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Міненерго пришвидшить відмежування від енергосистем Росії і Білорусі, - Вітренко

Міненерго пришвидшить відмежування від енергосистем Росії і Білорусі, - Вітренко

Україна має терміново від’єднатися від енергосистеми Росії та Білорусі і приєднатися до енергосистеми ENTSO-E.

Про це повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна24".

"Імпорт з Білорусії і РФ має політичний і геополітичний вимір. Цього не потрібно допускати і потрібно терміново від’єднуватися від енергосистеми "Білорусь і Росія", приєднуватися до європейської системи. Тому що дійсно, коли ми приєднані до системи "Білорусь і РФ", ми завжди маємо очікувати якоїсь диверсії, коли, наприклад, потрібна електроенергія, якісь є перетоки, воно не буде працювати", - повідомив в.о. міністра. Він зазначив, що за планом  інтеграції, уже в 2022 році енергосистема України перейти на роботу в автономному режимі.

"Тобто вже технічної можливості не буде для імпорту з Білоруссю і РФ. Я зараз намагаюсь це пришвидшити. І як я казав, мені здається, що потрібно було робити це раніше", - додав в.о. міністра.

Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання інтегруватися до енергосистеми ENTSO-E у 2023 році. 3 січня 2021 Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Попередній імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку.

Автор: 

енергетика (2574) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+8
А как же пинчуки, ахметовы и коломойские с зеленскими? С чего они будут харчеваться?
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19.01.2021 13:23
+7
Просто син конотопської відьми транслює те, що рівно лягає на вуха наріду.
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19.01.2021 13:24
+4
А бабла будет сколько освоено на переходе на синхронизацию с ENTSO-E, даже тяжело себе представить. Тем более, когда 10 лет ничего не делалось, а когда до крайнего срока осталось два года, под штурмовщинку можно полбюджета страны распилить. (Это при том, что я тоже считаю, что от ОЕС надо уходить как можно скорее, но также я знаю, что у нас во властных кабинетах даже котята бесплатно не рождаются)
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19.01.2021 13:26
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А как же пинчуки, ахметовы и коломойские с зеленскими? С чего они будут харчеваться?
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19.01.2021 13:23 Відповісти
Просто син конотопської відьми транслює те, що рівно лягає на вуха наріду.
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19.01.2021 13:24 Відповісти
Ты ничего не перепутал? Руководит Нафтогазом Коболев (и, кстати, и сейчас руководит, не нашлось в команде клоуна лучшей кандидатуры, хоть Юлька из кожи вон лезла, чтобы его снять)
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19.01.2021 13:33 Відповісти
У зеленожопій команді нема нікого хоча б половини рівня Вітренка - одні трускавецькі йолопи. І не вина Пороха, що синок Вітренчихи зголосився працювати під началом кловуна.
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19.01.2021 13:43 Відповісти
Когда-то в далеком СССР в старом политехнике нас учили, что тем сильнее энергосистема, чем она больше!
По зеленому вытренко оказывается наоборот
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19.01.2021 14:10 Відповісти
Ахметов как раз неплохо зарабатывает на экспорте с Бурштынского энергоострова, который сейчас с ENTSO-E синхронизирован, в отличие от остальной страны.
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19.01.2021 13:27 Відповісти
Все що не робиться в нашій Неньці - все приносить нові статки патріотичним і не дуже українським олігархам.
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19.01.2021 13:43 Відповісти
Удивительно то, что это до сих пор кого-то удивляет.
"Солнце утром всходит на востоке и вечером садится на западе". (с) анекдот про сына программиста.
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19.01.2021 13:48 Відповісти
а от причина, банальна як двері в нужник...

На Белорусской АЭС произошло второе ЧП менее чем за месяц с момента запуска.
Белорусские СМИ сообщают о втором ЧП, произошедшем на белорусской АЭС, в результате которого пострадало здание с расположенным в нём ядерным реактором, в результате чего работу АЭС пришлось прекратить на неустановленный срок - реактор остался без охлаждения.
«По информации из организации тесно работающей с БелАЭС по вопросам безопасности при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное ЧП. Из-за неоткрытого клапана, при откачке жидкости в конце испытаний, был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора. Скорее всего произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии - его вместо этого пытаются починить. Таким образом мы имеем «горячий» реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения», - утверждают активисты. «Мы также получали из разных источников на протяжении сентября и октября 2020 года информацию косвенно подтверждающую факт аварии, как раз в тот период, когда происходил физический пуск и такой его этап как гидроиспытания, когда, по словам свидетелей происшедшего, и случилось данное ЧП», - заявляет БАК. Источники экоактивистов утверждают, что на системе охлаждения реактора первого энергоблока произошла «крупная авария» или ЧП, в результате чего требуется замена оборудования. Источники, не зависящие друг от друга, описывали ситуацию следующими словами: «клапан выгнуло», «емкость всосало», что подтверждает версию об имплозии бака системы аварийного охлаждения первого реактора, изложенную выше», - об этом сообщает белорусский информационный портал «AFN.by».
Белорусская сторона официально не комментирует произошедший инцидент, однако, ситуация на БелАЭС выглядит очень пугающей, особенно на фоне того, что это второе ЧП с момента запуска ядерного реактора и включения АЭС в энергетическую систему страны. По оценкам аналитиков, виной всему могла быть спешка белорусских властей запустить АЭС на фоне массовых протестов в стране, чтобы как-то отвлечь общество от существующих проблем.
«АЭС в Белоруссии следовало запустить в лучшем случае в середине будущего года. Очевидно, что из-за такой спешки, да и наверняка отсутствия опыта у белорусских специалистов, всё это и привело к серии ЧП, причём, последнее является очень серьёзным, так как перегретый реактор впоследствии будет весьма проблематично охладить», - подчёркивает аналитик
Судя по данным открытых мониторинговых ресурсов, уровень радиационного фона вблизи западной границы Белоруссии фактически неизменен, что на текущий момент свидетельствует об отсутствии опасности. - https://avia.pro/news/na-belorusskoy-aes-vtoraya-avariya-za-mesyac-ot-vzryva-postradalo-zdanie-reaktora
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19.01.2021 13:39 Відповісти
а может это вагнеровцЫ?
или все таки железо прохудилось, что-то не вериться!
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19.01.2021 14:12 Відповісти
Якраз для ахметова це добре. Адже ще збільшиться залежність України від його енергетичних компаній.
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19.01.2021 13:52 Відповісти
Це вже питання до Держдепу США....
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19.01.2021 14:24 Відповісти
Скорее к Минфину, финансовой разведке США и к ФБР. Впрочем вы правы, Держдеп тут ставит задачи.
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19.01.2021 16:11 Відповісти
за шмат сала не надает
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19.01.2021 13:32 Відповісти
Отримання електроенергії з Білорусі і є ознакою "розмежування" енергосистем, зрозуміло.
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19.01.2021 13:24 Відповісти
Если у нас энергосистема будет синхронизирована с ENTSO-E, никто не мешает продолжать импортировать электроэнергию из Беларуси. Для этого потребуется построить дорогостоящую, но вполне реализуемую так называемую "вставку постоянного тока". И все получат бабло, и все будут довольны. Это ортогональные сущности.
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19.01.2021 13:30 Відповісти
Згоден, але є питання: навіщо витрачати гроші на дорогостоящую, но вполне реализуемую так называемую "вставку постоянного тока", коли можна дати можливість запрацювати на повну потужність АЕС та іншим генераціям, а не тільки вугільним ТЕС?
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19.01.2021 13:34 Відповісти
А всё потому, что кацапы построили в Беларуси АЭС, которая совсем не нужна этой Беларуси. Строили её в надежде привязать к себе энергетически прибалтов. Но с прибалтами не сложилось, и теперь беларусская АЭС продает нам электроэнергию по бросовой цене. По той же самой политической причине - привязать нас к ним любой ценой. Даже если для этого нужно продавать электроэнергию по копейке за киловатт-час. Сорри, но это политический вопрос, а не экономический, чисто экономически у нас ни одна электростанция на сможет работать по таким ценам, это демпинг.
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19.01.2021 13:42 Відповісти
Згоден, тому що політика завжди є продовженням економіки і навпаки.
Саме тому потрібне політичне рішення, так?
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19.01.2021 13:47 Відповісти
Угу, только кто это политическое решение будет делать? Кукла, из жопы которой торчит рука Коломойского, и который как раз и заинтересован в импорте дешевой электроэнергии из Беларуси? Серьезно?
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19.01.2021 13:51 Відповісти
Какого хрена этот кацапский прихвостень вякать стал и лезть во все дырки?
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19.01.2021 13:25 Відповісти
не понял
Минэнерго ускорит отмежевание от энергосистем России и Беларуси, - Витренко - Цензор.НЕТ 2471
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19.01.2021 13:25 Відповісти
А бабла будет сколько освоено на переходе на синхронизацию с ENTSO-E, даже тяжело себе представить. Тем более, когда 10 лет ничего не делалось, а когда до крайнего срока осталось два года, под штурмовщинку можно полбюджета страны распилить. (Это при том, что я тоже считаю, что от ОЕС надо уходить как можно скорее, но также я знаю, что у нас во властных кабинетах даже котята бесплатно не рождаются)
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19.01.2021 13:26 Відповісти
Взагалі то, електромережі майже всі повністю уже в приватних руках олігархату, а не держави Україна.
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19.01.2021 13:31 Відповісти
Магистральные - как раз в руках государства. Там что-то украсть сложнее, да они и требуют постоянных капитальных вложений. Неинтересный актив, одним словом. Тем более, что и им можно управлять в своих интересах, просто прикупив кучку депутатов и министров. А одна бородатая бабушка даже купила себе президента.
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19.01.2021 13:36 Відповісти
я так понимаю нинешнее закупание электроэнергии в беларуси это наше начало присоединения к энергосистеме ENTSO-E?
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19.01.2021 13:31 Відповісти
Минэнерго ускорит отмежевание от энергосистем России и Беларуси, - Витренко - Цензор.НЕТ 6755
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19.01.2021 13:31 Відповісти
Та для ЗЕбобиков ..ля.... УСЁ МОЖНА ! ! ! Але прошу пам'ятати ... Карма - є карма...
Може ви й збережетися (ну якщо Растов літак прийме) -то ваші личинки(діти) одхелькають по повній...
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19.01.2021 13:48 Відповісти
НАМ НУЖНО ОТМЕЖЕВАНИЕ ОТ КОРРУПЦИОНЕРОВ....
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19.01.2021 13:59 Відповісти
Але ціни зростуть втричі, тому що Ілон Маск запускає ракету на Марс. Зе!,Б.
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19.01.2021 15:02 Відповісти
ну цены будут европейскими естественно.
покупка самой ЭЭ + передача по ENTSO-E.
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19.01.2021 18:22 Відповісти
А де,цікаво,цей чмошник був раніше?
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19.01.2021 16:30 Відповісти
 
 