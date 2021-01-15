Тупицкий заработал за 2020 год более 3,7 млн грн

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий за 2020 в среднем получал каждый месяц более чем 300 тыс. грн. зарплаты.

Об этом пресс-служба КСУ сообщила в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

В КСУ сообщили, что не знают деталей об отпуске Тупицкого в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Также информируем, что общая сумма начисленного дохода (вознаграждения судьи) Председателя Конституционного Суда Украины Тупицкого А. Н. за 2020 год составляет 3 715 035,02 гривен. Средний размер начисленного ему дохода (вознаграждения судьи) в 2020 году составляет 309 586,25 гривен", - говорится в сообщении суда.

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