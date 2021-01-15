Тупицкий заработал за 2020 год более 3,7 млн грн
Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий за 2020 в среднем получал каждый месяц более чем 300 тыс. грн. зарплаты.
Об этом пресс-служба КСУ сообщила в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
В КСУ сообщили, что не знают деталей об отпуске Тупицкого в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Также информируем, что общая сумма начисленного дохода (вознаграждения судьи) Председателя Конституционного Суда Украины Тупицкого А. Н. за 2020 год составляет 3 715 035,02 гривен. Средний размер начисленного ему дохода (вознаграждения судьи) в 2020 году составляет 309 586,25 гривен", - говорится в сообщении суда.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава КС Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. ФОТОрепортаж
Топ комментарии
+25 Lazar Medvedev
показать весь комментарий15.01.2021 17:10 Ответить Ссылка
+14 Влад Курипко
показать весь комментарий15.01.2021 17:13 Ответить Ссылка
+11 Папєрєднік
показать весь комментарий15.01.2021 17:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного Суда УкраиныПрезидент Украины
Указ Президента от 14.05.2013 № 256/2013действует с 14.05.2013
Ні на що, окрім красти нездатні, покидьки...
=======================================
Ото *** роботяга! А в мене зарплата ледве до 7 тис дотягує...
ну как в одном государстве могут начисляться такие зарплаты.. одним 300 000 другим 5-8 тыс, при чем из одного полупустого государственного фонда... как это можно сопоставить???
Пы.Сы. Грешным делом подумал, что это посчитали взятки, но мало же!!!)
В "журналістів-активістів" немає питань ?
Ххххххххххххххххххх
Давайте назьівать вещи своими именами и не оперировать таким фактом как "заработал"!
Давайте просто говорить "получил".
Ето больше на правду будет похоже.
https://twitter.com/svecha62 @svecha62
Коля Катлєта чудово почувається в Rixos The Palm Dubai, де доба коштує щонайменше 1000 $.
І ні козацька Маланка йому не заважає,ні гайдамацький Василь,ні мазепинський Йордан.
А ти де святкуєш,зебіл?
Морозиш сраку, перекриваючи дорогу "швидким" до рідних Великих Задрипанців?
Фильм создан россиянами в 1987 году Свердловской Киностудией, которую при Путине разогнали, когда они еще были людьми а не фашистскими путиноидами.
Фильм: - "Зеркало для героя" -https://www.youtube.com/watch?v=5i0FRzJ0lTc