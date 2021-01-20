В "Укрзалізниці" пояснили, чому не збільшуватимуть нинішні тарифи для вантажоперевізників

Конкуренція має визначити прийнятні умови для замовників вантажоперевезень.

В інтерв'ю для бізнес-видання Hubs директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая прокоментував звинувачення на адресу "Укрзалізниці" в демпінгу ринку. "Критикувати нас за те, що ми швидше, якісніше і дешевше надаємо послуги все рівно, що йти проти економіки країни", - вважає представник державної компанії.

"Завищуючи вартість вагонів, ми, звичайно, забезпечили б більше доходу на вагонну складову за рахунок виробничників, але більше вантажоперевезень для нас ця ініціатива не дасть, - заявив Езугбая. - Ми працюємо в традиційній галузі, де все залежить від ціни послуги. Чим вище вартість зв'язки "вагон + локомотив + інфраструктура", тим нижче конкурентоспроможність УЗ ".

За його словами, міжнародний досвід свідчить, що саме конкуренція має визначити прийнятні умови для замовників вантажоперевезень.

Представник державної компанії так само підкреслив, що мінімальна ставка за використання вагонів буде затверджуватися рішенням правління УЗ, а методика ціноутворення буде залежати від відсотку утилізації вагонів. Залежно від відсотку утилізації ставка буде або підвищуватися або зменшуватися.

До 2020 року для подолання штучно створеного дефіциту на ринку вантажоперевезень УЗ була змушена збільшувати вартість оренди залізничних вагонів. А це погіршувало позиції компанії на ринку перевізників. Через зростання цін в 2019 році оператори залучали нові і орендовані вагони, що призвело до збільшення власного парку УЗ на 16% піввагонів і 99% зерновозів. З'явився надлишок, який і вплинув на формування цін і помітно погіршив позиції компанії на ринку. До цього додався ще й поганий технічний стан вагонів. Тим самим "Укрзалізниця" втратила значну частину трафіку.

"Зараз ми піднімаємо дільничну швидкість, відповідно зростає обіг вагонів. Для ринку це хороша новина, адже ціна за навантаження нараховується щодоби і на кожний вагон, а за більшої швидкості ці показники нижчі", - пояснив І. Езугбая.