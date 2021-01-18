УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10242 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 436 14

Із початку року на Донбасі померли 18 окупантів, 23 - поранені

Із початку року на Донбасі померли 18 окупантів, 23 - поранені

Також найманці РФ із початку року втратили один транспортний засіб типу "УАЗ" та один безпілотник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своєму акаунті в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим. "Втрати орків з 01.01.2021 по 16.01.2021 р склали: безповоротні (200) - 18 (небойові). Санітарні (300) - 23 (небойові). Втрати ОВТ - 1 од АТ типу "УАЗ", 1 од БПЛА. Це необережне поводження зі зброєю, підриви на НВП, алкоголь, наркотики, нестатутні відносини і хвороби", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Найманці РФ активізували тренування артрозрахунків поблизу лінії зіткнення. Як навчальні цілі використовували позиції ОС, - розвідка. ВIДЕО

Із початку року на Донбасі померли 18 окупантів, 23 - поранені 01

ліквідація (4157) Донбас (22358) втрати (4481) найманці рф (2068) Нещадим Сергій (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Окупанти не помирають, вони подихають...
показати весь коментар
18.01.2021 10:03 Відповісти
+8
умирают люди или хотя бы животные, а кацапские звери дохнут и отправляются в ад !
показати весь коментар
18.01.2021 10:05 Відповісти
+4
Із початку року на Донбасі померли 18 окупантів, 23 - поранені - Цензор.НЕТ 9835
показати весь коментар
18.01.2021 10:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С начала года на Донбассе на поле битвы умерли 18 оккупантов...і знову окупанти не названі російськими.
показати весь коментар
18.01.2021 10:02 Відповісти
Окупанти не помирають, вони подихають...
показати весь коментар
18.01.2021 10:03 Відповісти
Із початку року на Донбасі померли 18 окупантів, 23 - поранені - Цензор.НЕТ 9835
показати весь коментар
18.01.2021 10:17 Відповісти
умирают люди или хотя бы животные, а кацапские звери дохнут и отправляются в ад !
показати весь коментар
18.01.2021 10:05 Відповісти
Окупанти здихають як скажені собаки,а не вмирають.
показати весь коментар
18.01.2021 10:07 Відповісти
Победа замаячит на горизонте, когда "от неосторожного обращения с оружием" будет погибать не 1 тварь в день, а 10.
показати весь коментар
18.01.2021 10:08 Відповісти
На таком удобрении даже сорняки не вырастут
показати весь коментар
18.01.2021 10:08 Відповісти
А увидят "Байрактары"-еще и от инфарктов дохнуть будут.Ну,обдрыщутся,так 100%)
показати весь коментар
18.01.2021 10:13 Відповісти
Все скотомогильники засрали суки...
показати весь коментар
18.01.2021 10:13 Відповісти
От сифилиса и водки окупантов сдохло больше чем от нашей армии. Сколько говорил, что нужно даунбас, крым и Рашку наполнить наркотой и паленой водкой. Ето единственное чем мы можем воевать.
показати весь коментар
18.01.2021 10:17 Відповісти
Україна піднялася у рейтингу http://zik.ua/news/ludyna/ukrainska_armiia_otrymala_kilka_soten_novykh_vohnemetiv_986074 найкращих армій світу на дві сходинки та посіла 25 місце. Про це повідомляє міжнародна компанія https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=ukraine Global Firepower , яка щорічно складає рейтинг.
показати весь коментар
18.01.2021 10:37 Відповісти
Почему окупанты,а не кацапье и всранные лугандоны?
показати весь коментар
18.01.2021 10:32 Відповісти
Одних убили а другие сами сдохли
показати весь коментар
18.01.2021 10:58 Відповісти
ты неправ - им просто не сделали прививки от ковид... падлы в кадмине задумываются над этим вопросом, причем серьезно..
показати весь коментар
18.01.2021 11:50 Відповісти
 
 