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Поживанов розкритикував законопроєкт міністра Криклія про реформу громадського транспорту

Поживанов розкритикував законопроєкт міністра Криклія про реформу громадського транспорту

Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував законопроєкт №4583 щодо реформування системи громадських перевезень. Однак експерти законопроєкт розкритикували.

Зокрема сумніви щодо адекватності документа висловив народний депутат чотирьох скликань, колишній мер Маріуполя Михайло Поживанов.

"Розбудіть мене хтось, бо мені здається, що я сплю. Тобто лобісти законопроєкту цілком серйозно вважають, що вони можуть створити конкурента для КП "Київський метрополітен" і що до столиці через систему ProZorro може зайти якась альтернативна підземка зі своїми вагонами? А потім, через 15 років, так само піде з ринку, поскладавши вагони в коробочку, як дитячі кубики? І той самий фокус можна прокрутити з тролейбусами та трамваями?" – зазначає Поживанов.

Також Поживанов припустив, що реформа в редакції МІУ може призвести до підвищення тарифів і погіршення рухомого складу.

"Якщо перевізник візьме в оренду колишній комунальний маршрут і заломить непідйомну ціну за проїзд, це спровокує обурення серед населення. Навіть удвічі збільшена вартість проїзду (було 8 грн, стане 16) дуже вдарить по гаманцях. Що тоді робити перевізнику? Встановлювати нерентабельні ціни? Юзати старі машини без жодних кондиціонерів? Чи брати кредит під нові автобуси, підвищувати ціни та гордо возити 1-2 пасажирів, прогорівши під кінець терміну оренди?" – питає експерт.

"Підозрюю, що в мене більше запитань, аніж у Криклія відповідей. Про це також можна написати пост у фейсбуку. Треба тільки не витати у хмарах, а спуститися на землю, де все ще триває неоголошена війна між пасажирами та комунальниками", – резюмував Поживанов.

Автор: 

Поживанов (2) транспорт (1390) Мінінфраструктури (2060)


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Типу, от я я був при владі... Всі ви, і бувші і теперішні - лайно, можливо різних видів...
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19.01.2021 16:06 Відповісти
+++++ Всі ви, і бувші і теперішні - лайно,

Это Поживанов. В своё время он поссорился с губернатором Донецкой области Щербанем. Какой то мэшишко (пусть и не мелкого городишка) сумел убедить губернатора что на побережье Азовского моря должна продаваться водка только местного разлива. Типа донецкие здесь не стояли. Щербань рассмотрев приложенные аргументы дёрнул в Сумскую область. Поживанов в кабинете Тимошенко руководил Госрезервом. Без моего к нему отношению (кто я такая) мужик за базары отвечает.
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19.01.2021 16:44 Відповісти
Відколи це пристосуванець поживанов став експертом?
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19.01.2021 16:55 Відповісти
евреи молча завидуют хитрой морде поживана
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19.01.2021 18:35 Відповісти
ну да, а почему нет? Кормушкой делиться не хотите, да твари? Монополизм устроили, что хотим то и мутим... скоты!
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19.01.2021 22:15 Відповісти
 
 