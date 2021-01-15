Запретить продажу товаров первой необходимости попросил сам бизнес, - Ляшко

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что запрет на продажу товаров первой необходимости во время локдауна ввели по просьбе самих представителей бизнеса.

Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Эти ограничения - просьба бизнеса", - сказал Ляшко.

"Есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки", - пояснил он.

По словам заместителя министра, запрет на продажу в супермаркетах всего, кроме продуктов позволяет избежать во время локдауна неравных условий для разных продавцов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались

"Дети получили деньги в подарок от бабушек на новогодние праздники и хотят что-то купить. Магазины с игрушками закрыты, они пойдут в супермаркет и купят игрушку. Если в супермаркете игрушки во время карантина не продаются - ребенок потом, после карантина, купит себе этот гостинец от бабы, когда магазины будут в равных условиях. Но этим мы также уменьшаем мобильность населения, потому что ребенок следует за игрушкой во время карантина", - считает Ляшко.