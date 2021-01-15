Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджує, що заборону на продаж товарів першої необхідності під час локдауну ввели на прохання самих представників бізнесу.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Ці обмеження - прохання бізнесу", - сказав Ляшко.

"Є бізнес, який продає виключно посуд, виключно одяг, виключно іграшки. І вони втрачають під час карантину, тому що вони закриті, а поруч супермаркети продовжують працювати і продають посуд, одяг та іграшки", - пояснив він.

За словами заступника міністра, заборона на продаж у супермаркетах на все, крім продуктів, дозволяє уникнути під час локдауну нерівних умов для різних продавців.

Читайте також: МОЗ і Нацполіція перевірять дотримання карантину на гірськолижних курортах

"Діти отримали гроші в подарунок від бабусь на новорічні свята і хочуть щось купити. Магазини з іграшками закриті, вони підуть у супермаркет і куплять іграшку. Якщо в супермаркеті іграшки під час карантину не продаються - дитина потім, після карантину, купить собі цей гостинець від баби, коли магазини будуть у рівних умовах. Але цим ми також зменшуємо мобільність населення, тому що дитина йде за іграшкою під час карантину", - вважає Ляшко.