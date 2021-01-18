С начала года на Донбассе умерли 18 оккупантов, 23 - ранены

Также наемники РФ с начала года потеряли одно транспортное средство типа "УАЗ" и один беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем аккаунте в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

"Потери орков с 01.01.2021 по 16.01.2021 г. составили: безвозвратные (200) - 18 (небоевые). Санитарные (300) - 23 (небоевые). Потери ВВТ - 1 ед АТ типа "УАЗ", 1 ед БПЛА. Это неосторожное обращение с оружием, подрывы на НВУ, алкоголь, наркотики, неуставные отношения и болезни", - рассказал он.

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