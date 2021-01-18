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Суд оправдал догхантера Святогора

Суд оправдал догхантера Святогора

Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора. Его обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.

Соответствующее решение приняли сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 300 ККУ", - сказала судья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Скандально известного догхантера Святогора жестоко избили в Киеве. ФОТО

Судья пришла к выводу, что в его действиях нет состава уголовного преступления.

"Достаточно допустимых и надлежащих доказательств наличия в действиях Святогора состава данных уголовных правонарушений предоставленных стороной обвинения судом не установлено", - отметила судья.

Напомним, догхантера Святогора задержали 8 июня 2019 года. До того он был в розыске. Основанием для подозрений стали многочисленные интервью, где он рассказывал, что кормит ядом бездомных собак.

Автор: 

животные (937) суд (25158) юстиция (758) Святогор (12)


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Топ комментарии
+61
Лучше бы он судьями занимался...
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18.01.2021 14:17 Ответить
+40
Точно, у нас наши недоделанные судьи представляют для страны стратегическую опасность, а не бездомные зверушки
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18.01.2021 14:19 Ответить
+24
святогор - кондом сцикливий. Воно може чіпати лише тих, хто не взмозі дати відсіч.
А годувати ядом голодних безпритульних собак - це відвертий садизм. Хто він такий, щоб забирати життя беззахисної тварини?
Судячи з коментів, у нас суспільство ще дуже далеко від цивілізованого, де право на життя тварин поважають.
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18.01.2021 14:31 Ответить
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Страница 4 из 4
А я тобі повторюю- в Європі та США бродячих тварин ліквідують.
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18.01.2021 17:28 Ответить
Иди броди. Вас в США за террористов считают, веганы и точно считают.
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18.01.2021 15:58 Ответить
калашников ты руссский....КАПИТОЛИЯ УЖЕ РОССИЯ...я тебя поздравляю.
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18.01.2021 16:02 Ответить
Никогда не был и это фамилия турьского происхождения. Так что иди броди со своими собаками,сволочь.
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18.01.2021 17:06 Ответить
но ведь руссские---правильно---тюрьского происхождения...что тебе не понравилось???КАПИТОЛИЯ УЖЕ ТОЖЕ РУСССКАЯ....я тебя поздравила.
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18.01.2021 17:10 Ответить
Иди об стену убейся, додик. Если еще раз меня оскорбишь срусским, я буду тебя оскорблять самыми гнусными словами которые хотя бы немного описывают того, кем ты меня обозвал,понял, падаль?
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18.01.2021 17:17 Ответить
.я тебя не запомнила..Поэтому извини...я тебя не поняла и тебя не оскорбляла...Ты может просто немного заболел
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18.01.2021 17:39 Ответить
Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора. Его обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными. Источник: https://censor.net/ru/n3242437

Бажаю щоб з святогором сталося те саме що він роби з собаками
За собаками ідуть діти, потім дорослі, а там вже до рейдерства і опг рукою дотягнутись.
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18.01.2021 16:08 Ответить
Какие то странные надежды - собаки читать и писать не умеют и призывать к расправам над бездомными людьми не смогут никогда!
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18.01.2021 16:17 Ответить
Та отож, деякі люди гірщі за собак, бо собаки не мають ідеологію що знищивши всіх людей будуть щасливо жити.
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18.01.2021 16:24 Ответить
може ета картинка заставит тебя задуматься
Суд виправдав догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 6997
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18.01.2021 16:19 Ответить
З дубу впав?
Ти виклав фото породистої домашньої собаки недалекої від бойцівських порід, святогор сцяв до таких підходити
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18.01.2021 16:23 Ответить
если тебе отгрызет ногу породистая собака, бойцовской породы, тебе будет легче?
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18.01.2021 16:28 Ответить
Ти дебіл чи курси кінчав?
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18.01.2021 16:31 Ответить
не перетворюйся на москаля: тiльки мокша переходить на образи, коли закiнчуються аргументи
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18.01.2021 16:36 Ответить
Ну так українці на відміну від кацапів ******* все живе і ніколи проблеми вбивствами не вирішували. Кацапам притаманна жорстокість до всього живого бо вони https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html нащадки народів канібалів Андрофагів яких описав ще Геродот
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18.01.2021 16:50 Ответить
то, шо кацапы-потомки людоедов, андрофагов,я не заперечую
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18.01.2021 16:55 Ответить
Судя по его высерам, это психологическое. В детстве на него гавкнул цуцик, оно обделалось и с тех пор не любит собак.
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18.01.2021 16:36 Ответить
так же как и на KAPPERa наверно.
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18.01.2021 18:24 Ответить
тут только самосуд бить палками кастетами спалить машину и так далее..задуть пеной дверь и рот и все мордяку и по жопи накастылять
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18.01.2021 16:17 Ответить
а что делать с собакой, которая загрызла ребенка?
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18.01.2021 16:30 Ответить
Один случай на страну? Ну ок. А что делать с хозяином собаки, который собаку не дрессировал? Давайте судить пистолеты, которые стреляют и людей убивают. ))
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18.01.2021 16:57 Ответить
это случай...который требует вмешательства человека...СОБАКА ДОЛЖНА ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ...ее длжны усыпить...это на мой взгляд
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18.01.2021 17:02 Ответить
при чем тут двуногий зверь лечинка тугосеря
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18.01.2021 17:21 Ответить
А что делать с человеком который убил или покалечил ребенка?
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18.01.2021 21:09 Ответить
ИМХО: тоже самое,что и с собакой-усыпить
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18.01.2021 21:34 Ответить
Ти добазікаєшся , що самосуд буде по відношенню до зоошизи.
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19.01.2021 06:16 Ответить
Сколько мильчаковых на ветке. И эти ******** живут среди нормальных людей.
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18.01.2021 16:34 Ответить
на етой ветке обсуждаются только люди и собаки. а ты еще приплел и -москальных свиней
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18.01.2021 16:39 Ответить
Я сам решу , что тут обсуждается. Мнение существ, появившихся в результате инцеста, не учитывается.
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18.01.2021 16:47 Ответить
шо то тут кацапскими лаптями засмердило!
кацапы всегда стесняются своей триколорной тряпки и выходят из-под прокси под чужим флагом
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18.01.2021 16:52 Ответить
сам ты ******** , собака должна быть на поводке и в наморднике - везде , кроме дома ( квартиры ) , по нашей улице собак нет , то появятся , и исчезнут , аптека рядом ( она и спасает )
и никто не жалуется че собак нет
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18.01.2021 17:37 Ответить
ясно..что собака должна быть на поводке и внамордникке,,,,ЭТО ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ...НО УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК--ЭТО ЖЕСТОКОСТЬ И УБОЖЕСТВО...оно существует только в СССР
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18.01.2021 17:43 Ответить
себе домой забирай - всех и будет Ок
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18.01.2021 18:32 Ответить
В киевскую полицию обратился местный житель с заявлением об избиении бездомной собаки в подъезде дома, который находится на улице Бульварно-Кудрявская, 7б. Чтобы установить все обстоятельства правонарушения, на место происшествия отправили следственно-оперативную группа Шевченковского управления полиции.

"По прибытию по указанному адресу правоохранители выяснили, что неизвестный взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой с собакой мужчина избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу", - добавили правоохранители.
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18.01.2021 17:04 Ответить
Какая то странная любовь украинских судей к разного рода моральным уродам.
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18.01.2021 19:01 Ответить
возьмите его в партию слуг народа....
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18.01.2021 19:10 Ответить
Я бы тоже очень хотел встретить и пару рас оправдать этого ....
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18.01.2021 19:30 Ответить
Полтава, 2019р:
12 жовтня, близько 5-ї години ранку, до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що поблизу ставка на вулиці Лесі Українки зграя собак напала на жінку. Екіпаж патрульних на місці події почули стогін жінки та прохання про допомогу, а також гавкіт собак. Обстеживши прилеглу територію, в чагарниках охоронці порядку побачили жінку, тіло якої безжально шматувала зграя собак, чисельністю до 7 особин. Тварини вели себе дуже агресивно та почали нападати також на працівників поліції. Аби захистити життя потерпілої, відбити напад та відігнати розлючену зграю, інспекторам довелося застосувати сльозогінний газ.
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18.01.2021 22:02 Ответить
Стерилізуйте - не вбивайте ! Робіть так ,як у країнах Євросоюзу ! Притулки !
Благодійні фонди ! Тоді і нападів не буде !
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19.01.2021 00:00 Ответить
Посилання тут автоматично вирізаються, тому просто цитую, а бажаючі можуть загуглити інтернет-видання Полтавщина і переконатись що цитую правильно.
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18.01.2021 22:05 Ответить
13 жовтня, близько 7-ї ранку, у полтавській лікарні померла жінка, на яку напередодні напала зграя собак. Поліція та експерти встановлюватимуть, що саме стало причиною смерті: рани від укусів чи переохолодження. Про це «Полтавщині» повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Полтавській області.Нагадаємо, напад тварин стався зранку 12 жовтня. Близько 5-ї години поліцейські отримали повідомлення, що поблизу ставка на вулиці Лесі Українки зграя собак напала на жінку. Коли патрульні приїхали на місце, потерпіла лежала у чагарнику і її шматували близько 7 собак. Вони були настільки агресивні, що нападали також на поліцейських.Врятувати себе та жінку інспекторам вдалося після застосування сльозогінного газу. Далі вони викликали швидку і надали потерпілій домедичну допомогу.Жінку відвезли до лікарні. Потерпілою виявилася полтавка, 1994 року народження. Окрім сильних ран від укусів, лікарі діагностували у неї перехолодження. На жаль, врятувати її не змогли. На ранок наступного дня жінка померла.
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18.01.2021 22:07 Ответить
Звертайтесь до місцевих депутатів, яких обирали і вимагайте ГУМАННОГО вирішення питання !
Бо за агресію собак винні також і люди !
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19.01.2021 00:10 Ответить
сказали би зараз, що померла від короновірусу, або попередник винуватий...
а бездомні собачки добрі, ситі, муху не зобидять....
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19.01.2021 15:02 Ответить
Журналісти «Полтавщини» поспілкувалися з місцевими мешканцями. Люди розповіли, що це не перший випадок нападу зграї собак на перехожих на вулицях Олени Пчілки (колишня Луценка) та Лесі Українки.Зграя собак постійно нападає на місцевих мешканців та перехожихВалентина Гайдук розповіла, що 18 березня 2019 року ввечері на вулиці Олени Пчілки на неї напала зграя із 7 собак. Жінку сильно покусали - вона зверталася за допомогою до 1-ї міської лікарні Полтави. Там зафіксували звернення, видали довідку. Також Валентині Іванівні довелося робити щеплення протягом місяця.Крім того, жінка розповіла, що собаки нападали на її невістку та онука, а також його однокласника. Після нападу собак безпосередньо на Валентину Гайдук, невістка жінки телефонувала до поліції та повідомила про напад. Їм порадили придбати газові балончики та ними захищатися від тварин. Поліцейські тоді зауважили, що вони в цій ситуації нічим не можуть допомогти.Невістка Оксана Гайдук також підтвердила факт нападу зграї собак на неї. Жінку покусали влітку, але вона нікуди не зверталася. Адже коли вона телефонувала щодо нападу на свекруху, то їй порадили купити балончик. Після того, як зграя напала на Оксану, вона ходила на роботу з палкою, щоб мати змогу захистити себе.
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18.01.2021 22:09 Ответить
Замість такої довгої писанини - краще поклади собі у карман собачого або кошачого

корму . А завтра ,коли побачиш голодну тварину- покорми її.
Можливо і тебе хтось колись врятує . БУМЕРАНГ !!!
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19.01.2021 00:17 Ответить
Дебільна зоошиза, люди не мають ходити з їжою для тварин, при цьому люди мають право на безпечне середовище. Безпека людей значно важливіша за життя собак. Тільки хвора зоошиза вважає інакше.
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19.01.2021 06:26 Ответить
А звідки беруться бездомні собаки, розумнику? Тобто люди собак розводять, потім викидають їх на вулицю, а потім "мають право на безпечне середовище"? ))) То хто тут "зоошиза хвора", рідний? ))
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08.06.2021 23:18 Ответить
спасение утопающих...по тексту...хотілось би вам побажати мати завжди при собі ваш корм...
може залишитесь живою...хоча для чого?!
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19.01.2021 15:06 Ответить
Оксана Гайдук також зауважила, що коли зграя напала на неї, їй допоміг сторож, який працює на розташованому поруч підприємстві. Чоловік вийшов із вилами та розігнав собак.Також зграя нападала на сина та доньку Анни Білоусової. Ці випадки трапилися на вулиці Олени Пчілки. На доньку Анни собаки напали близько трьох років тому, а на сина - у травні цього року. Після нападу дівчинка досі заїкається.Жінка розповіла, що син повертався зі школи, його оточили собаки, почали гавкати та кусати. Хлопчику пощастило, адже у нього були джинси з підкладкою. Вони захистили ноги дитини. Тварини прокусили одяг, але на нозі у хлопчика залишилися лише синці від укусів. Його врятував чоловік, який вийшов із розташованого поруч будинку та розігнав тварин.Анна Білоусова пояснила, що коли собаки напали на її доньку, вона зверталася до зоозахисників. Жінка хотіла, щоб собак забрали у якісь притулки або на пункт перетримки. На деякий час тварини з вулиць зникли, але потім з'явилися знову.Усі потерпілі зауважили, що собаки, які нападають на людей, мешкають на дачних ділянках на перехресті вулиць Олени Пчілки та Лесі Українки, вони чіповані (тобто стерилізовані та щеплені). Власники дач приїздять рідко - в основному влітку. Вони щось вирощують на ділянках, а восени, зимою та навесні тварини залишаються самі. Їх ніхто не годує і ніхто за ними не доглядає, тому вони збираються у зграю та самі шукають їжу.
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18.01.2021 22:11 Ответить
Постраждалих дуже жаль. Треба розумно вирішувати це КРИЧУЩЕ питання !
Вибери час.Звернись до обранного тобою депутата.Нехай з місцевого бюджета виділяють
кошти на утримання притулків,ліків для таких тварин,на їх стерилізацію.
Та і в кожному місті є волонтери.
Всім буде краще.У всіх буде чиста карма.
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19.01.2021 00:28 Ответить
Ще в однієї постраждалої Галини Піпік ця ж зграя загризла собаку. Хатній улюбленець жінки проліз під огорожею на дачну ділянку і там на нього напали собаки. Власники не встигли нічого зробити - лише почули скавучання.- Десь у серпні ми випустили свого собаку побігати, а він забіг на дачні ділянки. Там його і розірвали ті собаки, - розповіла Галина Піпік.У 2017 році донька Галини також постраждала від цієї зграї. Жінка ввечері йшла з вулиці Лесі Українки на вулицю Олени Пчілки і собаки напали на неї. Вона побігла до районного відділу поліції, якій розташований поруч - кричала про допомогу, але звідти ніхто не вийшов. Потерпіла впала, а собаки кусали її за ноги. Жінку врятував автомобіль, який проїжджав поруч і світлом фар налякав тварин.Донька Галини Піпик зверталася до правоохоронців та писала звернення до поліції, але ніякої реакції не було. Галина також розповіла, що біля цих дачних ділянок зграя розірвала вівчарку, яка охороняла ділянку. Тварина була прив'язана і не змогла захиститися від нападу.
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18.01.2021 22:13 Ответить
ПОЧИТАЙТЕ польского поэта МАЛЬДЕЛЬШТАМА......Я живу под собою не чуя страны!!!!!!!!!!!!!!там есть все ответы навсе вопросы......СТАЯ СОБАК ТОЖЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СВОЙ ДОМ!!!!!как в Канаде...Тогда никтои ни на кого не будет нападать...ПРОСТО НАУЛ ТЕЛИГИ живут дегенераты и суки......что не дають жизни ни людяи ни собакам
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18.01.2021 22:38 Ответить
Йося був поляком? Може писав польською? Це був к@цапомовний єврей, але для невігласів з отари зоошизи, напевно, має значення лише місце народження.
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19.01.2021 06:32 Ответить
о...Народивсяв Польщ!-значить поляк....Розмовляе рос!йською----значить русский....ДУША---еврейська...ЯЗ ВАМИ ЗГОДНА----ЩО ПЕРЕВАЖУЕ ВСЕ МОВА...В!Н---русский поэт....ЖАЛЬ---ЩО НЕ УКРА!НСЬКИЙ...А особисто про вас---я нав!ть не хочу думати...що ви УКРА!НЕЦЬ...а вир!шуете питання життя тварин....ТАКИМ ВАРВАРСЬКИМ СПОСОБОМ....ненавиджу таких уродов..як! вбивають страшними муками тварин...НЕНАВИДЖУ....не ***** б!льше мен!.....слухати тебе не буду....ти тварюка.....якщоти один !з них...якщо --Н!...я вибачаюсь
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19.01.2021 09:00 Ответить
Не треба тут істерик. А ось до школи вам точно треба. Ви пишете з величезною кількістю дитячих помилок, втім, це типово для зоошизи. У вашій отарі майже усі невігласи, плюс психічно хворі люди, які не вміють контролювати власні емоції. Жалюгідне видовище.
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19.01.2021 09:10 Ответить
Ти подумай...що тоб! потр!бно...не хочу повторюватись----АЛЕ...ВИ СУКИ ---подив!ться..як вас вбивають власн! д!ти...! як вбиваете ви власних д!тей......А ТВАРИНАМ ТАКИМ ПОТРЫБЕН ПРИТУЛОК...! це е вир!шення вс!х проблем...ти просто вбивця.! тварин ! Д!ТЕЙ ! ЛЮДЕЙ
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19.01.2021 09:24 Ответить
Боже, ти геть хвора істота. Тобі реально треба лікарь, без жартів.
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19.01.2021 10:04 Ответить
Р!зниця м!ж УКРА!НОЮ ! КАНАДОЮ-----в КАНАД! СПОЧАТКУ ДУМАЮТЬ ПРО ТВАПРИН...А ПОТ!М ПРО ЛЮДЕЙ...ав УКРА!Н! навпаки...НАПЛОДИЛИ ВБИВЦЬ...тьху ти мен! ненависний
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19.01.2021 09:36 Ответить
Не бреши, зоошиза. У жодній країні життя тварин не ставлять вище за життя людей. І Канада доволі заможня країна, там є вільні ресурси, щоб подбати про тварин, а в Україні на людей не вистачає, тож пріоритети зрозумілі.
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19.01.2021 10:08 Ответить
Це все сумно і боляче читати.Але все залежить від нас,людей.
Ми можемо захистити і себе і тварин.Треба не лінитись,не відмахуватись
від проблеми.

Допоможи відкрити у своєму місті вет.притулок.
І напиши потім позитивний комент. І буде тобі легше на душі.

ГАРАНТУЮ.
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19.01.2021 00:42 Ответить
Прес-офіцер Нацполіції Полтавщини Поліна Ларіна розповіла, що наразі відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості (ст. 367 ККУ). Буде проводитися розслідування, яке має встановити винних у загибелі дівчини. Адже місцеві мешканці неодноразово зверталися зі скаргами на собак, які на них нападали.
Крім того, за словами Поліни Ларіної, влітку було звернення від жінки, у якої зграя собак покусала дитину. Також буде перевірятися й інша інформація щодо звернень громадян.
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18.01.2021 22:17 Ответить
Якщо ти дійсно не хочеш,щоб це продовжувалося - приклади зусилля

особисто, а не описуй десятки жахливих подій,а прийми участь у відкритті

притулків,стань опікуном,рятуй таким чином і людей і тварин !
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19.01.2021 00:50 Ответить
Ось дівчина, яку загризли милі песики, яких розвели зоошизофреники-собаколюби (прикриті місця, де вирвані шматки м'яса, вони її пожирали живцем):
Суд виправдав догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 7455
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18.01.2021 22:22 Ответить
ЖАХ ! Співчуваю...
Будь ласка, робіть те ,щоб не доводити собак до такого стану !
Без нищення,без отруєнь ! ГУМАННО ! Якщо їх стерилізувати ,то і народжуватися

буде менше. Так діють у Європейських цивілізованих країнах.
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19.01.2021 00:58 Ответить
правильно любить страну нужно издалека,
подонки вроде .... так и делают...
go to hell
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19.01.2021 15:10 Ответить
Які симпатяги, правда?Суд виправдав догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 4548
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18.01.2021 22:25 Ответить
А знаєте, що було далі?
Псів-людожерів спіймали, протримали 7 діб у притулку, і випустили на те саме місце!
А знаєте, яку компанію очернення проти загиблої розгорнули виродки-собаколюби Полтави? Одним словом якщо передати - то загибла САМА ВИННА, бо не несла з собою котлетку, щоб кинути песикам. А ще вона сама винна, бо ГАРНУ ЛЮДИНУ САБАКА НЕ ВКУСИТЬ. Та і мабуть була випивши, а зобачки не ******* алкоголь, тому правильно що її загризли, навіщо їй такій на світі жити... Такими коментарями засрано було усю місцеву пресу...
Чесно кажучи, я готовий власними руками задавити кожну падлу-собакозбоченця, який таку фігню заявляє, бо вони просто психічно хворе сектантське небезпечне для оточуючих кодло, разом з їх скаженими шавками, яких вони вигодовують на вулицях.
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18.01.2021 22:32 Ответить
ТЫ **** ЗАЧЕМ ВЫБРОСИЛ СОБАКУ НА УЛИЦУ....Поигрался и выбросил...та тебя убить мало
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18.01.2021 22:41 Ответить
у"бище
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19.01.2021 00:38 Ответить
схоже, ти геть не вкурюєш, в чому корінь проблеми, зато злоби, ненависті, бажання садистичної насолоди в тебе вистачить на сотню догхантерів. та виправдовуєш отого святогора в знущаннях над тваринами, бо сам такий же злобний садистичний гоблін.
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19.01.2021 00:46 Ответить
Повторюю.Тільки гуманно вирішувати.Без емоцій-з розумом .Розумію обидві сторони.
Але в нас,людей,більше можливостей ЦЕ зупинити.Якщо собака буде у притулку,буде

накормлена,здорова,не буде ПОБИТА - вона буде ДРУГОМ і ніколи тебе не зрадить.
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19.01.2021 01:07 Ответить
Даже если бы указанный Святогор кормил ядом детей этих судей, но адвокаты Святогора хорошо позолотили ручки судейским- они бы и тогда эту нелюдь оправдали.
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18.01.2021 23:23 Ответить
а судьи - кто???? позорище!!!
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19.01.2021 00:36 Ответить
Представників зоошизи треба прирівняти до терористів та діяти по відношенню до них відповідно. Міста мають бути безпечними для людей. Це аксіома.
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19.01.2021 06:46 Ответить
не бувае так...як ти пишеш...тому що рос!яни ! УКРА!НЦ!...---дик! папуаси...НЕ МОЖУТЬ СТВОРИТИ ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН...см!ховисько...*****..ПОЭТОМУ УВАС И ВОЙНА!!!!.....Ви рождены чтобы убивать...ВЫ дикие твари...Оно еще хочет иметь---БЕСПЕЧН! М!СТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ...смешная тварь
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19.01.2021 10:02 Ответить
уже 100 рок!в тоб! кошт!в не вистачае....! Н!КОЛИ В ТЕБЕ ВБИВЦ! НЕ ВИСТАЧИТЬ КОШТ!В...тому що ти УРОД ! ВБИВЦЯ...не писти дебил....СКОЛЬКО ЖИВОТНЫХ УБИЛ...шобты здох...ХАЙ БОГ ТЕБЯ НАКАЖЕТ И ТВОИХ ДЕТЕЙ...за муки ТЫСЯЧ ЖИВОТНЫХ...от рук таких живодеров КАК ТЫ....если я ошибаюсь..И ТЫ НЕ ЖИВОДЕР.....!!!!ПРОСТИ ТОГДА МЕНЯ
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19.01.2021 10:23 Ответить
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