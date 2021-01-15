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Новини Коронавірус і карантин
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Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко

Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджує, що заборону на продаж товарів першої необхідності під час локдауну ввели на прохання самих представників бізнесу.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Ці обмеження - прохання бізнесу", - сказав Ляшко.

"Є бізнес, який продає виключно посуд, виключно одяг, виключно іграшки. І вони втрачають під час карантину, тому що вони закриті, а поруч супермаркети продовжують працювати і продають посуд, одяг та іграшки", - пояснив він.

За словами заступника міністра, заборона на продаж у супермаркетах на все, крім продуктів, дозволяє уникнути під час локдауну нерівних умов для різних продавців.

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"Діти отримали гроші в подарунок від бабусь на новорічні свята і хочуть щось купити. Магазини з іграшками закриті, вони підуть у супермаркет і куплять іграшку. Якщо в супермаркеті іграшки під час карантину не продаються - дитина потім, після карантину, купить собі цей гостинець від баби, коли магазини будуть у рівних умовах. Але цим ми також зменшуємо мобільність населення, тому що дитина йде за іграшкою під час карантину", - вважає Ляшко.

Автор: 

бізнес (2032) карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+83
Запретить продажу товаров первой необходимости попросил сам бизнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8286
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15.01.2021 20:19 Відповісти
+71
Ахиреть, уже Виктор Ляшко начал зебилам ссать в глаза с брансбойта
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15.01.2021 20:22 Відповісти
+53
ідіот! клінічний !
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15.01.2021 20:23 Відповісти
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Ага, выпускники Трусковецкого колледжа.
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15.01.2021 20:56 Відповісти
ЗЕбілами не становяться,
ЗЕбілами рождаються !


із нормальної людини жоден університет або академія кретина не зможе зробити
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15.01.2021 20:58 Відповісти
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5180
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15.01.2021 20:38 Відповісти
И, до речи....Мои внуки и прочие младшие родственники на РХ и НГ от меня получили Amazon gift-cards. Сами себе купят то, шо им нужно. Ну, а персонально от меня - именные ножики моего производства.
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15.01.2021 20:42 Відповісти
ножики это хорошо, нам бы не помешали.
только длинные
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15.01.2021 21:01 Відповісти
У вас и своих ножиков вистача...Маруся Зверобий делает ножики, сама кует.
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15.01.2021 21:05 Відповісти
Вау !
Ото да !
Не знав, що вона на всі руки мастериця - и "белку" в глаз, и "старушку" по горлу 👍😂
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15.01.2021 23:54 Відповісти
2025 год. Маленькая девочка спрашивает свою маму:
- Мам, а кто мой папа?
- Не знаю, он в маске от коронавируса был...
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15.01.2021 21:14 Відповісти
Вот таки ,взял и попросил ,🤔🙄🤦🤣🤣🤣
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15.01.2021 20:44 Відповісти
Причем хором, прям умолял 😂😂😂😂
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15.01.2021 20:57 Відповісти
Важко назвали по іменам тих, хто просив?
Коломойський? Пінчук? Ахметов? Фірташ? Льовочкін?
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16.01.2021 00:18 Відповісти
Це на тепер - не важливо ... гроші потім не пахнуть .
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16.01.2021 00:23 Відповісти
Блін! Психіатри! Ви де? Тут ваші пацієнти вже таку херню городять, а ви уваги не звертаєте.
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15.01.2021 20:44 Відповісти
Как это можно разчитать и разслышать ? Сказал Ляшко а стыдно мне .
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15.01.2021 20:46 Відповісти
альо!
это ты что-ли просил запретить ?
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15.01.2021 23:56 Відповісти
ну, когда бизнес просит повысить цены на газ и электричество-верю!
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15.01.2021 20:47 Відповісти
Не кажіть ...
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16.01.2021 00:24 Відповісти
феєричний довбодятел!
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15.01.2021 20:50 Відповісти
Сегодня видел тетку которая бегала по всему городу искала батарейку для глюкометра чтоб сахар диабетику мерять. пзц просто..
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15.01.2021 21:41 Відповісти
БЛ-дь,дайте мне покурить то ,что они курят !!!!!!!!
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15.01.2021 23:06 Відповісти
и кольнуться тоже ! 😁
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15.01.2021 23:58 Відповісти
Угу, а зебилы попросили им поднять тарифы на газ и отопление. А бабушки решили, что им не надо льготный тариф до 100кВт и тоже попросили его отменить.
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15.01.2021 20:54 Відповісти
Ко мне пришёл канабис бизнес и начал просить урезать ему доходы от продажи уже закупленных товаров.
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15.01.2021 20:54 Відповісти
Плохо что его родители в молодости ничего не слышали о контрацепции
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15.01.2021 20:55 Відповісти
Вы этих родителей видели?! Странно, шо они этого идиота как-то сделали.)
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15.01.2021 21:09 Відповісти
Нет, не видел. Зато видел двух других с "непрямого" города, у них такая же проблема в юности была...
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15.01.2021 21:18 Відповісти
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8576
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2833
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15.01.2021 20:55 Відповісти
Сам Коломойский что-ли попросил? Кто у нас представители бизнеса? Ренат Ахметов, Коломойский, Фирташ.
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15.01.2021 20:56 Відповісти
Они там все реально Де_билы или через одного?
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15.01.2021 20:58 Відповісти
Ахахах))))) 95 квартал тепер у кабміні)))
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15.01.2021 21:00 Відповісти
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8547

...
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15.01.2021 21:02 Відповісти
Ну дык, трускавецьке образование ничем не перешибьош! Развешо крыварожеским!)
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15.01.2021 21:02 Відповісти
А те, кто торгует тёплыми вещами типа пуховиков, шапок и перчаток, просто мечтали быть "закрытыми" в такой собачий холод, правда? 😞
Господи, ну где этих дебилов столько взялось, это уже просто цирк идиотов...
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15.01.2021 21:04 Відповісти
Он реально больной!
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15.01.2021 21:05 Відповісти
"- Броменталь, дайте ему селедки, пусть успокоится!". "Собачье сердце". М. Булгаков
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15.01.2021 21:08 Відповісти
...и этот бизнес называется: ЭПИЦЕНТР!
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15.01.2021 21:10 Відповісти
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16.01.2021 17:54 Відповісти
пробегал сегодня днем через Озерку (днепряне поймут)
9/10 закрыто (я про непродуктовые ряды) а на остальных таблички - выдача интернет заказов ))) принимаем заказы - осуществляем доставку домой ))) и это на столике с труселями ))))
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15.01.2021 21:13 Відповісти
Я Плакал. Бедный ребенок. Не мог потратить деньги бебушки.
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15.01.2021 21:16 Відповісти
Это ж надо было так головой треснуться, шоб такой бред нести! А если б в голове мозги были, точно сотрясение было бы!
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15.01.2021 21:18 Відповісти
Оказывается, цены за комуслуги подняли бабушкам для того, шоб внукам денег не давали, а то внуки побегут супермаркет за игрушками, а там КОВИД под прилавком сидит.
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15.01.2021 21:22 Відповісти
Просто зелёные твари больные на голову! Вы о ком мрази думаете,о бизнесе,или о народе,простых людях?! Радуйтесь,73% безмозглых уродов,вот это вы их выбрали!!!
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15.01.2021 21:19 Відповісти
А чому так слабкувато, Ляшко? Давай вже педаль в асфальт!
Запретить продажу товаров первой необходимости попросил лично Порошенко, - Ляшко

...
fixed
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15.01.2021 21:23 Відповісти
уберите этого дурика снова в лечебницу!!!
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15.01.2021 21:24 Відповісти
Похоже, Ляшко уже привился спутником - деградация налицо. ДБЛ БЛД.
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15.01.2021 21:27 Відповісти
Похоже двоих далпайопов, а именно Ляшка и Степанова, скоро заменят, так как они несут такую ахинею, что даже прожженные зебилы с уровнем IQ близким к нолю, начинают что-то подозревать.

Ага, это сам бизнес попросил, чтобы его закрыли, сам бизнес попросил создать чудовищную налоговую систему, сам бизнес попросил чтобы его торбили всевозможные бандиты - от пожарников до санэпидемстанции.

А африканские пенсии и зарплаты - также по просьбам трудящихся и пенсионеров!

Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется!
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15.01.2021 21:36 Відповісти
это все равно,что Степанов завтра скажет,что не надо продавать уплоченные китайские помои от синовак дбл...
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15.01.2021 21:36 Відповісти
А как вам такое?
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3149
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15.01.2021 21:39 Відповісти
а на улице снегопад )))
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15.01.2021 21:50 Відповісти
Та скільки того снігопаду?
Весна прийде - сам розтає ...😂
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16.01.2021 00:01 Відповісти
вірус закидало снігом,хочете щоб його лопатами розрили?
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16.01.2021 17:29 Відповісти
У евреев есть такое понятие ХУЦПА. Вот слова этого глиста - это настоящая 100% ХУЦПА.
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15.01.2021 21:44 Відповісти
Боже мой, какой кретинизм........☹️

В Германии закрыты все(!) магазины одежды/обуви/книжные, НО в продуктовых магазинах/маркетах есть отделы (не очень большой «арсенал») «первой необходимости» (носки/канцелярия/колготки/посуда и пр.)........
И никакой(!!!) «бизнес» не просит закрыть такие отделы, потому что «неравные условия для разных продавцов»(с)
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15.01.2021 21:54 Відповісти
В Германии нет "95го квартала"....
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16.01.2021 15:58 Відповісти
Это точно, но здесь тоже хватает кретинов которые имеют абсурдные «идеи», но до такого еще не додумались/не доходило.....
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16.01.2021 16:10 Відповісти
Блин весь "95" из одних наркоманов, от язЕлоха, до бужанского и ниже...
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15.01.2021 21:55 Відповісти
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3531
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15.01.2021 21:59 Відповісти
Они там все реально **....тые))
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15.01.2021 22:02 Відповісти
Тільки тоді , як висловиться "керівник" ...
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16.01.2021 00:27 Відповісти
Надо было детей собрать и им это всё рассказать, как их шеф.
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15.01.2021 22:05 Відповісти
ляшко не путай Украинцев с лишнехромосомными свинособаками!
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15.01.2021 22:12 Відповісти
Так понимаю что завтра ЗЕкловун запилит видосик как миллионы ЗЕбилов слёзно просили его поднять тарифы на комуналку?? И как он не хотя уступил просьбам и мольбам народа..
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15.01.2021 22:24 Відповісти
Как в Союзе - цены повышали "по просьбам тудщихся".
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15.01.2021 22:32 Відповісти
А ещё бизнес просил поднять ему налоги 🤣🤣🤣
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15.01.2021 22:37 Відповісти
бизнес коломойши бени?
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15.01.2021 22:38 Відповісти
шо оно лепит??? это даже не дно, это днище!
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15.01.2021 22:39 Відповісти
Сколько можно терпеть этих ДЕБИЛОВ?
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15.01.2021 22:44 Відповісти
Да, похоже Covid нанес серьезный удар по головам зеленых ))) Какие же они долбое..... Нет, не долбодятлы. Они уже не знают что говорить, не знают как врать. Каждое их выступление, это театр абсурда.
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15.01.2021 22:46 Відповісти
Це не заступник міністра охорони здоров'я, а якась розмальована, напомаджена *********.
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15.01.2021 22:47 Відповісти
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 894
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15.01.2021 22:57 Відповісти
Вот это поворот!!!!
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15.01.2021 23:04 Відповісти
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3665
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15.01.2021 23:27 Відповісти
Да, Ляшко, а черное это белое. Совести вообще не осталось? Или уже и отмазки правдоподобные выдумывать надоело?
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15.01.2021 23:15 Відповісти
Министром надо делать, едовека реально разбирающегося не в коммерции а в медицине.
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15.01.2021 23:17 Відповісти
Зато алкоголю, как товару первой необходимости - зеленую улицу. Напьются, зальются, забудутся - и нет народа....
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15.01.2021 23:27 Відповісти
а пьяным народом легче управлять
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16.01.2021 07:22 Відповісти
пусть бабушка купит внуку бутылку водки, а игрушку мальчик купит потом сам)))))))))))))))
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15.01.2021 23:54 Відповісти
Напомнило
Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся и учитывая поступившие заявления от профсоюзных и других общественных организаций...

Типичная формулировка !
Чи?
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8614
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16.01.2021 01:50 Відповісти
Сєті Аврора та Єва торгують всім і не ждуть коли іншим дозволять
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16.01.2021 07:32 Відповісти
Сдается мне, что эта всеобъемлющая дама из зеленых слуг, говорящая о "некачественных детях" была не так уж и неправа. Эти "некачественные дети" плотно группировались вокруг одного "некачественного ребятенка". Он и сам это мучительно осознает постоянно задаваясь вопросом "мне 40 лет"?
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16.01.2021 07:45 Відповісти
ляшко с зелёной соплёй походу на одной точке тарятся, дунут жирную дорожку и несут бред))) бизнес сам запретил себе торговать
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16.01.2021 09:04 Відповісти
Це типа як бджоли проти меду
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16.01.2021 09:10 Відповісти
Ну так закройте только тех, кто просит!
Или выполняются просьбы только тех, кто нагибает других?
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16.01.2021 09:16 Відповісти
Лютий треш.... але це ж 73 % шарікових делегували управляти країною ось таке непорозуміння. Країна шарікових, що тут скажеш?!
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16.01.2021 09:26 Відповісти
Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398
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16.01.2021 09:47 Відповісти
так а тканини, щоб кусок фланельку купити хіба не закриті?
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16.01.2021 17:34 Відповісти
У меня чес сказать когнитивный диссонанс, читая новости я не могу понять это реальность или сценарий очередной серии "Слуги народа".

На какой фабрике этих дибилов делают?
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16.01.2021 11:43 Відповісти
Яка фабрика? 73% " розумного українського наріду"
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16.01.2021 17:16 Відповісти
На гениальной!
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16.01.2021 17:46 Відповісти
У меня другой вопрос - сколько еще времени, эти НЕ украинцы, будут нам так нагло врать?
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16.01.2021 20:06 Відповісти
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