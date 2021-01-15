Запретить продажу товаров первой необходимости попросил сам бизнес, - Ляшко
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что запрет на продажу товаров первой необходимости во время локдауна ввели по просьбе самих представителей бизнеса.
Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.
"Эти ограничения - просьба бизнеса", - сказал Ляшко.
"Есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки", - пояснил он.
По словам заместителя министра, запрет на продажу в супермаркетах всего, кроме продуктов позволяет избежать во время локдауна неравных условий для разных продавцов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались
"Дети получили деньги в подарок от бабушек на новогодние праздники и хотят что-то купить. Магазины с игрушками закрыты, они пойдут в супермаркет и купят игрушку. Если в супермаркете игрушки во время карантина не продаются - ребенок потом, после карантина, купит себе этот гостинец от бабы, когда магазины будут в равных условиях. Но этим мы также уменьшаем мобильность населения, потому что ребенок следует за игрушкой во время карантина", - считает Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЕбілами рождаються !
із нормальної людини жоден університет або академія кретина не зможе зробити
только длинные
Ото да !
Не знав, що вона на всі руки мастериця - и "белку" в глаз, и "старушку" по горлу 👍😂
- Мам, а кто мой папа?
- Не знаю, он в маске от коронавируса был...
Коломойський? Пінчук? Ахметов? Фірташ? Льовочкін?
это ты что-ли просил запретить ?
канабисбизнес и начал просить урезать ему доходы от продажи уже закупленных товаров.
...
Господи, ну где этих дебилов столько взялось, это уже просто цирк идиотов...
9/10 закрыто (я про непродуктовые ряды) а на остальных таблички - выдача интернет заказов ))) принимаем заказы - осуществляем доставку домой ))) и это на столике с труселями ))))
Запретить продажу товаров первой необходимости попросил лично Порошенко, - Ляшко
...
fixed
Ага, это сам бизнес попросил, чтобы его закрыли, сам бизнес попросил создать чудовищную налоговую систему, сам бизнес попросил чтобы его торбили всевозможные бандиты - от пожарников до санэпидемстанции.
А африканские пенсии и зарплаты - также по просьбам трудящихся и пенсионеров!
Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется!
Весна прийде - сам розтає ...😂
В Германии закрыты все(!) магазины одежды/обуви/книжные, НО в продуктовых магазинах/маркетах есть отделы (не очень большой «арсенал») «первой необходимости» (носки/канцелярия/колготки/посуда и пр.)........
И никакой(!!!) «бизнес» не просит закрыть такие отделы, потому что «неравные условия для разных продавцов»(с)
Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся и учитывая поступившие заявления от профсоюзных и других общественных организаций...
Типичная формулировка !
Чи?
Или выполняются просьбы только тех, кто нагибает других?
На какой фабрике этих дибилов делают?