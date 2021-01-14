МОЗ і Нацполіція перевірять дотримання карантину на гірськолижних курортах

У п'ятницю відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах Івано-Франківської області із залученням Національної поліції.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він написав, що отримав численні повідомлення про роботу в період карантину ресторанів, барів, розважальних закладів на гірськолижних курортах і у Львівській області.

"Саме на це і звернув увагу колег на селекторній нараді. Як повідомили колеги з Івано-Франківської області, вже завтра відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області із залученням Національної поліції. Якщо ми звертаємося до людей з проханням дотримуватися протиепідемічних заходів, і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила?", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що бажання окремих представників бізнесу "воювати з системою" не повинно превалювати над збереженням життя і здоров'я українців, а порушення повинні мати наслідки.