Ставки акциза на табак для нагрева необходимо безотлагательно пересмотреть, - Федерация работодателей

Федерация работодателей неоднократно обращала внимание правительства, парламента на возможные негативные последствия для экономики и государственного бюджета от принятия Закона Украины № 466, который получил название "закон о налоговом терроре".

Из-за резкого повышения ставки налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на 320% с 1 января этого года значительно усилились риски непоступления запланированных доходов в государственный бюджет. Об этом говорится в сообщении на сайте Федерации работодателей Украины.

Прогнозируемые последствия таких необоснованных решений парламента не заставили себя долго ждать - например, третий крупнейший налогоплательщик в Украине - табачная компания "Филип Моррис" вынуждена снизить планы выкупа акцизных марок из запланированных 50 млн до 35 млн штук. Это означает уменьшение уплаты табачного акциза, соответственно - доходов государственного бюджета.

В декабре прошлого года Верховная Рада не поддержала поправку о постепенном повышении ставки акциза на ТИЭН с помощью информационной активности в стенах парламента народных депутатов, которые продвигают антитабачные инициативы, в частности Лады Булах. При этом 168 народных депутатов фракции "Слуга народа" поддержали упомянутую инициативу о постепенном повышении акциза на ТИЭН. Но этого оказалось оказалось недостаточно для принятия компромиссного, обоснованного решения парламента. Поправкой предлагалось повышение налога на ТИЭН на 200% с 1 января 2021 и дальнейшее постепенное повышение такого налога на 30% до 2025 года. Такое решение привело бы к легко прогнозируемым негативным последствиям для государственного бюджета и не менее ощутимому удару по инвестиционным перспективам страны по производству и реализации ТИЭН в Украине.

Повышение акциза на 320% - это "красный свет" для инвесторов и удар по легальному рынку. Продукция, с которой уплачиваются все налоги, станет неконкурентоспособной вследствие значительного роста цены, ее немедленно заместит нелегальная из стран - соседей, где к налогам на ТИЭН практикуют более разумные подходы. Работодатели призывают народных депутатов пересмотреть подход к налогообложению ТИЭН и установить взвешенные экономически обоснованные ставки акцизного налога для восстановления баланса интересов развития бизнеса и поступлений в государственный бюджет.