Заборонити продаж товарів першої необхідності попросив сам бізнес, - Ляшко
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджує, що заборону на продаж товарів першої необхідності під час локдауну ввели на прохання самих представників бізнесу.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.
"Ці обмеження - прохання бізнесу", - сказав Ляшко.
"Є бізнес, який продає виключно посуд, виключно одяг, виключно іграшки. І вони втрачають під час карантину, тому що вони закриті, а поруч супермаркети продовжують працювати і продають посуд, одяг та іграшки", - пояснив він.
За словами заступника міністра, заборона на продаж у супермаркетах на все, крім продуктів, дозволяє уникнути під час локдауну нерівних умов для різних продавців.
"Діти отримали гроші в подарунок від бабусь на новорічні свята і хочуть щось купити. Магазини з іграшками закриті, вони підуть у супермаркет і куплять іграшку. Якщо в супермаркеті іграшки під час карантину не продаються - дитина потім, після карантину, купить собі цей гостинець від баби, коли магазини будуть у рівних умовах. Але цим ми також зменшуємо мобільність населення, тому що дитина йде за іграшкою під час карантину", - вважає Ляшко.
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ЗЕбілами рождаються !
із нормальної людини жоден університет або академія кретина не зможе зробити
только длинные
Ото да !
Не знав, що вона на всі руки мастериця - и "белку" в глаз, и "старушку" по горлу 👍😂
- Мам, а кто мой папа?
- Не знаю, он в маске от коронавируса был...
Коломойський? Пінчук? Ахметов? Фірташ? Льовочкін?
это ты что-ли просил запретить ?
канабисбизнес и начал просить урезать ему доходы от продажи уже закупленных товаров.
...
Господи, ну где этих дебилов столько взялось, это уже просто цирк идиотов...
9/10 закрыто (я про непродуктовые ряды) а на остальных таблички - выдача интернет заказов ))) принимаем заказы - осуществляем доставку домой ))) и это на столике с труселями ))))
Запретить продажу товаров первой необходимости попросил лично Порошенко, - Ляшко
...
fixed
Ага, это сам бизнес попросил, чтобы его закрыли, сам бизнес попросил создать чудовищную налоговую систему, сам бизнес попросил чтобы его торбили всевозможные бандиты - от пожарников до санэпидемстанции.
А африканские пенсии и зарплаты - также по просьбам трудящихся и пенсионеров!
Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется!
Весна прийде - сам розтає ...😂
В Германии закрыты все(!) магазины одежды/обуви/книжные, НО в продуктовых магазинах/маркетах есть отделы (не очень большой «арсенал») «первой необходимости» (носки/канцелярия/колготки/посуда и пр.)........
И никакой(!!!) «бизнес» не просит закрыть такие отделы, потому что «неравные условия для разных продавцов»(с)
Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся и учитывая поступившие заявления от профсоюзных и других общественных организаций...
Типичная формулировка !
Чи?
Или выполняются просьбы только тех, кто нагибает других?
На какой фабрике этих дибилов делают?