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Новини
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В "Укрзалізниці" пояснили, чому не збільшуватимуть нинішні тарифи для вантажоперевізників

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Конкуренція має визначити прийнятні умови для замовників вантажоперевезень.

В інтерв'ю для бізнес-видання Hubs директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая прокоментував звинувачення на адресу "Укрзалізниці" в демпінгу ринку. "Критикувати нас за те, що ми швидше, якісніше і дешевше надаємо послуги все рівно, що йти проти економіки країни", - вважає представник державної компанії.

"Завищуючи вартість вагонів, ми, звичайно, забезпечили б більше доходу на вагонну складову за рахунок виробничників, але більше вантажоперевезень для нас ця ініціатива не дасть, - заявив Езугбая. - Ми працюємо в традиційній галузі, де все залежить від ціни послуги. Чим вище вартість зв'язки "вагон + локомотив + інфраструктура", тим нижче конкурентоспроможність УЗ ".

За його словами, міжнародний досвід свідчить, що саме конкуренція має визначити прийнятні умови для замовників вантажоперевезень.

Представник державної компанії так само підкреслив, що мінімальна ставка за використання вагонів буде затверджуватися рішенням правління УЗ, а методика ціноутворення буде залежати від відсотку утилізації вагонів. Залежно від відсотку утилізації ставка буде або підвищуватися або зменшуватися.

До 2020 року для подолання штучно створеного дефіциту на ринку вантажоперевезень УЗ була змушена збільшувати вартість оренди залізничних вагонів. А це погіршувало позиції компанії на ринку перевізників. Через зростання цін в 2019 році оператори залучали нові і орендовані вагони, що призвело до збільшення власного парку УЗ на 16% піввагонів і 99% зерновозів. З'явився надлишок, який і вплинув на формування цін і помітно погіршив позиції компанії на ринку. До цього додався ще й поганий технічний стан вагонів. Тим самим "Укрзалізниця" втратила значну частину трафіку.

"Зараз ми піднімаємо дільничну швидкість, відповідно зростає обіг вагонів. Для ринку це хороша новина, адже ціна за навантаження нараховується щодоби і на кожний вагон, а за більшої швидкості ці показники нижчі", - пояснив І. Езугбая.

Автор: 

перевезення (1004) Езугбая Іраклі (5)


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Топ коментарі
+3
пусть меня отправляют в спам, но уже нет сил, данный форум - чисто свинарник, одни порохососы, вторые зебилоиды, нормальных людей здесь не осталось, Бутусов не журналист, а чмо, отправляюсь в свободную гавань без всего этого дерьма.
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20.01.2021 15:34
+2
"Укрзалізниця" с марта начнет повышать цены на железнодорожные билеты

А все для чего, а для того шоб сереже лещинке платить зарплату
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20.01.2021 15:09
+2
Ахметке с беней и ко поднимать тарифы ни в коем случае! Лучше пассажирам на 20% за проезд в скотовозах.
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20.01.2021 15:22
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"Укрзалізниця" с марта начнет повышать цены на железнодорожные билеты

А все для чего, а для того шоб сереже лещинке платить зарплату
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20.01.2021 15:09 Відповісти
Якщо відмова від підвищення цін на вантажні перевезення Укрзалізниці не дасть приросту доходів більше ніж на 20 млрд. грн, то потрібно звільняти менеджмент Укрзалізниці як невдалий і піднімати ціни в 3,5 рази. Сьогодні вантажні перевезення Укрзалізниці в 3-10 разів дешевші ніж в Польщі або в Німеччині. Коли поляк Бальчун підняв вантажний тариф на 15%, це дало миттєвий ефект у вигляді 20 млрд. грн додаткових надходжень від вантажних перевезень. А тут у нас починаються якісь гнилі ігри на тарифах і замість підвищення тарифів до середньоєвропейских ми починаємо загравати з олігархами!
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20.01.2021 15:58 Відповісти
А може Зіброва поставити керівником УЗ? Я думаю гірше точно не буде
В "Укрзалізниці" пояснили, чому не збільшуватимуть нинішні тарифи для вантажоперевізників - Цензор.НЕТ 8129
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20.01.2021 16:02 Відповісти
канешно не будут и так зарплата 685 тыщ в месяц! сами писали епта
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20.01.2021 15:13 Відповісти
Так Лещенко вдалбливает шо это кабмин устанавливает тарифы!
Что за бред получается? Или руда это не груз?

Выше ржуну: у Лещенко 160к. з\п и отдает часть на бл-сть(ну, так говорит)
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20.01.2021 15:14 Відповісти
Завысить сейчас стоимость грузоперевозок- вызвать ещё один кризис в стране. Хоть здесь у Зализныци хватило ума-розума.
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20.01.2021 15:18 Відповісти
Ахметке с беней и ко поднимать тарифы ни в коем случае! Лучше пассажирам на 20% за проезд в скотовозах.
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20.01.2021 15:22 Відповісти
Бо це Беня щось возить ?
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20.01.2021 15:28 Відповісти


В "Укрзалізниці" пояснили, чому не збільшуватимуть нинішні тарифи для вантажоперевізників - Цензор.НЕТ 3224
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20.01.2021 15:32 Відповісти
пусть меня отправляют в спам, но уже нет сил, данный форум - чисто свинарник, одни порохососы, вторые зебилоиды, нормальных людей здесь не осталось, Бутусов не журналист, а чмо, отправляюсь в свободную гавань без всего этого дерьма.
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20.01.2021 15:34 Відповісти
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20.01.2021 15:39 Відповісти
100% обычных людей нет, раньше было интересно читать комментарии и обсуждать, а теперь нет.

Самое главное, и их начальству пользы нет, потому что никто это уже не читает и не воспринимает.
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20.01.2021 16:18 Відповісти
Вы заметили, что когда выпускается какая нибудь новость, то все делятся на два лагеря вне зависимости о чем новость?
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20.01.2021 16:25 Відповісти
Ну, наверное люди вне зависимости о чем новость будут всегда делиться на лагеря, так как мы мыслим по разному. Просто пишут они все одно и то же, одни и те же картинки одни и те же мыслы в зависимости от политики партии.
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20.01.2021 16:48 Відповісти
Бо за все заплатить як завжди народ. Так зручніше.
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20.01.2021 15:34 Відповісти
"В "Укразализныце" объяснили, почему не будут увеличивать нынешние тарифы для грузоперевозчиков" - не будут увеличивать нынешние тарифы для грузоперевозчиков чтобы олигархи не пострадали, а чтобы не уменьшились доходы увеличат стоимость билетов для украинцев.
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20.01.2021 15:35 Відповісти
Ну конечно не будут. Если у власти шестерка Лохметова и Бабломойского.
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20.01.2021 15:39 Відповісти
Не можна засмучувати рината леонідовича.
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20.01.2021 15:43 Відповісти
погнившие дырявые полувагоны времен совдепии и время об времени загорающиеся тепловозы при очень не маленьких зарплатах топ менеджерах УЗ. Эхвективное руководство.
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20.01.2021 16:18 Відповісти
 
 