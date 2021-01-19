Минэнерго ускорит отмежевание от энергосистем России и Беларуси, - Витренко

Украина должна срочно отсоединиться от энергосистемы России и Беларуси и присоединиться к энергосистеме ENTSO-E

Об этом сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина24".

"Импорт из Беларуси и РФ имеет политическое и геополитическое измерение. Этого не нужно допускать и нужно срочно отсоединяться от энергосистемы "Беларусь и Россия", присоединяться к европейской системе. Потому что действительно, когда мы присоединены к системе "Беларусь и РФ", мы всегда можем получить какую-то диверсию, когда, например, нужна электроэнергия, какие-то есть перетоки, оно не будет работать ", - сообщил и.о. министра. Он отметил, что по плану интеграции, уже в 2022 году энергосистема Украины должна перейти на работу в автономном режиме.

"То есть уже технической возможности не будет для импорта с Белоруссией и РФ. Я сейчас пытаюсь это ускорить. И как я говорил, мне кажется, что нужно было делать это раньше", - добавил и.о. министра.

Напомним, Украина взяла на себя обязательства интегрироваться в энергосистему ENTSO-E в 2023 году. 3 января 2021 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.