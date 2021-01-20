В "Укразализныце" объяснили, почему не будут увеличивать нынешние тарифы для грузоперевозчиков

Конкуренция должна определить приемлемые условия для заказчиков грузоперевозок.

В интервью для бизнес-издания Hubs директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая прокомментировал обвинения в адрес Укрзалізниці в демпинге рынка. "Критиковать нас за то, что мы быстрее, качественней и дешевле оказываем услуги равносильно попыткам идти против экономики страны", - считает представитель государственной компании.

"Завышая стоимость вагонов, мы, конечно, обеспечили бы больше дохода на вагонную составляющую за счет производственников, но больше грузоперевозок для нас эта инициатива не даст, - заявил Эзугбая - Мы работаем в традиционной отрасли, где все зависит от цены услуги. Чем выше стоимость связки "вагон+локомотив+инфраструктура", тем ниже конкурентоспособность УЗ".

По его словам, международный опыт показывает, что именно конкуренция должна определить приемлемые условия для заказчиков грузоперевозок.

Представитель государственной компании так же подчеркнул, что минимальная ставка за использование вагонов будет утверждаться решением правления УЗ, а методика ценообразования будет зависеть от процента утилизации вагонов. В зависимости от процента утилизации фактическая ставка будет либо повышаться, либо уменьшаться.

До 2020 года для преодоления искусственно созданного дефицита на рынке грузоперевозок УЗ была вынуждена увеличивать стоимость аренды железнодорожных вагонов. А это ухудшало позиции компании на рынке перевозчиков. Из-за роста цен в 2019 году операторы привлекали новые и арендованные вагоны парка, что привело к увеличению собственного парка УЗ на 16% полувагонов и 99% зерновозов. Появился излишек, который и повлиял на формирование цен и заметно ухудшил позиции компании на рынке. К этому добавилось плохое техническое состояние вагонов. Тем самым Укрзалізниця потеряла значительную часть трафика.

"Сейчас мы поднимаем участковую скорость, соответственно растет оборот вагонов. Для рынка это хорошая новость, ведь цена за погрузку начисляется ежесуточно и повагонно, а при большей скорости эти показатели ниже," - пояснил И. Эзугбая.