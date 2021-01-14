УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 411 30

МОЗ і Нацполіція перевірять дотримання карантину на гірськолижних курортах

МОЗ і Нацполіція перевірять дотримання карантину на гірськолижних курортах

У п'ятницю відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах Івано-Франківської області із залученням Національної поліції.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він написав, що отримав численні повідомлення про роботу в період карантину ресторанів, барів, розважальних закладів на гірськолижних курортах і у Львівській області.

"Саме на це і звернув увагу колег на селекторній нараді. Як повідомили колеги з Івано-Франківської області, вже завтра відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області із залученням Національної поліції. Якщо ми звертаємося до людей з проханням дотримуватися протиепідемічних заходів, і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила?", - зазначив Ляшко.

Читайте також: Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники. ВIДЕО

Він також додав, що бажання окремих представників бізнесу "воювати з системою" не повинно превалювати над збереженням життя і здоров'я українців, а порушення повинні мати наслідки.

МОЗ і Нацполіція перевірять дотримання карантину на гірськолижних курортах 01

Автор: 

Буковель (76) гори (85) карантин (18172) курорт (102) перевірка (1265) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Зеленський назвав колись Ющенка сеньор-голодомор.
Тепер вже можна називати його кретин-карантин, даун-локдаун, піаніст-сіоніст, Вован
- наркоман, сеньор-ковідомор,
відосік-гундосік, король-віслюк.
показати весь коментар
14.01.2021 20:13 Відповісти
+14
Клоун уехал, а цирк остался.....
по всій Вкраїні милій
показати весь коментар
14.01.2021 20:14 Відповісти
+14
Чмо откаталось, можно теперь и проверить.
показати весь коментар
14.01.2021 20:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський назвав колись Ющенка сеньор-голодомор.
Тепер вже можна називати його кретин-карантин, даун-локдаун, піаніст-сіоніст, Вован
- наркоман, сеньор-ковідомор,
відосік-гундосік, король-віслюк.
показати весь коментар
14.01.2021 20:13 Відповісти
Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» с Россией по Крыму
По его мнению, с помощью переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов и проблем. «Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», - сказал Кравчук. Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 5231

это то о чем советовались со-ватники дЕрмак и Кизяк в Берлине

ЗЕбил нарывается на крупную бздюлину от патриотов !!! Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 5231
показати весь коментар
14.01.2021 20:16 Відповісти
Исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал «наглостью» требование России к Евросоюзу критиковать Украину за необеспечение водой Крымского полуострова, так как это - ее ответственность как страны-оккупанта.
твит від 14.01.01 !!!!!!
показати весь коментар
14.01.2021 20:24 Відповісти
шебуршіння навколо Каналу пояснює чому Путін не будує в Криму опріснювачі -
є таємна домовленність с ЗЕбилом !!!!
показати весь коментар
14.01.2021 20:25 Відповісти
Кравчук это бывший партократ.
показати весь коментар
15.01.2021 19:05 Відповісти
хана бене теперь
показати весь коментар
14.01.2021 20:14 Відповісти
Буковель тримає русня Коломойша - тому, він працюватиме навіть і під час ядерної війни.
показати весь коментар
14.01.2021 20:20 Відповісти
Directed by Robert B. Weide

Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 1006 Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 2742
показати весь коментар
14.01.2021 20:14 Відповісти
Клоун уехал, а цирк остался.....
по всій Вкраїні милій
показати весь коментар
14.01.2021 20:14 Відповісти
Руке прочь а Букавеле. Там зеля одыхал!!!!!
Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 9011
показати весь коментар
14.01.2021 20:15 Відповісти
мочить Козла !
смотрите заяву Кравчука о воде в Крым !!!
показати весь коментар
14.01.2021 20:17 Відповісти
Если старое, мумифицированое, нафталиновое, достатое из шкафа чудо по фамилии кравчук хочет воды - то нада поставить ему десятилитровую клизму
показати весь коментар
14.01.2021 20:21 Відповісти
Чмо откаталось, можно теперь и проверить.
показати весь коментар
14.01.2021 20:16 Відповісти
Без русні і Буковель не Буковель...

Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 3622
показати весь коментар
14.01.2021 20:18 Відповісти
связной "Писюна Шланга" ?
показати весь коментар
14.01.2021 20:39 Відповісти
военная выправка, номер паспорта следующий за Башировым.....
показати весь коментар
14.01.2021 20:40 Відповісти
зеля петушара кацапская!
показати весь коментар
14.01.2021 20:50 Відповісти
при Порохе этого кацапиского супчика на фоне Исторического музея на Красной площади на ша контразведка за 5 минут бы "чпокнула"

но вчера, при Порохе,
а сегодня - задница, но при ЗЕле
показати весь коментар
14.01.2021 21:20 Відповісти
Не тільки відкаталось, а й відпорушувалося разом із своїм шоблом, Ось готова купа протоколів і реальна сума надходження коштів у бюджет.
показати весь коментар
15.01.2021 07:56 Відповісти
Як назвати групу людей в 13 мільйонів, що не може купити шкарпетки, но оплачує поїздку наркомана в Буковель? Нація? Народ?
А ще недавно вони безвіз здобували, поки барига на мальдівах гуляв.
показати весь коментар
14.01.2021 20:16 Відповісти
Ойц! Запіздно всралися...
🤣
показати весь коментар
14.01.2021 20:18 Відповісти
после того, как бубочка уехал - то чего ж не проверить! как я и говорил - страна дебилов! прав бьіл вова-хуйло
показати весь коментар
14.01.2021 20:19 Відповісти
Палица с "за майбаха" вообще не палицца.....
показати весь коментар
14.01.2021 20:26 Відповісти
Гринпоц свалил с курорта - теперь можно прессовать отдыхающих.
показати весь коментар
14.01.2021 20:35 Відповісти
Правильно действуете, вовремя предупредили. Предупрежден, значит вооружен. Хе-хе.
Зеленые кузнечики.🙂
показати весь коментар
14.01.2021 20:43 Відповісти
будет любопытно, как охрана бени будет пи...ить нацполицию и проверяющих.
показати весь коментар
14.01.2021 20:50 Відповісти
Выражаю сочувствие минздраву и нацполиции, у вас адски трудная работа, в вы не скромничайте, покатайтесь в свое удовольствие, ну за риск берите деньгами.
показати весь коментар
14.01.2021 21:05 Відповісти
Навіть не треба піднімати свої перевіряючі дупи з дивана - на ютубе можна спокійно поглянути на ці соціальні дистанції

МОЗ і Нацполіція перевірять дотримання карантину на гірськолижних курортах - Цензор.НЕТ 782
показати весь коментар
14.01.2021 21:33 Відповісти
В быдлохарькове проверьте, уроды! КОВИДНЫЙ труп кернеса рыги тягали по всем людным местам!
показати весь коментар
14.01.2021 21:43 Відповісти
Как у вас ловко получается, зе покинул Буковель - теперь можно и проверять о соблюдении карантина. А с самого начала, слабо было проверить, да?
показати весь коментар
14.01.2021 22:37 Відповісти
 
 