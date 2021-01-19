Міненерго пришвидшить відмежування від енергосистем Росії і Білорусі, - Вітренко

Україна має терміново від’єднатися від енергосистеми Росії та Білорусі і приєднатися до енергосистеми ENTSO-E.

Про це повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна24".

"Імпорт з Білорусії і РФ має політичний і геополітичний вимір. Цього не потрібно допускати і потрібно терміново від’єднуватися від енергосистеми "Білорусь і Росія", приєднуватися до європейської системи. Тому що дійсно, коли ми приєднані до системи "Білорусь і РФ", ми завжди маємо очікувати якоїсь диверсії, коли, наприклад, потрібна електроенергія, якісь є перетоки, воно не буде працювати", - повідомив в.о. міністра. Він зазначив, що за планом інтеграції, уже в 2022 році енергосистема України перейти на роботу в автономному режимі.

"Тобто вже технічної можливості не буде для імпорту з Білоруссю і РФ. Я зараз намагаюсь це пришвидшити. І як я казав, мені здається, що потрібно було робити це раніше", - додав в.о. міністра.

Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання інтегруватися до енергосистеми ENTSO-E у 2023 році. 3 січня 2021 Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Попередній імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку.