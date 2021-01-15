Жириновського судитиме Шевченківський суд

Шевченківський райсуд Києва 19 січня розгляне справу проти російського політика Володимира Жириновського і двох членів "Ліберально-демократичної партії Росії".

Про це сказано на сайті судової влади, інформує Цензор.НЕТ.

Жириновського підозрюють у фінансуванні тероризму.

Крім нього, у відповідному кримінальному провадженні фігурантами є два члени ЛДПР: перший заступник керівника фракції партії в російському парламенті Олексій Діденко і тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

Всім їм інкримінується злочин, передбачений ч.3 ст.258-5 (фінансування тероризму організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 10-12 років із конфіскацією майна.

"Підготовче судове засідання у вищевказаному кримінальному провадженні відбудеться: 19.01.2021 о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: 03057, м.Київ, вул.Дегтярівська 31А, каб. №510", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський