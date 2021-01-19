Поживанов раскритиковал законопроект министра Криклия о реформе общественного транспорта
Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил законопроект №4583 о реформировании системы общественных перевозок. Однако эксперты законопроект раскритиковали.
В частности сомнения в адекватности документа высказал народный депутат четырех созывов, бывший мэр Мариуполя Михаил Поживанов.
"Разбудите меня кто-то, потому что мне кажется, что я сплю. То есть лоббисты законопроекта вполне серьезно считают, что они могут создать конкурента для КП "Киевский метрополитен" и в столицу через систему ProZorro может зайти какая альтернативная подземка со своими вагонами? А потом, через 15 лет, так же уйдет с рынка, сдлжив вагоны в коробочку, как детские кубики? И тот же фокус можно прокрутить с троллейбусами и трамваями? " - отмечает Поживанов.
Также Поживанов предположил, что реформа в редакции МИУ может привести к повышению тарифов и ухудшению подвижного состава. "Если перевозчик возьмет в аренду бывший коммунальный маршрут и заломит неподъемную цену за проезд, это спровоцирует возмущение среди населения. Даже вдвое увеличенная стоимость проезда (было 8 грн, станет 16) больно ударит по кошелькам. Что тогда делать перевозчику? Устанавливать нерентабельные цены? Юзать старые машины без кондиционеров? Брать кредит под новые автобусы, повышать цены и гордо возить 1-2 пассажиров, прогорев под конец срока аренды? " - спрашивает эксперт. "Подозреваю, что у меня больше вопросов, чем у Криклия ответов. Об этом можно написать пост в фейсбуке. Надо только не витать в облаках, а спуститься на землю, где все еще продолжается необъявленная война между пассажирами и коммунальщиками", - резюмировал Поживанов.
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Это Поживанов. В своё время он поссорился с губернатором Донецкой области Щербанем. Какой то мэшишко (пусть и не мелкого городишка) сумел убедить губернатора что на побережье Азовского моря должна продаваться водка только местного разлива. Типа донецкие здесь не стояли. Щербань рассмотрев приложенные аргументы дёрнул в Сумскую область. Поживанов в кабинете Тимошенко руководил Госрезервом. Без моего к нему отношению (кто я такая) мужик за базары отвечает.