Ставки акцизу на тютюн для нагріву необхідно невідкладно переглянути, - Федерація роботодавців

Федерація роботодавців неодноразово звертала увагу Уряду, парламенту на можливі негативні наслідки для економіки та державного бюджету від прийняття Закону України № 466, який отримав назву "закон про податковий терор".

Через різке підвищення ставки податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) на 320% з 1 січня цього року значно збільшилися ризики ненадходження запланованих доходів до державного бюджету. Про це йдеться в повідомленні на сайті Федерації роботодавців України.

Прогнозовані наслідки таких необґрунтованих рішень парламенту не забарились - наприклад, третій найбільший платник податків в Україні – тютюнова компанія "Філіп Морріс" – змушена знизити плани викупу акцизних марок із запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів штук. Це означає зменшення сплати тютюнового акцизу, відповідно – доходів державного бюджету.

У грудні минулого року Верховна Рада не підтримала поправку про поступове підвищення ставки акцизу на ТВЕН через інформаційну активність у стінах парламенту народних депутатів, які просувають антитютюнові ініціативи, зокрема Лади Булах. При цьому 168 народних депутатів фракції "Слуга народу" підтримали згадану ініціативу про поступове підвищення акцизу на ТВЕН. Але цього виявилося виявилось недостатньо для прийняття компромісного, обґрунтованого рішення парламенту.

Підвищення акцизу на 320% - це "червоне світло" для інвесторів та удар по легальному ринку. Продукція, з якої сплачуються всі податки, стане неконкурентоспроможною внаслідок значного зростання ціни, її негайно замістить нелегальна з країн – сусідів, де до податків на ТВЕН практикують більш розумні підходи.