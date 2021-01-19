Міненерго пришвидшить відмежування від енергосистем Росії і Білорусі, - Вітренко
Україна має терміново від’єднатися від енергосистеми Росії та Білорусі і приєднатися до енергосистеми ENTSO-E.
Про це повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна24".
"Імпорт з Білорусії і РФ має політичний і геополітичний вимір. Цього не потрібно допускати і потрібно терміново від’єднуватися від енергосистеми "Білорусь і Росія", приєднуватися до європейської системи. Тому що дійсно, коли ми приєднані до системи "Білорусь і РФ", ми завжди маємо очікувати якоїсь диверсії, коли, наприклад, потрібна електроенергія, якісь є перетоки, воно не буде працювати", - повідомив в.о. міністра. Він зазначив, що за планом інтеграції, уже в 2022 році енергосистема України перейти на роботу в автономному режимі.
"Тобто вже технічної можливості не буде для імпорту з Білоруссю і РФ. Я зараз намагаюсь це пришвидшити. І як я казав, мені здається, що потрібно було робити це раніше", - додав в.о. міністра.
Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання інтегруватися до енергосистеми ENTSO-E у 2023 році. 3 січня 2021 Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Попередній імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку.
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По зеленому вытренко оказывается наоборот
"Солнце утром всходит на востоке и вечером садится на западе". (с) анекдот про сына программиста.
На Белорусской АЭС произошло второе ЧП менее чем за месяц с момента запуска.
Белорусские СМИ сообщают о втором ЧП, произошедшем на белорусской АЭС, в результате которого пострадало здание с расположенным в нём ядерным реактором, в результате чего работу АЭС пришлось прекратить на неустановленный срок - реактор остался без охлаждения.
«По информации из организации тесно работающей с БелАЭС по вопросам безопасности при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное ЧП. Из-за неоткрытого клапана, при откачке жидкости в конце испытаний, был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора. Скорее всего произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии - его вместо этого пытаются починить. Таким образом мы имеем «горячий» реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения», - утверждают активисты. «Мы также получали из разных источников на протяжении сентября и октября 2020 года информацию косвенно подтверждающую факт аварии, как раз в тот период, когда происходил физический пуск и такой его этап как гидроиспытания, когда, по словам свидетелей происшедшего, и случилось данное ЧП», - заявляет БАК. Источники экоактивистов утверждают, что на системе охлаждения реактора первого энергоблока произошла «крупная авария» или ЧП, в результате чего требуется замена оборудования. Источники, не зависящие друг от друга, описывали ситуацию следующими словами: «клапан выгнуло», «емкость всосало», что подтверждает версию об имплозии бака системы аварийного охлаждения первого реактора, изложенную выше», - об этом сообщает белорусский информационный портал «AFN.by».
Белорусская сторона официально не комментирует произошедший инцидент, однако, ситуация на БелАЭС выглядит очень пугающей, особенно на фоне того, что это второе ЧП с момента запуска ядерного реактора и включения АЭС в энергетическую систему страны. По оценкам аналитиков, виной всему могла быть спешка белорусских властей запустить АЭС на фоне массовых протестов в стране, чтобы как-то отвлечь общество от существующих проблем.
«АЭС в Белоруссии следовало запустить в лучшем случае в середине будущего года. Очевидно, что из-за такой спешки, да и наверняка отсутствия опыта у белорусских специалистов, всё это и привело к серии ЧП, причём, последнее является очень серьёзным, так как перегретый реактор впоследствии будет весьма проблематично охладить», - подчёркивает аналитик
Судя по данным открытых мониторинговых ресурсов, уровень радиационного фона вблизи западной границы Белоруссии фактически неизменен, что на текущий момент свидетельствует об отсутствии опасности. - https://avia.pro/news/na-belorusskoy-aes-vtoraya-avariya-za-mesyac-ot-vzryva-postradalo-zdanie-reaktora
или все таки железо прохудилось, что-то не вериться!
Саме тому потрібне політичне рішення, так?
Може ви й збережетися (ну якщо Растов літак прийме) -то ваші личинки(діти) одхелькають по повній...
покупка самой ЭЭ + передача по ENTSO-E.