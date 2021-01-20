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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне заявили об убийстве в Чечне "боевиков из Украины"

Россияне заявили об убийстве в Чечне

Российские силовики провели так называемую "антитеррористическую операцию", в результате которой был убит "последний амир Чечни" Аслан Бютукаев и 5 человек, входившие в его группу.

Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

В сообщении о проведенной сегодня операции нет упоминания о гражданах Украины. Но при этом указано, что операции против Бютукаева и его единомышленников проводились и в прошлом году, и во время них были убиты украинцы.

"В течение прошлого года ... в ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины", - сказано в сообщении Антитеррористического комитета РФ.

Там также заявляют, что Бютукаев возглавлял разные группы сторонников независимости Чечни после убийства Доку Умарова.

Также на Цензор.НЕТ: По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских. ФОТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что Бютукаев и его единомышленники были последними в регионе, кто числился в розыске за террористическую деятельность.

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) россия (95365) убийство (6476) украинцы (3861) Чечня (637)


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Топ комментарии
+83
Россияне заявили об убийстве в Чечне "боевиков из Украины" - Цензор.НЕТ 9264
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21.01.2021 00:19
+73
Россияне заявили об убийстве в Чечне "боевиков из Украины" - Цензор.НЕТ 8910
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21.01.2021 00:10
+47
Слава чеченским ополченцам!
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21.01.2021 00:00
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А также "польских чвк" из под Карачуна и "морских котиков" из Марьинки
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21.01.2021 00:06 Ответить
Литовских биатлонисток в белых колготках
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21.01.2021 00:13 Ответить
И американских инструкторов из Блеквотерс...
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21.01.2021 07:27 Ответить
Як розповідала чічеріна - "негры как на сафари стреляют электриков на столбах и старух в огородах"...
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21.01.2021 04:31 Ответить
не ... только амир Чечни Микола Бютукаев...
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21.01.2021 08:31 Ответить
Слава чеченским ополченцам!
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21.01.2021 00:00 Ответить
Россияне заявили об убийстве в Чечне "боевиков из Украины" - Цензор.НЕТ 8910
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21.01.2021 00:10 Ответить
Серийный головорез Сеня Яценюк круче всех смотрится. Жаль, не могу фотку найти.
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21.01.2021 00:15 Ответить
Россияне заявили об убийстве в Чечне "боевиков из Украины" - Цензор.НЕТ 9264
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21.01.2021 00:19 Ответить
Спс. И это только малая часть документально подтвержденных ФСБ фактов злодеяний этого безжалостного ублюдка в Чечне
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21.01.2021 00:49 Ответить
не та фотка Сеня еще в Приднестровье был замечен на стороне молдавской милиции
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21.01.2021 01:02 Ответить
Росіяни заявили про вбивство у Чечні "бойовиків з України" - Цензор.НЕТ 1254
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21.01.2021 01:11 Ответить
На Рассии сейчас идёт Гражданская война, а она и не прекращалась в годы Второй мировой войны генерал Власов вёл Гражданскую войну убивая коммунистов и их пособников
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21.01.2021 06:36 Ответить
Не може бути! Арсеній Чеченюк, то насправді генерал Власов!
Терміново потрібно сповістити Леся Подерев'янського, хай поправить епічну трагедію "Павлік Морозов".
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21.01.2021 14:37 Ответить
Когда-то и мы так сможем.
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21.01.2021 00:01 Ответить
это чисто кацапское ... МЫ... НАС... местоимение Я они не употребляют... полная деградация личности
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21.01.2021 08:34 Ответить
В смысле "мочить всех подряд", а потом придумывать легенды?
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21.01.2021 00:41 Ответить
всех кацапов грохнешь Во-Во...?\ты молодец винторогий...\
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21.01.2021 08:58 Ответить
їдьте в раху, пристрелять і скажуть, що бойовик....
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21.01.2021 00:04 Ответить
Россияне заявили об убийстве в Чечне "боевиков из Украины" - Цензор.НЕТ 8366
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21.01.2021 00:08 Ответить
у Ковтуна один глаз вставной
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21.01.2021 00:44 Ответить
Ху із зіс, Дрінкінс?))
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21.01.2021 00:54 Ответить
А я думаю куда кролик Арсений пропал!
А он к старому делу вернулся.....
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21.01.2021 00:10 Ответить
боевики, прибывшие с Украины

возможно, это бойцы батальона им. Шейха Мансура
и они, как правило, не граждане Украины
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21.01.2021 00:13 Ответить
Бойовики були з паспортами ДНР, приїзджали бойовим досвідом обмінюватися.
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21.01.2021 06:36 Ответить
те, которые из ДНР - в Рахе в почете
ну, если делают то, что им гэбуха говорит
так что не надо здесь...
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21.01.2021 18:05 Ответить
Россияне заявили об убийстве в Чечне "боевиков из Украины" - Цензор.НЕТ 4341
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21.01.2021 00:20 Ответить
Трындёж для местной ваты.
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21.01.2021 00:31 Ответить
Зорян со Шкиряком не пострадали от карателей
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21.01.2021 00:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.01.2021 00:32 Ответить
Как из ДНР упыри едут в Чечню - так сразу "украинские боевики".
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21.01.2021 00:38 Ответить
Тебе нужно поговорить с экспертом Шамилем .
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21.01.2021 06:30 Ответить
а хто там діжурний бабайка зараз? Ярош уже всьо із Правим сектором? Візиток вже не друкують?
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21.01.2021 00:40 Ответить
Це не ті, яких мєртвєчук повинен був звільняти з луГандонії???
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21.01.2021 00:51 Ответить
российские рыболовы обозвали попавшего в их сети моржа - мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации (3.14дарасом)Росіяни заявили про вбивство у Чечні "бойовиків з України" - Цензор.НЕТ 4985
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21.01.2021 00:53 Ответить
Где братья наши Зорян и Шкиряк ????
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21.01.2021 00:54 Ответить
пля казьел зеленый...ВЫБРАН БАЙДЕН...а он на лыжах идиот
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21.01.2021 01:00 Ответить
Боевики из Украины? Кизяк бабай соскучился по чеченской ласке?
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21.01.2021 01:08 Ответить
Видать не слабо украинцы "насыпали" кадыровским уродам, когда те сунулись в Украину. При любом случае этот чабан Украину теперь вспоминает
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21.01.2021 02:27 Ответить
Вірити росіянам - себе не поважати!
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21.01.2021 04:06 Ответить
Скорее всего это были граждане Украины этнические чеченцы. Помните как патриоты угрожали чеченам. Потом устроили цирк, от страха начали обвинять во всем друг друга, а потом вовсе попрятались. Украинские патриоты туда и за миллион долларов не сунутся.
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21.01.2021 04:27 Ответить
журнашлюха уже просто внаглую ссыт в глаза - пишет рядом свою брехню и опровержение, а быдло радостно подхватывает брехню:

брехня от журнашлюхи:
"...в прошлом году ... были убиты украинцы..."

цитата, которая была искажёна журнашлюхой:
"...В течение прошлого года..." были и "...боевики, прибывшие с Украины..."
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21.01.2021 05:19 Ответить
В этом году кремлёвский Фюрер тайно посещал Донецк, боевики говорили что это его двойник проводил сходку, так как настоящий Фюрер боится заразиться Ковид19
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21.01.2021 06:41 Ответить
Можете у своих кремлёвских спросить если мне не верите.
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21.01.2021 06:55 Ответить
Ну чтож, надо значит им дать звание Герой РФ, как Кадырову.
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21.01.2021 06:58 Ответить
По их "понятиям": бояться, значит уважают. По другому, мирно, значит - слабаки. Выбирать, в данных отношениях, к сожалению, приходится из этих крайностей. Чтобы "сойтись посередине", надо отследить множество пунктов на пути к этой середине от обоих крайностей. Сложно, долго, не каждому по силе.
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21.01.2021 08:23 Ответить
Терроисты в Чечне у власти...
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21.01.2021 09:14 Ответить
Был устранен под благовидным предлогом конкурент в наркотрафике
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21.01.2021 09:33 Ответить
Росіяни заявили про вбивство у Чечні "бойовиків з України" - Цензор.НЕТ 2400
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21.01.2021 09:44 Ответить
А еще эти устрашающие русских бандеровские песни "Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна..."
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21.01.2021 10:52 Ответить
Зорян вже рік як в Чечні парубкує!
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21.01.2021 14:15 Ответить
напевно з ордло прибули.
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21.01.2021 10:15 Ответить
Людей,которые борятся за независимость своей страны,называют бандой,так дайте им возможность проголосовать,хотят они состоять в составе рассеи или нет."Народ" Крыма "проголосовал" за рассею,как считаеет мордор,значит и чеченцы имеют право на выход из рассеи.Рассея же,"самая демократическая" страна в мире как они себя позиционируют.
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21.01.2021 11:20 Ответить
Ясен пень, Яценюк что-то замутил там. Упёртый сионист им попался.
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21.01.2021 14:13 Ответить
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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21.01.2021 15:23 Ответить
В Чеченской Республике установлены личности террористов, уничтоженных ранее в ходе спецоперации. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. Выяснилось, что четверо ликвидированных бандитов из Чечни, еще один из Астраханской области. Также родом из республики их главарь - Аслан Батюкаев. (российская пресса) откуда инфа про украинцев, интересно?
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21.01.2021 15:27 Ответить
угу все в сале и шароварах с чубами
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21.01.2021 15:49 Ответить
Честно и откровенно заявляю-пУТИН *****!!!
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21.01.2021 16:21 Ответить
РАСЦЄЯНЄ то чемпіони по пердежу у калюжи

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21.01.2021 17:15 Ответить
Росіяни заявили про вбивство у Чечні "бойовиків з України" - Цензор.НЕТ 2322
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21.01.2021 17:16 Ответить
Росіяни заявили про вбивство у Чечні "бойовиків з України" - Цензор.НЕТ 4384
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21.01.2021 17:17 Ответить
Росіяни заявили про вбивство у Чечні "бойовиків з України" - Цензор.НЕТ 4476
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21.01.2021 17:19 Ответить
 
 