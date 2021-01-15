Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький за 2020 у середньому отримував щомісяця більш ніж 300 тис. грн. зарплати.

Про це пресслужба КСУ повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

В КСУ повідомили, що не знають деталей про відпустку Тупицького в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Також інформуємо, що загальна сума нарахованого доходу (винагороди судді) Голови Конституційного Суду України Тупицького А. Н. за 2020 рік становить 3 715 035,02 гривень. Середній розмір нарахованого йому доходу (винагороди судді) у 2020 році становить 309 586,25 гривень", - сказано в повідомленні суду.

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