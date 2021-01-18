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Новости Коронавирус и карантин
2 202 29

Пандемия COVID-19: Австралия не планирует открывать границы до конца 2021 года

Пандемия COVID-19: Австралия не планирует открывать границы до конца 2021 года

До конца этого года Австралия вряд ли позволит свободное пересечение границы иностранцами и нерезидентами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире телеканала АВС заявил министр здравоохранения Австралии Брендан Марфе, пишет Синьхуа.

"Думаю, что ответ, вероятно, нет", - ответил он на вопрос о реалистичности открытия границ в 2021 году.

По его убеждению, большую часть текущего года в Австралии будут действовать "серьезные ограничения на пересечение границы".

"Даже если нам удастся вакцинировать многих жителей, неизвестно, помешает ли это распространению вируса. Поэтому вероятно карантин продлится еще некоторое время ", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иммунитет к коронавирусу сохраняется до восьми месяцев, - австралийские ученые

Напомним Австралия закрыла свои границы для неграждан и нерезидентов 20 марта 2020. Кроме этого и самим австралийцам было запрещено покидать страну для неважных путешествий.

По состоянию на вечер воскресенья на территории Австралии оставалось менее 3 тыс. активных случаев COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 909 австралийцев.

Австралия (440) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
"За два роки президентства Зеленського країна не побачила жодної нової реформи. Лише відосики і меседжі з Банкової. Ми - остання держава в Європі, де ще не почалося щеплення від коронавірусу. На Донбасі вбивають наших воїнів. Протестують ФОПи, а МВФ погрожує припинити співпрацю.
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18.01.2021 08:05 Ответить
+3
Это понимать так, что Австралия полностью изолировалась от внешнего Мира.
Поэтому там только 3 тыс. заболевших.
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18.01.2021 08:53 Ответить
+2
Ну где там Аквамен, рассказывающий, что Ковида нет в Австралии потому, что его просто нет нигде?
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18.01.2021 08:51 Ответить
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А нам що від цього?
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18.01.2021 08:04 Ответить
"За два роки президентства Зеленського країна не побачила жодної нової реформи. Лише відосики і меседжі з Банкової. Ми - остання держава в Європі, де ще не почалося щеплення від коронавірусу. На Донбасі вбивають наших воїнів. Протестують ФОПи, а МВФ погрожує припинити співпрацю.
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18.01.2021 08:05 Ответить
Вдягни маску.
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18.01.2021 08:51 Ответить
Сними портки
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18.01.2021 09:07 Ответить
раньше не закончится
а то и до 22 продлят
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18.01.2021 08:07 Ответить
По состоянию на вечер воскресенья на территории Австралии оставалось менее 3 тыс. активных случаев COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 909 австралийцев. Источник: https://censor.net/ru/n3242327\\\\\\\\\\

это как понимать? да от насморка за это время наверное поболее окочурилось
В таком случае у нас надо закрывать до 30-го года, судя по тому шо в 10 раз больше это самое
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18.01.2021 08:24 Ответить
Это понимать так, что Австралия полностью изолировалась от внешнего Мира.
Поэтому там только 3 тыс. заболевших.
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18.01.2021 08:53 Ответить
А в Україні вже з понеділка хочуть дітей в школи погнати... Зеленського зовсім не турбує, що помре на десятки тисяч більше людей. Нам би таку владу як в Австралії, а не бариг і корупціонерів з партії Зеленського.
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18.01.2021 08:28 Ответить
ЗЕ за рейтинг маму родную на костер отправит.
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18.01.2021 08:55 Ответить
Сам в бункері сидиш мабуть.
Всім політикам плювати на людей,їм до душі припало тримати людей у гетто, скоро ще поділять на сорти- арійці(привиті) і інші. Порожні лікарні,на швидких взагалі людей немає, а до "страшної пандемії" зали очікування повні були ,але з гетто не сожмна виходити.
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18.01.2021 12:28 Ответить
Извини, но ты дебил.
Миром правят деньги, а сидящие в локдауне люди тратят денег меньше, чем, когда шарятся по магазинам и развлекательным центрам.

Так что твоя теория всемирного заговора не выдерживает никакой критики.
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18.01.2021 14:00 Ответить
Дибіл як раз ти.У них стільки грошей,що вони їм вже не цікаві, а цікавий повний контроль над людьми. І я не говорив про змову, а про неадекватні обмеження.
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18.01.2021 14:14 Ответить
А контроль над людьми им наверное нужен ради любви к сикусству.

Где вас, кугутов, только разводят таких...
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18.01.2021 14:16 Ответить
В принципі з ким тут дискутувати ти ж один з найтупіших тут тролів, тьфу
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18.01.2021 14:18 Ответить
Ну где там Аквамен, рассказывающий, что Ковида нет в Австралии потому, что его просто нет нигде?
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18.01.2021 08:51 Ответить
Концлангерь какой то...
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18.01.2021 09:10 Ответить
Если точнее то 1892 активных
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18.01.2021 09:36 Ответить
 
 