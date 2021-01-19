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Нардепка Южаніна підтримала повернення до поступового зростання акцизу на ТВЕНи

Нардепка Южаніна підтримала повернення до поступового зростання акцизу на ТВЕНи

Народна депутатка України Ніна Южаніна підтримала поетапне поступове зростання акцизів – і зокрема, на тютюнові вироби для електричного нагрівання, а не різкі одномоментні збільшення акцизного податку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На сьогодні, враховуючи переговори тютюнових компаній з урядом України щодо поступового зростання ставок акцизного податку на тютюнові вироби для електричного нагрівання, підтримую зазначену позицію та вважаю, що поетапне зростання акцизного податку є єдиним правильним рішенням як для держави, так і для бізнесу", – заявила Южаніна.

При цьому депутат нагадала, що з 1 січня 2021 року набули чинності норми Закону України №466, якими запроваджено різке – відразу в 4,2 рази – підвищення акцизів на ТВЕНи.

У той же час, як повідомляли ЗМІ, вже посилилися ризики недовиконання плану доходів держбюджету з акцизу на ТВЕНи. Зокрема, найбільша тютюнова компанія України і третій найбільший платник податків в Україні компанія "Філіп Морріс Україна" попередила про зменшення кількості раніше запланованих у січні 2021 р. до викупу акцизних марок на ТВЕНи з 50 до 35 млн шт.

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За підрахунками спеціалістів, різниця в кількості викуплених марок дорівнює 312,75 млн грн недоотриманого акцизу на ТВЕНи – лише за січень 2021 року.

Також у точках продаж було зафіксовано перші випадки продажу контрабандних тютюнових виробів для електричного нагрівання – з Китаю.

Розуміючи ризики для державного бюджету, народний депутат вважає, що Міністерству фінансів варто ініціювати перегляд акцизних ставок на ТВЕНи.

"Враховуючи, що находження від цих підакцизних товарів передбачені в дохідній частині Державного бюджету на 2021 рік, вважаю, що перегляд таких ставок повинен здійснюватись за поданням Міністерства фінансів України", – впевнена народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Ніна Южаніна.

Автор: 

акциз (436) податки (3807) тютюн (530) Южаніна (193)


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шоб вы,блеать,задохнулись всем составом от своих айкосов...
паскуды зелёные...
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19.01.2021 17:37 Відповісти
... вона сама справжня шекеладна блювотина ...
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19.01.2021 18:26 Відповісти
Це шановна голова бюджетного комітету попереднього складу ВР. І вона особисто має чималі заслуги в переході мільйонів українців на самокрутки, а її податки на імпортні вживані машини просто викликали захоплення в українських водіїв. Жєлєзная лєді попередньої влади
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19.01.2021 18:43 Відповісти
а які вона "зміни" протягувала до митного кодексу от вам наприклад ...митна вартість обраховується не на час оплати контракту а на час коли митна декларація з'являється на митниці ( ви купували товар по одному курсу а вам обраховують по іншому тоді коли товар з'явився на митниці інспектор вам розповість про те що у їх немає доступу до митних декларацій що є на любій митниці) такого ******** немає ніде у цивілізованому світи ... але https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_3-1/ Стаття 3-1. Особливості застосування валютних курсів 1. Для цілей здійснення митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, або дня здійснення митних формальностей, якщо вони здійснюються без подання митної декларації.
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19.01.2021 19:55 Відповісти
У нас пачка айкосов, как пачка сигарет стоит -- 6 ойриков.

Идея хорошая, только технически не доработанная -- ну и дорого...
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19.01.2021 17:47 Відповісти
Южаниной все мало недавно с барыгой евробляхеров нагнули на 17 ярдов никто и не пикнул потому как диабетик отлично знал что алчность можно доить голимыми законами принятыми ВР ..Я могу поспорить что Законы Украины сомнительны как и например Закон от 16 января 2014 года ..А тут получается что если от налога не умирают - то можно его накинуть на лохов
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19.01.2021 18:22 Відповісти
 
 