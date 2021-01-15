Найманці РФ активізували тренування артрозрахунків поблизу лінії зіткнення. Як навчальні цілі використовували позиції ОС, - розвідка. ВIДЕО
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, збройні формування РФ 11 січня цього року відновили інтенсивність заходів бойової підготовки у з'єднаннях і частинах 1 та 2 АК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, противником на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях проводились практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів, водіння бойових машин у складі підрозділів та збори з командирами рот і батарей.
Також окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків з управління вогнем поблизу лінії зіткнення.
"При цьому як навчальні цілі використовувалися позиції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
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Вся доблесть украинских ВСУ в соцсетях крутится только до 2019-го года,а что сейчас?Полный развал и разруха,наблизились за год до 2013-го года.