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Жириновського судитиме Шевченківський суд

Жириновського судитиме Шевченківський суд

Шевченківський райсуд Києва 19 січня розгляне справу проти російського політика Володимира Жириновського і двох членів "Ліберально-демократичної партії Росії".

Про це сказано на сайті судової влади, інформує Цензор.НЕТ.

Жириновського підозрюють у фінансуванні тероризму.

Крім нього, у відповідному кримінальному провадженні фігурантами є два члени ЛДПР: перший заступник керівника фракції партії в російському парламенті Олексій Діденко і тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

Всім їм інкримінується злочин, передбачений ч.3 ст.258-5 (фінансування тероризму організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 10-12 років із конфіскацією майна.

"Підготовче судове засідання у вищевказаному кримінальному провадженні відбудеться: 19.01.2021 о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: 03057, м.Київ, вул.Дегтярівська 31А, каб. №510", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський

Автор: 

Жириновський Володимир (218) ЛДПР (16) росія (66431) суд (11760) тероризм (2869)


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Топ коментарі
+19
Вся РэФэ спонсор терроризма.
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15.01.2021 21:02 Відповісти
+17
пофиг, знает или нет. судить, осудить и объявить в международный розыск.
видео с его призывами бомбить и уничтожить Украину полно.
ни одна уважающая себя страна такого без ответа не оставит.
суды, даже заочные, нужны по всем подобным рашистским тварям.
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15.01.2021 21:39 Відповісти
+16
а Янык хорош, холенный такой))))
Жириновского будет судить Шевченковский суд - Цензор.НЕТ 4633
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15.01.2021 21:10 Відповісти
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А Януковича кто судить будет?
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15.01.2021 21:01 Відповісти
Судья Коронавирус !
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15.01.2021 21:08 Відповісти
а Янык хорош, холенный такой))))
Жириновского будет судить Шевченковский суд - Цензор.НЕТ 4633
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15.01.2021 21:10 Відповісти
А чё, рыжый клоун туда тоже ?! )))
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15.01.2021 21:12 Відповісти
пока только на карантинные каникулы ))))
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15.01.2021 21:15 Відповісти
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15.01.2021 21:37 Відповісти
Жириновского будет судить Шевченковский суд - Цензор.НЕТ 7260
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15.01.2021 21:41 Відповісти
Ребята не спамьте это всего лишь живопись и юмор картина называется "смех смехом а п.....а к верху мехом "
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16.01.2021 00:16 Відповісти
А де сивочолий? І що там робить Саакашвілі?
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15.01.2021 21:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo А когда будут вот эту свинособаку судить за антиукраинскую пропаганду за срублишки?
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15.01.2021 21:52 Відповісти
Этого ***** надо к стенке ставить.
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15.01.2021 23:33 Відповісти
люська пирожками кормит...
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16.01.2021 14:16 Відповісти
так уже. 13 лет дали вроде. вот только... насчет отсидки, того...
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15.01.2021 21:18 Відповісти
Овоча все судили та винесли вирок. не спи.
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15.01.2021 21:41 Відповісти
Приговор: казнь через повешение на Останкинской телебашне? Или утопить в Москва-реке?
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15.01.2021 21:01 Відповісти
Жирика ...в Шеченковском..в Киеве? Там судьи в основном донецкие ...но исполнительные, как им скажут так и засудят
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15.01.2021 21:02 Відповісти
Оправдатєльний прігавор присудят і виплату марального усчєрба і компєнсацій в размєрє нєскалька сот тисяч долароф.
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15.01.2021 21:08 Відповісти
Вся РэФэ спонсор терроризма.
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15.01.2021 21:02 Відповісти
когда собаке нечего делать- лижет яйца
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15.01.2021 21:02 Відповісти
оправдают как пить дать как всех остальных ватных выродков
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15.01.2021 21:03 Відповісти
Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-*************** партии России".
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15.01.2021 21:04 Відповісти
Жирик еще и компенсацию получит от Украины за понесенные расходы.
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15.01.2021 21:05 Відповісти
виправдають жирика.
суди портнова, які прикриває Зеля, вважають русню друзями
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15.01.2021 21:05 Відповісти
зебобика и портнова к стенке.
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15.01.2021 23:34 Відповісти
Растрелять на проспекте Степана Бандеры !
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15.01.2021 21:06 Відповісти
це де-біля мавзалєя?
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15.01.2021 21:10 Відповісти
Ja Ja !
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15.01.2021 21:14 Відповісти
Нет, друзья, это не конец эпохи бедности,это конец эпохи здравого смысла! Они бы еще ***** в Шевченковский суд вызвали! Какое идиотское копирование фашистской рабSSии и ее судилищ! Как это постыдно и недостойно!
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15.01.2021 21:10 Відповісти
прийде час i пуйло буде на цугундерi, якщо не здохне ранiше.
подавати позови потрiбно, судити потрiбно, навiть заочно.
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15.01.2021 21:57 Відповісти
Я теж дуже хочу дожити, щоб побачити цього вилупка як не на шибениці, то у в'язниці або хоч на лаві підсудних. Але чи судилося?!!
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15.01.2021 22:04 Відповісти
це зовсiм не виключено.
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15.01.2021 22:05 Відповісти
Просто интересно, а жирик знает, шо его судить будут?
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15.01.2021 21:11 Відповісти
пофиг, знает или нет. судить, осудить и объявить в международный розыск.
видео с его призывами бомбить и уничтожить Украину полно.
ни одна уважающая себя страна такого без ответа не оставит.
суды, даже заочные, нужны по всем подобным рашистским тварям.
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15.01.2021 21:39 Відповісти
Смішно і сумно.
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15.01.2021 21:13 Відповісти
рекламу жирику сделали
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15.01.2021 21:15 Відповісти
Смешно
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15.01.2021 21:16 Відповісти
а чего с клоуна начали? конкурентов не любят? )))
а чего не шойгу и *****...или они как бы не в деле????
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15.01.2021 21:20 Відповісти
а чого не шойгу та пуйла...

Колись дійде черга і до пуйла. А поки що ні,раз ведети з ним переговори, вимушені вести, вимушені домовлятися про обмін полонених...
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15.01.2021 22:57 Відповісти
Цікаве питання. А дійсно, чому? https://www.youtube.com/watch?v=6bMYEy2i7XE&list=PLmvpMYptbRfPegx5HubLLvHQD6_MJN6rc&index=53&t=0s Він же підтримував кандидатуру Зеленського на посаду президента. І тут такий поворот. Може фуйло дав таку вказівку нашим клоунам?
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15.01.2021 23:36 Відповісти
А что єйдельштейн? Дули с экрана крутить будет? Да с нашей няшей№2, ему ничего не угрожает...
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15.01.2021 21:29 Відповісти
Страна абсурда
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15.01.2021 21:29 Відповісти
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15.01.2021 21:33 Відповісти
Так вот почему не хватает судей! Для этого мы платим налоги? Для театральной постановки? Типа суд идет.... в ....
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15.01.2021 21:34 Відповісти
ці совкові мудаки-суди вже сепара-риґоанала-єфремова 5-ть років судили за фінасування тероризму і в кінці вироку взяли та просто відпустили в "радной луґандон"
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15.01.2021 21:34 Відповісти
А слов*янську Шкапу взагалі відпустили в депутати міськради, трохи на мера не дотянула.
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16.01.2021 08:55 Відповісти
против всех, кто призывал к рашистской агрессии против Украины пкблично, кто оправдывал агрессию паРаша или отрицал ее, должны быть возбуждены дела, должны быть заочные суды, эти твари должны быть объявлены в международный розыск.


среди этой сволочи не только твари из паРаши, но и гниды внутриукраинские - зажОпп и прочая компрадорская запроданская срань.


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15.01.2021 21:37 Відповісти
в міжнарод.розшук і куда б ця цапська гнида не ткнулась-видадуть Україні і тут йому на кічі-..опа.
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15.01.2021 21:49 Відповісти
Угу! Жирік у всьому винен, а не Сурков, Янукович з Азіровим, ***** з Шойгу, 99,99% держдуми московії (один таки голосував проти), що підтримали анексію та агресію, кадирка і кізяки різних сортів... Та й той суд - найсправедливіший! От Портнов не дасть збрехати, а д'Єрмак з Вовком підтвердять. Значить все буде "газ від "незалежного" газпрому РФ"! А Бєня ще й доплатить!
Продажні курви ніколи не стануть порядними громадянами: тут або "горбатого могіла ісправіт", або зробити з цієї зажратої суки бомжа через стадію "екс-ЗЕК"
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15.01.2021 21:50 Відповісти
Мы чертовски любим свои привычки, свои блюда, свою природу, свои традиции. А из блюд мы больше всего любим винегрет, который всегда готовим когда нас вдруг неожиданно застигает пост. Он (винегрет) как и борщ - исключительно наш. И наша судебная власть, она тоже как этот наш винегрет. Чего в ней только нет? Ах, да, там нет только судей-коррупционаров. Но это особенность нашей национальной кухни власти. А вот, зато в судебных делах отечественных судей полно тех, кого мы никогда и не посадим. Зато покажим нашему народу, какая наша судебная власть могучая?
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15.01.2021 21:50 Відповісти
покажЕм....

против всех, кто призывал к рашистской агрессии против Украины пкблично, кто оправдывал агрессию паРаша или отрицал ее, должны быть возбуждены дела, должны быть заочные суды, эти твари должны быть объявлены в международный розыск.
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15.01.2021 21:52 Відповісти
Нащо цей цирк?
Я не хочу, щоб за мої податки держава дурницями займалась.
Ви реалізацію судового рішення зробите?
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15.01.2021 21:59 Відповісти
суд- це не цирк. зло повинно бути покарано, навiть заочно.
у Вас iнфантильна позицiя, не цивiлiзована. давайте взагалi суди вiдмiнемо, бо це дорого.
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15.01.2021 22:04 Відповісти
А помоєму це онанізм чистої води.
Задоволення для убогих.
Нормальна держава грохнула б його без суда і слідства. Оце було б справжнє доросле задоволення
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15.01.2021 22:24 Відповісти
Ну так грохни, ми тобі дозволяєм,ти ж знаєш, як це краще зробити.
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15.01.2021 22:54 Відповісти
тi, хто кричить щоб за мої податки, дуже часто взагалi нiяких податкiв не сплачують.
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15.01.2021 22:11 Відповісти
тоже такое заметил - кто меньше всего платит налогов убежден, шо все остальные живут за его смешное отстегивание в госкорзину и живут за его счет...
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15.01.2021 22:15 Відповісти
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15.01.2021 22:16 Відповісти
abo :" Ya voeval !",
arestovi4:"boevoy oficer"
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16.01.2021 00:18 Відповісти
В результате осудят группу граждан "проникнувшихся националистической идеей и на почве межнациональной ненависти оклеветавших уважаемого представителя власти братского народа, дорогого и любимого Жириновского В.В., ложно обвинив последнего в чудовищных преступлениях".
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15.01.2021 22:04 Відповісти
давайте зовсiм не реагувати, не судити, не вiдкривати карнi справи, бо, можливо ж, не засудять. Ви можете втиратися й далi, але держава, що себе поважає, повинна судити всiх, хто публiчно розпалює агресiю проти неi, вбиваючи ii громадян.
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15.01.2021 22:09 Відповісти
Величезна проблема в тому що в Україні намає справедливого суду, уся система влади залишилась совєцькою і люди совєцькі, богатою мірою і нічим тому ради дати, нікому тут нічого не потрібно.
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15.01.2021 23:35 Відповісти
Нічого,, поступово буде виправлятися...
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16.01.2021 15:58 Відповісти
Вот куда уходят народные миллионы - на всякую фигню. А давайте тогда еще и Тутанхамона судить будем или Александра Македонского.
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15.01.2021 22:11 Відповісти
пишеш херню, Тутанхамон та О.Македонський давно не живi, а гнида жирiк зовсiм живий та ще й сидить у рашистському парламентi, госдурi, де з трибуни закликає до агресii проти твоєi нiбито краiни, нi? ти пропонуєш проковтнути кожного разу та мовчати...
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15.01.2021 22:15 Відповісти
Так результат этих судов будет совершенно одинаковый - то есть никакой.
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15.01.2021 23:49 Відповісти
Ну хотя буде хотя бы приговор, что признан невменяемым. Это и без экспертизы заметно.
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16.01.2021 08:58 Відповісти
Невірно, що воно скажене робить діагноз комісія спеціалістів, а суд повинен винести вирок, що воно вине в злочинах проти України, незалежно від того скажене воно, чи ні.
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16.01.2021 16:02 Відповісти
жидиновскому негде клейма ставить
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15.01.2021 22:21 Відповісти
Чому нема позову за заклики до агресії проти України, заклики до розв'язання війни та посягання на територію України. Що, в Україні нема таких кримінальних статей?
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15.01.2021 23:05 Відповісти
лучше ему пистюлей дать, под босманским судом мацквы..
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15.01.2021 23:30 Відповісти
Да не к чему жирика судить ,он идиот в квадрате и ******* в кубе, гораздо интереснее опередит ли его по идиотизму и всему подобному наш кивок
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16.01.2021 00:07 Відповісти
Обов"язково цю сволоту треба судить ! Скількох нашіх патріотів було засуджено !
Той же Олег Сенцов ! За тероризм ! А Муждабаєва !
Виходить : Битий небитого везе ?
Нада завалювать позовами- не гаяти часу !
І не зраджувати пам"ять загиблих,************:"а шо це дасть?"
Борітеся-поборете !
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16.01.2021 00:49 Відповісти
КОГДА В УКРАИНЕ РАЗРЕШАТ ОХОТНИКОВ ЗА ГОЛОВАМИ !!!???
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16.01.2021 05:03 Відповісти
Наверное снова придется волонтерам решать и этот вопрос.
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16.01.2021 09:00 Відповісти
адольфович он на самом деле
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16.01.2021 14:17 Відповісти
 
 