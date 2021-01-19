Поживанов розкритикував законопроєкт міністра Криклія про реформу громадського транспорту

Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував законопроєкт №4583 щодо реформування системи громадських перевезень. Однак експерти законопроєкт розкритикували.

Зокрема сумніви щодо адекватності документа висловив народний депутат чотирьох скликань, колишній мер Маріуполя Михайло Поживанов.

"Розбудіть мене хтось, бо мені здається, що я сплю. Тобто лобісти законопроєкту цілком серйозно вважають, що вони можуть створити конкурента для КП "Київський метрополітен" і що до столиці через систему ProZorro може зайти якась альтернативна підземка зі своїми вагонами? А потім, через 15 років, так само піде з ринку, поскладавши вагони в коробочку, як дитячі кубики? І той самий фокус можна прокрутити з тролейбусами та трамваями?" – зазначає Поживанов.

Також Поживанов припустив, що реформа в редакції МІУ може призвести до підвищення тарифів і погіршення рухомого складу.

"Якщо перевізник візьме в оренду колишній комунальний маршрут і заломить непідйомну ціну за проїзд, це спровокує обурення серед населення. Навіть удвічі збільшена вартість проїзду (було 8 грн, стане 16) дуже вдарить по гаманцях. Що тоді робити перевізнику? Встановлювати нерентабельні ціни? Юзати старі машини без жодних кондиціонерів? Чи брати кредит під нові автобуси, підвищувати ціни та гордо возити 1-2 пасажирів, прогорівши під кінець терміну оренди?" – питає експерт.

"Підозрюю, що в мене більше запитань, аніж у Криклія відповідей. Про це також можна написати пост у фейсбуку. Треба тільки не витати у хмарах, а спуститися на землю, де все ще триває неоголошена війна між пасажирами та комунальниками", – резюмував Поживанов.