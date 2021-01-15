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Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн

Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький за 2020 у середньому отримував щомісяця більш ніж 300 тис. грн. зарплати.

Про це пресслужба КСУ повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

В КСУ повідомили, що не знають деталей про відпустку Тупицького в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Також інформуємо, що загальна сума нарахованого доходу (винагороди судді) Голови Конституційного Суду України Тупицького А. Н. за 2020 рік становить 3 715 035,02 гривень. Середній розмір нарахованого йому доходу (винагороди судді) у 2020 році становить 309 586,25 гривень", - сказано в повідомленні суду.

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Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) зарплата (2264)


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Топ коментарі
+25
все его существо протестовало против воровства, но не красть он не мог
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15.01.2021 17:10 Відповісти
+14
работяга
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15.01.2021 17:13 Відповісти
+11
Як би це по тій ХАРІ ногою з'їздити?
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15.01.2021 17:11 Відповісти
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все его существо протестовало против воровства, но не красть он не мог
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15.01.2021 17:10 Відповісти
народу капусту себе мясо, а так средняя зар.плата по Украине огогоооо,,,,
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15.01.2021 17:30 Відповісти
Из за таких пидо.астов и проблемы в Украине ! Но этих пидо.астов почемуто никто сажать не хочет ! 100% в доле !
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15.01.2021 18:04 Відповісти
Якщо проти судді КС вілкриють карну справу, то він просто визнає цю статтю неконституційною і відмінить її. Абсолютна влада у суддів, а не у депутатів та кабміну.
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15.01.2021 21:10 Відповісти
а он не крал. Ему петя такую зарплату дал.
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15.01.2021 17:38 Відповісти
Не ври, назначен в КСУ Яныком, головой стал при Зеленском.
О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного Суда УкраиныПрезидент Украины
Указ Президента от 14.05.2013 № 256/2013действует с 14.05.2013
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15.01.2021 22:23 Відповісти
я вообще о зарплатах судьям говорю. При Порошенко они были повышены астрономически. Для тех, кто прошел аттестацию. Тупицкий аттестацию прошел.
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15.01.2021 23:10 Відповісти
Интересно шо воровал( ******, калядовал) ?
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15.01.2021 20:54 Відповісти
Як би це по тій ХАРІ ногою з'їздити?
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15.01.2021 17:11 Відповісти
Ты платить ему больничный не потянешь.
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15.01.2021 17:17 Відповісти
А я кредитів наберу)))) 🤑
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15.01.2021 17:27 Відповісти
Та шоб ты жил на такую зарплату, как у этого товарисча.
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15.01.2021 17:40 Відповісти
І що? Ви би ще купку йому під двері наклали дебіли зелені...
Ні на що, окрім красти нездатні, покидьки...
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15.01.2021 17:11 Відповісти
А у нас такой обычай, у посіпак, під двері і у кабінет також.
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15.01.2021 17:16 Відповісти
І не соромно перед братвою таке писати. Засміють.
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15.01.2021 17:13 Відповісти
работяга
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15.01.2021 17:13 Відповісти
І вирішив все зароблене за рік витратити на відповинок ,геніальна відмазка
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15.01.2021 18:09 Відповісти
Отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму, - пресс-служба КС. Источник: https://censor.net/ru/n3241245
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15.01.2021 18:30 Відповісти
Це гнила відмазка, там навіть з датами накосячили. Він в день більше платить, а не за весь відпочинок.
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15.01.2021 18:33 Відповісти
И это только за отмену отвтетственности за умышленное недостоверное электронное декларирование?
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15.01.2021 17:14 Відповісти
А что он сделал для Украины за этот год занимая такую должность, можно отчет для граждан, включая попытки попасть в кабинет.
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15.01.2021 17:15 Відповісти
10 150,37 грн. в день.
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15.01.2021 17:17 Відповісти
и это только то что он оф. получает, не оф. думаю надо на 10-ть умножать
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15.01.2021 17:44 Відповісти
Тупицкий получил от налогоплатильщиков более 3,7 млн грн за защиту олигархов и власти от закона и за обкрадывания тналогоплатильщиков.
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15.01.2021 17:17 Відповісти
10 дней его нынешнего отдыха.
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15.01.2021 17:18 Відповісти
Тупицкий заработал за 2020 год более 3,7 млн грн

=======================================
Ото *** роботяга! А в мене зарплата ледве до 7 тис дотягує...
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15.01.2021 17:18 Відповісти
А що те падло корисного зробило для людей? Воно хоч може зробити собі табуретку, яку малиб вибити спід його ніг!
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15.01.2021 18:18 Відповісти
с 46-го года не вешают. Последними Власов и окружение были.
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15.01.2021 18:32 Відповісти
Ничего не имел бы против, если бы эта пад...а получала такую зарплату, если бы у нас был Конституционный Суд. Но, если он все равно за взятки крутит законом и Конституцией, нахера ему вообще платить зп, если нет не судей ни суда. Регистрируйте судей как ФОПов, суды как ООО и хоть налоги платите... Но даже тогда эти сц..ки, будут уходить от уплаты налогов...
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15.01.2021 17:18 Відповісти
от размера зарплаты порядочность не зависит
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15.01.2021 17:39 Відповісти
Так может он отличный судья -- справедливый и сердобольный -- никого ж не засудил!
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15.01.2021 17:19 Відповісти
Это начало пути к гильотине.
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15.01.2021 17:30 Відповісти
...через гильотину лежит путь к Наполеону...*)
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15.01.2021 17:32 Відповісти
И мавзалею !
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15.01.2021 18:06 Відповісти
А с трёх гвоздей, как водится, дорога в Небеса. (с)
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15.01.2021 18:07 Відповісти
Та ты чё ! Нада жа !!!
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15.01.2021 18:09 Відповісти
невозможно точно сказать, сколько гвоздей использовалось при казни. Любую иллюстрацию, изображающую Иисуса на столбе, нужно воспринимать как рисунок художника, основанный на немногих имеющихся фактах. Нельзя допускать, чтобы споры о второстепенных деталях затмевали главное - то, что мы «примирились с Богом через смерть его Сына» (https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/2006809/5/0 Римлянам 5:10 ).
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15.01.2021 18:37 Відповісти
А скільки вкрав на хабарях?
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15.01.2021 17:19 Відповісти
В Украине за это бабло пенсионеры прожили бы лет 10 !
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15.01.2021 18:07 Відповісти
Що за державу-монстра ми пробудували? Це тому потенційному злочинцю в місяць платимо 8 моїх річних пенсій. Це при тому що 3250 гривень в місяць не найменша пенсія в Україні. А скільки таких п"явок висмоктують державу ? Де вихід і що робити?
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15.01.2021 20:03 Відповісти
Не заработал только, а замутил и получил
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15.01.2021 17:19 Відповісти
Это к тому что на королевской вилле в ОАЕ он отдыхал на честно заработанные. Т.е. "привлекать" (даже просто увольнять) не за что.
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15.01.2021 17:19 Відповісти
как бы...оно себе это может позволить..чего пристали? ))) да?
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15.01.2021 17:24 Відповісти
сидит харя и плюёт на весь народ , недосягаемый , под защитой государства которое он же и грабит
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15.01.2021 17:23 Відповісти
вот объясните мне...чем его труд тяжелее труда врача-хирурга (иногда оперирующего по 5-8 часов) ??? или шахтера или пожарника или летчика или военного на передке ???
ну как в одном государстве могут начисляться такие зарплаты.. одним 300 000 другим 5-8 тыс, при чем из одного полупустого государственного фонда... как это можно сопоставить???
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15.01.2021 17:23 Відповісти
судя по доходам торговать конституцией - прибыльное дело. а кто счас "главный" "гарант конституции" зеленский или тупицкий?
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15.01.2021 17:25 Відповісти
Нам нужен свой Робеспьер. И к этому идёт.
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15.01.2021 17:25 Відповісти
А может быть нужно договориться и взять к нам на работу лучших судей из Англии? Платить им столько же и даже больше, чем они у себя получают. Зато сколько с экономим на тварях разных, которые страну грабят.
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15.01.2021 17:35 Відповісти
Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 6271Лучше из Нидерландии
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15.01.2021 19:08 Відповісти
А далеко від Нідерландії до Гренландів?))
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15.01.2021 21:08 Відповісти
Як правосудії до нашіх судів!
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15.01.2021 21:18 Відповісти
400 лет идет....Моисей ржет....
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15.01.2021 18:38 Відповісти
Думаю он после прочтения этой новости как в том анекдоте удивится что еще и зарплату оказывается платили.
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15.01.2021 17:31 Відповісти
Вот благодаря кому у нас средняя зарплата растет)
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15.01.2021 17:33 Відповісти
Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. К примеру, если из 5 работников один получает 305 рублей, второй - 310, третий - 400, четвертый - 510, а пятый - 1000 рублей, то средняя зарплата составит 505 рублей.
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15.01.2021 18:39 Відповісти
А что есть "вознаграждение судьи/винагорода судді"? Откуда такое определение, если у остальных "заработная плата"? За что этих упырей "вознаграждают"?
Пы.Сы. Грешным делом подумал, что это посчитали взятки, но мало же!!!)
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15.01.2021 17:34 Відповісти
Да он на коррупции в сто раз больше имеет.
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15.01.2021 17:40 Відповісти
а кто ему такую заплату дал?
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15.01.2021 17:40 Відповісти
Прикольно. Вредитель получает в месяц 300 косарей. Еще и вреда приносит на миллиарды гривен. И ни какой управы на него не найдется. Нет как говорится методов против Сашки Тупицкого.
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15.01.2021 17:42 Відповісти
около 310к грн в месяц. Не херово так, а что такого этот свинорылый ценного сделал чтоб иметь такую зарплату?
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15.01.2021 17:43 Відповісти
А Зеленському вистачає зарплати на курорти ? Бо там лише костюмчик лижний на ДВІ його зарплати тягне ! А літаки-ветольоти-номери-бухло-развлєкухи ? В Єрмака до получки позичає ?
В "журналістів-активістів" немає питань ?
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15.01.2021 17:47 Відповісти
Это только то, что не постеснялся показать...
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15.01.2021 17:47 Відповісти
Мрак полнейший в стран. Разбудите недоумка нелоха или усыпите.
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15.01.2021 17:56 Відповісти
Не заработал, а НАЖИЛ!!!
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15.01.2021 18:03 Відповісти
Тупицкий заработал за 2020 год более 3,7 млн грн
Ххххххххххххххххххх
Давайте назьівать вещи своими именами и не оперировать таким фактом как "заработал"!
Давайте просто говорить "получил".
Ето больше на правду будет похоже.
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15.01.2021 18:05 Відповісти
Ппюсую. В одному московитському серіалі барига-мент на пропозицію заробити бабла відповів: -Я не зарабатываю, я получаю бабло. Так це в серіалі, а в нас так в державі. На жаль.
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15.01.2021 20:11 Відповісти
фізики є ? порахуйте будь ласка коефіцієнт корисної дії цього захисника закону !
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15.01.2021 18:08 Відповісти
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62 @svecha62

Коля Катлєта чудово почувається в Rixos The Palm Dubai, де доба коштує щонайменше 1000 $.
І ні козацька Маланка йому не заважає,ні гайдамацький Василь,ні мазепинський Йордан.
А ти де святкуєш,зебіл?
Морозиш сраку, перекриваючи дорогу "швидким" до рідних Великих Задрипанців?
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15.01.2021 18:08 Відповісти
Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 1163
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15.01.2021 18:09 Відповісти
ця держава- немає майбутнього.
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15.01.2021 18:09 Відповісти
Мае, но без пид.расов типа алегархов и 5й колоны кремля !
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15.01.2021 18:16 Відповісти
Вот это он нас трахает!!! А говорит,что выполняет большую правосудную работу.
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15.01.2021 18:22 Відповісти
а шахтер дядя Вася заработал плеврит и 100000 гривен...
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15.01.2021 18:35 Відповісти
И ничего не измениться.....не обольщайтесь....
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15.01.2021 18:41 Відповісти
Не худне, шакал ( собака не лічить ), і на комуналку не вистачає, бідненький!!!
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15.01.2021 18:45 Відповісти
морду наел хоть цуценят бей
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15.01.2021 19:22 Відповісти
Внимание,ключевое слово:заработал!!!
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15.01.2021 19:36 Відповісти
Між заробив та отримав є дуже велика різниця. Так все таки заробив чи отримав?
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15.01.2021 19:36 Відповісти
Ураинская и кацапская молодежь на Цензоре, не поленитесь и посмотрите этот фильм и вы не пожалеете потраченного времени. кем заселяли Украинский Донбасс после Голодомора 1932-1933 года и после Второй Мировой войны 1939-1945 годов.
Фильм создан россиянами в 1987 году Свердловской Киностудией, которую при Путине разогнали, когда они еще были людьми а не фашистскими путиноидами.

Фильм: - "Зеркало для героя" -https://www.youtube.com/watch?v=5i0FRzJ0lTc
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15.01.2021 19:38 Відповісти
когда ж он подавится ...
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15.01.2021 21:22 Відповісти
Выворот мозга, уточняю, у гос служащих не зарплата, а денежное содержание. Это все за наш счет.
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15.01.2021 22:24 Відповісти
Да чихать на его деньги ,эта куча дерьма (тупицкий) может доконать Украину.
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15.01.2021 22:31 Відповісти
Не насосал. Заработал!!!
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16.01.2021 01:59 Відповісти
 
 