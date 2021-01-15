Жириновского будет судить Шевченковский суд
Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против российского политика Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-демократической партии России".
Об этом сказано на сайте судебной власти, информирует Цензор.НЕТ.
Жириновского подозревают в финансировании терроризма.
Кроме него, в соответствующем уголовном производстве фигурантами являются два члена ЛДПР: первый заместитель руководителя фракции партии в российском парламенте Алексей Диденко и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Всем им инкриминируется преступление, предусмотренное ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на 10-12 лет с конфискацией имущества.
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"Подготовительное судебное заседание в вышеуказанном уголовном производстве состоится: 19.01.2021 в 10 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: 03057, г.Киев, ул.Дегтяревская 31А, каб. №510", - говорится в сообщении.
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суди портнова, які прикриває Зеля, вважають русню друзями
подавати позови потрiбно, судити потрiбно, навiть заочно.
видео с его призывами бомбить и уничтожить Украину полно.
ни одна уважающая себя страна такого без ответа не оставит.
суды, даже заочные, нужны по всем подобным рашистским тварям.
а чего не шойгу и *****...или они как бы не в деле????
Колись дійде черга і до пуйла. А поки що ні,раз ведети з ним переговори, вимушені вести, вимушені домовлятися про обмін полонених...
среди этой сволочи не только твари из паРаши, но и гниды внутриукраинские - зажОпп и прочая компрадорская запроданская срань.
Продажні курви ніколи не стануть порядними громадянами: тут або "горбатого могіла ісправіт", або зробити з цієї зажратої суки бомжа через стадію "екс-ЗЕК"
против всех, кто призывал к рашистской агрессии против Украины пкблично, кто оправдывал агрессию паРаша или отрицал ее, должны быть возбуждены дела, должны быть заочные суды, эти твари должны быть объявлены в международный розыск.
Я не хочу, щоб за мої податки держава дурницями займалась.
Ви реалізацію судового рішення зробите?
у Вас iнфантильна позицiя, не цивiлiзована. давайте взагалi суди вiдмiнемо, бо це дорого.
Задоволення для убогих.
Нормальна держава грохнула б його без суда і слідства. Оце було б справжнє доросле задоволення
arestovi4:"boevoy oficer"
Той же Олег Сенцов ! За тероризм ! А Муждабаєва !
Виходить : Битий небитого везе ?
Нада завалювать позовами- не гаяти часу !
І не зраджувати пам"ять загиблих,************:"а шо це дасть?"
Борітеся-поборете !