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Ставки акциза на табак для нагрева необходимо безотлагательно пересмотреть, - Федерация работодателей

Ставки акциза на табак для нагрева необходимо безотлагательно пересмотреть, - Федерация работодателей

Федерация работодателей неоднократно обращала внимание правительства, парламента на возможные негативные последствия для экономики и государственного бюджета от принятия Закона Украины № 466, который получил название "закон о налоговом терроре".

Из-за резкого повышения ставки налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на 320% с 1 января этого года значительно усилились риски непоступления запланированных доходов в государственный бюджет.  Об этом говорится в сообщении на сайте Федерации работодателей Украины.

Прогнозируемые последствия таких необоснованных решений парламента не заставили себя долго ждать - например, третий крупнейший налогоплательщик в Украине - табачная компания "Филип Моррис" вынуждена снизить планы выкупа акцизных марок из запланированных 50 млн до  35 млн штук. Это означает уменьшение уплаты табачного акциза, соответственно - доходов государственного бюджета.

В декабре прошлого года Верховная Рада не поддержала поправку о постепенном повышении ставки акциза на ТИЭН с помощью информационной активности в стенах парламента народных депутатов, которые продвигают антитабачные инициативы, в частности Лады Булах. При этом 168 народных депутатов фракции "Слуга народа" поддержали упомянутую инициативу о постепенном повышении акциза на ТИЭН. Но этого оказалось оказалось недостаточно для принятия компромиссного, обоснованного решения парламента. Поправкой предлагалось повышение налога на ТИЭН на 200% с 1 января 2021 и дальнейшее постепенное повышение такого налога на 30% до 2025 года. Такое решение привело бы к легко прогнозируемым негативным последствиям для государственного бюджета и не менее ощутимому удару по инвестиционным перспективам страны по производству и реализации ТИЭН в Украине.

Повышение акциза на 320% - это "красный свет" для инвесторов и удар по легальному рынку. Продукция, с которой уплачиваются все налоги, станет неконкурентоспособной вследствие значительного роста цены, ее немедленно заместит нелегальная из стран - соседей, где к налогам на ТИЭН практикуют более разумные подходы. Работодатели призывают народных депутатов пересмотреть подход к налогообложению ТИЭН и установить взвешенные экономически обоснованные ставки акцизного налога для восстановления баланса интересов развития бизнеса и поступлений в государственный бюджет.

Автор: 

Федерация работодателей (57) электронные сигареты (46)


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Топ комментарии
+6
наше счастье постоянно: дуй айкосы, ешь бананы!
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18.01.2021 12:03 Ответить
+3
Гоню , два рази переганяю з відбором ... настоюю на дубі з чорносливом і виходить так що вашою бєхеревкой , тільки бутиля після моєї мить ...).
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18.01.2021 12:42 Ответить
+2
Ставки акциза на табак для нагрева необходимо безотлагательно пересмотреть, - Федерация работодателей
Работодатели ето те кто на углах и в ночных клубах ету х***ню толкает?
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18.01.2021 12:06 Ответить
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Бл@... кто-то еще сосёт эту х-йню...
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18.01.2021 12:01 Ответить
А Вы думаете Мрии встречаются и дороги открываются после утренней пробежки?
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18.01.2021 12:06 Ответить
курит тот, кому должны были представить корабельную сосну, по задумке, увидев ее он как раз должен был выкурить все айкосы )
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18.01.2021 13:30 Ответить
Как сложно жить...
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18.01.2021 13:31 Ответить
наше счастье постоянно: дуй айкосы, ешь бананы!
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18.01.2021 12:03 Ответить
Я спочатку сердився на Гройсмана та правлячубільшістьу ВР , що в 2017 році на шляху до милоїЄвропи прийняла закон про тютюнові акцизи. А потім змирився... Курю лише конробанду та власноруч вирощений тютюн найкращих світових сортів,смакота. За минулий рік не купив жодної пачки з акцизними марками. Навіть порівнянніз часами Янучара виходить значна економія сімейного бюджету.
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18.01.2021 12:24 Ответить
Гони самогон. Нахера куплять Бехеровку?
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18.01.2021 12:34 Ответить
Гоню , два рази переганяю з відбором ... настоюю на дубі з чорносливом і виходить так що вашою бєхеревкой , тільки бутиля після моєї мить ...).
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18.01.2021 12:42 Ответить
Ай, молодець!
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18.01.2021 12:57 Ответить
Шановний пан Василь , та сама херня , посадив тютюн на городі .Зробив крапельний полив, зібрав , ферментував зі зволоженням своїм алко-продуктом , зробив тютюно-різку ,нарізав ... Накрутив справжніх сигар з красивих листів ...такі справи ))
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18.01.2021 12:47 Ответить
Не зможе жодна украънська влада знищити розумний та працьовитий украънський народ.
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18.01.2021 13:02 Ответить
І що, запаслися на весь рік сигарами?
Шось не віриться.
Та й ферментація - занадто довгий процес з підтриманням температури та вологості..
*********
А як Ви зробили тютюно-різку?
(думаю, якщо приспособити офісний шредер - вийде чи ні?)
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18.01.2021 13:04 Ответить
Ні , шредер не варіант... тютюно-різку зробили токаря , схема в інрернеті . Тютюн посадив на 6 сотках власного городу. Вийшло понад 300 кущів під 2м висотою , благо що бабина хата пуста , там і сушив . Ферментував в сауні в 10 л бутилях з широким горлом при 45-50 град -1 тиждень ...Ну і далі по технології...Собі хватило б на довго ...а так продаю знайомим , так не ради наживи ...щоб не даром , дохід основний є...
Але головне , що продукт кінцевий якісний -схвалено проф-курцями...))).
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18.01.2021 13:37 Ответить
От правильно. Те ж саме. Індонезійська віржинія краще.
А економія, якщо люльку, а не гільзи - то в 10 раз.
Ну, я особисто ще докупляю дорогий з кавендишем (Alsbo black).. Але його там вистачає на 2 кіло тютюну.
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18.01.2021 13:01 Ответить
Ставки акциза на табак для нагрева необходимо безотлагательно пересмотреть, - Федерация работодателей
Работодатели ето те кто на углах и в ночных клубах ету х***ню толкает?
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18.01.2021 12:06 Ответить
И те кто на остановках сигаретами торгует без кассовых аппаратов...
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18.01.2021 12:07 Ответить
Мы докатились до того, что зависим от какого-то греб@ного айкоса?
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18.01.2021 12:07 Ответить
Гребаный или нет, но табачка на втором месте после газа по наполнению бюджета.
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18.01.2021 12:11 Ответить
Не знал...Не курю, потому удивлен существованием этой проблемы. Не технологии, не промышленность, а табачный акциз наполняет бюджет. Неудивительно, почему столько шума вокруг. До сих пор считал, что проблема надуманна. Похоже наше дело табак, да еще и контрабандный.
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18.01.2021 12:27 Ответить
Акциз - что бы меньше курили!
Значит нужно увеличивать.

Или акциз для того, что бы контрабандисты больше зарабатывали?
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18.01.2021 12:12 Ответить
По Кропивницькому вже працюють десятки капітально облаштованих кіосків де продають за 18-23гривні за пачку цілком пристойні цигарки. Чому я маю лаяти контробандистів , а не всі влади держави?
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18.01.2021 12:28 Ответить
Похоже...эти закони лоббируют, кто на рынке табаком и контрабандными сигаретами торгует без всяких акцизов
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18.01.2021 12:14 Ответить
Перешел пару месяцев назад на айкос. Однозначно лучше чем обычные сигареты, в айкосе нет горения, соответственно выделяется меньше смол. У меня улучшилось обоняние стала меньше отдышка, пропал утренний кашель. Нет вони сигарет. Да конечно лучше вообще не курить, но если сравнивать обычные сигареты и айкос, то лучше пусть будет айкос.
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18.01.2021 12:24 Ответить
Айкосы - в кожне село!
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18.01.2021 12:31 Ответить
Попробуйте бросить курить. Вы тогда ещё здоровее и богаче станете.
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18.01.2021 12:49 Ответить
Значит вместо 50 млн пачек сигарет произведут только 35? Какое горе. Курить меньше станут - меньше доходов от сигарет. А может вместо сигарет шото другое купят? Носки, к примеру, или на квартал95 накопят денег шоб сходить поржать над кловунами, а те заплатят налог в казну...
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18.01.2021 12:30 Ответить
31.12.20. в 23:55 выкурил последнюю сигарету. В этом году еще не курил. Акциз надо повышать сразу в 1000 раз.
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18.01.2021 13:20 Ответить
и на еду в 1000 раз повысить цену. адресно таким идиотам, как ты.
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18.01.2021 14:59 Ответить
Людям не дают, а отбирают. Надо видишь ли, надо бы посадить их, но кто же посадит? Попробуйте обложить синтетический никотин налогом, обосретесь. А пропилен гликоль с глицерином? Не получится да? Айкос задавил всю электронную конкуренцию своим фуфлом, которое стоит в разы дороже, конечно его нужно общипать так, что бы места было мало.
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18.01.2021 19:30 Ответить
 
 