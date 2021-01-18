Суд виправдав догхантера Святогора

Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора. Його звинувачували в закликах до розправи над бездомними тваринами.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Суд постановив визнати Святогора невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2 і 3 ст. 300 ККУ", - сказала суддя.

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Суддя дійшла висновку, що в його діях немає складу кримінального злочину.

"Достатньо допустимих і належних доказів наявності в діях Святогора складу даних кримінальних правопорушень наданих стороною обвинувачення судом не встановлено", - зазначила суддя.

Нагадаємо, догхантера Святогора затримали 8 червня 2019 року. До того він був у розшуку. Підставою для підозр стали численні інтерв'ю, де він розповідав, що годує отрутою бездомних собак.