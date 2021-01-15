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Новости Коронавирус и карантин
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Запретить продажу товаров первой необходимости попросил сам бизнес, - Ляшко

Запретить продажу товаров первой необходимости попросил сам бизнес, - Ляшко

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что запрет на продажу товаров первой необходимости во время локдауна ввели по просьбе самих представителей бизнеса.

Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Эти ограничения - просьба бизнеса", - сказал Ляшко.

"Есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки", - пояснил он.

По словам заместителя министра, запрет на продажу в супермаркетах всего, кроме продуктов позволяет избежать во время локдауна неравных условий для разных продавцов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались

"Дети получили деньги в подарок от бабушек на новогодние праздники и хотят что-то купить. Магазины с игрушками закрыты, они пойдут в супермаркет и купят игрушку. Если в супермаркете игрушки во время карантина не продаются - ребенок потом, после карантина, купит себе этот гостинец от бабы, когда магазины будут в равных условиях. Но этим мы также уменьшаем мобильность населения, потому что ребенок следует за игрушкой во время карантина", - считает Ляшко.

Автор: 

бизнес (1625) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+83
Запретить продажу товаров первой необходимости попросил сам бизнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8286
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15.01.2021 20:19 Ответить
+71
Ахиреть, уже Виктор Ляшко начал зебилам ссать в глаза с брансбойта
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15.01.2021 20:22 Ответить
+53
ідіот! клінічний !
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15.01.2021 20:23 Ответить
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Страница 2 из 2
Ага, выпускники Трусковецкого колледжа.
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15.01.2021 20:56 Ответить
ЗЕбілами не становяться,
ЗЕбілами рождаються !


із нормальної людини жоден університет або академія кретина не зможе зробити
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15.01.2021 20:58 Ответить
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5180
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15.01.2021 20:38 Ответить
И, до речи....Мои внуки и прочие младшие родственники на РХ и НГ от меня получили Amazon gift-cards. Сами себе купят то, шо им нужно. Ну, а персонально от меня - именные ножики моего производства.
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15.01.2021 20:42 Ответить
ножики это хорошо, нам бы не помешали.
только длинные
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15.01.2021 21:01 Ответить
У вас и своих ножиков вистача...Маруся Зверобий делает ножики, сама кует.
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15.01.2021 21:05 Ответить
Вау !
Ото да !
Не знав, що вона на всі руки мастериця - и "белку" в глаз, и "старушку" по горлу 👍😂
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15.01.2021 23:54 Ответить
2025 год. Маленькая девочка спрашивает свою маму:
- Мам, а кто мой папа?
- Не знаю, он в маске от коронавируса был...
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15.01.2021 21:14 Ответить
Вот таки ,взял и попросил ,🤔🙄🤦🤣🤣🤣
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15.01.2021 20:44 Ответить
Причем хором, прям умолял 😂😂😂😂
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15.01.2021 20:57 Ответить
Важко назвали по іменам тих, хто просив?
Коломойський? Пінчук? Ахметов? Фірташ? Льовочкін?
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16.01.2021 00:18 Ответить
Це на тепер - не важливо ... гроші потім не пахнуть .
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16.01.2021 00:23 Ответить
Блін! Психіатри! Ви де? Тут ваші пацієнти вже таку херню городять, а ви уваги не звертаєте.
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15.01.2021 20:44 Ответить
Как это можно разчитать и разслышать ? Сказал Ляшко а стыдно мне .
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15.01.2021 20:46 Ответить
альо!
это ты что-ли просил запретить ?
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15.01.2021 23:56 Ответить
ну, когда бизнес просит повысить цены на газ и электричество-верю!
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15.01.2021 20:47 Ответить
Не кажіть ...
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16.01.2021 00:24 Ответить
феєричний довбодятел!
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15.01.2021 20:50 Ответить
Сегодня видел тетку которая бегала по всему городу искала батарейку для глюкометра чтоб сахар диабетику мерять. пзц просто..
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15.01.2021 21:41 Ответить
БЛ-дь,дайте мне покурить то ,что они курят !!!!!!!!
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15.01.2021 23:06 Ответить
и кольнуться тоже ! 😁
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15.01.2021 23:58 Ответить
Угу, а зебилы попросили им поднять тарифы на газ и отопление. А бабушки решили, что им не надо льготный тариф до 100кВт и тоже попросили его отменить.
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15.01.2021 20:54 Ответить
Ко мне пришёл канабис бизнес и начал просить урезать ему доходы от продажи уже закупленных товаров.
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15.01.2021 20:54 Ответить
Плохо что его родители в молодости ничего не слышали о контрацепции
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15.01.2021 20:55 Ответить
Вы этих родителей видели?! Странно, шо они этого идиота как-то сделали.)
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15.01.2021 21:09 Ответить
Нет, не видел. Зато видел двух других с "непрямого" города, у них такая же проблема в юности была...
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15.01.2021 21:18 Ответить
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8576
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2833
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15.01.2021 20:55 Ответить
Сам Коломойский что-ли попросил? Кто у нас представители бизнеса? Ренат Ахметов, Коломойский, Фирташ.
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15.01.2021 20:56 Ответить
Они там все реально Де_билы или через одного?
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15.01.2021 20:58 Ответить
Ахахах))))) 95 квартал тепер у кабміні)))
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15.01.2021 21:00 Ответить
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8547

...
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15.01.2021 21:02 Ответить
Ну дык, трускавецьке образование ничем не перешибьош! Развешо крыварожеским!)
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15.01.2021 21:02 Ответить
А те, кто торгует тёплыми вещами типа пуховиков, шапок и перчаток, просто мечтали быть "закрытыми" в такой собачий холод, правда? 😞
Господи, ну где этих дебилов столько взялось, это уже просто цирк идиотов...
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15.01.2021 21:04 Ответить
Он реально больной!
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15.01.2021 21:05 Ответить
"- Броменталь, дайте ему селедки, пусть успокоится!". "Собачье сердце". М. Булгаков
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15.01.2021 21:08 Ответить
...и этот бизнес называется: ЭПИЦЕНТР!
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15.01.2021 21:10 Ответить
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16.01.2021 17:54 Ответить
пробегал сегодня днем через Озерку (днепряне поймут)
9/10 закрыто (я про непродуктовые ряды) а на остальных таблички - выдача интернет заказов ))) принимаем заказы - осуществляем доставку домой ))) и это на столике с труселями ))))
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15.01.2021 21:13 Ответить
Я Плакал. Бедный ребенок. Не мог потратить деньги бебушки.
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15.01.2021 21:16 Ответить
Это ж надо было так головой треснуться, шоб такой бред нести! А если б в голове мозги были, точно сотрясение было бы!
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15.01.2021 21:18 Ответить
Оказывается, цены за комуслуги подняли бабушкам для того, шоб внукам денег не давали, а то внуки побегут супермаркет за игрушками, а там КОВИД под прилавком сидит.
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15.01.2021 21:22 Ответить
Просто зелёные твари больные на голову! Вы о ком мрази думаете,о бизнесе,или о народе,простых людях?! Радуйтесь,73% безмозглых уродов,вот это вы их выбрали!!!
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15.01.2021 21:19 Ответить
А чому так слабкувато, Ляшко? Давай вже педаль в асфальт!
Запретить продажу товаров первой необходимости попросил лично Порошенко, - Ляшко

...
fixed
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15.01.2021 21:23 Ответить
уберите этого дурика снова в лечебницу!!!
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15.01.2021 21:24 Ответить
Похоже, Ляшко уже привился спутником - деградация налицо. ДБЛ БЛД.
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15.01.2021 21:27 Ответить
Похоже двоих далпайопов, а именно Ляшка и Степанова, скоро заменят, так как они несут такую ахинею, что даже прожженные зебилы с уровнем IQ близким к нолю, начинают что-то подозревать.

Ага, это сам бизнес попросил, чтобы его закрыли, сам бизнес попросил создать чудовищную налоговую систему, сам бизнес попросил чтобы его торбили всевозможные бандиты - от пожарников до санэпидемстанции.

А африканские пенсии и зарплаты - также по просьбам трудящихся и пенсионеров!

Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется!
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15.01.2021 21:36 Ответить
это все равно,что Степанов завтра скажет,что не надо продавать уплоченные китайские помои от синовак дбл...
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15.01.2021 21:36 Ответить
А как вам такое?
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3149
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15.01.2021 21:39 Ответить
а на улице снегопад )))
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15.01.2021 21:50 Ответить
Та скільки того снігопаду?
Весна прийде - сам розтає ...😂
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16.01.2021 00:01 Ответить
вірус закидало снігом,хочете щоб його лопатами розрили?
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16.01.2021 17:29 Ответить
У евреев есть такое понятие ХУЦПА. Вот слова этого глиста - это настоящая 100% ХУЦПА.
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15.01.2021 21:44 Ответить
Боже мой, какой кретинизм........☹️

В Германии закрыты все(!) магазины одежды/обуви/книжные, НО в продуктовых магазинах/маркетах есть отделы (не очень большой «арсенал») «первой необходимости» (носки/канцелярия/колготки/посуда и пр.)........
И никакой(!!!) «бизнес» не просит закрыть такие отделы, потому что «неравные условия для разных продавцов»(с)
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15.01.2021 21:54 Ответить
В Германии нет "95го квартала"....
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16.01.2021 15:58 Ответить
Это точно, но здесь тоже хватает кретинов которые имеют абсурдные «идеи», но до такого еще не додумались/не доходило.....
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16.01.2021 16:10 Ответить
Блин весь "95" из одних наркоманов, от язЕлоха, до бужанского и ниже...
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15.01.2021 21:55 Ответить
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3531
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15.01.2021 21:59 Ответить
Они там все реально **....тые))
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15.01.2021 22:02 Ответить
Тільки тоді , як висловиться "керівник" ...
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16.01.2021 00:27 Ответить
Надо было детей собрать и им это всё рассказать, как их шеф.
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15.01.2021 22:05 Ответить
ляшко не путай Украинцев с лишнехромосомными свинособаками!
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15.01.2021 22:12 Ответить
Так понимаю что завтра ЗЕкловун запилит видосик как миллионы ЗЕбилов слёзно просили его поднять тарифы на комуналку?? И как он не хотя уступил просьбам и мольбам народа..
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15.01.2021 22:24 Ответить
Как в Союзе - цены повышали "по просьбам тудщихся".
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15.01.2021 22:32 Ответить
А ещё бизнес просил поднять ему налоги 🤣🤣🤣
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15.01.2021 22:37 Ответить
бизнес коломойши бени?
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15.01.2021 22:38 Ответить
шо оно лепит??? это даже не дно, это днище!
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15.01.2021 22:39 Ответить
Сколько можно терпеть этих ДЕБИЛОВ?
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15.01.2021 22:44 Ответить
Да, похоже Covid нанес серьезный удар по головам зеленых ))) Какие же они долбое..... Нет, не долбодятлы. Они уже не знают что говорить, не знают как врать. Каждое их выступление, это театр абсурда.
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15.01.2021 22:46 Ответить
Це не заступник міністра охорони здоров'я, а якась розмальована, напомаджена *********.
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15.01.2021 22:47 Ответить
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 894
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15.01.2021 22:57 Ответить
Вот это поворот!!!!
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15.01.2021 23:04 Ответить
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3665
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15.01.2021 23:27 Ответить
Да, Ляшко, а черное это белое. Совести вообще не осталось? Или уже и отмазки правдоподобные выдумывать надоело?
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15.01.2021 23:15 Ответить
Министром надо делать, едовека реально разбирающегося не в коммерции а в медицине.
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15.01.2021 23:17 Ответить
Зато алкоголю, как товару первой необходимости - зеленую улицу. Напьются, зальются, забудутся - и нет народа....
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15.01.2021 23:27 Ответить
а пьяным народом легче управлять
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16.01.2021 07:22 Ответить
пусть бабушка купит внуку бутылку водки, а игрушку мальчик купит потом сам)))))))))))))))
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15.01.2021 23:54 Ответить
Напомнило
Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся и учитывая поступившие заявления от профсоюзных и других общественных организаций...

Типичная формулировка !
Чи?
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8614
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16.01.2021 01:50 Ответить
Сєті Аврора та Єва торгують всім і не ждуть коли іншим дозволять
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16.01.2021 07:32 Ответить
Сдается мне, что эта всеобъемлющая дама из зеленых слуг, говорящая о "некачественных детях" была не так уж и неправа. Эти "некачественные дети" плотно группировались вокруг одного "некачественного ребятенка". Он и сам это мучительно осознает постоянно задаваясь вопросом "мне 40 лет"?
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16.01.2021 07:45 Ответить
ляшко с зелёной соплёй походу на одной точке тарятся, дунут жирную дорожку и несут бред))) бизнес сам запретил себе торговать
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16.01.2021 09:04 Ответить
Це типа як бджоли проти меду
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16.01.2021 09:10 Ответить
Ну так закройте только тех, кто просит!
Или выполняются просьбы только тех, кто нагибает других?
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16.01.2021 09:16 Ответить
Лютий треш.... але це ж 73 % шарікових делегували управляти країною ось таке непорозуміння. Країна шарікових, що тут скажеш?!
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16.01.2021 09:26 Ответить
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398
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16.01.2021 09:47 Ответить
так а тканини, щоб кусок фланельку купити хіба не закриті?
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16.01.2021 17:34 Ответить
У меня чес сказать когнитивный диссонанс, читая новости я не могу понять это реальность или сценарий очередной серии "Слуги народа".

На какой фабрике этих дибилов делают?
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16.01.2021 11:43 Ответить
Яка фабрика? 73% " розумного українського наріду"
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16.01.2021 17:16 Ответить
На гениальной!
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16.01.2021 17:46 Ответить
У меня другой вопрос - сколько еще времени, эти НЕ украинцы, будут нам так нагло врать?
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16.01.2021 20:06 Ответить
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