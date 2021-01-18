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Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення

Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ для населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, з наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. м.

При цьому він також уточнив, що в середньому ціна на газ для побутових споживачів буде знижена на 30%, а для деяких - навіть на 40%.

Зазначимо, що відповідне рішення Кабміну діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Середня платіжка за газ буде меншою на 500 грн, - Шмигаль

газ (10528) Тарифи на газ (1063) Шмигаль Денис (4677)


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Топ коментарі
+58
Благодійники ви наші! Суки, коли ж ви нажеретесь вже?
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18.01.2021 10:24 Відповісти
+38
Интересно, нафтогаз забмл газохранилища летом - забил по дешевой летней цене. А населению впаривает газ из этих хранилищ по зимней цене. И выдают это за одолжение? Коломойский своим клоунским утырком зеленским вконец по-тупому руководит?
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18.01.2021 10:43 Відповісти
+32
А доставка с распределением?? А в сумме сколтко будет кубик стоить??
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18.01.2021 10:25 Відповісти
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Кабмин бросил кость, облизывайте! ))
По факту нужно все что было разворовано возвращать в народную собственность. Одновременно депутатов и президентов всех созывов арестовывать за разворовывание в особо крупных размерах, доведение до банкротств фабрик и заводов, пособничество оллигархам и т.д. Дальше арестовывать все имущество не только отдельных оллигархов а все имущество семейств включая детей и внуков.
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18.01.2021 15:01 Відповісти
Ничего не поменяется пока мы не национализируем украденные у народа недра и предприятия, власть у нас карманная, как они сами и говорят, мы рабы воров.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3699754810047164&id=100000380452725
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18.01.2021 16:12 Відповісти
Более 100000 просмотров новости...это путь к майдану, который должен смести эту власть наперсточников. ИНАЧЕ НИКАК!
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18.01.2021 18:21 Відповісти
25% жуя попкорн наблюдают, когда же 73% выйдут на майдан?
Одному мне очевиден ответ - никогда?
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19.01.2021 11:42 Відповісти
Пока кабмин не отчитается публично о формировании всех коммунальных тарифов,чтобы эти рассчёты могли проверить и изучить независимые аудиторские фирмы, до тех пор все потребители должны платить 30% от всех прошлогодних тарифов....
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18.01.2021 18:42 Відповісти
Ще раз наголошую, що інфа про газ 6,99 не відповідає дійсності, оскільки 6,99 то без транспортування -1, по друге всі комунальні платежі мають становити 15% від доходу родини - мої батьки отримують пенсію батько 2200, мати 2700 - плата за всі комунальні послуги в них має становити 735гр , а газу , навіть по ціні 6,99 набігає 200 кубів це 1400гр, транспортування 2,10 це ще 420гр - ці платіжки антиконституційні, і в конституції ніде не написано, що ви маєте клянчити субсидію . Ми маємо змусити владу дотримуватися конституцію.
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18.01.2021 19:38 Відповісти
Свершилось!!!!! Благодать снизошла! Себе в убыток, да заради народа. Зеленоиды, не забудь те стопы зеленейшего облабызать!
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18.01.2021 20:01 Відповісти
Да не, ща там кретин видосик выкатит и скажет что виноваты все!
Порошенко, Ковид, Кризис но только не ЗЕ. Ухахаха.
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19.01.2021 11:48 Відповісти
А тот кто хером виртуозит на рояле не может быть виноватым!
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19.01.2021 21:14 Відповісти
ЗРОБИЛИ ЗА БЛАГА НАРОДУ УКРАЇНИ !Собі в кишеню. Зек сидить в Австрії і викачує гроші з українців( все рівно як ті з тюрми по телефону ), Коболєв зарплату хоче в мілліард і йому ще треба дати відсмоктати кільком сотням козлів, що хочуть свою долю.
Скільки можна грабувати українців.Як цинічно ці бандюки при владі обходяться з народом України.
Газ згідно Конституції України для українців безкоштовно , це власність українців( тільки ціна -ціна видобування + рентабельність)от за що потрібно платити, газотранспортна система вкрадена в народу .Виплати народні затрати , якщо вкрав , після цього вимагай плату .
Але наскільки мені відомо продавець товар сипучий, летючий товар повинен продавати в упакованій тарі .
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18.01.2021 20:25 Відповісти
250 баксов за 1000 кубов. ахахахахахахах
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18.01.2021 21:11 Відповісти
Что за оскопленная информация???
Если нет информации про давление и температуру, то это инфа ничего не стоит! Но и её достаточно только для "идеального газа". Для природного газа потребитею надо знать КАЛЛОРИЙНОСТЬ!
Продавать газ без упоминания давления и температуры - разводняк для 5-го класса школы. В 6-м классе изучают закон Бойля-Мариотта.
Поражаюсь, что никто не обращает на это внимание...
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18.01.2021 23:22 Відповісти
П......и
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19.01.2021 11:18 Відповісти
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