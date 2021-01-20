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Новости
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В "Укразализныце" объяснили, почему не будут увеличивать нынешние тарифы для грузоперевозчиков

В

Конкуренция должна определить приемлемые условия для заказчиков грузоперевозок.

В интервью для бизнес-издания Hubs директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая прокомментировал обвинения в адрес Укрзалізниці в демпинге рынка. "Критиковать нас за то, что мы быстрее, качественней и дешевле оказываем услуги равносильно попыткам идти против экономики страны", - считает представитель государственной компании.

"Завышая стоимость вагонов, мы, конечно, обеспечили бы больше дохода на вагонную составляющую за счет производственников, но больше грузоперевозок для нас эта инициатива не даст, - заявил Эзугбая - Мы работаем в традиционной отрасли, где все зависит от цены услуги. Чем выше стоимость связки "вагон+локомотив+инфраструктура", тем ниже конкурентоспособность УЗ".

По его словам, международный опыт показывает, что именно конкуренция должна определить приемлемые условия для заказчиков грузоперевозок.

Представитель государственной компании так же подчеркнул, что минимальная ставка за использование вагонов будет утверждаться решением правления УЗ, а методика ценообразования будет зависеть от процента утилизации вагонов. В зависимости от процента утилизации фактическая ставка будет либо повышаться, либо уменьшаться.

До 2020 года для преодоления искусственно созданного дефицита на рынке грузоперевозок УЗ была вынуждена увеличивать стоимость аренды железнодорожных вагонов. А это ухудшало позиции компании на рынке перевозчиков. Из-за роста цен в 2019 году операторы привлекали новые и арендованные вагоны парка, что привело к увеличению собственного парка УЗ на 16% полувагонов и 99% зерновозов. Появился излишек, который и повлиял на формирование цен и заметно ухудшил позиции компании на рынке. К этому добавилось плохое техническое состояние вагонов. Тем самым Укрзалізниця потеряла значительную часть трафика.

"Сейчас мы поднимаем участковую скорость, соответственно растет оборот вагонов. Для рынка это хорошая новость, ведь цена за погрузку начисляется ежесуточно и повагонно, а при большей скорости эти показатели ниже," - пояснил И. Эзугбая.

Автор: 

перевозки (519) Эзугбая Ираклий (5)


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Топ комментарии
+3
пусть меня отправляют в спам, но уже нет сил, данный форум - чисто свинарник, одни порохососы, вторые зебилоиды, нормальных людей здесь не осталось, Бутусов не журналист, а чмо, отправляюсь в свободную гавань без всего этого дерьма.
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20.01.2021 15:34
+2
"Укрзалізниця" с марта начнет повышать цены на железнодорожные билеты

А все для чего, а для того шоб сереже лещинке платить зарплату
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20.01.2021 15:09
+2
Ахметке с беней и ко поднимать тарифы ни в коем случае! Лучше пассажирам на 20% за проезд в скотовозах.
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20.01.2021 15:22
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Правила форума Совет форумчан
"Укрзалізниця" с марта начнет повышать цены на железнодорожные билеты

А все для чего, а для того шоб сереже лещинке платить зарплату
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20.01.2021 15:09 Ответить
Якщо відмова від підвищення цін на вантажні перевезення Укрзалізниці не дасть приросту доходів більше ніж на 20 млрд. грн, то потрібно звільняти менеджмент Укрзалізниці як невдалий і піднімати ціни в 3,5 рази. Сьогодні вантажні перевезення Укрзалізниці в 3-10 разів дешевші ніж в Польщі або в Німеччині. Коли поляк Бальчун підняв вантажний тариф на 15%, це дало миттєвий ефект у вигляді 20 млрд. грн додаткових надходжень від вантажних перевезень. А тут у нас починаються якісь гнилі ігри на тарифах і замість підвищення тарифів до середньоєвропейских ми починаємо загравати з олігархами!
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20.01.2021 15:58 Ответить
А може Зіброва поставити керівником УЗ? Я думаю гірше точно не буде
В "Укрзалізниці" пояснили, чому не збільшуватимуть нинішні тарифи для вантажоперевізників - Цензор.НЕТ 8129
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20.01.2021 16:02 Ответить
канешно не будут и так зарплата 685 тыщ в месяц! сами писали епта
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20.01.2021 15:13 Ответить
Так Лещенко вдалбливает шо это кабмин устанавливает тарифы!
Что за бред получается? Или руда это не груз?

Выше ржуну: у Лещенко 160к. з\п и отдает часть на бл-сть(ну, так говорит)
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20.01.2021 15:14 Ответить
Завысить сейчас стоимость грузоперевозок- вызвать ещё один кризис в стране. Хоть здесь у Зализныци хватило ума-розума.
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20.01.2021 15:18 Ответить
Ахметке с беней и ко поднимать тарифы ни в коем случае! Лучше пассажирам на 20% за проезд в скотовозах.
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20.01.2021 15:22 Ответить
Бо це Беня щось возить ?
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20.01.2021 15:28 Ответить


В "Укрзалізниці" пояснили, чому не збільшуватимуть нинішні тарифи для вантажоперевізників - Цензор.НЕТ 3224
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20.01.2021 15:32 Ответить
пусть меня отправляют в спам, но уже нет сил, данный форум - чисто свинарник, одни порохососы, вторые зебилоиды, нормальных людей здесь не осталось, Бутусов не журналист, а чмо, отправляюсь в свободную гавань без всего этого дерьма.
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20.01.2021 15:34 Ответить
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20.01.2021 15:39 Ответить
100% обычных людей нет, раньше было интересно читать комментарии и обсуждать, а теперь нет.

Самое главное, и их начальству пользы нет, потому что никто это уже не читает и не воспринимает.
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20.01.2021 16:18 Ответить
Вы заметили, что когда выпускается какая нибудь новость, то все делятся на два лагеря вне зависимости о чем новость?
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20.01.2021 16:25 Ответить
Ну, наверное люди вне зависимости о чем новость будут всегда делиться на лагеря, так как мы мыслим по разному. Просто пишут они все одно и то же, одни и те же картинки одни и те же мыслы в зависимости от политики партии.
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20.01.2021 16:48 Ответить
Бо за все заплатить як завжди народ. Так зручніше.
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20.01.2021 15:34 Ответить
"В "Укразализныце" объяснили, почему не будут увеличивать нынешние тарифы для грузоперевозчиков" - не будут увеличивать нынешние тарифы для грузоперевозчиков чтобы олигархи не пострадали, а чтобы не уменьшились доходы увеличат стоимость билетов для украинцев.
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20.01.2021 15:35 Ответить
Ну конечно не будут. Если у власти шестерка Лохметова и Бабломойского.
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20.01.2021 15:39 Ответить
Не можна засмучувати рината леонідовича.
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20.01.2021 15:43 Ответить
погнившие дырявые полувагоны времен совдепии и время об времени загорающиеся тепловозы при очень не маленьких зарплатах топ менеджерах УЗ. Эхвективное руководство.
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20.01.2021 16:18 Ответить
 
 