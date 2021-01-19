Лотереи США разыгрывают более $1,5 млрд долларов, украинцы могут участвовать в тиражах (реклама)
Общая сумма джекпотов Мега Миллионов и Пауэрбол перевалила за $1,5 млрд.
Первая разыгрывает на этой неделе приз в $850 млн, а вторая в $730 млн. Билеты раскупаются не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире – на помощь иностранным игрокам пришел международный онлайн-сервис покупки лотерейных билетов theLotter.com.
Джекпоты приближаются к миллиарду
Приз в $850 млн – второй по величине в истории Mega Millions. Он увеличился на $100 млн с последнего тиража и, скорее всего, к моменту проведения следующего, вырастет ещё. Джекпот в $730 млн – четвертый в истории Powerball. Хотя до новых рекордов ($1,537 млрд и $1,568 млрд, соответственно) ещё не очень близко, такие огромные призы не встречались уже давно, и вызвали настоящий ажиотаж среди любителей лотерей. "Людям не хватало больших привлекательных джекпотов", прокомментировал ситуацию исполнительный директор Лотереи Техаса Гэри Гриф.
Как указано в пресс-релизе Mega Millions, в последнем тираже выигрышными оказались более 4,5 миллиона билетов, включая 8 побед во второй призовой категории. Учитывая, что шансы на выигрыш какого-либо приза лотереи начинаются от 1 к 37, можно подсчитать, что на розыгрыш было продано свыше 165 млн билетов.
Пресс-секретарь сервиса theLotter, Адриан Коореманс, отметил, что "учитывая возросший интерес, неудивительно, что все больше и больше людей играют онлайн на theLotter. До сих пор вы, вероятно, предполагали, что сможете играть в Mega Millions и Powerball, только приехав в Соединенные Штаты и лично купив лотерейные билеты, но все изменилось". Как сообщает сервис, миллионы игроков с различных стран мира уже заказали через него билеты на эти лотереи.
Как играть в Mega Millions и Powerball?
Обе популярные американские лотереи проводятся в формате 5+1 (5 основных номеров + 1 дополнительный), но их диапазоны угадывания немного различаются. В Мега Миллионах вам надо выбрать 5 чисел от 1 до 70 и номер шара "Mega Ball" от 1 до 25. В Пауэрболе вы отмечаете на вашем билете 5 номеров от 1 до 69 и номер "Powerball" от 1 до 26. В дополнение к джекпоту обе лотереи также предлагают второй приз в $1 млн, который будет вашим, если вы угадаете только 5 основных номеров. Отметим, что в отличие от первого приза, который делится поровну между всеми победившими билетами, каждый игрок, угадавший 5 основных номеров, получит $1 млн. В последнем тираже Пауэрбол таких счастливчиков было аж 13 (двое из них, воспользовавшись дополнительной игровой опцией – мультипликатором "Power Play" –, выиграли по $2 млн).
- Ближайший тираж Mega Millions состоится во вторник, 19 января.
- Следующий розыгрыш Powerball будет проведен в среду, 20 января.
Как купить официальные лотерейные билеты онлайн на theLotter?
- Откройте учетную запись на сайте theLotter.com;
- Выберите Mega Millions, Powerball, или обе игры из списка лотерей.
- Укажите, со сколькими полями вы хотите играть, и заполните ваши билеты, выбрав номера вручную или воспользовавшись случайными номерами, сгенерированными кнопкой "Авто-выбор".
- Подтвердите и оплатите ваш заказ.
- После этого вам останется лишь дождаться тиража, и проверить, сыграли ли ваши номера.
Цена билетов на theLotter немного выше, чем в официальных точках продажи. Это связано с сервисным сбором, из которого оплачиваются услуги агентов сервиса. Зато, когда вы выигрываете приз, он, вне зависимости от его размера, выплачивается вам полностью, без каких-либо комиссий со стороны сайта.
Как работает theLotter и есть ли среди его клиентов победители?
После получения вашего заказа представитель сервиса в США покупает от вашего имени официальный билет. Это полностью законно, и дает вам такое же право на призы, как и у любого американца, купившего билет собственноручно.
Когда вы играете на theLotter, вы можете быть совершенно спокойны. Сайт существует с 2002 года, и за это время выплатил призы более 6 миллионам клиентам. Они выигрывали как небольшие суммы, так и огромные призы, включая призы второй категории в Мега Миллионах и Пауэрболе, и даже джекпоты! Рекордный выигрыш принадлежит Ауре из Панамы, сорвавшей джекпот Лото Флориды в $30 млн.
Джекпоты могут быть выиграны уже на этой неделе!
Зачем играть за один огромный приз, когда у вас есть шанс выиграть сразу два? Удвойте ваши шансы, купив билеты на обе лотереи сразу, онлайн на сайте theLotter.com! Такие огромные джекпоты не вечны, и могут быть сорваны уже на этой неделе, так что не упустите ваш шанс! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.
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норм шутка зашла
Зачем рекламируете мошенников!!!! Вам это статуса явно не добавит.
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