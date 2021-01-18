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Кабмин установил предельную цену на газ для населения

Кабмин установил предельную цену на газ для населения

Кабинет министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. м.

При этом он также уточнил, что в среднем цена на газ для бытовых потребителей будет снижена на 30%, а для некоторых - даже на 40%.

"Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн / куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - уточнил премьер.

Отметим, что соответствующее решение Кабмина будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Средняя платежка за газ будет меньше на 500 грн, - Шмыгаль

Кроме этого в ходе заседания Кабмина Шмыгаль уточнил, что потребители, подписавшие контракты на постаку газа по цене, которая меньше 6,99 грн за куб. м, будут продолжать платить за голубое топливо по той же цене. 

"Почему именно 6,99 грн за кубический метр? Это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января. Государственная компания "Нафтогаз" готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше", - ранее отмечал премьер.

Автор: 

Газ (10239) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+58
Благодійники ви наші! Суки, коли ж ви нажеретесь вже?
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18.01.2021 10:24 Ответить
+38
Интересно, нафтогаз забмл газохранилища летом - забил по дешевой летней цене. А населению впаривает газ из этих хранилищ по зимней цене. И выдают это за одолжение? Коломойский своим клоунским утырком зеленским вконец по-тупому руководит?
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18.01.2021 10:43 Ответить
+32
А доставка с распределением?? А в сумме сколтко будет кубик стоить??
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18.01.2021 10:25 Ответить
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Кабмин бросил кость, облизывайте! ))
По факту нужно все что было разворовано возвращать в народную собственность. Одновременно депутатов и президентов всех созывов арестовывать за разворовывание в особо крупных размерах, доведение до банкротств фабрик и заводов, пособничество оллигархам и т.д. Дальше арестовывать все имущество не только отдельных оллигархов а все имущество семейств включая детей и внуков.
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18.01.2021 15:01 Ответить
Ничего не поменяется пока мы не национализируем украденные у народа недра и предприятия, власть у нас карманная, как они сами и говорят, мы рабы воров.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3699754810047164&id=100000380452725
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18.01.2021 16:12 Ответить
Более 100000 просмотров новости...это путь к майдану, который должен смести эту власть наперсточников. ИНАЧЕ НИКАК!
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18.01.2021 18:21 Ответить
25% жуя попкорн наблюдают, когда же 73% выйдут на майдан?
Одному мне очевиден ответ - никогда?
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19.01.2021 11:42 Ответить
Пока кабмин не отчитается публично о формировании всех коммунальных тарифов,чтобы эти рассчёты могли проверить и изучить независимые аудиторские фирмы, до тех пор все потребители должны платить 30% от всех прошлогодних тарифов....
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18.01.2021 18:42 Ответить
Ще раз наголошую, що інфа про газ 6,99 не відповідає дійсності, оскільки 6,99 то без транспортування -1, по друге всі комунальні платежі мають становити 15% від доходу родини - мої батьки отримують пенсію батько 2200, мати 2700 - плата за всі комунальні послуги в них має становити 735гр , а газу , навіть по ціні 6,99 набігає 200 кубів це 1400гр, транспортування 2,10 це ще 420гр - ці платіжки антиконституційні, і в конституції ніде не написано, що ви маєте клянчити субсидію . Ми маємо змусити владу дотримуватися конституцію.
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18.01.2021 19:38 Ответить
Свершилось!!!!! Благодать снизошла! Себе в убыток, да заради народа. Зеленоиды, не забудь те стопы зеленейшего облабызать!
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18.01.2021 20:01 Ответить
Да не, ща там кретин видосик выкатит и скажет что виноваты все!
Порошенко, Ковид, Кризис но только не ЗЕ. Ухахаха.
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19.01.2021 11:48 Ответить
А тот кто хером виртуозит на рояле не может быть виноватым!
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19.01.2021 21:14 Ответить
ЗРОБИЛИ ЗА БЛАГА НАРОДУ УКРАЇНИ !Собі в кишеню. Зек сидить в Австрії і викачує гроші з українців( все рівно як ті з тюрми по телефону ), Коболєв зарплату хоче в мілліард і йому ще треба дати відсмоктати кільком сотням козлів, що хочуть свою долю.
Скільки можна грабувати українців.Як цинічно ці бандюки при владі обходяться з народом України.
Газ згідно Конституції України для українців безкоштовно , це власність українців( тільки ціна -ціна видобування + рентабельність)от за що потрібно платити, газотранспортна система вкрадена в народу .Виплати народні затрати , якщо вкрав , після цього вимагай плату .
Але наскільки мені відомо продавець товар сипучий, летючий товар повинен продавати в упакованій тарі .
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18.01.2021 20:25 Ответить
250 баксов за 1000 кубов. ахахахахахахах
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18.01.2021 21:11 Ответить
Что за оскопленная информация???
Если нет информации про давление и температуру, то это инфа ничего не стоит! Но и её достаточно только для "идеального газа". Для природного газа потребитею надо знать КАЛЛОРИЙНОСТЬ!
Продавать газ без упоминания давления и температуры - разводняк для 5-го класса школы. В 6-м классе изучают закон Бойля-Мариотта.
Поражаюсь, что никто не обращает на это внимание...
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18.01.2021 23:22 Ответить
П......и
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19.01.2021 11:18 Ответить
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