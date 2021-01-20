Россияне заявили об убийстве в Чечне "боевиков из Украины"
Российские силовики провели так называемую "антитеррористическую операцию", в результате которой был убит "последний амир Чечни" Аслан Бютукаев и 5 человек, входившие в его группу.
Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".
В сообщении о проведенной сегодня операции нет упоминания о гражданах Украины. Но при этом указано, что операции против Бютукаева и его единомышленников проводились и в прошлом году, и во время них были убиты украинцы.
"В течение прошлого года ... в ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины", - сказано в сообщении Антитеррористического комитета РФ.
Там также заявляют, что Бютукаев возглавлял разные группы сторонников независимости Чечни после убийства Доку Умарова.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что Бютукаев и его единомышленники были последними в регионе, кто числился в розыске за террористическую деятельность.
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Терміново потрібно сповістити Леся Подерев'янського, хай поправить епічну трагедію "Павлік Морозов".
А он к старому делу вернулся.....
возможно, это бойцы батальона им. Шейха Мансура
и они, как правило, не граждане Украины
ну, если делают то, что им гэбуха говорит
так что не надо здесь...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
брехня от журнашлюхи:
"...в прошлом году ... были убиты украинцы..."
цитата, которая была искажёна журнашлюхой:
"...В течение прошлого года..." были и "...боевики, прибывшие с Украины..."
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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