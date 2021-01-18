Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ для населення.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, з наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. м.
При цьому він також уточнив, що в середньому ціна на газ для побутових споживачів буде знижена на 30%, а для деяких - навіть на 40%.
Зазначимо, що відповідне рішення Кабміну діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону.
Топ коментарі
+58 Оксана Фесенко
показати весь коментар18.01.2021 10:24 Відповісти Посилання
+38 Goldman Sachs
показати весь коментар18.01.2021 10:43 Відповісти Посилання
+32 Привет
показати весь коментар18.01.2021 10:25 Відповісти Посилання
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По факту нужно все что было разворовано возвращать в народную собственность. Одновременно депутатов и президентов всех созывов арестовывать за разворовывание в особо крупных размерах, доведение до банкротств фабрик и заводов, пособничество оллигархам и т.д. Дальше арестовывать все имущество не только отдельных оллигархов а все имущество семейств включая детей и внуков.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3699754810047164&id=100000380452725
Одному мне очевиден ответ - никогда?
Порошенко, Ковид, Кризис но только не ЗЕ. Ухахаха.
Скільки можна грабувати українців.Як цинічно ці бандюки при владі обходяться з народом України.
Газ згідно Конституції України для українців безкоштовно , це власність українців( тільки ціна -ціна видобування + рентабельність)от за що потрібно платити, газотранспортна система вкрадена в народу .Виплати народні затрати , якщо вкрав , після цього вимагай плату .
Але наскільки мені відомо продавець товар сипучий, летючий товар повинен продавати в упакованій тарі .
Если нет информации про давление и температуру, то это инфа ничего не стоит! Но и её достаточно только для "идеального газа". Для природного газа потребитею надо знать КАЛЛОРИЙНОСТЬ!
Продавать газ без упоминания давления и температуры - разводняк для 5-го класса школы. В 6-м классе изучают закон Бойля-Мариотта.
Поражаюсь, что никто не обращает на это внимание...