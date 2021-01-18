Суд виправдав догхантера Святогора
Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора. Його звинувачували в закликах до розправи над бездомними тваринами.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Суд постановив визнати Святогора невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2 і 3 ст. 300 ККУ", - сказала суддя.
Суддя дійшла висновку, що в його діях немає складу кримінального злочину.
"Достатньо допустимих і належних доказів наявності в діях Святогора складу даних кримінальних правопорушень наданих стороною обвинувачення судом не встановлено", - зазначила суддя.
Нагадаємо, догхантера Святогора затримали 8 червня 2019 року. До того він був у розшуку. Підставою для підозр стали численні інтерв'ю, де він розповідав, що годує отрутою бездомних собак.
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Бажаю щоб з святогором сталося те саме що він роби з собаками
За собаками ідуть діти, потім дорослі, а там вже до рейдерства і опг рукою дотягнутись.
Ти виклав фото породистої домашньої собаки недалекої від бойцівських порід, святогор сцяв до таких підходити
кацапы всегда стесняются своей триколорной тряпки и выходят из-под прокси под чужим флагом
и никто не жалуется че собак нет
"По прибытию по указанному адресу правоохранители выяснили, что неизвестный взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой с собакой мужчина избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу", - добавили правоохранители.
12 жовтня, близько 5-ї години ранку, до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що поблизу ставка на вулиці Лесі Українки зграя собак напала на жінку. Екіпаж патрульних на місці події почули стогін жінки та прохання про допомогу, а також гавкіт собак. Обстеживши прилеглу територію, в чагарниках охоронці порядку побачили жінку, тіло якої безжально шматувала зграя собак, чисельністю до 7 особин. Тварини вели себе дуже агресивно та почали нападати також на працівників поліції. Аби захистити життя потерпілої, відбити напад та відігнати розлючену зграю, інспекторам довелося застосувати сльозогінний газ.
Благодійні фонди ! Тоді і нападів не буде !
Бо за агресію собак винні також і люди !
а бездомні собачки добрі, ситі, муху не зобидять....
корму . А завтра ,коли побачиш голодну тварину- покорми її.
Можливо і тебе хтось колись врятує . БУМЕРАНГ !!!
може залишитесь живою...хоча для чого?!
Вибери час.Звернись до обранного тобою депутата.Нехай з місцевого бюджета виділяють
кошти на утримання притулків,ліків для таких тварин,на їх стерилізацію.
Та і в кожному місті є волонтери.
Всім буде краще.У всіх буде чиста карма.
Ми можемо захистити і себе і тварин.Треба не лінитись,не відмахуватись
від проблеми.
Допоможи відкрити у своєму місті вет.притулок.
І напиши потім позитивний комент. І буде тобі легше на душі.
ГАРАНТУЮ.
Крім того, за словами Поліни Ларіної, влітку було звернення від жінки, у якої зграя собак покусала дитину. Також буде перевірятися й інша інформація щодо звернень громадян.
особисто, а не описуй десятки жахливих подій,а прийми участь у відкритті
притулків,стань опікуном,рятуй таким чином і людей і тварин !
Будь ласка, робіть те ,щоб не доводити собак до такого стану !
Без нищення,без отруєнь ! ГУМАННО ! Якщо їх стерилізувати ,то і народжуватися
буде менше. Так діють у Європейських цивілізованих країнах.
подонки вроде .... так и делают...
go to hell
Псів-людожерів спіймали, протримали 7 діб у притулку, і випустили на те саме місце!
А знаєте, яку компанію очернення проти загиблої розгорнули виродки-собаколюби Полтави? Одним словом якщо передати - то загибла САМА ВИННА, бо не несла з собою котлетку, щоб кинути песикам. А ще вона сама винна, бо ГАРНУ ЛЮДИНУ САБАКА НЕ ВКУСИТЬ. Та і мабуть була випивши, а зобачки не ******* алкоголь, тому правильно що її загризли, навіщо їй такій на світі жити... Такими коментарями засрано було усю місцеву пресу...
Чесно кажучи, я готовий власними руками задавити кожну падлу-собакозбоченця, який таку фігню заявляє, бо вони просто психічно хворе сектантське небезпечне для оточуючих кодло, разом з їх скаженими шавками, яких вони вигодовують на вулицях.
Але в нас,людей,більше можливостей ЦЕ зупинити.Якщо собака буде у притулку,буде
накормлена,здорова,не буде ПОБИТА - вона буде ДРУГОМ і ніколи тебе не зрадить.