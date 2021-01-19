РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5001 посетитель онлайн
Новости
2 334 6

Нардеп Южанина поддержала возвращение к постепенному росту акциза на ТИЭНы

Нардеп Южанина поддержала возвращение к постепенному росту акциза на ТИЭНы

Народный депутат Украины Нина Южанина поддержала поэтапный постепенный рост акцизов - и в частности, на табачные изделия для электрического нагрева, а не резкие одномоментные увеличения акцизного налога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодня, учитывая переговоры табачных компаний с правительством Украины относительно постепенного роста ставок акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева, поддерживаю данную позицию и считаю, что поэтапный рост акцизного налога является единственным правильным решением как для государства, так и для бизнеса", – заявила Южанина.

При этом депутат напомнила, что с 1 января 2021 года вступили в силу нормы Закона Украины №466, которым введено резкое – сразу в 4,2 раза – повышение акцизов на ТИЭНы.

В то же время, как сообщали СМИ, уже усилились риски недовыполнения плана доходов госбюджета по акцизу на ТИЭНы. В частности, крупнейшая табачная компания Украины и третий крупнейший налогоплательщик в Украине компания "Филип Моррис Украина" предупредила об уменьшении количества ранее запланированных в январе 2021 г. до выкупа акцизных марок на ТИЭНы с 50 до 35 млн шт.

По подсчетам специалистов, разница в количестве выкупленных марок равна 312,75 млн грн недополученного акциза на ТИЭНЫ – только за январь 2021 года.

Также в точках продаж были зафиксированы первые случаи продажи контрабандных табачных изделий для электрического нагрева – из Китая.

Понимая риски для государственного бюджета, народный депутат считает, что Министерству финансов стоит инициировать пересмотр акцизных ставок на ТИЭНы.

"Учитывая, что поступления от этих подакцизных товаров предусмотрены в доходной части Государственного бюджета на 2021 год, считаю, что просмотр таких ставок должен осуществляться по представлению Министерства финансов Украины", – уверена народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Автор: 

акциз (385) налоги (3238) табак (302) Южанина (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шоб вы,блеать,задохнулись всем составом от своих айкосов...
паскуды зелёные...
показать весь комментарий
19.01.2021 17:37 Ответить
... вона сама справжня шекеладна блювотина ...
показать весь комментарий
19.01.2021 18:26 Ответить
Це шановна голова бюджетного комітету попереднього складу ВР. І вона особисто має чималі заслуги в переході мільйонів українців на самокрутки, а її податки на імпортні вживані машини просто викликали захоплення в українських водіїв. Жєлєзная лєді попередньої влади
показать весь комментарий
19.01.2021 18:43 Ответить
а які вона "зміни" протягувала до митного кодексу от вам наприклад ...митна вартість обраховується не на час оплати контракту а на час коли митна декларація з'являється на митниці ( ви купували товар по одному курсу а вам обраховують по іншому тоді коли товар з'явився на митниці інспектор вам розповість про те що у їх немає доступу до митних декларацій що є на любій митниці) такого ******** немає ніде у цивілізованому світи ... але https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_3-1/ Стаття 3-1. Особливості застосування валютних курсів 1. Для цілей здійснення митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, або дня здійснення митних формальностей, якщо вони здійснюються без подання митної декларації.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:55 Ответить
У нас пачка айкосов, как пачка сигарет стоит -- 6 ойриков.

Идея хорошая, только технически не доработанная -- ну и дорого...
показать весь комментарий
19.01.2021 17:47 Ответить
Южаниной все мало недавно с барыгой евробляхеров нагнули на 17 ярдов никто и не пикнул потому как диабетик отлично знал что алчность можно доить голимыми законами принятыми ВР ..Я могу поспорить что Законы Украины сомнительны как и например Закон от 16 января 2014 года ..А тут получается что если от налога не умирают - то можно его накинуть на лохов
показать весь комментарий
19.01.2021 18:22 Ответить
 
 