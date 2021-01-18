Кабмин установил предельную цену на газ для населения
Кабинет министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. м.
При этом он также уточнил, что в среднем цена на газ для бытовых потребителей будет снижена на 30%, а для некоторых - даже на 40%.
"Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн / куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - уточнил премьер.
Отметим, что соответствующее решение Кабмина будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона.
Кроме этого в ходе заседания Кабмина Шмыгаль уточнил, что потребители, подписавшие контракты на постаку газа по цене, которая меньше 6,99 грн за куб. м, будут продолжать платить за голубое топливо по той же цене.
"Почему именно 6,99 грн за кубический метр? Это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января. Государственная компания "Нафтогаз" готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше", - ранее отмечал премьер.
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По факту нужно все что было разворовано возвращать в народную собственность. Одновременно депутатов и президентов всех созывов арестовывать за разворовывание в особо крупных размерах, доведение до банкротств фабрик и заводов, пособничество оллигархам и т.д. Дальше арестовывать все имущество не только отдельных оллигархов а все имущество семейств включая детей и внуков.
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Одному мне очевиден ответ - никогда?
Порошенко, Ковид, Кризис но только не ЗЕ. Ухахаха.
Скільки можна грабувати українців.Як цинічно ці бандюки при владі обходяться з народом України.
Газ згідно Конституції України для українців безкоштовно , це власність українців( тільки ціна -ціна видобування + рентабельність)от за що потрібно платити, газотранспортна система вкрадена в народу .Виплати народні затрати , якщо вкрав , після цього вимагай плату .
Але наскільки мені відомо продавець товар сипучий, летючий товар повинен продавати в упакованій тарі .
Если нет информации про давление и температуру, то это инфа ничего не стоит! Но и её достаточно только для "идеального газа". Для природного газа потребитею надо знать КАЛЛОРИЙНОСТЬ!
Продавать газ без упоминания давления и температуры - разводняк для 5-го класса школы. В 6-м классе изучают закон Бойля-Мариотта.
Поражаюсь, что никто не обращает на это внимание...