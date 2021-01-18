Пандемия COVID-19: Австралия не планирует открывать границы до конца 2021 года

До конца этого года Австралия вряд ли позволит свободное пересечение границы иностранцами и нерезидентами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире телеканала АВС заявил министр здравоохранения Австралии Брендан Марфе, пишет Синьхуа.

"Думаю, что ответ, вероятно, нет", - ответил он на вопрос о реалистичности открытия границ в 2021 году.

По его убеждению, большую часть текущего года в Австралии будут действовать "серьезные ограничения на пересечение границы".

"Даже если нам удастся вакцинировать многих жителей, неизвестно, помешает ли это распространению вируса. Поэтому вероятно карантин продлится еще некоторое время ", - сказал министр.

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Напомним Австралия закрыла свои границы для неграждан и нерезидентов 20 марта 2020. Кроме этого и самим австралийцам было запрещено покидать страну для неважных путешествий.

По состоянию на вечер воскресенья на территории Австралии оставалось менее 3 тыс. активных случаев COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 909 австралийцев.