашение задолженности перед производителями "зеленой" энергии, которые в свою очередь соответственно сразу же погасят кредиты тем самым банкам.

Иначе говоря, деньги вернутся назад ", - рассказал Тынный. Однако Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена запретить "Гарантированному покупателю" использовать кредитные средства государственных банков на погашение долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии. Что, по мнению эксперта, похожее на схему хищения государственных средств. "Если средства выделенные будут направлены на погашение убытков государственной компании "Энергоатом", которая эти убытки продолжает генерировать и дальше, у которой непрозрачный и некоммерческий бизнес, я думаю, что банки десять раз бы подумали, вообще выдавать ли этот кредит. Поэтому это все выглядит как такая двуходовая сделка по краже государственных средств", - считает Тынный.

Он также отметил, что враждебная политика со стороны НКРЭКУ к "зеленой" генерации уже привела к тому, что инвесторы бегут из Украины и в дальнейшем этот процесс будет только набирать обороты.

"В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину упали в 20 раз, и здесь ни при чем коронавирус. Есть много стран, где они выросли. Это исключительно из-за отношения к инвесторам. В данный момент этот кидок возобновляемых стоит стране полной остановки прямых иностранных инвестиций в Украину ", - подытожил Тынный.

Напомним, НКРЭКУ планирует 15 января принять решение о распределении госпредприятием "Гарантированный покупатель" полученных от "Укрэнерго" кредитных средств, привлеченных от Сбербанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, на погашение задолженности 2020 перед производителями электроэнергии. Согласно проекту решения, ГП "Гарантированный покупатель" предлагается направить средства на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями тока из альтернативных источников. Ранее один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ - ЕБРР - в обращении управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне к председателю НКРЭКУ выразил обеспокоенность невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе инвесторы уйдут из страны.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии. Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время 31 декабря 2020, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором запрещалось бы ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или похожей формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.