Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантина на горнолыжных курортах
В пятницу состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области с привлечением Национальной полиции.
Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Он написал, что получил многочисленные сообщения о работе в период карантина ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и во Львовской области.
"Именно на это и обратил внимание коллег на селекторном совещании. Как сообщили коллеги из Ивано-Франковской области, уже завтра состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Национальной полиции. Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия, и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила?", - отметил Ляшко.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Первый день "карантина зимних каникул" в Буковеле: толпы людей и очереди на подъемники. ВИДЕО
Он также добавил, что желание отдельных представителей бизнеса "воевать с системой" не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев, а нарушения должны иметь последствия.
