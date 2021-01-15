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Найманці РФ активізували тренування артрозрахунків поблизу лінії зіткнення. Як навчальні цілі використовували позиції ОС, - розвідка. ВIДЕО

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, збройні формування РФ 11 січня цього року відновили інтенсивність заходів бойової підготовки у з'єднаннях і частинах 1 та 2 АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, противником на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях проводились практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів, водіння бойових машин у складі підрозділів та збори з командирами рот і батарей.

Також окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків з управління вогнем поблизу лінії зіткнення.

"При цьому як навчальні цілі використовувалися позиції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українська розвідка отримала доступ до особистих даних зрадників України на Донбасі: "Клондайк "МНС", інших цікавих посад та осіб"

Автор: 

розвідка (3894) військові навчання (2785) Донбас (22358) найманці рф (2067)


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Топ коментарі
+16
Наемники РФ активизировали тренировки артрасчетов вблизи линии соприкосновения. В качестве учебных целей использовали позиции ОС, - разведка - Цензор.НЕТ 1394
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15.01.2021 13:31 Відповісти
+14
Перемир'я від ЗЕ триває...
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15.01.2021 13:29 Відповісти
+9
так і є... наші за мішені як у тірі... так і є!
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15.01.2021 13:30 Відповісти
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Перемир'я від ЗЕ триває...
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15.01.2021 13:29 Відповісти
Треба брати в лапки слово "перемир'я", а то зеботи на форумі вірять що воно таки є...
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15.01.2021 13:33 Відповісти
так і є... наші за мішені як у тірі... так і є!
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15.01.2021 13:30 Відповісти
А у нас ЗЕперемиріє. Во!
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15.01.2021 13:30 Відповісти
Наемники РФ активизировали тренировки артрасчетов вблизи линии соприкосновения. В качестве учебных целей использовали позиции ОС, - разведка - Цензор.НЕТ 1394
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15.01.2021 13:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ft0jUQh0z18

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1000000000 %
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15.01.2021 13:33 Відповісти
Вы покажите кресты 2019-2020-х годов.Так такое поле будет в разы больше из погибшими воинами Украины.
Вся доблесть украинских ВСУ в соцсетях крутится только до 2019-го года,а что сейчас?Полный развал и разруха,наблизились за год до 2013-го года.
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15.01.2021 13:38 Відповісти
Есть прекрасная возможность в боевой обстановке потренироватся в применении " Байрактаров" , а впрочем - зачем их покупали и покупают если их нико гда не будут использовать ? Дело в том . что если они сегодня показывают большую эфективность то это не значит что и взавтра будет также, потому надо ловить момент или дождётесь когда будут разработаны эфэктивные средства против безпилотников и тогда действительно деньги на ветер.
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15.01.2021 18:39 Відповісти
А когда в ООС начнутся учения по приминению антиартилерийских,антиминометных и антиснайперских комплексов наданых Украине США?Или они уже сданы кацапам на изучение?
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15.01.2021 13:33 Відповісти
Активная реклама низких потребительских тарифов...
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15.01.2021 13:35 Відповісти
Це Дєрьмак з Козаком домовився, шоб орки на наших потренувались.
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15.01.2021 13:36 Відповісти
кАрмільцьі готуються до анонсованого "розведення" та сталого припинення вогню..
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15.01.2021 13:48 Відповісти
Потренируйтесь лучше на этом:
Найманці РФ активізували тренування артрозрахунків поблизу лінії зіткнення. Як навчальні цілі використовували позиції ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 7049
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15.01.2021 13:49 Відповісти
Найманці РФ активізували тренування артрозрахунків поблизу лінії зіткнення. Як навчальні цілі використовували позиції ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 3182
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15.01.2021 13:51 Відповісти
Головне не стріляти у відповідь, а то бубочка обісреться.
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15.01.2021 13:54 Відповісти
Так с самого прихода шмаркли, ВСУ в зоне АТО стали просто целями для российской армии. А при Порошенко это были войска, которые могли дать отпор.
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15.01.2021 14:50 Відповісти
а накрывать их не думали?????????
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15.01.2021 14:51 Відповісти
ну и сказало это разведочное чмо о том, что происходит... а что предприняли конкретно, чтобы навсегда отбить охоту к тренировкам? НИХЕРА! потому что чмошное руководство и ООС, и вооруженными силами импотенты во всем...
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15.01.2021 15:18 Відповісти
Правильно не "Активизировали тренировки" а "активізували обстріли". Зебіли називайте так як воно є а не так як хочеться. Обстріл він і для зебілів має бути обстрілом по факту не не за метою (навчання, пристрілка).
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15.01.2021 16:13 Відповісти
Пустое наблюдение от ВСУ.?А в ответ хоть какую- нибуть пушечку на "ту сторону"навести не пытались? Руководство ООС-полнейший импотент,слепо следующее курсом непогрешимого Ер и наимудрейшего Зе..
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15.01.2021 17:47 Відповісти
 
 