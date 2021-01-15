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Жириновского будет судить Шевченковский суд

Жириновского будет судить Шевченковский суд

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против российского политика Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-демократической партии России".

Об этом сказано на сайте судебной власти, информирует Цензор.НЕТ.

Жириновского подозревают в финансировании терроризма.

Кроме него, в соответствующем уголовном производстве фигурантами являются два члена ЛДПР: первый заместитель руководителя фракции партии в российском парламенте Алексей Диденко и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Всем им инкриминируется преступление, предусмотренное ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на 10-12 лет с конфискацией имущества.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ проверяет факт переписки Кивы с Жириновским

"Подготовительное судебное заседание в вышеуказанном уголовном производстве состоится: 19.01.2021 в 10 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: 03057, г.Киев, ул.Дегтяревская 31А, каб. №510", - говорится в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский. ВИДЕО

Автор: 

Жириновский Владимир (502) ЛДПР (38) россия (96420) суд (25155) терроризм (18693)


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Топ комментарии
+19
Вся РэФэ спонсор терроризма.
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15.01.2021 21:02 Ответить
+17
пофиг, знает или нет. судить, осудить и объявить в международный розыск.
видео с его призывами бомбить и уничтожить Украину полно.
ни одна уважающая себя страна такого без ответа не оставит.
суды, даже заочные, нужны по всем подобным рашистским тварям.
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15.01.2021 21:39 Ответить
+16
а Янык хорош, холенный такой))))
Жириновского будет судить Шевченковский суд - Цензор.НЕТ 4633
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15.01.2021 21:10 Ответить
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А Януковича кто судить будет?
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15.01.2021 21:01 Ответить
Судья Коронавирус !
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15.01.2021 21:08 Ответить
а Янык хорош, холенный такой))))
Жириновского будет судить Шевченковский суд - Цензор.НЕТ 4633
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15.01.2021 21:10 Ответить
А чё, рыжый клоун туда тоже ?! )))
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15.01.2021 21:12 Ответить
пока только на карантинные каникулы ))))
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15.01.2021 21:15 Ответить
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15.01.2021 21:37 Ответить
Жириновского будет судить Шевченковский суд - Цензор.НЕТ 7260
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15.01.2021 21:41 Ответить
Ребята не спамьте это всего лишь живопись и юмор картина называется "смех смехом а п.....а к верху мехом "
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16.01.2021 00:16 Ответить
А де сивочолий? І що там робить Саакашвілі?
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15.01.2021 21:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo А когда будут вот эту свинособаку судить за антиукраинскую пропаганду за срублишки?
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15.01.2021 21:52 Ответить
Этого ***** надо к стенке ставить.
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15.01.2021 23:33 Ответить
люська пирожками кормит...
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16.01.2021 14:16 Ответить
так уже. 13 лет дали вроде. вот только... насчет отсидки, того...
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15.01.2021 21:18 Ответить
Овоча все судили та винесли вирок. не спи.
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15.01.2021 21:41 Ответить
Приговор: казнь через повешение на Останкинской телебашне? Или утопить в Москва-реке?
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15.01.2021 21:01 Ответить
Жирика ...в Шеченковском..в Киеве? Там судьи в основном донецкие ...но исполнительные, как им скажут так и засудят
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15.01.2021 21:02 Ответить
Оправдатєльний прігавор присудят і виплату марального усчєрба і компєнсацій в размєрє нєскалька сот тисяч долароф.
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15.01.2021 21:08 Ответить
Вся РэФэ спонсор терроризма.
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15.01.2021 21:02 Ответить
когда собаке нечего делать- лижет яйца
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15.01.2021 21:02 Ответить
оправдают как пить дать как всех остальных ватных выродков
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15.01.2021 21:03 Ответить
Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-*************** партии России".
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15.01.2021 21:04 Ответить
Жирик еще и компенсацию получит от Украины за понесенные расходы.
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15.01.2021 21:05 Ответить
виправдають жирика.
суди портнова, які прикриває Зеля, вважають русню друзями
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15.01.2021 21:05 Ответить
зебобика и портнова к стенке.
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15.01.2021 23:34 Ответить
Растрелять на проспекте Степана Бандеры !
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15.01.2021 21:06 Ответить
це де-біля мавзалєя?
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15.01.2021 21:10 Ответить
Ja Ja !
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15.01.2021 21:14 Ответить
Нет, друзья, это не конец эпохи бедности,это конец эпохи здравого смысла! Они бы еще ***** в Шевченковский суд вызвали! Какое идиотское копирование фашистской рабSSии и ее судилищ! Как это постыдно и недостойно!
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15.01.2021 21:10 Ответить
прийде час i пуйло буде на цугундерi, якщо не здохне ранiше.
подавати позови потрiбно, судити потрiбно, навiть заочно.
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15.01.2021 21:57 Ответить
Я теж дуже хочу дожити, щоб побачити цього вилупка як не на шибениці, то у в'язниці або хоч на лаві підсудних. Але чи судилося?!!
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15.01.2021 22:04 Ответить
це зовсiм не виключено.
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15.01.2021 22:05 Ответить
Просто интересно, а жирик знает, шо его судить будут?
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15.01.2021 21:11 Ответить
пофиг, знает или нет. судить, осудить и объявить в международный розыск.
видео с его призывами бомбить и уничтожить Украину полно.
ни одна уважающая себя страна такого без ответа не оставит.
суды, даже заочные, нужны по всем подобным рашистским тварям.
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15.01.2021 21:39 Ответить
Смішно і сумно.
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15.01.2021 21:13 Ответить
рекламу жирику сделали
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15.01.2021 21:15 Ответить
Смешно
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15.01.2021 21:16 Ответить
а чего с клоуна начали? конкурентов не любят? )))
а чего не шойгу и *****...или они как бы не в деле????
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15.01.2021 21:20 Ответить
а чого не шойгу та пуйла...

Колись дійде черга і до пуйла. А поки що ні,раз ведети з ним переговори, вимушені вести, вимушені домовлятися про обмін полонених...
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15.01.2021 22:57 Ответить
Цікаве питання. А дійсно, чому? https://www.youtube.com/watch?v=6bMYEy2i7XE&list=PLmvpMYptbRfPegx5HubLLvHQD6_MJN6rc&index=53&t=0s Він же підтримував кандидатуру Зеленського на посаду президента. І тут такий поворот. Може фуйло дав таку вказівку нашим клоунам?
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15.01.2021 23:36 Ответить
А что єйдельштейн? Дули с экрана крутить будет? Да с нашей няшей№2, ему ничего не угрожает...
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15.01.2021 21:29 Ответить
Страна абсурда
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15.01.2021 21:29 Ответить
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15.01.2021 21:33 Ответить
Так вот почему не хватает судей! Для этого мы платим налоги? Для театральной постановки? Типа суд идет.... в ....
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15.01.2021 21:34 Ответить
ці совкові мудаки-суди вже сепара-риґоанала-єфремова 5-ть років судили за фінасування тероризму і в кінці вироку взяли та просто відпустили в "радной луґандон"
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15.01.2021 21:34 Ответить
А слов*янську Шкапу взагалі відпустили в депутати міськради, трохи на мера не дотянула.
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16.01.2021 08:55 Ответить
против всех, кто призывал к рашистской агрессии против Украины пкблично, кто оправдывал агрессию паРаша или отрицал ее, должны быть возбуждены дела, должны быть заочные суды, эти твари должны быть объявлены в международный розыск.


среди этой сволочи не только твари из паРаши, но и гниды внутриукраинские - зажОпп и прочая компрадорская запроданская срань.


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15.01.2021 21:37 Ответить
в міжнарод.розшук і куда б ця цапська гнида не ткнулась-видадуть Україні і тут йому на кічі-..опа.
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15.01.2021 21:49 Ответить
Угу! Жирік у всьому винен, а не Сурков, Янукович з Азіровим, ***** з Шойгу, 99,99% держдуми московії (один таки голосував проти), що підтримали анексію та агресію, кадирка і кізяки різних сортів... Та й той суд - найсправедливіший! От Портнов не дасть збрехати, а д'Єрмак з Вовком підтвердять. Значить все буде "газ від "незалежного" газпрому РФ"! А Бєня ще й доплатить!
Продажні курви ніколи не стануть порядними громадянами: тут або "горбатого могіла ісправіт", або зробити з цієї зажратої суки бомжа через стадію "екс-ЗЕК"
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15.01.2021 21:50 Ответить
Мы чертовски любим свои привычки, свои блюда, свою природу, свои традиции. А из блюд мы больше всего любим винегрет, который всегда готовим когда нас вдруг неожиданно застигает пост. Он (винегрет) как и борщ - исключительно наш. И наша судебная власть, она тоже как этот наш винегрет. Чего в ней только нет? Ах, да, там нет только судей-коррупционаров. Но это особенность нашей национальной кухни власти. А вот, зато в судебных делах отечественных судей полно тех, кого мы никогда и не посадим. Зато покажим нашему народу, какая наша судебная власть могучая?
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15.01.2021 21:50 Ответить
покажЕм....

против всех, кто призывал к рашистской агрессии против Украины пкблично, кто оправдывал агрессию паРаша или отрицал ее, должны быть возбуждены дела, должны быть заочные суды, эти твари должны быть объявлены в международный розыск.
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15.01.2021 21:52 Ответить
Нащо цей цирк?
Я не хочу, щоб за мої податки держава дурницями займалась.
Ви реалізацію судового рішення зробите?
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15.01.2021 21:59 Ответить
суд- це не цирк. зло повинно бути покарано, навiть заочно.
у Вас iнфантильна позицiя, не цивiлiзована. давайте взагалi суди вiдмiнемо, бо це дорого.
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15.01.2021 22:04 Ответить
А помоєму це онанізм чистої води.
Задоволення для убогих.
Нормальна держава грохнула б його без суда і слідства. Оце було б справжнє доросле задоволення
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15.01.2021 22:24 Ответить
Ну так грохни, ми тобі дозволяєм,ти ж знаєш, як це краще зробити.
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15.01.2021 22:54 Ответить
тi, хто кричить щоб за мої податки, дуже часто взагалi нiяких податкiв не сплачують.
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15.01.2021 22:11 Ответить
тоже такое заметил - кто меньше всего платит налогов убежден, шо все остальные живут за его смешное отстегивание в госкорзину и живут за его счет...
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15.01.2021 22:15 Ответить
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15.01.2021 22:16 Ответить
abo :" Ya voeval !",
arestovi4:"boevoy oficer"
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16.01.2021 00:18 Ответить
В результате осудят группу граждан "проникнувшихся националистической идеей и на почве межнациональной ненависти оклеветавших уважаемого представителя власти братского народа, дорогого и любимого Жириновского В.В., ложно обвинив последнего в чудовищных преступлениях".
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15.01.2021 22:04 Ответить
давайте зовсiм не реагувати, не судити, не вiдкривати карнi справи, бо, можливо ж, не засудять. Ви можете втиратися й далi, але держава, що себе поважає, повинна судити всiх, хто публiчно розпалює агресiю проти неi, вбиваючи ii громадян.
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15.01.2021 22:09 Ответить
Величезна проблема в тому що в Україні намає справедливого суду, уся система влади залишилась совєцькою і люди совєцькі, богатою мірою і нічим тому ради дати, нікому тут нічого не потрібно.
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15.01.2021 23:35 Ответить
Нічого,, поступово буде виправлятися...
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16.01.2021 15:58 Ответить
Вот куда уходят народные миллионы - на всякую фигню. А давайте тогда еще и Тутанхамона судить будем или Александра Македонского.
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15.01.2021 22:11 Ответить
пишеш херню, Тутанхамон та О.Македонський давно не живi, а гнида жирiк зовсiм живий та ще й сидить у рашистському парламентi, госдурi, де з трибуни закликає до агресii проти твоєi нiбито краiни, нi? ти пропонуєш проковтнути кожного разу та мовчати...
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15.01.2021 22:15 Ответить
Так результат этих судов будет совершенно одинаковый - то есть никакой.
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15.01.2021 23:49 Ответить
Ну хотя буде хотя бы приговор, что признан невменяемым. Это и без экспертизы заметно.
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16.01.2021 08:58 Ответить
Невірно, що воно скажене робить діагноз комісія спеціалістів, а суд повинен винести вирок, що воно вине в злочинах проти України, незалежно від того скажене воно, чи ні.
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16.01.2021 16:02 Ответить
жидиновскому негде клейма ставить
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15.01.2021 22:21 Ответить
Чому нема позову за заклики до агресії проти України, заклики до розв'язання війни та посягання на територію України. Що, в Україні нема таких кримінальних статей?
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15.01.2021 23:05 Ответить
лучше ему пистюлей дать, под босманским судом мацквы..
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15.01.2021 23:30 Ответить
Да не к чему жирика судить ,он идиот в квадрате и ******* в кубе, гораздо интереснее опередит ли его по идиотизму и всему подобному наш кивок
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16.01.2021 00:07 Ответить
Обов"язково цю сволоту треба судить ! Скількох нашіх патріотів було засуджено !
Той же Олег Сенцов ! За тероризм ! А Муждабаєва !
Виходить : Битий небитого везе ?
Нада завалювать позовами- не гаяти часу !
І не зраджувати пам"ять загиблих,************:"а шо це дасть?"
Борітеся-поборете !
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16.01.2021 00:49 Ответить
КОГДА В УКРАИНЕ РАЗРЕШАТ ОХОТНИКОВ ЗА ГОЛОВАМИ !!!???
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16.01.2021 05:03 Ответить
Наверное снова придется волонтерам решать и этот вопрос.
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16.01.2021 09:00 Ответить
адольфович он на самом деле
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16.01.2021 14:17 Ответить
 
 