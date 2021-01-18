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Новости Агрессия России против Украины
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С начала года на Донбассе умерли 18 оккупантов, 23 - ранены

С начала года на Донбассе умерли 18 оккупантов, 23 - ранены

Также наемники РФ с начала года потеряли одно транспортное средство типа "УАЗ" и один беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем аккаунте в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

"Потери орков с 01.01.2021 по 16.01.2021 г. составили: безвозвратные (200) - 18 (небоевые). Санитарные (300) - 23 (небоевые). Потери ВВТ - 1 ед АТ типа "УАЗ", 1 ед БПЛА. Это неосторожное обращение с оружием, подрывы на НВУ, алкоголь, наркотики, неуставные отношения и болезни", - рассказал он.

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С начала года на Донбассе умерли 18 оккупантов, 23 - ранены 01

Автор: 

ликвидация (3775) Донбасс (26958) потери (4466) наемники рф (2095) Нещадим Сергей (9)


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Топ комментарии
+13
Окупанти не помирають, вони подихають...
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18.01.2021 10:03 Ответить
+8
умирают люди или хотя бы животные, а кацапские звери дохнут и отправляются в ад !
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18.01.2021 10:05 Ответить
+4
Із початку року на Донбасі померли 18 окупантів, 23 - поранені - Цензор.НЕТ 9835
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18.01.2021 10:17 Ответить
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С начала года на Донбассе на поле битвы умерли 18 оккупантов...і знову окупанти не названі російськими.
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18.01.2021 10:02 Ответить
Окупанти не помирають, вони подихають...
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18.01.2021 10:03 Ответить
Із початку року на Донбасі померли 18 окупантів, 23 - поранені - Цензор.НЕТ 9835
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18.01.2021 10:17 Ответить
умирают люди или хотя бы животные, а кацапские звери дохнут и отправляются в ад !
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18.01.2021 10:05 Ответить
Окупанти здихають як скажені собаки,а не вмирають.
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18.01.2021 10:07 Ответить
Победа замаячит на горизонте, когда "от неосторожного обращения с оружием" будет погибать не 1 тварь в день, а 10.
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18.01.2021 10:08 Ответить
На таком удобрении даже сорняки не вырастут
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18.01.2021 10:08 Ответить
А увидят "Байрактары"-еще и от инфарктов дохнуть будут.Ну,обдрыщутся,так 100%)
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18.01.2021 10:13 Ответить
Все скотомогильники засрали суки...
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18.01.2021 10:13 Ответить
От сифилиса и водки окупантов сдохло больше чем от нашей армии. Сколько говорил, что нужно даунбас, крым и Рашку наполнить наркотой и паленой водкой. Ето единственное чем мы можем воевать.
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18.01.2021 10:17 Ответить
Україна піднялася у рейтингу http://zik.ua/news/ludyna/ukrainska_armiia_otrymala_kilka_soten_novykh_vohnemetiv_986074 найкращих армій світу на дві сходинки та посіла 25 місце. Про це повідомляє міжнародна компанія https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=ukraine Global Firepower , яка щорічно складає рейтинг.
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18.01.2021 10:37 Ответить
Почему окупанты,а не кацапье и всранные лугандоны?
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18.01.2021 10:32 Ответить
Одних убили а другие сами сдохли
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18.01.2021 10:58 Ответить
ты неправ - им просто не сделали прививки от ковид... падлы в кадмине задумываются над этим вопросом, причем серьезно..
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18.01.2021 11:50 Ответить
 
 