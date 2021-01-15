Жириновского будет судить Шевченковский суд

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против российского политика Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-демократической партии России".

Об этом сказано на сайте судебной власти, информирует Цензор.НЕТ.

Жириновского подозревают в финансировании терроризма.

Кроме него, в соответствующем уголовном производстве фигурантами являются два члена ЛДПР: первый заместитель руководителя фракции партии в российском парламенте Алексей Диденко и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Всем им инкриминируется преступление, предусмотренное ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на 10-12 лет с конфискацией имущества.

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"Подготовительное судебное заседание в вышеуказанном уголовном производстве состоится: 19.01.2021 в 10 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: 03057, г.Киев, ул.Дегтяревская 31А, каб. №510", - говорится в сообщении.

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