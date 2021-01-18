Із початку року на Донбасі померли 18 окупантів, 23 - поранені
Також найманці РФ із початку року втратили один транспортний засіб типу "УАЗ" та один безпілотник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своєму акаунті в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим. "Втрати орків з 01.01.2021 по 16.01.2021 р склали: безповоротні (200) - 18 (небойові). Санітарні (300) - 23 (небойові). Втрати ОВТ - 1 од АТ типу "УАЗ", 1 од БПЛА. Це необережне поводження зі зброєю, підриви на НВП, алкоголь, наркотики, нестатутні відносини і хвороби", - розповів він.
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