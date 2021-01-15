Жириновського судитиме Шевченківський суд
Шевченківський райсуд Києва 19 січня розгляне справу проти російського політика Володимира Жириновського і двох членів "Ліберально-демократичної партії Росії".
Про це сказано на сайті судової влади, інформує Цензор.НЕТ.
Жириновського підозрюють у фінансуванні тероризму.
Крім нього, у відповідному кримінальному провадженні фігурантами є два члени ЛДПР: перший заступник керівника фракції партії в російському парламенті Олексій Діденко і тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.
Всім їм інкримінується злочин, передбачений ч.3 ст.258-5 (фінансування тероризму організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 10-12 років із конфіскацією майна.
"Підготовче судове засідання у вищевказаному кримінальному провадженні відбудеться: 19.01.2021 о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: 03057, м.Київ, вул.Дегтярівська 31А, каб. №510", - сказано в повідомленні.
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суди портнова, які прикриває Зеля, вважають русню друзями
подавати позови потрiбно, судити потрiбно, навiть заочно.
видео с его призывами бомбить и уничтожить Украину полно.
ни одна уважающая себя страна такого без ответа не оставит.
суды, даже заочные, нужны по всем подобным рашистским тварям.
а чего не шойгу и *****...или они как бы не в деле????
Колись дійде черга і до пуйла. А поки що ні,раз ведети з ним переговори, вимушені вести, вимушені домовлятися про обмін полонених...
среди этой сволочи не только твари из паРаши, но и гниды внутриукраинские - зажОпп и прочая компрадорская запроданская срань.
Продажні курви ніколи не стануть порядними громадянами: тут або "горбатого могіла ісправіт", або зробити з цієї зажратої суки бомжа через стадію "екс-ЗЕК"
против всех, кто призывал к рашистской агрессии против Украины пкблично, кто оправдывал агрессию паРаша или отрицал ее, должны быть возбуждены дела, должны быть заочные суды, эти твари должны быть объявлены в международный розыск.
Я не хочу, щоб за мої податки держава дурницями займалась.
Ви реалізацію судового рішення зробите?
у Вас iнфантильна позицiя, не цивiлiзована. давайте взагалi суди вiдмiнемо, бо це дорого.
Задоволення для убогих.
Нормальна держава грохнула б його без суда і слідства. Оце було б справжнє доросле задоволення
arestovi4:"boevoy oficer"
Той же Олег Сенцов ! За тероризм ! А Муждабаєва !
Виходить : Битий небитого везе ?
Нада завалювать позовами- не гаяти часу !
І не зраджувати пам"ять загиблих,************:"а шо це дасть?"
Борітеся-поборете !