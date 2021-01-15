Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн грн
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький за 2020 у середньому отримував щомісяця більш ніж 300 тис. грн. зарплати.
Про це пресслужба КСУ повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
В КСУ повідомили, що не знають деталей про відпустку Тупицького в Об'єднаних Арабських Еміратах.
"Також інформуємо, що загальна сума нарахованого доходу (винагороди судді) Голови Конституційного Суду України Тупицького А. Н. за 2020 рік становить 3 715 035,02 гривень. Середній розмір нарахованого йому доходу (винагороди судді) у 2020 році становить 309 586,25 гривень", - сказано в повідомленні суду.
Топ коментарі
+25 Lazar Medvedev
показати весь коментар15.01.2021 17:10 Відповісти Посилання
+14 Влад Курипко
показати весь коментар15.01.2021 17:13 Відповісти Посилання
+11 Папєрєднік
показати весь коментар15.01.2021 17:11 Відповісти Посилання
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О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного Суда УкраиныПрезидент Украины
Указ Президента от 14.05.2013 № 256/2013действует с 14.05.2013
Ні на що, окрім красти нездатні, покидьки...
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Ото *** роботяга! А в мене зарплата ледве до 7 тис дотягує...
ну как в одном государстве могут начисляться такие зарплаты.. одним 300 000 другим 5-8 тыс, при чем из одного полупустого государственного фонда... как это можно сопоставить???
Пы.Сы. Грешным делом подумал, что это посчитали взятки, но мало же!!!)
В "журналістів-активістів" немає питань ?
Ххххххххххххххххххх
Давайте назьівать вещи своими именами и не оперировать таким фактом как "заработал"!
Давайте просто говорить "получил".
Ето больше на правду будет похоже.
https://twitter.com/svecha62 @svecha62
Коля Катлєта чудово почувається в Rixos The Palm Dubai, де доба коштує щонайменше 1000 $.
І ні козацька Маланка йому не заважає,ні гайдамацький Василь,ні мазепинський Йордан.
А ти де святкуєш,зебіл?
Морозиш сраку, перекриваючи дорогу "швидким" до рідних Великих Задрипанців?
Фильм создан россиянами в 1987 году Свердловской Киностудией, которую при Путине разогнали, когда они еще были людьми а не фашистскими путиноидами.
Фильм: - "Зеркало для героя" -https://www.youtube.com/watch?v=5i0FRzJ0lTc