Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах

Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах

В пятницу состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области с привлечением Национальной полиции.

Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Он написал, что получил многочисленные сообщения о работе в период карантина ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и во Львовской области.

"Именно на это и обратил внимание коллег на селекторном совещании. Как сообщили коллеги из Ивано-Франковской области, уже завтра состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Национальной полиции. Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия, и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила?", - отметил Ляшко.

Первый день "карантина зимних каникул" в Буковеле: толпы людей и очереди на подъемники.

Он также добавил, что желание отдельных представителей бизнеса "воевать с системой" не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев, а нарушения должны иметь последствия.

Буковель (45) горы (103) карантин (16729) курорт (119) проверка (824) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Зеленський назвав колись Ющенка сеньор-голодомор.
Тепер вже можна називати його кретин-карантин, даун-локдаун, піаніст-сіоніст, Вован
- наркоман, сеньор-ковідомор,
відосік-гундосік, король-віслюк.
14.01.2021 20:13 Ответить
+14
Клоун уехал, а цирк остался.....
по всій Вкраїні милій
14.01.2021 20:14 Ответить
+14
Чмо откаталось, можно теперь и проверить.
14.01.2021 20:16 Ответить
Зеленський назвав колись Ющенка сеньор-голодомор.
Тепер вже можна називати його кретин-карантин, даун-локдаун, піаніст-сіоніст, Вован
- наркоман, сеньор-ковідомор,
відосік-гундосік, король-віслюк.
14.01.2021 20:13 Ответить
Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» с Россией по Крыму
По его мнению, с помощью переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов и проблем. «Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», - сказал Кравчук. Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 5231

это то о чем советовались со-ватники дЕрмак и Кизяк в Берлине

ЗЕбил нарывается на крупную бздюлину от патриотов !!! Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 5231
14.01.2021 20:16 Ответить
Исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал «наглостью» требование России к Евросоюзу критиковать Украину за необеспечение водой Крымского полуострова, так как это - ее ответственность как страны-оккупанта.
твит від 14.01.01 !!!!!!
14.01.2021 20:24 Ответить
шебуршіння навколо Каналу пояснює чому Путін не будує в Криму опріснювачі -
є таємна домовленність с ЗЕбилом !!!!
14.01.2021 20:25 Ответить
Кравчук это бывший партократ.
15.01.2021 19:05 Ответить
хана бене теперь
14.01.2021 20:14 Ответить
Буковель тримає русня Коломойша - тому, він працюватиме навіть і під час ядерної війни.
14.01.2021 20:20 Ответить
Directed by Robert B. Weide

Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 1006 Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 2742
14.01.2021 20:14 Ответить
Клоун уехал, а цирк остался.....
по всій Вкраїні милій
14.01.2021 20:14 Ответить
Руке прочь а Букавеле. Там зеля одыхал!!!!!
Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 9011
14.01.2021 20:15 Ответить
мочить Козла !
смотрите заяву Кравчука о воде в Крым !!!
14.01.2021 20:17 Ответить
Если старое, мумифицированое, нафталиновое, достатое из шкафа чудо по фамилии кравчук хочет воды - то нада поставить ему десятилитровую клизму
14.01.2021 20:21 Ответить
Чмо откаталось, можно теперь и проверить.
14.01.2021 20:16 Ответить
Без русні і Буковель не Буковель...

Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах - Цензор.НЕТ 3622
14.01.2021 20:18 Ответить
связной "Писюна Шланга" ?
14.01.2021 20:39 Ответить
военная выправка, номер паспорта следующий за Башировым.....
14.01.2021 20:40 Ответить
зеля петушара кацапская!
14.01.2021 20:50 Ответить
при Порохе этого кацапиского супчика на фоне Исторического музея на Красной площади на ша контразведка за 5 минут бы "чпокнула"

но вчера, при Порохе,
а сегодня - задница, но при ЗЕле
14.01.2021 21:20 Ответить
Не тільки відкаталось, а й відпорушувалося разом із своїм шоблом, Ось готова купа протоколів і реальна сума надходження коштів у бюджет.
15.01.2021 07:56 Ответить
Як назвати групу людей в 13 мільйонів, що не може купити шкарпетки, но оплачує поїздку наркомана в Буковель? Нація? Народ?
А ще недавно вони безвіз здобували, поки барига на мальдівах гуляв.
14.01.2021 20:16 Ответить
Ойц! Запіздно всралися...
🤣
14.01.2021 20:18 Ответить
после того, как бубочка уехал - то чего ж не проверить! как я и говорил - страна дебилов! прав бьіл вова-хуйло
14.01.2021 20:19 Ответить
Палица с "за майбаха" вообще не палицца.....
14.01.2021 20:26 Ответить
Гринпоц свалил с курорта - теперь можно прессовать отдыхающих.
14.01.2021 20:35 Ответить
Правильно действуете, вовремя предупредили. Предупрежден, значит вооружен. Хе-хе.
Зеленые кузнечики.🙂
14.01.2021 20:43 Ответить
будет любопытно, как охрана бени будет пи...ить нацполицию и проверяющих.
14.01.2021 20:50 Ответить
Выражаю сочувствие минздраву и нацполиции, у вас адски трудная работа, в вы не скромничайте, покатайтесь в свое удовольствие, ну за риск берите деньгами.
14.01.2021 21:05 Ответить
Навіть не треба піднімати свої перевіряючі дупи з дивана - на ютубе можна спокійно поглянути на ці соціальні дистанції

МОЗ і Нацполіція перевірять дотримання карантину на гірськолижних курортах - Цензор.НЕТ 782
14.01.2021 21:33 Ответить
В быдлохарькове проверьте, уроды! КОВИДНЫЙ труп кернеса рыги тягали по всем людным местам!
14.01.2021 21:43 Ответить
Как у вас ловко получается, зе покинул Буковель - теперь можно и проверять о соблюдении карантина. А с самого начала, слабо было проверить, да?
14.01.2021 22:37 Ответить
 
 