Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ для населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, з наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. м.

При цьому він також уточнив, що в середньому ціна на газ для побутових споживачів буде знижена на 30%, а для деяких - навіть на 40%.

Зазначимо, що відповідне рішення Кабміну діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону.

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