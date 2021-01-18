Пандемия COVID-19: Австралия не планирует открывать границы до конца 2021 года
До конца этого года Австралия вряд ли позволит свободное пересечение границы иностранцами и нерезидентами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире телеканала АВС заявил министр здравоохранения Австралии Брендан Марфе, пишет Синьхуа.
"Думаю, что ответ, вероятно, нет", - ответил он на вопрос о реалистичности открытия границ в 2021 году.
По его убеждению, большую часть текущего года в Австралии будут действовать "серьезные ограничения на пересечение границы".
"Даже если нам удастся вакцинировать многих жителей, неизвестно, помешает ли это распространению вируса. Поэтому вероятно карантин продлится еще некоторое время ", - сказал министр.
Напомним Австралия закрыла свои границы для неграждан и нерезидентов 20 марта 2020. Кроме этого и самим австралийцам было запрещено покидать страну для неважных путешествий.
По состоянию на вечер воскресенья на территории Австралии оставалось менее 3 тыс. активных случаев COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 909 австралийцев.
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а то и до 22 продлят
это как понимать? да от насморка за это время наверное поболее окочурилось
В таком случае у нас надо закрывать до 30-го года, судя по тому шо в 10 раз больше это самое
Поэтому там только 3 тыс. заболевших.
Всім політикам плювати на людей,їм до душі припало тримати людей у гетто, скоро ще поділять на сорти- арійці(привиті) і інші. Порожні лікарні,на швидких взагалі людей немає, а до "страшної пандемії" зали очікування повні були ,але з гетто не сожмна виходити.
Миром правят деньги, а сидящие в локдауне люди тратят денег меньше, чем, когда шарятся по магазинам и развлекательным центрам.
Так что твоя теория всемирного заговора не выдерживает никакой критики.
Где вас, кугутов, только разводят таких...