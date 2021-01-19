Поживанов раскритиковал законопроект министра Криклия о реформе общественного транспорта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил законопроект №4583 о реформировании системы общественных перевозок. Однако эксперты законопроект раскритиковали.

В частности сомнения в адекватности документа высказал народный депутат четырех созывов, бывший мэр Мариуполя Михаил Поживанов.

"Разбудите меня кто-то, потому что мне кажется, что я сплю. То есть лоббисты законопроекта вполне серьезно считают, что они могут создать конкурента для КП "Киевский метрополитен" и в столицу через систему ProZorro может зайти какая альтернативная подземка со своими вагонами? А потом, через 15 лет, так же уйдет с рынка, сдлжив вагоны в коробочку, как детские кубики? И тот же фокус можно прокрутить с троллейбусами и трамваями? " - отмечает Поживанов.

Также Поживанов предположил, что реформа в редакции МИУ может привести к повышению тарифов и ухудшению подвижного состава. "Если перевозчик возьмет в аренду бывший коммунальный маршрут и заломит неподъемную цену за проезд, это спровоцирует возмущение среди населения. Даже вдвое увеличенная стоимость проезда (было 8 грн, станет 16) больно ударит по кошелькам. Что тогда делать перевозчику? Устанавливать нерентабельные цены? Юзать старые машины без кондиционеров? Брать кредит под новые автобусы, повышать цены и гордо возить 1-2 пассажиров, прогорев под конец срока аренды? " - спрашивает эксперт. "Подозреваю, что у меня больше вопросов, чем у Криклия ответов. Об этом можно написать пост в фейсбуке. Надо только не витать в облаках, а спуститься на землю, где все еще продолжается необъявленная война между пассажирами и коммунальщиками", - резюмировал Поживанов.