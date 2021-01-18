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Ставки акцизу на тютюн для нагріву необхідно невідкладно переглянути, - Федерація роботодавців

Ставки акцизу на тютюн для нагріву необхідно невідкладно переглянути, - Федерація роботодавців

Федерація роботодавців неодноразово звертала увагу Уряду, парламенту на можливі негативні наслідки для економіки та державного бюджету від прийняття Закону України № 466, який отримав назву "закон про податковий терор".

Через різке підвищення ставки податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) на 320% з 1 січня цього року значно збільшилися ризики ненадходження запланованих доходів до державного бюджету.  Про це йдеться в повідомленні на сайті Федерації роботодавців України.

Прогнозовані наслідки таких необґрунтованих рішень парламенту не забарились - наприклад, третій найбільший платник податків в Україні – тютюнова компанія "Філіп Морріс" – змушена знизити плани викупу акцизних марок із запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів штук. Це означає зменшення сплати тютюнового акцизу, відповідно – доходів державного бюджету.

У грудні минулого року Верховна Рада не підтримала поправку про поступове підвищення ставки акцизу на ТВЕН через інформаційну активність у стінах парламенту народних депутатів, які просувають антитютюнові ініціативи, зокрема Лади Булах. При цьому 168 народних депутатів фракції "Слуга народу" підтримали згадану ініціативу про поступове підвищення акцизу на ТВЕН. Але цього виявилося виявилось недостатньо для прийняття компромісного, обґрунтованого рішення парламенту.

Підвищення акцизу на 320% - це "червоне світло" для інвесторів та удар по легальному ринку. Продукція, з якої сплачуються всі податки, стане неконкурентоспроможною внаслідок значного зростання ціни, її негайно замістить нелегальна з країн – сусідів, де до податків на ТВЕН практикують більш розумні підходи.

Федерація роботодавців (67) електронні сигарети (101)


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Топ коментарі
+6
наше счастье постоянно: дуй айкосы, ешь бананы!
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18.01.2021 12:03 Відповісти
+3
Гоню , два рази переганяю з відбором ... настоюю на дубі з чорносливом і виходить так що вашою бєхеревкой , тільки бутиля після моєї мить ...).
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18.01.2021 12:42 Відповісти
+2
Ставки акциза на табак для нагрева необходимо безотлагательно пересмотреть, - Федерация работодателей
Работодатели ето те кто на углах и в ночных клубах ету х***ню толкает?
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18.01.2021 12:06 Відповісти
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Бл@... кто-то еще сосёт эту х-йню...
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18.01.2021 12:01 Відповісти
А Вы думаете Мрии встречаются и дороги открываются после утренней пробежки?
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18.01.2021 12:06 Відповісти
курит тот, кому должны были представить корабельную сосну, по задумке, увидев ее он как раз должен был выкурить все айкосы )
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18.01.2021 13:30 Відповісти
Как сложно жить...
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18.01.2021 13:31 Відповісти
наше счастье постоянно: дуй айкосы, ешь бананы!
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18.01.2021 12:03 Відповісти
Я спочатку сердився на Гройсмана та правлячубільшістьу ВР , що в 2017 році на шляху до милоїЄвропи прийняла закон про тютюнові акцизи. А потім змирився... Курю лише конробанду та власноруч вирощений тютюн найкращих світових сортів,смакота. За минулий рік не купив жодної пачки з акцизними марками. Навіть порівнянніз часами Янучара виходить значна економія сімейного бюджету.
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18.01.2021 12:24 Відповісти
Гони самогон. Нахера куплять Бехеровку?
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18.01.2021 12:34 Відповісти
Гоню , два рази переганяю з відбором ... настоюю на дубі з чорносливом і виходить так що вашою бєхеревкой , тільки бутиля після моєї мить ...).
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18.01.2021 12:42 Відповісти
Ай, молодець!
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18.01.2021 12:57 Відповісти
Шановний пан Василь , та сама херня , посадив тютюн на городі .Зробив крапельний полив, зібрав , ферментував зі зволоженням своїм алко-продуктом , зробив тютюно-різку ,нарізав ... Накрутив справжніх сигар з красивих листів ...такі справи ))
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18.01.2021 12:47 Відповісти
Не зможе жодна украънська влада знищити розумний та працьовитий украънський народ.
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18.01.2021 13:02 Відповісти
І що, запаслися на весь рік сигарами?
Шось не віриться.
Та й ферментація - занадто довгий процес з підтриманням температури та вологості..
*********
А як Ви зробили тютюно-різку?
(думаю, якщо приспособити офісний шредер - вийде чи ні?)
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18.01.2021 13:04 Відповісти
Ні , шредер не варіант... тютюно-різку зробили токаря , схема в інрернеті . Тютюн посадив на 6 сотках власного городу. Вийшло понад 300 кущів під 2м висотою , благо що бабина хата пуста , там і сушив . Ферментував в сауні в 10 л бутилях з широким горлом при 45-50 град -1 тиждень ...Ну і далі по технології...Собі хватило б на довго ...а так продаю знайомим , так не ради наживи ...щоб не даром , дохід основний є...
Але головне , що продукт кінцевий якісний -схвалено проф-курцями...))).
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18.01.2021 13:37 Відповісти
От правильно. Те ж саме. Індонезійська віржинія краще.
А економія, якщо люльку, а не гільзи - то в 10 раз.
Ну, я особисто ще докупляю дорогий з кавендишем (Alsbo black).. Але його там вистачає на 2 кіло тютюну.
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18.01.2021 13:01 Відповісти
Ставки акциза на табак для нагрева необходимо безотлагательно пересмотреть, - Федерация работодателей
Работодатели ето те кто на углах и в ночных клубах ету х***ню толкает?
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18.01.2021 12:06 Відповісти
И те кто на остановках сигаретами торгует без кассовых аппаратов...
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18.01.2021 12:07 Відповісти
Мы докатились до того, что зависим от какого-то греб@ного айкоса?
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18.01.2021 12:07 Відповісти
Гребаный или нет, но табачка на втором месте после газа по наполнению бюджета.
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18.01.2021 12:11 Відповісти
Не знал...Не курю, потому удивлен существованием этой проблемы. Не технологии, не промышленность, а табачный акциз наполняет бюджет. Неудивительно, почему столько шума вокруг. До сих пор считал, что проблема надуманна. Похоже наше дело табак, да еще и контрабандный.
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18.01.2021 12:27 Відповісти
Акциз - что бы меньше курили!
Значит нужно увеличивать.

Или акциз для того, что бы контрабандисты больше зарабатывали?
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18.01.2021 12:12 Відповісти
По Кропивницькому вже працюють десятки капітально облаштованих кіосків де продають за 18-23гривні за пачку цілком пристойні цигарки. Чому я маю лаяти контробандистів , а не всі влади держави?
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18.01.2021 12:28 Відповісти
Похоже...эти закони лоббируют, кто на рынке табаком и контрабандными сигаретами торгует без всяких акцизов
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18.01.2021 12:14 Відповісти
Перешел пару месяцев назад на айкос. Однозначно лучше чем обычные сигареты, в айкосе нет горения, соответственно выделяется меньше смол. У меня улучшилось обоняние стала меньше отдышка, пропал утренний кашель. Нет вони сигарет. Да конечно лучше вообще не курить, но если сравнивать обычные сигареты и айкос, то лучше пусть будет айкос.
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18.01.2021 12:24 Відповісти
Айкосы - в кожне село!
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18.01.2021 12:31 Відповісти
Попробуйте бросить курить. Вы тогда ещё здоровее и богаче станете.
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18.01.2021 12:49 Відповісти
Значит вместо 50 млн пачек сигарет произведут только 35? Какое горе. Курить меньше станут - меньше доходов от сигарет. А может вместо сигарет шото другое купят? Носки, к примеру, или на квартал95 накопят денег шоб сходить поржать над кловунами, а те заплатят налог в казну...
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18.01.2021 12:30 Відповісти
31.12.20. в 23:55 выкурил последнюю сигарету. В этом году еще не курил. Акциз надо повышать сразу в 1000 раз.
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18.01.2021 13:20 Відповісти
и на еду в 1000 раз повысить цену. адресно таким идиотам, как ты.
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18.01.2021 14:59 Відповісти
Людям не дают, а отбирают. Надо видишь ли, надо бы посадить их, но кто же посадит? Попробуйте обложить синтетический никотин налогом, обосретесь. А пропилен гликоль с глицерином? Не получится да? Айкос задавил всю электронную конкуренцию своим фуфлом, которое стоит в разы дороже, конечно его нужно общипать так, что бы места было мало.
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18.01.2021 19:30 Відповісти
 
 